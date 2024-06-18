Эволюция японской лапши в формате манги

Манга как окно в японскую культуру

С тех пор как рамэн был признан одним из лучших творений японской национальной кухни, он постоянно эволюционирует, постепенно превращаясь в достояние мировой кулинарии. Манга, посвященная этой лапше и возникшей вокруг нее культуре, проливает новый свет на истинную суть рамэна.

Развитие культуры японского рамэна

Япония – островное государство, отделенное от материка морем. С точки зрения Евразии, Япония – это восточная оконечность суши, дальше которой лишь Тихий океан. В прошлом на японском архипелаге заканчивался Великий Шелковый путь. Иными словами, Япония всегда была чем-то вроде конечной станции, где сходились пути различных культур.

Поскольку у Японии нет сухопутных границ с другими странами, в ее истории отсутствует такое явление как постоянный взаимообмен с соседями, характерное, например, для Европы. Этим объясняется, почему Японии порой не хватало оригинальных идей или открытий. Но прослеживается и другая четкая тенденция: когда японцы заимствуют что-то из другой культуры, они улучшают это с невероятным энтузиазмом и доводят до уровня совершенства, который порой шокирует создателей.

Такая тенденция непрерывного культурного совершенствования наблюдается и на примере рамэна. Это блюдо попало в Японию из Китая и стало основой рациона японского рабочего класса в начале двадцатого века. Постепенно рамэн распространился по всей территории Японии, достигнув статуса подлинно национального блюда, и теперь считается мировым феноменом.

Разнообразие видов рамэна действительно впечатляет. Многие по-прежнему считают его отличным вариантом простой и недорогой еды, которой так приятно наслаждаться в одиночестве, просматривая журналы. В то же время рамэн с редкими и дорогостоящими ингредиентами постепенно получает признание как блюдо высокой кухни. В 2014 году в «Путеводителе Мишлен» по Токио появилась новая категория – рамэн. А в 2016 году мишленовской звезды удостоился первый в мире ресторан с рамэном в меню.

Популярность рамэна вскоре преодолела границы Японии, и сегодняшние звезды YouTube, такие как американец Брайан МакДакстон, с радостью делятся своей любовью к рамэну со всем миром. В Токио туристы могут испытать на себе настоящий рамэнный хардкор – пешеходная экскурсия «Съешь шесть мисок рамэна за три часа» пользуется невероятной популярностью. И, конечно же, в каждом регионе Японии есть своя особая культура приготовления рамэна.



Долгое время базовым вариантом рамэна в Японии была так называемая чука соба, или «китайская лапша» на основе соевого соуса. Однако с тех пор появилось так много разновидностей рамэна, что они практически не поддаются классификации (© Pixta)

Появление манги о рамэне

Имея такую огромную фан-базу, вселенная рамэна, конечно же, не могла не породить в Японии соответствующую мангу. Первым подобным произведением о рамэне стала манга «Рамэн атакует!» Мотидзуки Микии. Она публиковалась в журнале Shōnen Jump еще в 1970-х годах. Уже в те годы рамэн пользовался популярностью у детей, читавших эту мангу.

В 1980-х годах популярные гастрономические манги «Оисимбо» (текст Карии Тэцу, иллюстрации Ханасаки Акиры) и Cooking Papa (автор Уэяма Тоти) имели сюжетные линии, посвященные рамэну. Появившаяся в начале 1990-х в манге «Оисимбо» арка «Война рамэна» отличалась особенно глубокой проработкой персонажей, среди которых были глава «Исследовательского института культуры рамэна» и «Три рамэн-мушкетёра». К тому времени культура рамэна уже приобрела формат мании и образовала собственный фандом.

В конце ХХ века появилась манга, в которой рамэн стал рассматриваться как особый жанр. Эта работа называется Рамэн хаккэндэн, что переводится приблизительно как «Сказание об изобретении рамэна». Манга с текстом Кубэ Рокурё и иллюстрациями Каваи Тана была сериализована в журнале Big Comic Superior издательства «Сёгакукан» в 1999 году. В качестве соавтора манги указан знаток рамэна Исигами Хидэюки, известный как «человек с божественным вкусом». Серия получила широкую известность благодаря привлекательным слоганам: «Манга-рамэн – просим к столу!» и «Этот рамэн восхитителен... теперь в формате манги!», мгновенно обратив на себя внимание фанатов манги.

