Угуисудани (JY06): действительно ли в «Долину камышовок» привозили из столицы певчих птиц?

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В шестнадцатой статье мы расскажем о станции Угуисудани. Это одно из самых интересных названий среди станций линии Яманотэ. Станции присвоен кодовый номер JY06, и она находится в ведении компании JR East.

С западной стороны станции почти нет жилых домов

Станция Угуисудани открылась 11 июля 1912 года.

Фотография к заголовку была сделана во время строительства – платформа справа сзади ведёт через эстакаду к зданию станции. Это здание располагалось на месте нынешнего южного выхода. Слева, выше склона слева, с западной стороны станции, находится монастырь Канъэйдзи, главный центр буддийской школы Тэндай в регионе Канто, а ещё западнее – Токийский национальный музей и парк Уэно, так что жилых домов там почти не было. Так же обстоят дела и в наши дни, жилая застройка Ситуация не изменилась и по сей день, жилая застройка находится с восточной стороны от станции.



Изображение района Синсака, располагавшегося справа от современного южного выхода. Сейчас на склоне впереди расположен Токийский национальный музей «Достоверные картины знаменитых мест Токио с пояснениями: Синсака в Уэно» (Токё синга мэйсё дзукай уэно синсака, цифровой архив городской библиотеки токийского района Тайто)



Фотография, сделанная в годы Тайсё (1912-1926) примерно с того же места, что и предыдущая иллюстрация. В настоящее время справа расположена неполная средняя школа средней ступени Синобугаока токийского района Тайто. «Фотоальбом “Сейчас и тогда” кварталов Ситая и Асакуса» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Вероятно, из-за такого расположения, когда жилые дома расположены только с восточной стороны, станция долго оставалась на последнем месте среди станций линии Яманотэ по среднему количеству пассажиров в день. После предварительного открытия станции Таканава гэтоуэй в 2020 году (полное открытие запланировано на март 2025 года) она поднялась на одну позицию с последнего места, но даже следующая в рейтинге станция Мэдзиро с пассажиропотоком в 30 840 человек в день опережает Угуисудани почти на 10 000 человек с её 21 112 пассажирами (согласно данным исследования JR East Japan, проведенного в 2022 году).



Южный выход со станции Угисудани в 1970 году («Возрождённый Токио», коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Даже те, кто никогда не видел камышовку, наверняка слышали её пение. Название станции Угуисудани, «Долина камышовок», происходит от обилия этих птиц здесь в те времена, когда она появилось.

В настоящее время название «Угуисудани» не существует в административном делении города, но оно присутствует на «Схеме Нэгиси» (Нэгиси рякудзу), созданной в 3 году Бунсэй (1820). Оно указано левее и ниже Уэно и его расположение почти соответствует нынешней станции Угуисудани.



«Схема Нэгиси» (Нэгиси рякудзу), красным обведено название «Угуисудани» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Однако в других документах это название обозначает другое расположенное в этом районе место, поэтому сейчас мы не можем сказать, к какой именно местности этот топоним относился изначально.

Камышовки поют по-разному

Глава «Деревня Нэгиси» в топографической книге «Пески Эдо» (Эдо сунако), опубликованной в 17 году Кёхо (1732), содержит следующее описание:

Деревня Нэгиси – известное место обитания камышовок. В годы Гэнроку (1688-1704) здесь выпустили множество камышовок, присланных господином Го-Монсю (настоятелем монастыря Ниси-Хонгандзи) из столичного района Камигата. Камышовки региона Канто поют с акцентом, а здесь те камышовки плодились, поэтому у здешних птиц нет местного акцента.



Запись о деревне Нэгиси в «Песках Эдо» (Эдо сунако) (собрание Национального института японской литературы)

Сейчас квартал Нэгиси, соответствующий «деревне Нэгиси», находится с восточной стороны от станции Угуисудани. В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), созданном в годы Бунсэй (после 1818 г.), говорится, что это название деревня получила потому, что находилась «у корней Восточной горы Хиэй», то есть монастыря Канъэйдзи, представляющего в восточной части страны главный монастырь школы Тэндай. Вероятно, это означает, что деревня находилась под утёсом, на котором расположен монастырь Канъэйдзи.

