Загадки инцидента в Хоннодзи: Ода Нобунага встал на пути Иэясу?

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

Инцидент в Хоннодзи, то есть нападение Акэти Мицухидэ, в результате которого Ода Нобунага покончил с жизнью, до сих пор для любителей истории Японии является одним из важнейших событий, представляющих большой интерес. Существует глубоко укоренившееся предположение, что за Мицухидэ стоял настоящий тайный вдохновитель нападения. Действительно ли существовал заговор против Нобунаги, и был ли Токугава Иэясу причастен к этому инциденту?

Ранним утром во второй день шестой луны десятого года Тэнсё 13-тысячная армия Акэти Мицухидэ окружила храм Хоннодзи в Киото, где остановился Ода Нобунага. Существуют различные версии, согласно которым Нобунага имел при себе от 20 до 30 человек, или же около сотни, но в любом случае это была всего лишь горстка по сравнению с армией противника.

Когда храм был подожжён, Нобунага покончил жизнь самоубийством в огне.



Нобунага в охваченном пламенем храме Хоннодзи на гравюре «Примеры знаменитых воинов Великой Японии: Правый министр Ода Тайра Нобунага (Дайниппон мэйсёкан ода удайдзин тайра нобунага, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Инцидент в Хоннодзи окружён множеством загадок. Во-первых, нет достоверных исторических материалов, показывающих причину, побудившую Мицухидэ восстать против своего господина, Нобунаги, который только что уничтожил своих старых врагов, род Такэда, и был на пике своего могущества. Это даёт простор для рассуждений и предположений, что позволило исследователям-одиночкам и историческим романистам разработать собственные теории о том, что Мицухидэ вступил в игру из-за своего стремления захватить всю Японию, или что он был сумасшедшим, или же что за ним на самом деле стоял кто-то другой, управлявший его действиями.

Порицание Мицухидэ – неиссякаемая тема развлекательных искусств

Одной из популярных версий является «теория обиды», согласно которой Мицухидэ по какой-то причине затаил обиду на Нобунагу. Она неоднократно обыгрывалась в исторических романах и сериалах.

Согласно «Записям о бывшем канцлере Кавасуми» (Кавасуми тайкоки), написанным примерно в годы Гэнна (1615-1624) и посвящённым событиям жизни Тоётоми Хидэёси, Ода Нобунага назначил Мицухидэ ответственным за приём Иэясу, когда он посещал замок Адзути с 15-го по 17-й день пятой луны 10 года Тэнсё (1582), а тот не уследил за предназначенной для еды рыбой, и она испортилась, из-за чего Нобунага отстранил Мицухидэ от этой должности.

Позднее этот исторический материал получил широкое распространение, и во многих сериалах Иэясу отмечает, что приготовленная Мицухидэ еда «воняет», из-за чего Нобунага (или его вассал Мори Раммару) избивает и унижает Мицухидэ за обеденным столом. Сцена, в которой разгневанный Нобунага наказывает Мицухидэ, прекрасно подошла для индустрии развлечений.



Мори Раммару избивает Мицухидэ на глазах у множества людей; слева – Ода Нобунага . «Иллюстрированные записи о бывшем канцлере» (Эхон тайкоки, коллекция Национального института японской литературы)

История наказания также появляется в нескольких других документах. Кирино Сакудзин, писатель-историк, упоминает, что в «Родословной рода Инаба» (Инаба кафу), принадлежащей роду Инаба в княжестве Усуки земли Бунго, в записях от пятой луны 10 года Тэнсё Нобунага ударил Мицухиде по голове, и с него слетел парик, который он носил из-за того, что собственные волосы были редкими. Писатель отмечает, что у Мицухидэ было достаточно причин, чтобы ненавидеть Нобунагу. В «Рассказах старого воина Масахару» (Масахару кохэйдан), написанных тактиком рода Кага в конце XVII века, написано, что «(Нобунага) таскал Акэти за голову».

В обоих вышеприведенных документах указана другая причина обиды Мицухидэ – род Инаба якобы пожаловался Нобунаге на то, что Мицухидэ исключил его из числа своих вассалов, что и привело к наказанию Мицухидэ.

В «Истории Японии» Луиса Фройша, миссионера-иезуита, также описано, что в середине пятой луны , когда Нобунага и Мицухидэ что-то обсуждали за закрытыми дверями, Мицухидэ возражал Нобунаге, а тот ударил его ногой.