Главному герою Рамэн хаккэндэн Фудзимото Кохэю 20 лет. Он работает в торговой компании «Дайю сёдзи». Однако его практически не интересует работа. Единственное, за чем он следит – это стрелка часов: как только она показывает пять вечера, он мгновенно исчезает из офиса. Карьеру Фудзимото в компании вряд ли можно назвать выдающейся, однако даже у такого заурядного человека есть мечта: он хочет стать управляющим заведения, где подают рамэн.

На пути к воплощению своей цели он начинает тренироваться готовить рамэн самостоятельно, а вечером выносит на улицу небольшой прилавок, где продает рамэн прохожим. Его основная работа нужна ему лишь для того, чтобы накопить денег на открытие собственной лапшичной.

В те годы Япония постепенно отказывалась от архаичных стереотипов. Люди больше не считали необходимым отдавать все свои силы компании, чтобы она взамен заботилась о них всю жизнь. Это было время, когда работу в офисе рассматривали в качестве инструмента для реализации собственного жизненного плана. Такое видение жизни обладало огромным потенциалом.

По мере того, как растет его увлеченность рамэном, Фудзимото приходит к необходимости научиться готовить самостоятельно. Хотя его вряд ли можно назвать профессионалом, тем не менее, он обладает обширными знаниями и выдающимся вкусом. На работе его подразделение постепенно мигрирует в сферу ресторанной индустрии, и теперь рамэн присутствует в его жизни не только дома, но и в офисе.

Стиль повествования Рамэн хаккэндэн позволяет читателю отслеживать историческое развитие традиции рамэна в Японии и наблюдать за зарождением новых местных тенденций и инноваций во вкусе и текстуре лапши. Интерес представляет и теневая сторона индустрии, например использование покупного бульона, а также сравнение с другими разновидностями лапши, такими как соба, которые уже достигли пика популярности. Манга представляет собой богатый источник информации, от чего сам рамэн, безусловно, становится еще аппетитнее.

Будь то сетевой супермаркет или почтенное местное заведение с историей, посещение любой лапшичной после чтения этой манги, вероятно, подарит вам совершенно новое впечатление от рамэна.



Пользующаяся популярностью у посещающих Японию туристов сеть «Итиран» уже начала свою экспансию за рубежом, открыв точки в Нью-Йорке и других крупных городах. Появление стойки с разделителями между местами вызвало в Японии настоящий ажиотаж (© Kyōdō)

Ключевая фигура в понимании популярности рамэна

В итоге Фудзимото подходит к главному препятствию. Его «финального босса» зовут Сэридзава Тацуя. Сэридзава владеет рестораном «Рамэн Сэйрюбо», а также работает координатором по вопросам питания. Благодаря его добротной медиастратегии его вполне можно назвать основоположником рамэнного бума.

Будучи серьезным бизнесменом, он также является подлинным профессионалом рамэна. Доходит до того, что он бреет голову, чтобы быть уверенным, что ни один волос никогда не попадет в его суп.

Образ и эволюция этого персонажа делает мир Рамэн хаккэндэн более глубоким и разнообразным.

Правильно ли всегда, независимо от ситуации, делать рамэн со страстью, уделяя приготовлению максимальное внимание? Всегда ли нужно безоговорочно верить мнению ярых поклонников? Любитель вряд ли будет сомневаться и, конечно, ответит утвердительно. Но настоящий профессионал рамэна должен обладать и деловой хваткой.

Тонкий, богатый нюансами аромат могут оценить лишь немногие клиенты-гурманы, поэтому целесообразнее предлагать простой для восприятия рамэн, сразу вызывающий позитивную реакцию.