Го-Монсю, «Уважаемый властитель ворот (храма)», то есть настоятель монастыря Ниси-Хонгандзи в Киото, упомянутый в «Песках Эдо», был шестым сыном императора Го-Сай, его звали принц-инок Кобэн. Став монахом, в 3 году Гэнроку (1690) он переехал из Киото в регион Канто, чтобы занять пост настоятеля монастыря Риннодзи в Никко, а этот пост предусматривал и управление монастырём Канъэйдзи. Говорят, что он беспокоился, не покажется ли пение камышовок восточной части страны слишком «деревенским» для него, принца, который родился и вырос в столице, и потому заказал камышовок из Киото, выпустив их в деревне Нэгиси. Когда они размножились, они начали петь чисто, и деревня стала знаменитым местом, куда приезжали послушать пение птиц.

В книге «Карта Токио, Ситая, Нэгиси и окрестностей» (Токё ситая нэгиси кимбо дзу, «Нэгиси курабу», 1901) также утверждается, что «на карте годов Бунсэй (1818–1830) земля под семейным мавзолеем Токугава показана как Угуисудани». «Мавзолей семьи Токугава» находится на территории монастыря Канъэйдзи, а ниже была расположена «Угуисудани». Сейчас ниже Канэъйдзи находятся нынешние кварталы Нэгиси 1 и 2-тёмэ, так что деревня Нэгиси явно связана с топонимом «Угисудани».

Однако не исключено, что история о том, как принц привёз камышовок, – всего лишь рассказ из «Песков Эдо» (Эдо сунако), источник которого неизвестен.

Согласно «Базе данных криков птиц» Национального музея природы и науки, существует два типа пения камышовок – H-тип, который звучит как «хо-хо-кэ-кё», и L-тип, который звучит как «хо-хо-хо-ке-кё». Самцы учатся красиво петь при взрослении и при пении используют от двух до пяти песен, включающих как минимум по одной фразе H-типа и L-типа.

В процессе обучения молодые птицы ещё не могут полноценно петь, и их крики называют «попевками», гудзэри-наки. Вырастая, они перенимают диалект пения родителей и начинают красиво петь.

Правдивые или нет, слухи о том, что выросший в Киото принц привёз камышовок, чтобы исправить их акцент, могли распространиться в народе, и благодаря предубеждению о том, что в столице всё якобы лучше, пение здешних камышовок могли считать более красивым.

«Угисудани» возле станции Ниппори

С другой стороны, в топографическом справочнике «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико) в томе «Янака-1», составленном с 9 по 12 годы Бунсэй (1826-1829) также упоминается Угуисудани:

Угуисудани – долина к югу от склона Ситимэндзака, в той долине находится усадьба О-Киттэ Досин. Местность вдоль спуска по этому склону называется Накасака.



В «Справочных материалах по столице» (Гофунай бико) написано, что Угуисудани располагалась в Янака, в районе Накасака (предоставлено Токийским столичным архивом)

Накасака в настоящее время представляет собой переулок под названием Хотарудзака, расположенный в квартале Янака 5-тёмэ района Тайто, а неподалёку находилась усадьба правительственного чиновника Гокиттэ Досин, который отвечал за Нанацугути – задние ворота Оо-Оку, внутренней части замка Эдо. Это место находится примерно в 1,5 км к западу от «Угуисудани» на вышеупомянутой «Схеме Нэгиси» (Нэгиси рякудзу) и недалеко от станции Ниппори и станции токийского метро Сэндаги.

В целом можно сказать, что на «Схеме Нэгиси» «Угуисудани» указана недалеко от современной станции Угуисудани. «Пески Эдо» говорят, что деревня Нэгиси с восточной стороны от нынешнего места станции Угуисудани была известным местом обитания камышовок, а «Справочные материалы по столице» указывают на Угуисудани как местность в районе станции Ниппори, на Накасака, где сейчас находится переулок Хотарудзака.

Учитывая всё это, кажется, что название «Угуисудани» не относилось конкретно к какому-то из этих мест. Скорее так называли относительно большую территорию, в которую они входили, и которая была широко известна как долина, где поют камышовки, и в этом качестве была популярна с периода Эдо.

Монастырь Канъэйдзи – место упокоения сёгунов и Ацухимэ

Говоря о знаменитых местах возле станции Угисудани, нельзя не упомянуть монастырь Канъэйдзи. Он был основан третьим сёгуном, Иэмицу, во 2 году Канъэй (1625) как семейный храм рода сёгунов Токугава, а первым настоятелем стал епископ Тэнкай, советник Иэясу, первого сёгуна.

На территории монастыря Канъэйдзи находятся гробницы шести сёгунов. Здесь покоятся Иэцуна (4-й сёгун), Цунаёси (5-й сёгун), Ёсимунэ (8-й), Иэхару (10-й), Иэнари (11-й) и Иэсада (13-й), а также законная жена Иэсады, Ацухимэ. Раньше по предварительной заявке можно было посетить могилы Цунаёси, Ёсимунэ, Иэсады и Ацухимэ, но во время пандемии коронавируса эту систему приостановили и пока не возобновляли.

