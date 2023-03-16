Яёй (третья луна): праздник кукол Хинамацури, сбор моллюсков, праздник Сандзя-мацури

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии проводилось множество общественных мероприятий, связанных с определённым временем года. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку в 5 день 5 луны или Танабата в 7 день 7 луны. Многие из них сохранились и поныне, сейчас на протяжении года каждый месяц проводится ряд мероприятий. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных мероприятий как показателей долгой истории культуры и религиозных воззрений.

В прошлом запрещали делать больших кукол для праздника

Праздник кукол Хинамацури, проводящийся 3 марта, является одним из праздников сэкку – праздновавшихся в Японии с древних времён дней смены сезонов. Всего таких праздников было пять – в седьмой день первой луны (Дзиндзицу), третий день третьей луны (Дзёси), пятый день пятой луны (Танго), седьмой день седьмой луны (Танабата), и девятый день девятой луны (Тёё). Дзёси также называют Момо-но сэкку, праздником персиков.

Он возник в Китае во времена династии Вэй в период Троецарствия. Существовало поверье, что цветы персика отпугивают злых духов, и существовал обычай очищаться в первый день Змеи в третью луну.

После того, как праздник был заимствован в Японии, здесь зародился обычай перекладывать на кукол ритуальную нечистоту и несчастья и бросать их в море или реку. «Бросание кукол» нагасибина сохранилось и сегодня в некоторых частях префектур Нара и Тоттори.

Кроме того, по меньшей мере до периода Хэйан аристократы в Киото в третий день третьей луны ежегодно проводили обряды молений за здоровье детей и защиту от зла. Этот обычай распространился в народе в период Эдо и стал нынешним Хинамацури, Праздником кукол.

Однако до периода Эдо между два сэкку, Дзёси и Танго, не имели гендерного акцента, и оба сезонных праздника были мероприятиями, посвящёнными взрослению детей. Согласно одной из теорий, поскольку во время Танго расцветают ирисы (菖蒲, сё:бу), по созвучию со словом для обозначения воинских умений (尚武, сё:бу) этот сэкку стал событием, связанным с молениями о взрослении мальчиков, а Дзёси стали посвящать девочкам.

Согласно «Иллюстрированной годовой хронике Эдо, увиденной на укиё-э» (изд-во «Кавадэ сёбо синся»), Праздник кукол в середине периода Эдо выглядел следующим образом: «С вечера второго дня девочки надевали праздничное платье и в честь праздника преподносили белое сакэ и еду в многоярусной коробке дзюбако своим родным (у горожан) или в дома, с которыми имели постоянные деловые связи (у торговцев), в качестве поздравления с праздником. Куклы хина становились всё более нарядными и красивыми». Другими словами, куклы приобретали всё более нарядный и роскошный вид.

Чтобы справиться с перегревом экономики, сёгунат Эдо издал запрет на роскошь. Во время реформ Кансэй (1787-1793) были наложены ограничения на производство больших кукол хина. Однако в период Эдо, когда уровень выживаемости младенцев был неизмеримо ниже, чем сегодня, устремления родителей, направленные на здоровье и рост детей, находили выход. Особое японское ощущение прекрасного и технологии изготовления кукол привели к появлению утончённого празднества мацури.



«Развлечения драгоценных детей пяти сэкку – Хинамацури» (Кодакара госэцу асоби хинамацури), гравюра укиё-э XVIII века Тории Киёнага. В отличие от нынешних выставок кукол Хина-кадзари, справа установлена кукла-мужчина (обина), слева – кукла-женщина (мэбина); под ними не три придворные дамы, а пятеро мезыкантов хаяси (коллекция Токийского национального музея, источник: Colbase)

К слову, поверье, что если не убрать кукол хина сразу же после праздника, то можно упустить время выхода замуж, раньше, – всего лишь суеверие, появившееся в период Сёва (1926-1989). Дело только в стремлении всё делать в свой срок, и если не убрать сразу же, то о девочке может сложиться мнение, будто она растёт в доме, где не блюдут обычаи, и в какой-то момент появилось поверье, будто бы такая девушка не сможет вовремя выйти замуж.

Выкапывание моллюсков на взморье – развлечение для всей семьи

В день весенних приливов в марте при большой приливной разнице с раннего утра до полудня наступал отлив, и в заливе Эдо появлялась приливная отмель. При хорошей погоде это был лучший сезон для выкапывания моллюсков.

