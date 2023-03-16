Яёй (третья луна): праздник кукол Хинамацури, сбор моллюсков, праздник Сандзя-мацури

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии
Яёй (третья луна): праздник кукол Хинамацури, сбор моллюсков, праздник Сандзя-мацуриКультура История
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В прошлом запрещали делать больших кукол для праздника
Праздник кукол Хинамацури, проводящийся 3 марта, является одним из праздников сэкку – праздновавшихся в Японии с древних времён дней смены сезонов. Всего таких праздников было пять – в седьмой день первой луны (Дзиндзицу), третий день третьей луны (Дзёси), пятый день пятой луны (Танго), седьмой день седьмой луны (Танабата), и девятый день девятой луны (Тёё). Дзёси также называют Момо-но сэкку, праздником персиков.
Он возник в Китае во времена династии Вэй в период Троецарствия. Существовало поверье, что цветы персика отпугивают злых духов, и существовал обычай очищаться в первый день Змеи в третью луну.
После того, как праздник был заимствован в Японии, здесь зародился обычай перекладывать на кукол ритуальную нечистоту и несчастья и бросать их в море или реку. «Бросание кукол» нагасибина сохранилось и сегодня в некоторых частях префектур Нара и Тоттори.
Кроме того, по меньшей мере до периода Хэйан аристократы в Киото в третий день третьей луны ежегодно проводили обряды молений за здоровье детей и защиту от зла. Этот обычай распространился в народе в период Эдо и стал нынешним Хинамацури, Праздником кукол.
Однако до периода Эдо между два сэкку, Дзёси и Танго, не имели гендерного акцента, и оба сезонных праздника были мероприятиями, посвящёнными взрослению детей. Согласно одной из теорий, поскольку во время Танго расцветают ирисы (菖蒲, сё:бу), по созвучию со словом для обозначения воинских умений (尚武, сё:бу) этот сэкку стал событием, связанным с молениями о взрослении мальчиков, а Дзёси стали посвящать девочкам.
Согласно «Иллюстрированной годовой хронике Эдо, увиденной на укиё-э» (изд-во «Кавадэ сёбо синся»), Праздник кукол в середине периода Эдо выглядел следующим образом: «С вечера второго дня девочки надевали праздничное платье и в честь праздника преподносили белое сакэ и еду в многоярусной коробке дзюбако своим родным (у горожан) или в дома, с которыми имели постоянные деловые связи (у торговцев), в качестве поздравления с праздником. Куклы хина становились всё более нарядными и красивыми». Другими словами, куклы приобретали всё более нарядный и роскошный вид.
Чтобы справиться с перегревом экономики, сёгунат Эдо издал запрет на роскошь. Во время реформ Кансэй (1787-1793) были наложены ограничения на производство больших кукол хина. Однако в период Эдо, когда уровень выживаемости младенцев был неизмеримо ниже, чем сегодня, устремления родителей, направленные на здоровье и рост детей, находили выход. Особое японское ощущение прекрасного и технологии изготовления кукол привели к появлению утончённого празднества мацури.
К слову, поверье, что если не убрать кукол хина сразу же после праздника, то можно упустить время выхода замуж, раньше, – всего лишь суеверие, появившееся в период Сёва (1926-1989). Дело только в стремлении всё делать в свой срок, и если не убрать сразу же, то о девочке может сложиться мнение, будто она растёт в доме, где не блюдут обычаи, и в какой-то момент появилось поверье, будто бы такая девушка не сможет вовремя выйти замуж.
Выкапывание моллюсков на взморье – развлечение для всей семьи
В день весенних приливов в марте при большой приливной разнице с раннего утра до полудня наступал отлив, и в заливе Эдо появлялась приливная отмель. При хорошей погоде это был лучший сезон для выкапывания моллюсков.
В Эдо известными местами добычи моллюсков были такие места, как Синагава, Таканава и Фукагава-Сусаки. Синагава и Таканава находились в нынешнем токийском районе Синагава, а Сусаки – в районе Кото.
Перед восходом солнца люди собирались у небольшого лодочного причала и начинали грести в море. В час Зайца (около 6 часов утра) прилив начинал отступать, после чего они выходили из лодки и принимались собирать моллюсков асари и хамагури. В «Записях течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики) написано, что «дно морское превращалось в сушу», там даже собирали камбалу и мелкую рыбу. Во время прилива люди снова садились в лодку и возвращались на берег.
Сбор моллюсков был особенно популярен среди детей – это было ежегодное мероприятие, когда родители и дети могли развлекаться вместе всей семьёй, это напоминает современные пикники во время Золотой недели.
Праздник Сандзя-мацури и семь священных паланкинов микоси
В 17-й и 18-й дни третьей луны проводился праздник Асакуса Сандзя. В настоящее время он проводится по новому календарю в мае, но в период Эдо это была достопримечательность месяца яёй.
Сандзя-мацури проводили совсем не так, как сегодня. Во-первых, сейчас это ежегодный праздник святилища Асакуса (токийский район Тайто), но раньше это было мероприятие храма Сэнсодзи. В период Эдо в условиях синто-буддийского синкретизма святилище Асакуса и храм Сэнсодзи были интегрированы в один комплекс, но во время Реставрации Мэйдзи из-за политики разделения синтоизма и буддизма храм Сэнсодзи был отделён, и с тех пор праздник проводит только святилище.
Главным событием праздника были не паланкины микоси, а праздничное шествие, главной частью которого были платформы на колёсах даси.
В настоящее время используются три священных паланкина микоси – Итиномия, Ниномия и Санномия, но раньше их было семь, три из которых подарил третий сёгун Токугава Иэмицу. Три микоси, подаренные Иэмицу, предназначались для хранения, три были сделаны заново для переноски во время шествия, а один был подарен удзико, то есть прихожанами. Все они погибли во время Второй мировой войны, а те, что используются сейчас, сделаны на пожертвования в послевоенное время (данные с вебсайта святилища Асакуса).
В эпоху Хэйсэй (1989-2019) с Сандзя-мацури были связаны различные проблемы – участники забирались на микоси и размахивали веерами, чтобы расшевелить публику, пренебрегая предупреждениями организаторов и предостережениями полиции; обильно татуированные члены криминальных группировок (якудза) устраивали потасовки, кого-то арестовали за нарушение закона о городском общественном порядке.
Праздник не проводился два года из-за коронавируса, и вновь был организован в 2022 году. Я надеюсь, что этот праздник, один из самых значимых эдоских праздников, в будущем он будет проходить стабильно и без каких-либо проблем.
Другие важные события марта
|Событие
|Дата
|Обзор
|Дэгавари
|5-й день
|День смены служащих в самурайских домах и т. п.
|Фукагава Хатиман ямахираки
|15-й день
|Открытие широкой публике садов храма Хатиман-сама Бэттодзи и Эйтайдзи
|Ханами
|Последняя декада марта
|Любование цветами сакуры в Уэно, Асукаяма и других знаменитых местах
Изображение к заголовку: «Сбор моллюсков на взморье» (Сиохигари), гравюра XVIII века, которую создал Кацусика Хокусай. Забавно выглядят мамы с детьми, увлечённо собирающими моллюсков (коллекция Токийского национального музея, источник: Colbase)