Инновационный центр медицинского университета Фудзита: новейшие виды лечения и первоклассное гостеприимство для состоятельных пациентов из-за рубежа

Медицинский туризм

В Японии набирает обороты медицинский туризм. Основной контингент пациентов приезжает из Китая. Какая система для приёма иностранных пациентов существует в японских больницах? Об этих и других особенностях медицинского туризма в Японии – в репортаже о Центре медицинских инноваций больницы медицинского университета Фудзита, открывшемся неподалёку от токийского аэропорта Ханэда.

Планы на будущее – приём до 6000 иностранных пациентов в год

2 октября 2023 года состоялось торжественное открытие токийского Центра медицинских инноваций медицинского университета Фудзита. Центр готов принимать пациентов со всего мира.

Центр расположен неподалёку от аэропорта Ханэда, который называют «небесными воротами Токио». Площадь Центра составляет около 7500 м2 – это немного для университетской клиники, но каждая деталь стильного интерьера, просторные индивидуальные комнаты для ожидания и другие меры, призванные обеспечивать комфортное пребывание пациентов, пронизаны японским гостеприимством.



Зал ожидания для пациентов, проходящих чекап, оформлен в спокойных тонах. Из некоторых комнат открывается вид на лётное поле

Приёмом пациентов занимается 80 человек – врачи, медсёстры, медтехники и медицинские клерки. В Центре имеется 8 специализированных отделений, предлагающих в том числе виды высокотехнологичного лечения, не покрываемые системой всеобщего медицинского страхования.

Например, с помощью геномной медицины можно провести генетическое исследование тканей опухоли. Это обеспечивает раннюю диагностику онкологических заболеваний, помогает диагностировать рецидив и подобрать эффективный лекарственный препарат. В регенеративной медицине с помощью технологий регенерации тканей и восстановления функций с применением стволовых клеток, выращенных из собственных клеток пациента, можно восстанавливать колени, связки, роговицу и сетчатку глаза, эндометрий матки. В Центре используют новейшие методы лечения бесплодия, в том числе - выращивание эмбрионов из оплодотворённых яйцеклеток.

Для проведения реабилитации, углублённых исследований и чекапов также задействуются новейшие технологии. Например, в процессе реабилитации используются специальные роботы, разработанные главной больницей медицинского университета Фудзита совместно с частными компаниями, а также новейшее устройство магнитной стимуляции, содействующее процессу лечения за счёт воздействия на нервы и мышцы магнитным полем. Для медицинских обследований используются аппараты ПЭТ-КТ, позволяющие быстро получить изображение с высоким разрешением, а также уникальный компьютерный томограф, с помощью которого можно сделать снимок стоящего пациента, и другое медицинское оборудование, представленное в Японии всего в нескольких экземплярах.



Передовой реабилитационный центр оснащён новейшим оборудованием, включая робота для реабилитации пациентов с параличом нижних конечностей после инсульта и других заболеваний



3-й в Японии компьютерный томограф, позволяющий делать снимок стоящего пациента. Снимки, сделанные в положении стоя, приближенном к обычной позе, могут обеспечить более точную диагностику

Симмура Сигэто, заместитель директора Центра, ответственный за лечебное отделение, сообщил: «Мы хотим расширить предоставляемый пациентам спектр медицинских услуг. Через три года после открытия Центра мы планируем принимать в год 18 000 пациентов, в том числе 6000 пациентов из-за рубежа». Несомненно, Центр станет одним из крупнейших медицинских учреждений, принимающих пациентов по линии медицинского туризма.



Симмура Сигэто, заместитель директора токийского Центра медицинских инноваций медицинского института Фудзита и главный врач Клиники Ханэда

Стандартное лечение рака – популярный запрос среди пациентов главной больницы университета

Главная больница медицинского университета Фудзита, расположенная в городе Тоёакэ (префектура Аити), принимает иностранных пациентов на протяжении многих лет. В больнице имеется 26 специализированных отделений, а по количеству коек (1376) она крупнейшая в Японии. Больница является ведущим медицинским учреждением региона.



Больница медицинского университета Фудзита (фото предоставлено университетом)

«В префектуре Айти расположено множество дочерних компаний «Тойоты», где работает много иностранцев. Наша больница на протяжении многих лет принимает на лечение иностранных сотрудников и членов их семей. С 2015 года возросло число пациентов по линии медицинского туризма. Думаю, что это обусловлено популяризацией Японии как туристического направления. У нас был многолетний опыт обслуживания живущих в Японии иностранцев, поэтому мы решили начать приём пациентов, приезжающих в Японию на лечение», - рассказывает Мураками Томоки, глава Международного центра больницы медицинского университета Фудзита. На первых порах приезжало всего несколько человек в год, но в допандемийном 2019 году число пациентов из-за рубежа достигло 700 человек.

