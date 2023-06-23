Чувство кризиса в «кругу психологов» как толчок к изучению «эффекта взгляда промеж ног»: радость и мотивация шнобелевского лауреата Хигасиямы Ацуки

Шнобелевские мудрецы: весёлый характер японских исследователей

Каждый раз, когда японский исследователь удостаивается Шнобелевской премии, которую называют пародией на Нобелевскую, удивление вызывает необычность работы воображения этих ученых. Быть может, самый яркий тому пример – исследование почетного профессора Университета Рицумэйкан Хигасиямы Ацуки (71 год), который стал шнобелевским лауреатом в 2016 году за работу, посвященную «эффекту взгляда промеж собственных ног». Заняться этой темой Хигасияму – психолога, специализирующегося на взаимосвязи между телом и зрением, побудило ощущение кризиса в психологии, связанного с пренебрежением таким элементом как объективные свидетельства.

Искреннее изумление в связи с выдвижением в число соискателей

В 2016 году, когда со времени публикации научной статьи Хигасиямы Ацуки об «эффекте взгляда промеж собственных ног» прошло около 10 лет, автору пришло уведомление на английском языке о том, что данная работа выдвинута в числе кандидатур на присуждение Шнобелевской (Игнобелевской) премии.

Хигасияма оставил данное сообщение без внимания, решив: «Должно быть, какая-то шутка». Следующее уведомление пришло уже на японском языке. И только когда к нему обратились с вопросом, согласен ли он принять премию, если будет избрана именно его работа, Хигасияма с удивлением понял: «Вот это да! Неужто это всерьёз?».

Церемония награждения состоялась в театре Сандерса Гарвардского университета в антракте оперы, а в качестве памятного подарка ученому вручили настенные часы. Часы крайне необычные: с високосной 61-й секундой на циферблате и песочными часами вместо стрелок. Сама премия составила ни много ни мало 1 трлн долларов. Но долларов зимбабвийских, а не американских. В то время такие банкноты уже были упразднены, а стоимость в пересчете на японские деньги составляла около 170 йен.

«Церемония награждения была очень юмористичной и вполне соответствовала характеру Шнобелевской премии», – со смехом вспоминает Хигасияма.



Игнобелевская награда – часы с 61-секундным циферблатом



Премия: 10 трлн долларов Зимбабве

Исследованием «взгляда промеж собственных ног» Хигасияма занялся примерно в 1996 году. С молодости у ученого возникало ощущение, что научные «психологические круги» в Японии чересчур замкнуты сами на себя, и поэтому он решил презентовать свою работу на английском языке, чтобы повысить ее шансы. «Статья была довольно заурядная, но благодаря тому, что я подготовил эту работу на английском языке, нашлись люди, которые ее прочитали, что порадовало больше всего».

В чем же состоит суть исследования, столь скромно охарактеризованного автором?

Вначале было удивление: чтобы иллюзия исчезла, достаточно лечь набок

«Взглядом промеж собственных ног (по-японски матанодзоки) называют взгляд между расставленных ног из положения согнувшись пополам. Попробуйте и убедитесь сами – ощущение перспективы и цвета становятся совершенно иным», – предложил Хигасияма автору этих строк.

Последовав совету, я глубоко наклонилась и взглянула на расположенную за моей спиной рощицу промеж собственных ног. Возникло ощущение, что пейзаж отдалился, стволы, ветви и листва деревьев стали мельче, а расстояние между предметами – короче. При этом показалось, что формы и цвета ощущаются резче, чем при обычном взгляде.

На удивление автора о том, как странно устроено человеческое зрение, Хигасияма заметил: «Дело не только в зрении, а еще и во влиянии, оказываемом положением тела».

«У нас, исследователей, принято называть то, что видят глаза, “зрительной информацией”, а явления, возникающие при изменении положения тела –“телесной информацией”. Эффект взгляда промеж собственных ног сильно обусловлен именно этой “телесной информацией”. Я собрал данные, провел целый ряд экспериментов, и это стало очевидным», – пояснил ученый.