В Эдо известными местами добычи моллюсков были такие места, как Синагава, Таканава и Фукагава-Сусаки. Синагава и Таканава находились в нынешнем токийском районе Синагава, а Сусаки – в районе Кото.

Перед восходом солнца люди собирались у небольшого лодочного причала и начинали грести в море. В час Зайца (около 6 часов утра) прилив начинал отступать, после чего они выходили из лодки и принимались собирать моллюсков асари и хамагури. В «Записях течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики) написано, что «дно морское превращалось в сушу», там даже собирали камбалу и мелкую рыбу. Во время прилива люди снова садились в лодку и возвращались на берег.

Сбор моллюсков был особенно популярен среди детей – это было ежегодное мероприятие, когда родители и дети могли развлекаться вместе всей семьёй, это напоминает современные пикники во время Золотой недели.



«Эдо Мэйсё Синагава Сиобошигари» показывает мелководье Синагавы. Ansei 5, картина Утагавы Хиросигэ (II). Комната специальной коллекции Токийской столичной центральной библиотеки

Праздник Сандзя-мацури и семь священных паланкинов микоси

В 17-й и 18-й дни третьей луны проводился праздник Асакуса Сандзя. В настоящее время он проводится по новому календарю в мае, но в период Эдо это была достопримечательность месяца яёй.

Сандзя-мацури проводили совсем не так, как сегодня. Во-первых, сейчас это ежегодный праздник святилища Асакуса (токийский район Тайто), но раньше это было мероприятие храма Сэнсодзи. В период Эдо в условиях синто-буддийского синкретизма святилище Асакуса и храм Сэнсодзи были интегрированы в один комплекс, но во время Реставрации Мэйдзи из-за политики разделения синтоизма и буддизма храм Сэнсодзи был отделён, и с тех пор праздник проводит только святилище.

Главным событием праздника были не паланкины микоси, а праздничное шествие, главной частью которого были платформы на колёсах даси.

В настоящее время используются три священных паланкина микоси – Итиномия, Ниномия и Санномия, но раньше их было семь, три из которых подарил третий сёгун Токугава Иэмицу. Три микоси, подаренные Иэмицу, предназначались для хранения, три были сделаны заново для переноски во время шествия, а один был подарен удзико, то есть прихожанами. Все они погибли во время Второй мировой войны, а те, что используются сейчас, сделаны на пожертвования в послевоенное время (данные с вебсайта святилища Асакуса).



Праздник Сандзя-мацури (Pixta)

В эпоху Хэйсэй (1989-2019) с Сандзя-мацури были связаны различные проблемы – участники забирались на микоси и размахивали веерами, чтобы расшевелить публику, пренебрегая предупреждениями организаторов и предостережениями полиции; обильно татуированные члены криминальных группировок (якудза) устраивали потасовки, кого-то арестовали за нарушение закона о городском общественном порядке.

Праздник не проводился два года из-за коронавируса, и вновь был организован в 2022 году. Я надеюсь, что этот праздник, один из самых значимых эдоских праздников, в будущем он будет проходить стабильно и без каких-либо проблем.

Другие важные события марта

Событие Дата Обзор Дэгавари 5-й день День смены служащих в самурайских домах и т. п. Фукагава Хатиман ямахираки 15-й день Открытие широкой публике садов храма Хатиман-сама Бэттодзи и Эйтайдзи Ханами Последняя декада марта Любование цветами сакуры в Уэно, Асукаяма и других знаменитых местах



Утагава Хиросигэ, «Знаменитые места Восточной столицы: Цветущая сакура под дождём в Сумида-Цуцуми» (Тото мэйсё, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки). Гравюра создана в годы Тэмпо (1831-1845). Эдоские горожане считали, что любоваться цветущей сакурой в Уэно сложно из-за толп, а Асукаяма далеко, поэтому популярностью пользовалась местность Сумида Цуцуми (Мукодзима, токийский район Сумида)

Изображение к заголовку: «Сбор моллюсков на взморье» (Сиохигари), гравюра XVIII века, которую создал Кацусика Хокусай. Забавно выглядят мамы с детьми, увлечённо собирающими моллюсков (коллекция Токийского национального музея, источник: Colbase)