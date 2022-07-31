Количество членов криминальных группировок в Японии снижается 17-й год подряд: к концу 2021 года в криминальных организациях состояло 24 100 человек, на 1800 меньше, чем годом ранее

Количество членов криминальных группировок в Японии снижается 17-й год подряд: к концу 2021 года в криминальных организациях состояло 24 100 человек, на 1800 меньше, чем годом ранееОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Согласно сводке Национального полицейского агентства, количество членов и ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2021 года составляло 24 100 человек, что на 1800 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель снижается 17 лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1958 года, когда начали вести такую статистику.
В августе 2015 года произошёл раскол Ямагути-гуми 6-го поколения и была сформирована отколовшаяся Кобэ Ямагути-гуми, а в марте 2016 года полиция установила, что эти две организации находятся в состоянии конфликта. В 2018 г. часть организации под руководством Кобэ Ямагути-гуми сформировала Нинкё Ямагути-гуми (переименованную в Кидзунакай в 2020 году) и к концу 2021 г. в 23 префектурах произошло 86 инцидентов, которые считались связанными с этим конфликтом. В 70 из этих инцидентов было арестовано 275 членов группировок. В 2021 году Комиссия общественной безопасности префектуры Окаяма внесла в список организованных преступных группировок Икэда-гуми (город Окаяма), которая вышла из Кобэ Ямагути-гуми. Кроме того, возникло движение, в результате которого Ямакэн-гуми (город Кобэ), которая входила в основную часть Кобэ Ямагути-гуми и позже стала независимой, вернулась в Ямагути-гуми.
В таблице ниже показаны силы крупных организаций по количеству членов и ассоциированных членов. Самая крупная организация, Ямагути-гуми 6-го поколения, увеличилась на 300 по сравнению с предыдущим годом до 8500, что составляет 35,3% от общего числа членов преступных группировок. Кобэ Ямагути-гуми, в которой на момент образования в 2015 году насчитывалось 6100 человек, сократилась более чем на 1000 человек. Общее количество этих двух групп, включая Кидзунакай, Икэда-гуми, Сумиёси-кай и Инагава-кай, составляет 17 200 человек, или 71,4% от общего числа.
Силы крупных криминальных группировок к концу 2021 года
|Название
|Действительные
члены
|Ассоциированные
члены
|Ямагути-гуми
6-го поколения
|4000 (+200)
|4500 (+100)
|Кобэ Ямагути-гуми
|510 (-690)
|540 (-760)
|Кидзуна-кай
(бывшая Нинкё Ямагути-гуми)
|90 (-140)
|140 (-120)
|Икэда-гуми
|80
|110
|Сумиёси-кай
|2500 (-100)
|1500 (-100)
|Инагава-кай
|1900 (-100)
|1200 (-100)
Создано редакцией Nippon.com на основе данных Национального полицейского агентства
Количество членов криминальных организаций, арестованных в 2021 году, составило 11 735 человек, что на 1454 человека меньше, чем в предыдущем году. Самым распространённым типом правонарушений было нарушение Закона о контроле над наркотиками-стимуляторами, 2985 человек. За этими преступлениями идут 1555 случаев мошенничества, 1353 травм, 1008 краж, 764 нарушения закона о контроле над каннабисом и т. д. Зарегисрировано также 91 убийство.
Фотография к заголовку: следователи полиции префектуры Хёго обыскивают дом рядом со штаб-квартирой Ямагути-гуми, зарегистрированной организованной преступной группировки, 12 ноября 2021 г., р-н Тюо, Кобэ (Jiji Press)
Статьи по теме
- Новый минимум количества криминальных группировок в Японии: к концу 2020 года в криминальных организациях состояло 25900 человек, на 2300 меньше, чем в предыдущем году
- Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровня
- Якудза: работа, не приносящая доходов
- Что скрывается за историей с золотыми слитками в Фукуоке: иностранная мафия и контрабанда золота
- Заместитель главы группировки якудза Ямагути-гуми освобождён из тюрьмы в Токио
- Токийская полиция очищает город к Олимпиаде: борьба с якудза
- Прощание с якудза: количество членов банд снижается пятнадцатый год подряд
- Упадок якудза: почему снижается количество членов преступных группировок?
- Раскол в Ямагути-гуми и изменения в мире якудза
- Война с якудза: Токийское управление полиции борется с организованной преступностью
- [Новости] Впервые количество якудза составило менее 20 000 человек
- Крушение мира якудза и распад Ямагути-гуми