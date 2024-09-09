750 лет со дня монгольского нашествия (4): найденные на морском дне монгольские военные корабли повествуют о войне годов Коан

Монгольское нашествие в Японии: самураи против отрядов конных лучников

В заливе Имари, расположенном между префектурами Нагасаки и Сага, есть небольшой остров Такасима. За последние пятнадцать лет на дне океана поблизости от него было сделано множество находок, в том числе военные корабли империи Юань, затонувшие во время второго монгольского нашествия – войны годов Коан. Находки позволяют нам восстановить события битв того времени.

Неудачное слияние Восточного и Цзяннаньского флотов империи Юань

Через семь лет после войны годов Бунъэй (11 год Бунъэй, 1274) по приказу императора Хубилай-хана армия империи Юань вновь напала на Японию. Вторжение произошло в 4 году Коан (1281) и получило название «война годов Коан» (Коан-но эки).

Не сумев в полную силу атаковать Японию во время предыдущего вторжения, Юань отправила флот с двух направлений, чтобы усилить военную мощь армии вторжения. Восточный военный флот отправился из страны Корё на Корейском полуострове, вассальном государству Юань. Второй, Цзяннаньский флот, вышел из Южной Сун с материкового Китая, завоёванной империей Юань. Вероятно, две армии по плану должны были встретиться в Ики, высадиться на Кюсю и атаковать стратегический пункт – Дадзайфу, администрацию западных регионов страны и передовой форпост обороны Японии.

При этом Восточный флот вышел в третий день пятой луны, тогда как Цзяннаньский отправился на полтора месяца позднее, в 18-й день шестой луны, из-за чего они утратили связь. В результате Восточный флот прибыл в залив Хаката в начале шестой луны, когда Цзяннаньский даже ещё не вышел в море, и его долго ждали. Говорят, что если бы два флота объединились, в заливе Хаката оказалось бы 4400 военных кораблей, что почти в пять раз больше, чем во время войны годов Бунъэй. Смогла бы тогда Япония отразить нападение?

Цзяннаньский флот так и не прибыл в залив Хаката: его застиг тайфун в заливе Имари, и он исчез, не дойдя до берегов Японии.

Исследование морского дна

Почти восемь столетий спустя затонувшие военные корабли Юань наконец удалось отыскать.



Вид на море с побережья порта Кодзаки на острове Такасима, где был найден военный корабль Юань (фото автора)

В порту Кодзаки на острове Такасима, расположенном в устье залива Имари, в сети рыбаков время от времени попадаются предметы, похожие на остатки вторжения, такие как горшки и оружие. Кроме того, большое количество артефактов было обнаружено во время работ по реконструкции порта в 1994-1995 годах. Это вызвало рост интереса к поискам военных кораблей Юань, а в 2005 году начались полномасштабные подводные археологические исследования.



Вверху слева: печать сотника (кит. цзунба) монгольской армии, найденная жителем во время поисков на морском берегу в порту Кандзаки. Вверху справа: алый гребень с выгравированными иероглифами, судя по всему, принадлежал офицеру. Такие предметы помогают представить жизнь на корабле. Внизу: детали обмундирования воинов, носивших пояса, к которым подвешивали меч. Фотографии сделаны в Центре захороненных культурных ценностей города Мацуура в префектуре Нагасаки (фото автора)

Однако обнаружить военные корабли Юань было непростой задачей.

«Мы предполагали, что на океанском дне много затонувших кораблей, но как бы мы ни искали, мы не могли их найти. Деревянные корабли в морской воде съедают морские черви», – говорит профессор Икэда Ёсифуми из Организации содействия исследованиям и разработкам Университета Кокугакуин, который уже много лет занимается подводными раскопками у побережья Такасимы.



Профессор Университета Кокугакуин Икэда Ёсифуми (фото автора)

При поисках исходили из предположения, что корабль, занесённый илом из-за океанских течений, мог избежать разрушения и сохраниться. Исследовательская группа под руководством профессора Икэды, руководствуясь этими догадками, начиная с 2005 года в течение нескольких лет составляла карты дна океана и разломов, в результате чего было обнаружено более 100 мест,где отложения выглядели не вполне естественными.

С этого момента наступил черёд водолазных работ. Профессор Икэда спускался на дно с водолазами и проверял все эти подозрительные места железным щупом. Он говорит, что морские раковины издают характерный скрежет, а когда щуп натыкается на твёрдый предмет – например, на керамику, ощущения другие, так же как и при соприкосновении с деревом.



