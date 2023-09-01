Нагацуки (девятая луна): Тёё-но сэкку, Тринадцатая ночь, праздник Канда мёдзин

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии широко отмечали сезонные праздники. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку, приходящийся на 5 день 5 луны, или Танабата, который отмечают в 7 день 7 луны. Многие из них до сих пор играют важную роль в жизни японцев. На каждый месяц в японском календаре выпадает праздник, а то и не один. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных событий, на их примере показывая как в японской культуре сохраняются исторические и религиозные традиции.

Тёё-но сэкку и праздник хризантем

Тёё-но сэкку, последний из праздников смены сезонов (сэкку) отмечают в девятый день девятой луны.

Праздники сэкку отражают китайскую натурфилософию, согласно которой всё сущее состоит из двух противоположных и взаимодополняющих начал инь и ян. В этой философии нечётные числа считаются благоприятными, положительными, исполненными энергии ян, тогда как чётные числа – неблагоприятные, отрицательные, воплощающие энергию инь. Сэкку (1-й день 1-й луны, 3-й день 3-й луны, 5-й день 5-й луны, 7-й день 7-й луны и 9-й день 9-й луны), в которых нечётные числа удваиваются, считались особо благоприятными, однако и избыток ян мог стать причиной бедствий, поэтому сложился обычай в эти дни проводить ритуалы избавления от зла.

Среди сэкку особо выделяется Тёё-но сэкку, (重陽, «Двойное ян»), когда удваивается самое большое из нечётных чисел. Во времена, когда пользовались старым лунным календарём, в этот день проводили молебны об избавлении от болезней и бедствий, а также о даровании долголетия.

Самое раннее упоминание об этом дне в Японии мы видим в записях «Анналов Японии» (Нихон сёки) за 14-й год правления императора Тэмму (685), где говорится о «пире двойного ян», тёё-но утагэ. Однако после этого пиры прекратились, поскольку император Тэмму умер в 9-й день 9-й луны первого года Сютё (686), и этот день стал траурным.

В первой половине IX века, во 2 году Дайдо (807), император Хэйдзё издал указ о возобновлении празднования («Происхождение праздников: цветы и культура повседневной жизни», изд-во «Юдзанкаку сюппан»), а в 8 году Тэнтё (831) это мероприятие возрождается как Тёё сэтиэ, «Собрание праздника двойного ян», в названии которого фигурирует иероглиф сэцу (節), как в слове сэкку («Большой словарь ежегодных праздников», изд-во «Ёсикава кобункан»).

Тёё известен и под названием «праздник хризантем», кику-но сэкку. Люди верили, что хризантема обладает мистической целебной силой и способна продлевать жизнь, поэтому цветы бросали в сакэ, которое потом пили. Неясно, когда этот обычай появился, но считается, что он утвердился среди аристократов в период Хэйан (794-1192). В период Эдо (1603-1868) сёгунат официально определил Тёё одним из пяти праздников-сэкку, и эта традиция сезонных праздников распространилась в самурайском обществе.

Однако в период Эдо лежавшая в основе праздника первоначальная философия инь-ян и осознание связи со здоровьем и долголетием забылись, и этот день стал восприниматься просто как «праздник хризантем». Сохранились картины, изображающие жену сёгуна и служанок Оо-оку, «дальних покоев» замка Эдо, за «любованием хризантемами» (кангику).



Ёсю Тиканобу «Любование хризантемами в Ооку в Тиёда» (Тиёда-но оо-оку кангику). Изображена жена сёгуна и служанки «дальних покоев» (Оо-оку) замка Эдо, которые любуются хризантемами (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Широкая публика также воспринимала этот день как «праздник хризантем». В годы Сётоку (1711-1716) широко распространилась культивация хризантем и росло количество их разновидностей, было также опубликовано руководство по выращиванию хризантем «Кадан ёкикусю». Наступил настоящий бум хризантем.



«Кадан ёкикусю» – руководство по выращиванию хризантем. Иллюстрация изображает оценку цветов (коллекция Национального института японской литературы)



Гравюра «Сто сортов, привитые на одну хризантему» (Хякусю амбун-но кику) изображает яркое растение, созданное садовником Имаэмоном. (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Кроме того, в годы Бунка (1804-1818) стали популярны поделки из хризантем – украшенные хризантемами модели кораблей и куклы. В годы Кока (1845-1848) садовник Имаэмон из Комагомэ прославился тем, что усовершенствовал искусство прививания растений, присоединяя различные сорта к одному растению хризантемы.

Тёё был важным моментом в жизни ещё по одной причине. Период с первого по восьмой день девятой луны по лунному календарю соответствует сегодняшнему началу октября. В этот период люди переодевались из летней в зимнюю одежду. Праздник хризантем также знаменовал окончание времени смены одежды.

Тринадцатая ночь – время любоваться луной и лакомиться рисовыми лепёшками моти с соевой мукой

Считалось, что луна в тринадцатую ночь девятого лунного месяца особенно красива. В отличие от 15-й ночи 8-го лунного месяца, главной ночи любования луной, эту луну называли «поздней луной». Считалось, что небольшой ущерб луны в эту ночь придаёт ей изящество.



