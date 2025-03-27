Память о наводнении на водохранилище Хэйва и 114 его жертвах

Послания старинных памятных стел – напоминания о катастрофах, оставленные нашими предками

Наводнение на водохранилище Хэйва произошло в 1951 году, когда в результате сильного дождя прорвало плотину этого объекта в Киото, что привело к гибели 114 человек. Сегодня многие устаревшие плотины представляют опасность, поскольку сильные ливни становятся все более частыми.

Национальный план, приведший к трагедии

Памятник наводнению на водохранилище Хэйва стоит на обочине дороги примерно в четырех километрах к югу от железнодорожной станции Камэока в префектуре Киото, сразу за жилым кварталом. Он находится рядом с лодочной станцией Ходзугава, где можно прокатиться по узкой, усыпанной валунами речной долине. Город построил памятник в сентябре 2011 года. На церемонии открытия мэр сказал: «Наводнение на водохранилище Хэйва – это катастрофа, которую город Камэока никогда не должен забывать. Мы, живущие здесь сейчас, должны передать уроки этого бедствия».

Памятник установлен в память о 114 погибших и 238 раненых 11 июля 1951 года, когда после внезапного ливня прорвало плотину водохранилища Хэйва, находящегося выше по течению реки Тоситани, притока Ходзу. В результате стихийного бедствия были смыты или разрушены 268 домов, еще 152 были затоплены выше уровня пола, а 497 затоплены до фундамента. Особенно сильно пострадал район Касэбара бывшей деревни Сино, где погибло 75 жителей. В бывшем поселке Камэока погиб 21 человек. Никто и подумать не мог, что водохранилище может нанести такой огромный ущерб.

Плотина, которую прорвало, представляла собой земляную насыпь, или земляную дамбу, на одном из рукавов реки Тоситани. Бывшее Министерство сельского и лесного хозяйства планировало построить пять образцовых плотин для борьбы с наводнениями и ирригации и пригласило город Камэока присоединиться к программе. Плотина высотой 19,6 метра и длиной 82,5 метра была рассчитана на 220 000 тонн воды.

Строительство было завершено в сентябре 1949 года, но не прошло и двух лет, как плотина лопнула. Накао Юдзо, член-учредитель местной Ассоциации памяти наводнения водохранилища Хэйва, вспоминает о погоде тех дней. Накануне наводнения, 10 июля, был солнечный летний день. Однако область низкого давления столкнулась с сезонным фронтом дождей над югом Корейского полуострова и погнала дождевые облака в сторону западной Японии. Ранним утром 11 июля район вокруг Камэоки залило проливным дождем. Киотская метеорологическая станция в тот момент зафиксировала выпадение около 66 миллиметров осадков в час. Накао, который учился во втором классе начальной школы Андзё, вспоминает: «Дождь и гром были просто ужасающими».

Причины, оставшиеся невыясненными

Как указано на памятнике, дамба вдоль правого берега реки Тоситани прорвалась около 9:30 утра 11 июля, и вода начала литься в сторону Касэбары. Примерно через 10 минут напор воды превысил прочность главной плотины на реке Тоситани, и она не выдержала. Примерно 90 олимпийских бассейнов воды хлынули черной массой вниз по течению и в одно мгновение захлестнули деревню Касэбара. Это произошло через 20 минут после прорыва.



Деревня Касэбара, поглощенная грязной водой (предоставлено Мемориальной ассоциацией наводнения Хэйва)

Прорыв плотины водохранилища Хэйва шокировал всю Японию. В конце концов, это был образцовый государственный проект. На следующий день после катастрофы в зону наводнения отправилась исследовательская группа министерства, а через две недели к ней присоединилась строительная комиссия из Национального совета. Причина обрушения стала предметом обсуждения в парламенте, но никаких выводов сделано не было. Иск, предъявленный выжившими жертвами, был урегулирован без разъяснения причин. По сей день никто не знает, случилось ли это просто из-за беспрецедентного и непредсказуемого количества осадков или ошибок в проекте.

