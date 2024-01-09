Одна из «трёх великих злых жён» – почему к Ёдо-доно, наложнице Тоётоми Хидэёси, относились как к монстру?

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

Был ли Тоётоми Хидэёси отцом Хидэёри?

Пожалуй, больше всего на образе Ёдо-доно сказались слухи, будто бы настоящим отцом Тоётоми Хидэёри не был Хидэёси. Говорят, будто бы Ёдо-доно ему изменила, родила сына и сумела сделать этого ребёнка преемником Тоётоми Хидэёси, правителя Японии.

У Хидэёси долгое время не было детей, но Ёдо-доно забеременела вскоре после того, как стала его наложницей. Их первый ребёнок по имени Цурумацу умер, не дожив до трёх лет, а ещё через два года родился Хидэёри. Вероятно, сомнения породило то, что только она беременела и родила ему двоих детей.

Однако, согласно легенде, во времена, когда Хидэёси был правителем замка Нагахама (около 1573 г.), от какой-то женщины, имя которой неизвестно, у него родился сын Хидэкацу (детское имя – Исимацумару), который умер в 4 году Тэнсё (1576). В храме Мёходзи в городе Нагахама префектуры Сига есть старая фотография свитка с портретом, на котором, как говорят, изображён Хасиба Хидэкацу, и который использовался для поминальных служб (сам свиток сгорел во время пожара). Однако мнения исследователей относительно самого существования Хидэкацу и его вероятного отцовства расходятся, и мы не знаем, как было на самом деле.

В старинном документе «Записи о заслугах княжества Хаги» (Хаги хан бацуэцу року), который хранил род Мори, также говорится о распущенных нравах Ёдо-доно. В записи от 2-го дня 12-й луны 4 года Кэйтё (1599) записано, что «Был случай, когда Ооно Сюри, человек, которому благоволил господин (т. е. Хидэёси), имел тайную связь с матерью О-Хирои-сама (т. е. Хидэёри, детское имя Хироимару), и они хотели казнить его, но после этого Сюри принял род Укита».

Таким образом, в записи говорится, что Мори хотели наказать Ёдо-доно и близкого помощника Тоётоми, Ооно Сюри, из-за их связи, но в конце концов он остался на попечении другого рода. Действительно, в десятую луну того же года Сюри передали под надзор другому роду. Однако это случилось из-за подозрений в заговоре с целью убийства Иэясу, и его передали под надзор в землю Симоса (сейчас – северная часть префектуры Тиба и юго-западная часть префектуры Ибараки), которой управлял сын Иэясу, Юки Хидэясу. В этой записи явно заменили покушение на Иэясу тайной связью с Ёко-доно, а вместо Хидэясу упомянут род Укита, так что этому документу вряд ли можно доверять.

Сохранились свидетельства того, что слухи о тайной связи с Ёдо-доно с Сюри в своё время распространились очень широко. Например, в «Дневнике Тамонъин» (Тамонъин никки), хранящемся в храме Тамонъин, филиала храма Кофукудзи в городе Нара, говорится: «Хидэёси в завещании приказал, чтобы Иэясу и Ёдо-доно стали мужем и женой, но Сюри сбежал с Ёдо-доно». Очевидно, что в те времена широко ходили такие слухи.



На складной ширме «Картина Зимней битвы в Осаке» (копия) изображён военачальник, напоминающий Хидэёри, рядом с которым находится женщина. Неизвестно, изображена ли здесь Ёдо-доно, или же это жена Хидэёри, Сэнхимэ (источник: ColBase)

С этого момента многие стали считать правдоподобной версию о том, что настоящим отцом Хидэёри был Сюри, и даже в наши дни немало любителей истории поддерживают эту теорию. Остаётся только вновь сказать, что правды никто не знает, однако сам факт распространения таких слухов позволяет предположить, что были люди, которые враждебно относились к Ёдо-доно и стремились унизить её. Можно предполагать, что у неё было много ненавистников.

Враждебное отношение к Ёдо-доно со стороны приверженцев Кита-но мандокоро, жены Хидэёси

Почему же у Ёдо-доно было так много врагов? Не потому ли, что Тоётоми Хидэёси самозабвенно любил своего сына Хидэёри, а его мать, Ёдо-доно, из-за этого стала заносчивой?

Если вернуться на какое-то время назад, мы увидим, что при жизни Хидэёси среди его жён существовала чёткая иерархия. Первое место занимала его законная жена, «Правительница из Северных покоев» Кита-но мандокоро (Нэнэ). На втором месте находилась Ёдо-доно, родившая Хидэёри. Далее следовали Кёгоку Тацуко и другие наложницы. Это ясно видно по порядку следования паланкинов, в которых ехали женщины во время любования сакурой в Дайго в 3 году Кэйтё (1598), которое устроил Хидэёси незадолго до своей смерти.

Примерно тогда же Хидэёси воспылал необычайной любовью к Хидэёри, своему старшему сыну. Когда он не смог встретиться с Хидэёри, он писал ему в письме: «Когда мы встретимся, я зацелую тебя в губы», и заставил даймё принести клятвы верности Хидэёри, пообещав уничтожить любого, кто не подчинится. Вероятно, догадывавшаяся о такой любви к сыну Ёдо-доно становилась всё заносчивей.

