Количество членов криминальных группировок в Японии снижается 17-й год подряд: к концу 2021 года в криминальных организациях состояло 24 100 человек, на 1800 меньше, чем годом ранее

Соперничество между Ямагути-гуми шестого поколения и Кобэ Ямагути-гуми продолжается, однако общее количество членов криминальных организаций продолжает неуклонно снижаться.

Согласно сводке Национального полицейского агентства, количество членов и ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2021 года составляло 24 100 человек, что на 1800 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель снижается 17 лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1958 года, когда начали вести такую статистику.

В августе 2015 года произошёл раскол Ямагути-гуми 6-го поколения и была сформирована отколовшаяся Кобэ Ямагути-гуми, а в марте 2016 года полиция установила, что эти две организации находятся в состоянии конфликта. В 2018 г. часть организации под руководством Кобэ Ямагути-гуми сформировала Нинкё Ямагути-гуми (переименованную в Кидзунакай в 2020 году) и к концу 2021 г. в 23 префектурах произошло 86 инцидентов, которые считались связанными с этим конфликтом. В 70 из этих инцидентов было арестовано 275 членов группировок. В 2021 году Комиссия общественной безопасности префектуры Окаяма внесла в список организованных преступных группировок Икэда-гуми (город Окаяма), которая вышла из Кобэ Ямагути-гуми. Кроме того, возникло движение, в результате которого Ямакэн-гуми (город Кобэ), которая входила в основную часть Кобэ Ямагути-гуми и позже стала независимой, вернулась в Ямагути-гуми.

В таблице ниже показаны силы крупных организаций по количеству членов и ассоциированных членов. Самая крупная организация, Ямагути-гуми 6-го поколения, увеличилась на 300 по сравнению с предыдущим годом до 8500, что составляет 35,3% от общего числа членов преступных группировок. Кобэ Ямагути-гуми, в которой на момент образования в 2015 году насчитывалось 6100 человек, сократилась более чем на 1000 человек. Общее количество этих двух групп, включая Кидзунакай, Икэда-гуми, Сумиёси-кай и Инагава-кай, составляет 17 200 человек, или 71,4% от общего числа.

Силы крупных криминальных группировок к концу 2021 года

Название Действительные

члены Ассоциированные

члены Ямагути-гуми

6-го поколения 4000 (+200) 4500 (+100) Кобэ Ямагути-гуми 510 (-690) 540 (-760) Кидзуна-кай

(бывшая Нинкё Ямагути-гуми) 90 (-140) 140 (-120) Икэда-гуми 80 110 Сумиёси-кай 2500 (-100) 1500 (-100) Инагава-кай 1900 (-100) 1200 (-100)

Создано редакцией Nippon.com на основе данных Национального полицейского агентства

Количество членов криминальных организаций, арестованных в 2021 году, составило 11 735 человек, что на 1454 человека меньше, чем в предыдущем году. Самым распространённым типом правонарушений было нарушение Закона о контроле над наркотиками-стимуляторами, 2985 человек. За этими преступлениями идут 1555 случаев мошенничества, 1353 травм, 1008 краж, 764 нарушения закона о контроле над каннабисом и т. д. Зарегисрировано также 91 убийство.

Фотография к заголовку: следователи полиции префектуры Хёго обыскивают дом рядом со штаб-квартирой Ямагути-гуми, зарегистрированной организованной преступной группировки, 12 ноября 2021 г., р-н Тюо, Кобэ (Jiji Press)

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