Накао, тем не менее, рассмотрел различные записи в своей следственной работе с Мемориальной ассоциацией, обнаружил упоминание об инциденте в статье под названием «Несчастные случаи на дамбах во всем мире» (Ассоциация дамб Японии, 1966), в которой описывалось разрушение плотины Хэйва из-за «неправильного управления». Он говорит: «Вполне вероятно, что имела место проблема с управлением проектами, например, стандарты проектирования плотин в то время были несовершенны или возникла некоторая проблема с методами гражданского строительства. Но так же важно, чтобы это рассматривалось как очень серьезная авария плотины. Вопросы безопасности, возникшие в результате разрушения плотины водохранилища Хэйва, актуальны и по сей день на этом подверженном стихийным бедствиям архипелаге».

Катастрофа, не поддающаяся описанию

Обрушение плотины Хэйва было катастрофой, не поддающейся описанию. Хотя в районе Касэбара и вдоль берега реки Тоситани в старой Камияте (Камэока) были установлены мемориалы и памятные знаки, посвященные катастрофе, городу потребовалось 60 лет, чтобы возвести памятник, который увековечил бы всю картину бедствия.

Судя по всему, катастрофа осталась в тени из-за разделения мнений местных жителей по поводу проекта строительства плотины. Старый поселок Камэока поддерживал первоначальный проект строительства, поскольку нуждался в стабильном орошении, а жители расположенной ниже по течению деревни Сино выступали против, опасаясь, что это помешает их водоснабжению. Нетрудно понять, почему жители Касэбары могли испытывать неприязнь к Камэоке, которая, преодолев возражения, приняла проект. Камэока окончательно стала городом после слияния 15 районных муниципалитетов в 1955 году, но деревня Сино отказывалась присоединиться к городу до 1959 года.

На этом фоне история катастрофы игнорировалась в Камэоке. Спустя полвека после наводнения, в 2001 году, Накао говорит, что чувствовал кризис. «Если все будет продолжаться в том же духе, все забудут о людях, погибших во время наводнения на водохранилище Хэйва, и даже о самом факте наводнения». В следующем году он помог основать предшественника современной Мемориальной ассоциации – Специальный комитет по сбору документов о наводнении на водохранилище Хэйва в районе Касэбара. Они начали с опросов местных жителей. Многие из тех, кто пережил наводнение, были пожилыми людьми, поэтому приходилось бороться со временем. Материалы, которые комитет постепенно собирал, были изданы в 2009 году в сборнике «Рассказывая историю наводнения на водохранилище Хэйва: Реквием по Касэбаре». Эта работа была удостоена третьей ежегодной премии за частные публикации о родном городе, присуждаемой Национальным советом издателей газет.



Накао обсуждает выставку фотографий и других материалов о наводнении в Общественном зале Касэбары. (© Абэ Харуки)

После этого работа расширилась и стала включать в себя уроки по предотвращению стихийных бедствий в начальных и средних школах, лекции для политиков и местных органов власти, а также публичные выставки. Это привело к созданию общего городского памятника. Четвероклассники местной начальной школы Сётоку, прослушав лекцию о наводнении, создали картину-историю о наводнении и продолжают рассказывать о ней в школе.

Плотины продолжают разрушаться по всей Западной Японии

Расследование, проведенное правительственным отделом по предотвращению стихийных бедствий и восстановлению, показало, что по состоянию на декабрь 2023 года в Японии насчитывалось 151 191 водохранилище, причем около половины из них находилось на западе страны. Они стали неотъемлемой частью жизни местных общин, обеспечивающей снабжение водой для орошения. Многие водохранилища превратились в любимые части местного пейзажа. Однако около 70% из них появились еще до реставрации Мэйдзи в 1868 году, и их состояние ухудшается на фоне увеличения количества осадков. Все больше плотин находятся под угрозой разрушения.

По данным министерства, в период с 2013 по 2022 год произошло 7 098 инцидентов с водохранилищами. Если вернуться еще дальше, то в 2004 году землетрясение Ниигата Тюэцу и 10 тайфунов (в японском понимании – тропических штормов), вышедших на сушу, вызвали более 4500 инцидентов, а в 2011 году последствия Великого восточно-японского землетрясения привели к почти 4000 инцидентов.