После смерти Хидэёси его сын Хидэёри и Ёдо-доно в начале 4 года Кэйтё поселились в замке Осака. С тех пор Ёдо-доно посвятила себя заботам о Хидэёри. Восемь месяцев спустя Кита-но мандокоро покинула замок Осака, а Ёдо-доно, мать, опекавшая Хидэёри, преемника Хидэёси, фактически стала правительницей замка Осака и получила неограниченную власть.

В этих условиях её уже ничто не сдерживало, и, вероятно, сказалось и то, что она была по характеру властной личностью.



Главная башня замка Осака на складной ширме «Картина Зимней битвы в Осаке» (копия). Настоящей правительницей замка была Ёдо-доно (источник: ColBase)

Среди даймё, служивших Хидэёси и получавших покровительство от рода Тоётоми, было много приверженцев Кита-но мандокоро. Главным среди них был Като Киёмаса. С другой стороны, Исида Мицунари был близок к Ёдо-доно. При этом отношения между Киёмасой и Мицунари были крайне враждебными, и было бы неудивительно, если бы антипатия к Мицунари вылилась в неприятие и Ёдо-доно. Врагами Ёдо-доно, скорее всего, были даймё, поддерживавшие Кита-но мандокоро.

Написанная победителями история, оправдывающая захват власти Токугавой Иэясу

Человек, который является настоящим правителем замка, должен чутко реагировать на веяния времени и принимать соответствующие политические меры. Однако Ёдо-доно была дилетантом в политике. Она не могла смириться с тем, что власть в стране уже стала переходить к роду Токугава.

Кроме того, по мере усиления конфликта с Токугавой, Ёдо-доно страдала от бессонницы и других симптомов, как указано в «Записях о приёме лекарств Гэнсаку Досана» (Гэнсаку досан хайдзай року), которые оставил врач Манасэ Досан, лечивший Ёдо-доно.

Способна ли она была принимать решения спокойно в этой ситуации? Кроме того, и Хидэёри, и его ближайшему окружению недоставало опыта в политике и в войне. Когда началась летняя Осакская кампания, военные действия развивались так, как и планировал Иэясу, он не предусмотрел разве что самоотверженных усилий Санады Нобусигэ в противостоявшей ему армии, и в результате Ёдо-доно, Хидэёри и Ооно Сюри покончили с собой.



Сцена из пьесы «Победная песнь в лагере на горе Тяусу» (Тяусуяма гайка дзинтацу), которую играли в театрах Кабуки и Дзёрури в период Эдо. На горе Тяусу развернулась одна из битв Летней осакской кампании. Слева направо: Ёдо-кими (Ёдо-доно), Кимура, правитель земли Нагато (Сигэнари), Санада Юкимура (Нобусигэ), Гото Матабэй, командовавшие армией Осаки (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

По-настоящему очернять имя Ёдо-доно начали после её смерти. Имелся риск того, что о роде Токугава говорили бы как о тех, кто уничтожил род Тоётоми, и, думается, правительство Токугавы решило переложить ответственность, обвинив Ёдо-доно в падении рода Тоётоми.

Политолог Хара Такэси отмечает, что сёгунат Эдо сделал Ёдо-доно объектом своей критики в духе того, что «когда женщина получает власть в свои руки, ничего хорошего это не сулит». («Японская история женщин-правительниц», изд-во «NHK синсё»).

Хара сравнивает это с историей о курице (хинкэй), которая имела широкое хождение во времена, когда правил четвёртый сёгун Токугава, Иэцуна. История эта приводится в китайской «Книге истории» (Шу цзин), где говорится, что, если женщина получает власть, это предвещает скорый конец страны или рода, как если бы курица стала по утрам возвещать рассвет. Похоже, Токугава объясняли падение рода Тоётоми тем, что такая «курица», как Ёдо-доно, получила власть, и именно поэтому Токугава получили право завладеть страной. Можно назвать это одним из примеров того, что историю обычно пишут победители.

На самом деле, книги периода Эдо, от исторических записок «Сборник рассказов о виденном и слышанном» (Кэммонсю) до книжек с картинками для широкой публики, очерняют Ёдо-доно доходящими до абсурда способами.

«Ёдо-но кими была не только хороша собой, но и распутна» (Уэда Акинари, «Записи о смелости и малодушии», Дайтан сёсин року)



«Ёдо-но кими проявляет сущность монстра в форме змеи» («Иллюстрированные Записи о бвшем канцлере (Тоётоми Хидэёси)», Эхон тайкоки)

«Иллюстрированные Записи о бывшем канцлере (Тоётоми Хидэёси)» (Эхон тайкоки), иллюстрация, изображающая Ёдо-доно монстром в форме змеи. В период Эдо к Ёдо-доно часто относились как к монстру (коллекция Национального института японской литературы)

Такое отношение к Ёдо-доно сохранялось даже в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Такэкоси Ёсабуро в книге «2500 лет истории» писал: «Как только умер Хидэёси, она стала высокомерной и своевольной, не была способна сдержать свою злобу и владела Ооно Харунагой (Сюри) как собственностью».

Как и ожидалось, в наши дни отзывы о Ёдо-доно не настолько плохие. Однако и сейчас известные женщины часто становятся объектом необоснованной клеветы.

Изображение к заголовку: Портрет Ёдо-доно (по преданию). Таким образом, в точности не известно, действительно ли это её изображение. Существует также портрет Ёдо-доно в храме Ёгэнъин в Киото, который построили её сестры в память о родителях (Асаи Нагамаса и О-ити-но ката), но он тоже описывается как «по преданию». Судя по портрету, это, вероятно, была очень загадочная женщина (коллекция Художественного музея префектуры Нара)