Говоря о фанатиках, которые больше рассуждают о своих обширных знаниях, чем о вкусе рамэна, Сэридзава язвительно замечает, что они едят не рамэн, а факты. Но мы живем в эпоху Интернета, и, если проработка этой демографической группы может принести пользу, Сэридзава ею воспользуется. Такова его позиция.



Сэридзава стал настолько популярен, что теперь его образ можно увидеть на футболках и других товарах, посвященных манге (© Cospa; © Кубэ Рокурё, Каваи Тан и издательство «Сёгакукан»)

Суровый профессионал с одной стороны, талантливый любитель с другой – конфликт неизбежен. Сэридзава часто выступает оппонентом Фудзимото, и в итоге всё заканчивается дуэлью рамэнов. Противостояние привлекает внимание СМИ и превращается в открытое столкновение на виду у массовой аудитории.

Сэридзава был важной фигурой для Фудзимото. Несмотря на свои выдающиеся знания и страсть к рамэну, Фудзимото все еще любитель. Его жизнь связана с работой в офисе, и он вряд ли может отрицать, что рамэн для него остается всего лишь хобби. В конце концов, он понимает, что всё это время Сэридзава был его учителем.

Действие манги Рамэн хаккэндэн разворачивается в середине 1990-х годов, когда рамэн в Японии активно развивался как уникальное гастрономическое и творческое явление. Продолжением стали две новые серии под названием Рамэн сайюки. Следуя за эволюцией блюда за пределами Японии, манга по-прежнему несет своим читателям радость рамэна.

Так что же такое рамэн?

«В сухом остатке это всегда желание взять подделку и превратить ее во что-то настоящее», – говорит Сэридзава.

История и традиции рамэна, как явления креативной гастрономии, по-прежнему уступают французской или китайской кухням. В своей основе рамэн – массовое простонародное блюдо. В манге «Оисимбо» гурман Кайбара Юдзан называет рамэн «вульгарной едой». И с его точки зрения это вполне может быть правдой. Использование Сэридзавой слова «подделка», вероятно, имеет тот же смысл.



В апреле 2023 года члены Национального парламента учредили «Закрытое совещание по продвижению культуры рамэна», целью которого провозглашалось возрождение регионов с помощью местной культуры рамэна (© Jiji)

Сходство между рамэном и мангой

Потенциал для развития рамэна кажется неисчерпаемым. Изо дня в день он меняется с невероятной скоростью и энергией, формируя бесконечный поток новых идей.

Но существует еще одно японское явление с подобной динамикой. Да, это манга. История манги, как и ее традиции, по-прежнему скромны. Зародившись как простое развлечение для народа, манга не предъявляет претензий на место среди произведений высокого искусства. Адепты высокой культуры, такие как Кайбара Юдзан, вполне могут обесценивать мангу (хотя сам он является персонажем именно такой работы!).

Однако страстная любовь к манге авторов и поклонников превратила ее в явление глобального масштаба. Как и рамэн, манга не чурается влияний из-за рубежа, но всегда дорабатывает их до идеала, будь то европейские персонажи, такие как Шерлок Холмс или Арсен Люпен, или стили рисовки, характерные для американских комиксов.

Очевидно, что создатели Рамэн хаккэндэн работали над своей мангой, исходя из простого убеждения: «Все мы похожи. С мангой точно так же».

Теперь, как и сам рамэн, манга о рамэне насчитывает множество разновидностей. Тут и работы о школьницах, обожающих рамэн, и манга-путеводители по заведениям, где подают рамэн, и драматические истории о мастерах рамэна и людях, чья жизнь изменилась благодаря рамэну. В наши дни количество разновидностей манги, посвященной рамэну, просто поражает.

Похоже, рамэн становится важнейшим ингредиентом в индустрии манги и скоро заявит о себе еще увереннее.

Фотография к заголовку: Манга Рамэн хаккэндэн публиковалась в журнале Big Comic Superior издательства «Сёгакукан» с 1999 по 2009 год. Выпуски были собраны в 26 томов. После завершения основной сюжетной линии история была продолжена в двух разных сериях под общим названием Рамэн сайюку (© Nippon.com)