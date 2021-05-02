Новый минимум количества криминальных группировок в Японии: к концу 2020 года в криминальных организациях состояло 25900 человек, на 2300 меньше, чем в предыдущем году

Число членов японских криминальных группировок в 1991 году составляло 90 000, но за последние 30 лет сократилось до менее чем одной трети из-за экономического спада, ужесточения давления со стороны полиции и распространения движений за изоляцию региональных преступных групп.

Согласно сводке Национального полицейского агентства, количество членов и ассоциированных членов криминальных организаций по всей стране на конец 2020 года составляло 25 900 человек, что на 2300 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель снижается 16 лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1958 года, когда начали вести такую статистику.

Самая крупная по количеству действительных и ассоциированных членов группа Ямагути-гуми шестого поколения уменьшилась на 400 человек по сравнению с предыдущим годом до 8200 человек, составив 31,7% от общего числа членов группировок, за ней следует Сумиёси-кай, которая уменьшилась на 300 человек до 4200 (16,2% от общего числа), Инагава-кай уменьшилась на 100 до 3300 (12,7%), Отделившаяся от Ямагути-гуми в 2015 году Кобэ Ямагути-гуми уменьшилась на 500 человек до 2500 (9,7%), и отделившаяся от Кобэ Ямагути-гуми Кидзуна-кай уменьшилась на 120 до 490 (1,9%). Общее количество этих пяти группировок составило 18 600 человек, что составляет 71,8% от общего числа членов криминальных групп в стране.

Силы крупных криминальных группировок к концу 2020 года

Название Действительные члены Ассоциированные члены Ямагути-гуми 6-го поколения 3800 4400 Кобэ Ямагути-гуми 1200 1300 Кидзуна-кай (бывшая Нинкё Ямагути-гуми) 230 260 Сумиёси-кай 2600 1600 Инагава-кай 2000 1300

Создано редакцией Nippon.com на основе данных Национального полицейского агентства

Хотя в целом группировки в последние годы стали слабее, конфликт между Ямагути-гуми и Кобэ Ямагути-гуми с момента их разделения не утихает, и за 2020 год отмечено 9 инцидентов, причиной которых считают конфликт между двумя группами. Всего с 7 марта 2016 года до конца 2020 года произошло 82 инцидента этого типа, определённых Национальным полицейским управлением как проявления конфликта между ними, в 67 инцидентах было выявлено 259 членов группировок.

В мае 2020 года один из членов Ямагути-гуми выстрелом из пистолета ранил руководителя организации Кобэ Ямагути-гуми на улице города Окаяма, в ноябре руководители Ямагути-гуми на улицах города Амагасаки стреляли из огнестрельного оружия в руководителей Кобэ Ямагути-гуми, нанеся ранения – по всей стране происходили связанные с конфликтом инциденты с применением огнестрельного и холодного оружия.

За 2020 год задержано 13 189 членов группировок, на 1092 меньше, чем в предыдущем году. Больше всего, 3510 человек, задержано в связи с нарушениями Закона о контроле над стимуляторами, 1629 человек – за нанесение травм, 1249 за мошенничество, 1157 за кражи, 829 – за насилие и 97 – за убийства.

Фотография к заголовку: Следователь полиции префектуры Хёго прикрепляет предупреждение «Особый конфликт зарегистрированных преступных группировок» на штаб-квартире Ямагути-гуми, 7 января 2020 г., р-н Нада, Кобе (Jiji Press)

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