Профессор Университета Кокугакуин Икэда Ёсифуми (в то время – профессор Университета Рюкю) исследует остатки корабля у острова Такасима (предоставлено Управлением образования города Мацуура)

Долгожданная находка

В 2010 году, через пять лет после начала исследований, профессор Икэда и его коллеги наконец обнаружили деревянные обломки, которые, по-видимому, были частью корабля. Хотя их форма сильно изменилась, в следующем, 2011 году, пришли к выводу, что это был корабль. Длина первого найденного корабля составляла 27 метров. Профессор говорит, что на протяжении шести лет его одолевали сомнения – а действительно ли там есть корабли? И он был рад, когда судно наконец-то удалось найти.



Вид сверху на затонувший корабль «Такасима-1» (предоставлено Управлением образования города Мацуура)

В 2015 году был обнаружен второй корабль (оценочная общая длина 20 метров). Деревянные обломки, вероятно, третьего корабля были найдены в 2023 году, и в настоящее время их идентифицируют. Исследование обоих кораблей позволило определить, что они входили в Цзяннаньский флот, поскольку их днища имели V-образную или закруглённую форму, а каюты были разделены переборками. Разница в размерах кораблей, вероятно, обусловлена их разным назначением. В этих местах находили много керамики, изготовленной в Южной Сун времён империи Юань.



Предполагаемый вид военного корабля Юань (компьютерная графика предоставлена Управлением образования города Мацуура)

Профессор Икэда говорит, что на суше древние предметы уничтожают бактерии и кислород, но на дне океана под слоем ила различные реликвии того времени могут сохраняться неповреждёнными. Он называет подводные объекты у побережья Такасимы, в 2012 году признанные памятником истории национального значения, «морской капсулой времени», и работает над дальнейшим исследованием их истории.

Находки якорей

Если от станции Карацу линии JR Тикухи через горы проехать час на автобусе, сделать пересадку на автобусной остановке Ирино и перейти подвесной мост длиной более 1 км, то вы пересечёте границу префектур Сага и Нагасаки и прибудете на остров Такасима, население которого составляет 1700 человек. На холме находился Центр захороненных культурных ценностей города Мацуура, а перед ним открывается вид на залив Имари.

Утино Тадаси, глава отдела культурных ценностей городского управления образования, который провёл для нас экскурсию по центру, сказал: «На дне океана были найдены не только бывшие военные корабли, но и части нескольких якорей». Он указал на якорный камень в форме бруса длиной 1 метр. Якорь военного корабля Юань был сделан из дерева, он имел V-образную форму и к нему были привязаны два якорных камня в качестве груза.

Самые крупные камни весят более 170 кг каждый. «Часто древесные части съедают морские насекомые, и на дне океана остаются только якорные камни. На данный момент найдено тридцать шесть камней», – говорит Утино.



Деревянный якорь, который подняли со дна в 2022 году. В отличие от прочих, на нём использован только один якорный камень (предоставлено Управлением образования города Мацуура).



Один из двух якорных камней одного якоря в Центре погребённых культурных ценностей города Мацуура (фото автора)

Однако во время работ по реконструкции порта в 1994 году в иле на дне океана были обнаружены сразу четыре V-образных деревянных якоря, чудесным образом избежавших разложения. Все они были обращены острой частью на юг, но следов корабля поблизости обнаружено не было.

Профессор Икэда предполагает, что судно с юга на север перетащило тайфуном или другой подобной силой, а затем якоря отделились от корабля.



Четыре якоря, найденные в 1994 году, были обращены на юг, как поясняют в Центре захороненных культурных ценностей города Мацуура (фото автора)

Корабль потерял якоря, и его, вероятно, унесло на север. К слову, оба корабля 1 и 2 были найдены в северной части залива Имари (около 200 метров от южного побережья острова Такасима). Говорят, что в заливе находилось около 3500 воинов Цзяннаньского флота, и профессор Икэда предполагает, что по мере того, как их уносило на север плотным строем, они сближались и сталкивались друг с другом, что причиняло кораблям большой ущерб. Многие части кораблей были найдены на дне океана, а некоторые даже выброшены волнами на берег Такасимы.