«Более 90% пациентов приезжают из Китая. Думаю, что это обусловлено географической близостью и изобилием медицинских координаторов, работающих с Китаем. Среди пациентов из других стран по количеству выделяется Вьетнам».

Особенно высок спрос на лечение онкологических заболеваний. Следует отметить, что многие пациенты не ищут передовые методики, а проходят стандартный курс лечения – операцию и медикаментозную терапию с применением противоопухолевых и других препаратов. Почему они специально приезжают из Китая, чтобы пройти стандартное лечение?

«В Китае не принято подробно рассказывать пациентам об их состоянии и методах лечения, медсестринский уход несовершенен, поэтому многие пациенты не доверяют китайским больницам. Японские больницы заботятся о пациентах, поэтому вполне возможно, что это вызывает доверие пациентов из Китая», – объясняет Мураками.

Помимо лечения онкологии, много пациентов приезжает на реабилитацию. В Китае не развита реабилитационная медицина, поэтому среди китайских пациентов высок спрос на передовые методы реабилитации с применением специальных роботов и новейших приборов, которыми славится медицинский университет Фудзита.



Международный медицинский центр (фото предоставлено университетом Фудзита)

Отлаженная система приёма иностранных пациентов

Возможность принимать в год более 700 иностранных пациентов, разговаривающих на разных языках и принадлежащих к разным культурам, обеспечивается благодаря специальной системе. С пациентами, желающими приехать в Японию на лечение, работает специальное подразделение – Международный медицинский центр, возглавляемый Мураками. В Центре работает 5 врачей и медсестёр, а также медицинские переводчики китайского и английского языка.

Когда от пациента поступает запрос на лечение, Центр вначале проверяет его платежеспособность и изучает медицинские данные из больницы по месту жительства. Затем проводится онлайн-встреча с участием переводчика, на которой врач опрашивает пациента и рассказывает о лечении, которое может быть ему предоставлено, а также сообщает сумму по смете на лечение и прочие расходы. Если пациента всё устраивает, он оплачивает расходы и после определения программы лечения приезжает в Японию, чтобы начать лечение.

«На лечение приезжает около 70% от приславших запрос. В случае с онкологическими заболеваниями после лечения необходимо регулярно обследоваться, находиться под наблюдением врача. Некоторые пациенты хотят наблюдаться в Японии, некоторые – по месту жительства, поэтому данный вопрос решается индивидуально», – рассказал Мураками.

После начала приёма пациентов по линии медицинского туризма в 2015 году больница постоянно усовершенствовала систему их приёма. Например, были подготовлены образцы медицинских документов на иностранном языке. Однако случаются и проблемы.

«Больше всего проблем связано с расходами. Если лечение идёт не по плану, мы стараемся своевременно информировать об этом пациента и принимаем другие меры для предупреждения жалоб. Многие пациенты не понимают, почему они должны оплачивать такую статью расходов, как базовый тариф на стационарное лечение, включаемый в счёт при лечении в стационаре. Тем не менее, благодаря предварительной оплате лечения мы практически полностью избавились от проблемы неоплаченных счетов», - поделился с нами Мураками.

Ещё один фактор, приводящий к появлению проблем – это культурные различия.

«Часто пациентам не нравится больничная еда. Один пациент принёс в палату свою еду, объяснив, что ему «захотелось остренького», и вся палата пропиталась этим запахом. В Китае при стационарном лечении принято посещать пациента всей семьёй, и когда приходит много людей и начинает шуметь, это беспокоит других пациентов», – объясняет Мураками.

Некачественный перевод может вызвать проблемы в коммуникации. Предоставлять медицинские услуги иностранным пациентам не так-то просто. Тем не менее, больница медицинского университета Фудзита стремится развивать приём пациентов из-за рубежа: «Как врачу мне просто хочется вылечить пациента от болезни, и неважно, японец он или иностранец. Я считаю, что мы должны открывать японскую медицину миру в рамках международного сотрудничества для развития глобального сообщества».

По словам Мураками, ноу-хау, накопленные в процессе приёма иностранных пациентов в больнице медицинского университета Фудзита, будут применяться в только что открытом Центре медицинских инноваций: «Центр работает по той же самой схеме приёма пациентов, включая работу с медицинскими документами и проведение консультаций. Решение о том, что переводчик будет сопровождать пациентов в том числе во время передвижений по больнице, тоже принято с учётом предыдущего опыта. В будущем главная больница университета намерена наладить сотрудничество с недавно открытым в Токио Центром, чтобы надежды приезжающих в Японию пациентов сбывались как можно полнее».

Фотография к заголовку: оборудование для научных исследований в сфере дистанционной хирургии с помощью японской робот-ассистированной хирургической системы «Хинотори».

Репортаж и текст статьи: Сугавара Юка, редколлегия «Пауэр Ньюс»

Фотографии: Ёкодзэки Кадзухиро

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