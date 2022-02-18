Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: храм Дайгодзи (Киото)

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Храм Дайгодзи в Киото является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, он известен своими цветущими сакурами ещё с периода Хэйан (794-1192). Любоваться цветами здесь можно на протяжении довольно долгого периода времени, поскольку сорта сидарэдзакура (плакучая сакура), сомэй ёсино, яэдзакура и другие растущие здесь деревья сакуры цветут в разное время.