В результате Великого восточно-японского землетрясения прорвало плотину Фудзинума в Сукагаве, префектура Фукусима. Тогда из-за наводнения погибли семь человек, а еще один бесследно исчез. Плотина Фудзинума была такого же типа, как и плотина Хэйва, и наводнение было аналогичным. Мемориальная ассоциация Камэока пожертвовала средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия и объединилась с Комитетом по возведению мемориала в память прорыва плотины Фудзинума, чтобы помочь сохранить память о катастрофе.

Тысячи объектов нуждаются в ремонте

Правительство страны осознает проблему и в 2019 году приняло закон о сохранении водохранилищ. Он обязал мэров муниципалитетов предоставлять жителям информацию о рисках, связанных с водохранилищами, путем создания карт опасности, а также принял другие меры. В следующем году была принято специальное решение по строительству водохранилищ. В соответствии с ним губернаторы префектур могут определять сельскохозяйственные водохранилища с высокой степенью риска, например, расположенные вблизи жилых районов с серьезным потенциалом ущерба, для целенаправленного строительства и планирования мер по смягчению последствий стихийных бедствий. По состоянию на конец 2023 финансового года было определено 53 399 целевых объектов.

После введения этих двух законов Бюро административной оценки Министерства внутренних дел и коммуникаций провело исследование мер по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий, направленных на строительство водохранилищ в 66 муниципалитетах 11 префектур в период с октября 2022 года по июнь 2024 года. В отчете об исследовании, опубликованном 21 июня, сразу бросается в глаза задержка в строительстве.

По состоянию на конец 2022 финансового года число водохранилищ, отнесенных к категории высокого риска и нуждающихся в строительстве в соответствии со специальными мерами, составляло 10 089. Однако только 1024, или около 10%, начали строительство к этому моменту. Срок действия этой меры истекает в 2030 финансовом году, поэтому к этому времени должно быть начато любое соответствующее строительство. Однако ожидается, что этой цели достигнут только 2 380 или 23,6% целевых объектов. Создание карт опасных зон также отстает: из 8 543 целевых объектов завершено лишь около половины (4 229).

Оценка рисков в режиме реального времени

Что говорят по этому поводу эксперты? Почётный профессор Университета Ибараки Мори Йошиюки, эксперт в области сельскохозяйственного строительства, говорит: «Положительным моментом является то, что существует система, позволяющая губернаторам префектур планировать меры по смягчению последствий стихийных бедствий для водохранилищ, представляющих предсказуемый риск». Он также высоко оценивает отчет об исследовании, говоря: «Отчет весьма значим, поскольку предлагает конкретное руководство к действию для местных органов власти, представляя фундаментальную концепцию и оперативное руководство по управлению смягчением последствий стихийных бедствий». Он также говорит, что этот отчет должен стать основой для будущего беспрепятственного распределения функций между национальной администрацией, местными органами власти и соответствующими организациями.

С приходом эры Рэйва в 2019 году мы увидели согласованные усилия, направленные на то, чтобы компенсировать отставание в смягчении последствий катастроф на водохранилищах. Одной из групп помощи, которая, как оказалось, помогает снизить этот риск, является Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и продовольствия (NARO). В 2018 году это исследовательское агентство запустило систему поддержки смягчения последствий катастроф на водохранилищах, которая заработала в полную силу в 2020 году. Она использует искусственный интеллект для оценки и отображения в реальном времени уровня риска прорыва плотины водохранилища и предлагает местным органам власти информацию для предотвращения ущерба.

Профессор Мори называет эту систему «новаторским способом реального предотвращения рисков». NARO потратила более 15 лет на исследования и технические разработки для предотвращения катастроф на водохранилищах; одним из результатов является способность системы собирать информацию о катастрофах и обмениваться данными. Надежды на будущую помощь новой системы растут.

В то же время местные усилия, подобные усилиям Ассоциации памяти жертв наводнения на водохранилище Хэйва, также важны. Профессор Мори говорит: «Рассказывая историю, мы способствуем повышению устойчивости к бедствиям в местных районах. Я надеюсь, что эта история распространится по всей стране».

Фотография к заголовку: памятник наводнению на водохранилище Хэйва (© Абэ Харуки)