С эффектом взгляда промеж собственных ног Хигасияма ознакомил автора на личном примере

Молодым исследователем, в возрасте немного за 30, задавшись целью прояснить взаимосвязь зрительной и телесной информации, Хигасияма стал исследовать эффект так называемой «вертикально-горизонтальной иллюзии» – явления, которое возникает, если из двух отрезков одинаковой длины один располагается горизонтально, а другой вертикально: вертикальный отрезок при таком расположении визуально кажется длиннее. К примеру, если взять здание, ширина и высота фасада которого составляют 10 метров, то визуально человеку кажется, что высота больше ширины в 1,4 раза.

Поскольку данное явление описано даже в школьных учебниках, все уверовали в то, что зрительная информация – это иллюзия, создаваемая нашими глазами. Но Хигасияма задумался: «Нет ли здесь влияния телесной информации?» Он предложил взглянуть на здание нескольким студентам и поинтересовался, что им видится.



«Вертикально-горизонтальная иллюзия»: при одинаковой длине отрезков вертикаль кажется в 1,4 раза длиннее горизонтали

И тут произошло нечто поразительное.

«Когда для начала я предлагал им взглянуть на здание из обычной позы стоя, все как по учебнику отвечали, что высота кажется больше ширины. Но когда для я для пробы предлагал им лечь набок и взглянуть из этой позы, студенты стали говорить, что ширина и высота кажутся примерно одинаковыми. То есть, как выяснилось, вертикально-горизонтальная иллюзия исчезает, стоит только лечь набок».

О том, что видимое нами окружающее изменяется в зависимости от позы, не написано ни в одном учебнике. Было просто поразительно, что такой мелочи достаточно для того, чтобы поколебать «правильность» содержания всех учебников.

Далее Хигасияма заключил, что для подкрепления полученного результата необходимо посредством «взгляда промеж собственных ног» определить, зависит горизонтально-вертикальная иллюзия от визуальной информации или же от информации телесной.

Упоминание явления в мифах и внесение итогов изысканий в учебники XIX века

Когда заходит речь о взгляде промеж собственных ног, многим японцам наверняка вспоминается известная туристическая достопримечательность в северной части префектуры Киото – песчаная коса Аманохасидатэ. Согласно литературному источнику «Описание земли и нравов земли Танго» (провинция Танго занимала северную часть современной префектуры Киото), сотворившее Японию мужское божество Идзанаги создало Аманохасидатэ в качестве лестницы, соединяющий верхний небесный мир с нижним земным, и множество людей, издревле посещавших это место для того, чтобы познать верхний мир, с интересом любовались видом на Аманохасидатэ промеж собственных ног. А кое-где до сих пор сохранились предания о том, что с помощью взгляда промеж собственных ного можно узреть призраков, демонов и даже будущее. Внимание людей обращало на себя то, что при матанодзоки мир предстает перед их глазами как-то иначе.



«Матанодзокидай» – специальное место для любования видом на Аманохасидатэ промеж собственных ног (PIXTA)

Явление, известное людям со столь древних времен, давно привлекало внимание исследователей. В Японии еще до Второй мировой войны были опубликованы научные работы, посвященные взгляду промеж собственных ног. А за рубежом «эффект взгляда промеж собственных ног» упоминается в учебнике по экспериментальной психологии, изданном в конце XIX века.

Но с точки зрения Хигасиямы таким старинным источникам недостает объективности, и их убедительность в качестве свидетельства слишком слаба.

«Необходимо не полениться и потратить время на то, чтобы объяснить все как следует», – заключил исследователь.

С этой мыслью Хигасияма привлек к участию в эксперименте более двухсот студентов, по большей части из Университета Рицумэйкан. Как минимум по 50 человек были задействованы в эксперименте в каждой из 4-х позиций: (1) Наблюдение за пейзажем из обычного вертикального положения, (2) то же через призматические очки, переворачивающие изображение вверх ногами, (3) наблюдение промеж собственных ног, (4) то же через призматические очки. После этого ученый опрашивал каждого подопытного об увиденном.

Ключевым элементом в этом эксперименте выступили призматические очки. Результатом стало то, что видение предметов в случае 2 близко к случаю 1, но в случаях 3 и 4 далекие предметы выглядят меньше, нежели в случае 1. То есть, результатом стал вывод о том, что исследуемое явление вызывается не зрительной информацией, а главным образом информацией телесной.

