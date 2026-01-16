Уроки пожара Санрику 1961 года

Послания старинных памятных стел – напоминания о катастрофах, оставленные нашими предками
Уроки пожара Санрику 1961 годаОбщество История
Засуха и сильный ветер – рецепт катастрофы
Пожар Санрику вспыхнул 29 мая 1961 года. Согласно Архиву стихийных бедствий города Мияко, в тот период регион переживал сильнейшую засуху за последние 75 лет. Возникновение пожара также связывают с фёновым эффектом, при котором формируются горячие и сухие ветры. Иными словами, шесть десятилетий назад сложились условия, сходные с теми, что наблюдались во время крупных лесных пожаров в Южной Калифорнии в январе 2025 года и, в меньшем масштабе, в городе Офунато префектуры Иватэ в марте 2025 года. В Южной Калифорнии в прошлом году не наступил обычный осенний сезон дождей; более того, с апреля 2024 года там практически не было значительных осадков. Во многих районах Японии минувшая зима также стала самой сухой с начала ведения статистики в 1946 году.
В отчёте о майских пожарах 1961 года на побережье Санрику – тихоокеанском берегу префектур региона Тохоку, подготовленном Лесной лабораторией Министерства сельского хозяйства, говорится, что зона пониженного давления, сформировавшаяся после тайфуна Бетти, сопровождалась холодным фронтом, вызвавшим сухие ветры с порывами до 110 километров в час. В таких условиях пожары вспыхнули в 14 разных местах, охватив не только леса, но и поля, жилые дома и шахты. В результате погибли пять человек, 122 получили ранения, 587 зданий были полностью уничтожены. Общая площадь выгоревшей территории составила 260 квадратных километров – больше, чем 200 квадратных километров, уничтоженных недавними пожарами в Калифорнии.
В случае Санрику первые очаги возгорания возникли ещё до 29 мая; казалось, что их удалось потушить, однако сухие штормовые ветры вновь разожгли огонь. Из 11 пожаров, начавшихся 29 мая, пять были вызваны кострами, один – падением дерева на груду древесного угля, а причины остальных остались неизвестными, хотя в отчёте высказывается предположение, что некоторые могли быть вызваны непотушенными сигаретами. Полностью пожары удалось ликвидировать лишь 1 июня. Слабый дождь, прошедший в тот период, считается одним из факторов, способствовавших их затуханию.
Предостережение будущим поколениям
Сегодня в городе Мияко установлены два мемориала пожару Санрику: один – у дороги примерно в полукилометре от моря, в районе Сакияма, другой – на лесистом склоне холма более чем в трёх километрах вглубь суши, неподалёку от префектурной дороги №40. Каменные памятники были воздвигнуты местными жителями в 1981 году, к двадцатой годовщине пожара, как предупреждение будущим поколениям.
Сильнее всего пострадала северная часть района Сакияма, который тогда входил в состав посёлка Таро и был включён в город Мияко в 2005 году. В то время местность была известна шахтой Таро – крупным рудником по добыче меди, сульфида железа и цинка. Шахтёрский посёлок насчитывал около 4000 жителей и имел магазины, кинотеатр, школу и врачебную клинику. Всё это было уничтожено огнём, и шахтёры всерьёз задумывались о закрытии рудника или уходе с работы. Тем не менее оператор возобновил добычу в декабре 1961 года, затратив по меркам того времени колоссальную сумму – свыше 1,1 миллиарда йен.
Бежать, чтобы выжить
Маэкава Хисаси, которому сейчас 77 лет, вырос в районе Онацупэ уезда Таро, где сегодня установлен придорожный мемориал. Во время пожара Санрику ему было 13 лет. Утром, когда вспыхнул огонь, по дороге в школу он видел дым, поднимающийся с холмов, но не придал этому особого значения. Однако, вернувшись из школы, он нашёл записку от матери с просьбой не разжигать печь.
Лесной пожар стал виден ещё до наступления темноты. Маэкава и его семья начали запасаться водой из близлежащей реки, но огонь быстро приближался к Онацупэ, и единственным путём спасения оставалось побережье. Когда жители деревни двинулись к морю, ветер был настолько сильным, что на ногах устоять было невозможно. В какой-то момент пламя перекинулось на холм у самого берега, преграждая им путь. Хисаси вспоминает, что был парализован страхом и не мог дышать из-за пыли и дыма.
Поздно ночью ветер стих, и жители воспользовались этим, чтобы перейти в более безопасное место. Вернувшись на следующий день, Хисаси был потрясён: холмы оказались оголёнными, перед глазами были лишь белый пепел и обугленные деревья. На земле лежали сгоревшие тела кур, коров, коз, другого скота и их домашней собаки. Живой вернулась лишь семейная кошка – с обожжёнными ушами, примерно через месяц.