В тринадцатую ночь девятого лунного месяца Луна с левой стороны ещё не полная (PIXTA)

Луна в тринадцатую ночь девятого месяца по-другому называлась куримэйгэцу, «знаменитая луна каштанов», поскольку это время сбора каштанов. Однако во время любования луной ели не каштаны, а рисовые лепёшки данго, как принято и в пятнадцатую ночь восьмой луны, это стандартное угощение для любования луной. Утагава Хиросигэ IV пишет, что данго 15-й ночи содержали бобовую пасту ан, но в 13-ю ночь ели лепёшки моти с соевой мукой.

Если кто-то видел луну в 15-ю ночь восьмой луны, но не видел в 13-ю ночь девятой луны, это называлось катамидзуки, «однобоким любованием луной», и считалось плохой приметой, так что такой ситуации старались избегать. Можно видеть в этом проявление типичной для жителей Эдо склонности во всём видеть предзнаменования удачи или несчастья.

Длинная процессия праздника Канда мёдзин

В девятую луну проводилось множество праздников святилищ. Особой популярностью пользовались святилища Канда мёдзин и Сиба симмэйгу.

Праздник святилища Сиба симмэйгу был известен своей продолжительностью, он длился с 11 по 21 день девятой луны. По этой причине он также получил название «затяжного праздника», Дарадара-мацури. Кроме того, на территории святилища продавался имбирь янака, фирменное эдоское блюдо, поэтому праздник ещё называли «праздником имбиря». Другое название имбиря янака, нэкати, в устах эдоских сквернословов превратилось в мэкати, «одноглазый», и мэкусарэ, «с больными глазами», и праздник получил и нехорошие насмешливые названия мэкати-мацури и мэкусарэ-мацури.



Слово рёко, «два повелителя», обозначает двух божеств, которых почитали в святилище Сиба симмэйгу – это божества святилища Исэ, Аматэрасу оо-миками (Внутреннее святилище, Найку) и Тоёукэ оо-миками (Внешнее святилище, Гэку), поэтому это святилище называли «Исэ в регионе Канто» (Канто-но о-исэ-сама). Из «Иллюстрированной книги путей народных обычаев в Эдо» (Эхон эдо фунай фудзоку корай, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Кроме того, в пятнадцатый день девятой луны начинался праздник святилища Канда мёдзин. Вместе с праздником Санно святилища Хиэ они назывались «праздниками Поднебесной» (тэнка-мацури), и проходили поочерёдно раз в два года.

В «Сборнике разных сведений чиновника святилищ» (Сисо дзассики), который составил дзися бугё, «надзиратель за храмами и святилищами» в сёгунском правительстве, говорится, что праздники Канда и Санно были особо важными, праздничные процессии обычно проходили через замок Эдо, и нередко за ними наблюдал сам сёгун. Например, в официальной летописи сёгуната Эдо «Истинные записи Токугава» (Токугава дзикки) есть запись о том, что сёгун наблюдал за процессией в 3 году Хоэй (1706).

Район, где жили прихожане святилища Канда мёдзин, охватывал шестьдесят городских кварталов, которые выставляли 36 священных повозок даси. При таком их количестве процессия должна была быть весьма длинной. На гравюре «Картина праздника Канда мёдзин» (Канда мёдзин госайрэй-но дзу, 1854, коллекция библиотеки Государственного музыкального университета) мы видим, что когда первая повозка достигала ворот Токивабаси замка Эдо (совр. квартал Отэмати в районе Тиёда), последняя, 36-я повозка ещё находилась в Сёхэйдзака (Юсима, район Бункё), недалеко от святилища Канда мёдзин. Если допустить, что эта гравюра реалистично показывает праздничную процессию, то она протянулась примерно на 2,5 километра между Отэмати и Юсимой.

К слову, по данным специального сайта праздника Канда, нынешняя длина праздничного шествия составляет около 300 метров.



Первая повозка шествия праздника Канда, «Одэмма-тё Канкодори». Канкодори – мифическая птица, своими криками побуждающая правителя к добродетельному правлению (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

В день праздника дорожное движение строго контролировалось – как написано в «Иллюстрированной книге путей народных обычаев в Эдо» (Эхон эдо фунай фудзоку корай), боковые улицы и переулки перегораживали и нужно было ждать, пока пройдёт процессия, чтобы перейти улицу. Этим занимались сами горожане, а не правительственные чиновники – похоже, что это был очень организованный праздник.

«Праздники Поднебесной» получали материальную помощь от сёгуната. По этой причине иногда бывало, что мероприятия отменяли в связи с ситуацией сёгуната – например, праздник был отменён в 8 году Мэйва (1771) в связи со смертью Синкан-ин, жены 10-го сёгуна Иэхару, и в 6 году Каэй (1853) в связи со смертью 12-го сёгуна Иэёси.

Изображение к заголовку: гравюра «Праздник Канда в Токио» (Токё канда дзиндзя сайрэй-но дзу). Изображены 6-я, 7-я и 8-я повозки процессии, представляющие кварталы Тоори синкоку-тё, Суда-тё 1-тёмэ и Суда-тё 2-тёмэ соответственно. Кукла на восьмой повозке изображает Гуань Юя, одного из героев китайского средневекового романа «Троецарствие» (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)