Опыт с участием 200 студентов

Способ зрения Как видится 1. Стоя прямо ― 2. Стоя прямо через очки, переворачивающие изображение Близко к 1 3. При взгляде промеж собственных ног Большие предметы вдалеке визуально уменьшаются, становится труднее определять расстояния 4. При взгляде промеж ног через очки, переворачивающие изображение

«В эффекте взгляда промеж собственных ног отчетливо подтверждается сильный фактор телесного воздействия». С тем же скромным выражением лица Хигасияма прибегает к более сильной формулировке. Как психолог, специализирующийся на пространственном восприятии, он констатирует: «В психологии недопустимо пренебрегать телесным фактором. Я считал, что продемонстрировать свидетельство данного аспекта очень важно, поскольку в психологических кругах телесный фактор склонны оставлять без внимания».

Психология без свидетельств, но с риском изменить жизни людей

Некоторые особенности современной психологии тревожат Хигасияму.

Многие исследования сосредоточены скорее на откровенно сознательном поведении – тому, что мы «видим» и «слышим», нежели обращают внимание на телесный фактор. Часть психологов делает далеко идущие выводы в духе «вы относитесь к такому-то типу» на основе анкет, по сути занимаясь чем-то сродни предсказаниям и ворожбе.

«Такое понимание человека слишком однобоко. Телесной информации следует уделять не меньшее внимание, нежели зрительной или слуховой, а опираться необходимо на свидетельства. Исследователям следует осознавать, что психология сопряжена с риском бесповоротного изменения человеческих жизней».

Но давайте вернемся к событиям 2016 года.

Хигасияма сомневался, следует ли ему принять премию, даже после того, как он понял, что номинация в числе соискателей Шнобелевской премии –не шутка и не розыгрыш, а к решению согласиться его подтолкнули мысли о следующих поколениях ученых.

«Мои изыскания скромны и редко удостаиваются похвалы. Но мне хотелось донести до следующих поколений исследователей тот факт, что их работу кто-то непременно заметит. Вот почему я решил: пожалуй, будет неплохо, если мое награждение Шнобелевской премией для кого-нибудь послужит стимулом», – признался Хигасияма.



Свидетельство о присуждении Шнобелевской премии, которое вручили Хигасияме

После получения награды у исследователя появилось решительно больше возможностей говорить об этом с другими учеными: представился случай выступить на тему «эффекта взгляда промеж собственных ног» в обществе выпускников Университета Рицумэйкан, Хигасияму стали приглашать провести лекцию о содержании исследования научные общества в таких областях как медицина и экономика. Просьбы дать интервью тоже поступали одна за другой.

«Я был очень рад такому разнообразию возможностей рассказывать людям о содержании моих исследований», – признается лауреат.

Своей научной деятельностью Хигасияма пытается выявлять свидетельства и не бояться вести одновременно несколько исследований без чрезмерного погружения в единственную тему. Переключение с одной темы исследований на другие с последующим возвращением к первоначальной теме дает возможность появлению новых идей. Конечно, потребуется больше времени до того, как итоги исследований будут собраны и опубликованы в виде научной статьи, но Хигасияма убежден: «Так энтузиазма будет больше, чем натужного труда».

Сейчас он занимается «ощущением положения ладоней, а также всего тела, и эффектом его адаптации».

«Вытяните руки прямо перед собой и поднимите их в таком виде вверх с открытыми глазами. Побудьте какое-то время в такой позе, а затем верните руки в горизонтальное положение. Достаточно просто, не правда ли? Но если проделать то же самое с закрытыми глазами, задача оказывается уже не такой простой, и ладони оказываются несколько выше истинной горизонтали. Из этого становится ясно, что зрение опровергает телесную адаптацию».

Взаимосвязь зрения и тела стала для Хигасиямы темой работы на всю жизнь. На вопрос о том, что самое радостное в продолжении исследовательской деятельности, он ответил так.



Почетный профессор Хигасияма Ацуки

«Больше всего меня радует, если мой рассказ о собственных исследованиях вызывает у кого-то интерес. Получив Шнобелевскую премию, я тоже понял, что мой интерес к “эффекту взгляда промеж собственных ног” оказался любопытен и для людей, которые говорят на других языках, это доставило мне большое удовольствие».

Сила радости, о которой говорит Хигасияма, наверняка понятна и многим другим исследователям. А сам он и сегодня занимается сбором все новых данных в поисках результатов, которые подарят ему это чувство.

Подготовка материала и текст: Вакабаяси Рио, редакция POWER NEWS

Фотография к заголовку: редакция POWER NEWS

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