Маэкава и его семья по-прежнему используют местный ручей для стирки и других хозяйственных нужд, однако он отмечает, что в этом году уровень воды особенно низок. Он часто отправляется в близлежащий лес за дровами, по пути оценивая обстановку, и чувствует, что сейчас лес необычайно сухой. Он подчёркивает: «С открытым огнём нужно быть предельно осторожным. Ни в коем случае нельзя бросать окурки».
Зоны соприкосновения леса и города требуют иных стратегий
Южнее, в префектуре Иватэ, я иду по портовому району Рёри в Санрикутё города Офунато, где в марте 2025 года сгорели 26 домов. Выжженные жилища, склады, сведённые к одним стенам, и здания, оставшиеся лишь в виде стальных каркасов, свидетельствуют о силе пожара. Порой рядом с разрушенным домом стоит другой, почти не пострадавший, – неожиданное зрелище для тех, кто воспринимает лесные пожары как всепоглощающие.
В западных странах в последние годы серьёзной проблемой стали так называемые пожары в зонах WUI – на границе дикой природы и застройки, где жилые дома соседствуют непосредственно с лесами. Всё громче звучат призывы к действиям, а январские пожары в Южной Калифорнии наглядно напомнили, насколько это срочно. Мне представляется, что пожар, опустошивший Офунато в марте, равно как и серия возгораний, уничтоживших около 900 гектаров в префектурах Окаяма и Эхимэ в том же месяце, следует рассматривать не как обычные лесные пожары, а как пожары в зонах WUI, и анализировать их именно в этом ключе для разработки мер профилактики. Пожар Санрику 1961 года, уничтоживший множество домов и предприятий, также, по моему убеждению, должен быть отнесён к этой категории.
Исследователь пожаров WUI Самуэль Манцелло, приглашённый профессор Университета Тохоку, говорит о необходимости чёткого различия между пожарами в дикой природе и событиями в зонах соприкосновения леса и города. Если первые обычно возникают в малонаселённых районах и уничтожают главным образом растительность, то вторые стирают с лица земли дома, автомобили и другие объекты в обжитых местах. Наличие разнообразных источников горючих материалов – включая бензин в транспортных средствах и различные бытовые или промышленные химикаты – делает традиционные методы тушения часто неэффективными. Манцелло является ключевой фигурой в инициативах Международной организации по стандартизации (ISO) по созданию универсального стандарта для пожаров WUI. Результаты работы его команды обобщены в отчёте ISO TR/24188 под названием «Крупные пожары на открытом воздухе и застроенная среда – глобальный обзор различных подходов к стандартизации». По словам Манцелло, Япония не готова к пожарам в зонах WUI.
В Японии январские пожары в Лос-Анджелесе зачастую освещались как бедствие, затронувшее далёкий, элитарный район, населённый голливудскими знаменитостями, почти без упоминания того, что аналогичные пожары на границе леса и застройки могут угрожать и самой Японии. Манцелло подчёркивает, что японскому обществу следует гораздо серьёзнее относиться к риску проникновения лесного пожара в населённые пункты. Его слова напомнили мне о понятии сатояма – природных лесных ландшафтах, сосуществующих с человеческими поселениями. И внезапно всё встало на свои места.
Две трети территории Японии покрыты лесами, и на протяжении веков люди здесь жили рядом с горами и лесами, извлекая пользу из даров природы. Классическая японская сказка, в которой старик идёт в лес за дровами, а его жена – к реке стирать бельё, наглядно выражает сущность пограничных зон между лесом и поселением, то есть тех самых интерфейсов «дикая природа – город».
Необходимость правил и стандартов
На сайте Лесного агентства Японии перечислены шесть правил предотвращения лесных пожаров:
- не разводить открытый огонь рядом с сухой растительностью и в других пожароопасных местах;
- костры и другие источники открытого пламени должны находиться под постоянным присмотром и полностью тушиться перед уходом;
- не разжигать огонь в ветреную или засушливую погоду;
- разводить огонь только после получения разрешения;
- курить лишь в специально отведённых местах, всегда тушить окурки и никогда их не бросать;
- не играть с огнём.
Правительство США, напротив, рекомендует конкретные меры с подробными примерами. Так, в брошюре, выпущенной в мае 2020 года Пожарной администрацией США и Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) под названием «Создание плана защиты благополучия сообщества», приводятся типичные причины возгораний в различных частях дома и предлагаются конкретные решения.
В разделе, посвящённом заборам, например, указывается, что по крайней мере 1,5 метра любого забора, примыкающего к дому, должны быть выполнены из огнестойкого материала, даже если остальная часть забора сделана из дерева или иного горючего материала. В разделе о навесах отмечается, что большие зазоры между навесами и зданием могут создавать воздушные потоки, раздувающие пламя, и потому должны быть герметизированы.
По мере усугубления глобального потепления учёные предупреждают, что пожаров в зонах соприкосновения леса и города будет становиться всё больше. Похоже, Японии настало время перенять более международный подход к проблеме лесных пожаров.
Фотография к заголовку: Придорожный мемориал пожара Санрику в Мияко, префектура Иватэ (© Абэ Харуки)