Храм Хоннодзи располагался недалеко от Хорикава Сидзё, занимая территорию, протянувшуюся на 150 м с востока на запад и 300 метров с севера на юг (Pixta)

Кроме того, в написанной в середине периода Эдо военной повести «Записи о сражениях Акэти» (Акэти гунки), где главным героем является Мицухидэ, говорится, что у него собирались отобрать земли Тамба и Оми, которыми он правил, и вместо этого отправить управлять дальними землями Идзумо и Ивами. Там написано, что Нобунага хотел провести реорганизацию, избавившись от старых вассалов и заменив их более молодыми членами рода и учениками. Неудивительно, что Мицухидэ затаил обиду на такое обращение, которое, по сути, было понижением в должности. Такова ещё одна «теория обиды».

Есть много подтверждений тому, что Мицухидэ был обижен на Нобунагу, и можно предположить, что между ними действительно существовала какая-то вражда.

Широкий выбор «закулисных игроков»

В связи с обидой Мицухидэ часто упоминается и теория, согласно которой некто третий умело использовал вражду между ним и Нобунагой, чтобы склонить Мицухидэ к мести и убийству Нобунаги.

Существует широкий выбор возможных кандидатов на роль вдохновителя убийства – 15-й сёгун сёгуната Муромати Асикага Ёсиаки, император Оогимати, монастырь Осака Хонгандзи, лидер Сикоку Тёсокабэ Мототика, Общество Иисуса, Хасиба (впоследствии Тоётоми) Хидэёси, и это только основные подозреваемые. Среди них фигурирует и Токугава Иэясу.



Слева – Асикага Ёсиаки, 15-й сегун сёгуната Муромати из «Иллюстрированной книги записей о заслугах Тоётоми» (Тоётоми кункоки, Национальный институт японской литературы); справа – Тёсокабэ Мототика, живший в земле Тоса и контролировавший весь Сикоку, имел разногласия с Нобунагой. «Биографии героев периода Великого мира: помощник управляющего Дворцового ведомства Тёсокабэ Мототика» (Тайхэйки эйюдэн тёсокабэ кунай сё мототика, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Теорию о сговоре, которым руководил Асикага Ёсиаки, и в котором участвовали Мицухидэ, отстаивает профессор Университета Миэ Фудзита Тацуо. На теорию же об участии императорского двора повлиял Иматани Акира, почётный профессор Международного центра по изучению японской культуры, который предположил, что злейшим врагом Нобунаги был император Оогимати.

Что касается других вдохновителей, то они описаны в исторических романах, но достоверных исторических источников нет. Среди этих версий Иэясу как возможного заказчика убийства уделяется мало внимания.

Почему Иэясу мог хотеть убийства Нобунаги?

Писатель Акэти Кэндзабуро и романист Кобаяси Кюдзо, которые утверждают, что являются потомками Акэти Мицухидэ, предложили теорию, согласно которой вдохновителем заговора был Иэясу. Они говорят, что Иэясу, которому в своё время пришлось по приказу Нобунаги избавиться от жены Цукияма-доно и старшего сына, Нобуясу, решил нанести ответный улар и подговорил Мицухидэ убить Нобунагу. Существует также теория о том, что Нобунага приказал Мицухидэ убить Иэясу, но они сами вступили в сговор.

О гибели Нобунага в «инциденте Хоннодзи» Иэясу узнал, когда находился в Сакаи, в Осаке. Он почувствовал, что следующей целью Мицухидэ будет он сам, и вернулся в землю Микава через горы Ига всего с несколькими сопровождающими. «Переход через Ига» считается одним из трёх самых опасных моментов в жизни Иэясу. Думается, что если бы он был вдохновителем убийства, ему не было бы нужды с риском для жизни бежать домой.

Несмотря на это, тайная деятельность Иэясу стала темой обсуждения, потому что многие люди считают, что Мицухидэ и Иэясу могли сговориться, поскольку у обоих были причины ненавидеть Нобунагу, в случае с Иэясу – из-за жены и сына.

В историческом сериале NHK «Как поступишь, Иэясу?» Иэясу хмуро глядит на поданного ему карпа из реки Ёдо, и далее действие развивается до наказания Мицухидэ. При этом Нобунага видит, к чему ведёт Иэясу, и обвиняет его в том, что тот таким образом хочет лишить его помощников и убить.

Развлекательное повествование требует нового взгляда на события. Каждый следующий сериал описывает происходящее всё более захватывающим образом, постоянно усложняя сюжет, а «инцидент Хоннодзи» вызывает особый интерес, и поэтому в будущем будут появляться всё новые теории и интерпретации, волнующие душу зрителей.

Изображение к заголовку: «Сожжение монастыря Хоннодзи» (Хоннодзи якиути-но дзу); Нобунага выглядывает из-за раздвижной двери фусума справа (хранилище специальной коллекции Токийской столичной центральной библиотеки)

Статья по теме