Однако и сейчас у ворот Тёкугакумон, которые являются входом к гробницам, можно посмотреть на пояснительную надпись с фотографией гробницы Ацухимэ, на которой видно, что там возведена такая же пагода, как и на гробницах сёгунов. Будем надеяться на скорейшее возобновление системы посещений.

Важной достопримечательностью также является павильон Компонтюдо монастыря Канъэйдзи. В период Эдо его построили в районе нынешней площади Фонтанов в парке Уэно, но он был уничтожен пожаром во время битвы Сёгитай в 4 году Кэйо в 1868 году, поэтому позднее в монастырь из монастыря Китаин (город Кавагоэ, Сайтама), который имел тесные связи с сёгунами, перенесли павильон Хондзидо.

В настоящее время он также закрыт для посещения в связи с работами по повышению сейсмоустойчивости. Однако, по данным управления монастыря, в октябре 2025 года планируется провести специальную службу, посвящённую 400-летию со дня основания монастыря, и посетители смогут увидеть недавно сделанную роспись потолка с изображением дракона.

Есть ещё одно известное место, связанное с монастырём Канъэйдзи. Прогуливаясь по району Угуисудани, вы увидите множество каменных фонарей. Например, в 2-3 минутах ходьбы от южного выхода станции в сторону парка Уэно есть фонарь на обочине дороги перед главными воротами храма Ринкоин.

Когда умирал сёгун, каждый удельный феодал-даймё был обязан пожертвовать фонарь монастырю, где похоронили сёгуна. Таким образом, в монастыре Канъэйдзи должно было быть более чем по 200 фонарей на каждого похороненного там сёгуна, так что их там было очень много. Однако из-за опустошения войны Босин во времена падения сёгуната и сокращения территории монастыря фонари оказались разбросаны по окружающей территории, и часть из них осталась в районе станции.

Фонари также выстроены в ряд рядом с каменными ступенями храма Симидзу Каннондо в парке Уэно, а также рядом с воротами тории и вдоль «дороги паломников» святилища Уэно Тосёгу. Говорят, что медный фонарь, установленный перед павильоном Компонтюдо, пожертвовал феодал с доходом более чем 100 000 коку риса.

Ирия Кисимодзин и Сикиан

Монастырь Сингэндзи, расположенный примерно в 3 минутах ходьбы от южного выхода со станции Угуисудани, издавна в народе называют «Ирия Кисимодзин». Там с 6 по 8 июля каждого года проводится рынок вьюнков асагао, «утренний лик», это грандиозное летнее мероприятие, которое проводится в центре Токио, когда улица Кототои закрыта для движения транспорта. Прилавки с вьюнками в горшках, которые продают около 120 торговцев, представляют собой захватывающее зрелище.



Рынок вьюнков в 1950-е годы («Знаменитые места и культурные ценности округа Тайто», коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Усадьба Сикиан, расположенная в квартале Нэгиси 2-тёмэ, в 3 минутах ходьбы от северного выхода со станции, была местом, где с 1894 года до своей смерти в 1902 году жил поэт хайку Масаока Сики.

Район Нэгиси был известен тем, что ещё с периода Эдо (1603–1868) там селились художники и писатели, и именно Сики продолжил эту традицию в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Там собирались поэты жанра хайку, такие как Такахама Кёси и Кавахигаси Хэкигото, чтобы работать над выпусками журнала хайку «Хототогису».

Хотя после землетрясения 1923 года здание подвергалось демонтажу, а во время бомбардировки Токио 10 марта 1945 года во время Второй мировой войны уничтожено пожаром, уцелели вещи, хранившиеся на складе, усадьбу восстановили ученики поэта, а такие предметы, как чернильные камни, теперь выставлены на обозрение.



Сикиан напоминает нам о творчестве знаменитого поэта Масаока Сики (PIXTA)

Масаока Сики создал стихотворение, в котором в качестве весеннего «сезонного слова» использовано слово угуису, «камышовка».

飯たかぬ朝も鶯鳴きにけり Мэси такану аса мо угуису накиникэри

Рано утром, когда не готовят еду, поёт камышовка

Можно ясно представить, как в утренней тишине разносится пение камышовки.

Общие сведения о станции Угуисудани

Введена в эксплуатацию 11 июля 1912 г.

Среднее количество пассажиров в день: 21 112 (29-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: только линия Яманотэ

Фотография к заголовку: Строительство станции Угуисудани (около 1912 г.; коллекция Железнодорожного музея)