Остров Такасима частично закрывает устье залива Имари, открывающегося на север, поэтому он выступает как своего рода волнорез, и в заливе обычно тихо. Однако, по словам местных жителей, когда у берегов Цусимы проходит тайфун, штормовой ветер может проникнуть в бухту через промежутки, двигаясь против часовой стрелки, и дуть с юга на север. Предполагается, что ситуация в бухте в тот момент была именно такой.

Уничтожение монгольских войск

Таким образом, археологические данные также подтверждают, что корабли Юань затонули при шторме. Что же случилось с воинами Цзяннаньской армии? Согласно историческим документам, большинство из них, похоже, утонули, но также сообщается, что некоторым удалось выбраться на берег в различных частях залива, в том числе на остров Такасима и в Микури на территории современного города Мацуура. У многих из них при себе было только то, во что они были одеты.

Как рассказывает профессор Икэда, исторические источники сообщают, что командиры армии вернулись сами на корабле, который получил только небольшие повреждения и всё ещё был пригоден для использования. Остальные войска выбрались почти без оружия и не могли противостоять армии сёгуната, которая прибыла для зачистки острова. Основываясь на документах той эпохи, профессор Икэда говорит, что войска Юань, потерпевшие кораблекрушение в заливе Имари, включали людей из Южной Сун и монголов, а также некоторых корейцев из Корё, которые прибыли из залива Хаката для объединения сил. Воинов из Южной Сун, страны, которая до завоевания Юань была дружественной, пощадили и отправили в Хакату, где использовали на работах, тогда как монголов и прибывших из Корё обезглавили.



Прибывшая для зачистки от войск Юань армия сёгуната в «Иллюстрированном рассказе о монгольском вторжении» (Моко сюрай экотоба, копия, коллекция библиотеки Университета Кюсю)

На острове Такасима многие топонимы запечатлели кровавые события той поры. Об этом нам рассказал Кияма Томоаки из Центра захороненных культурных ценностей. По его словам, главный лагерь армии сёгуната Камакура, хондзин, располагался в северной части острова. Говорят, что самая жестокая битва произошла при заливе Аоура, расположенном на западной стороне.

При взгляде с холма территория вокруг порта Аоура выглядит как тихая рыбацкая деревня. Однако вокруг порта много топонимов, контрастирующих с этим мирным пейзажем и напоминающих о жестоких битвах – Кундзаки, «Склон голов», Сюура, «Кровавая бухта», Досиро, «Поле трупов», и Дзигокудани, «Адская долина». Может быть, вода в заливе действительно была окрашена кровью в те дни?



Рюмэнъан, где располагался лагерь основных сил сёгуната (фото автора)



Вид на порт Аоура с холма (фото автора)

Хотя армия сёгуната одержала верх, потери были и с японской стороны. Погибло немало жителей острова и военных, и остров усеян многочисленными каменными памятниками и могилами.



Могила Хёэдзиро, который с вестью о вторжении прибыл в Дадзайфу из Цусимы, подвергшейся нападению армии Юань, а затем отправился на Такасиму и погиб в бою (фото автора)

Отход Восточного флота

Что же в те дни происходило с Восточным флотом, который вошёл в залив Хаката и ожидал подхода Цзяннаньского флота? Поскольку побережье залива Хаката было окружено укреплениями, войска не смогли высадиться на берег и, вероятно, было принято решение укрепиться на острове Сика у входа в залив. Армия сёгуната часто проводила ночные атаки и вступала в сражения с армией Восточного флота. Как поясняет профессор Икэда, долгое пребывание там привело бы к порче кораблей и болезням в войсках, так что Восточный флот был вынужден временно переместиться в Ики, где была база снабжения.

Устоявшаяся теория говорит о том, что армия Восточного флота получила сообщение от Цзяннаньского флота и соединилась с ним у побережья Хирадо возле Нагасаки, но тайфун уничтожил оба флота в заливе Имари.

Однако по словам профессора Икэда в историческом документе «История Корё» (кор. Корёса) говорится, что 80% Восточного флота вернулись живыми. Часть из них направилась в залив Имари для установления связи с Цзяннаньским флотом, но многие направились от Ики на север в Корё. Это согласуется с тем фактом, что в заливе Имари найдено очень мало вещей, связанных с Корё. Он предполагает, что Восточный флот получил известие о катастрофе Цзяннаньского флота и отказался от боя.

Всего за несколько десятилетий монгольская империя со своей сильнейшей конной армией охватила огромные территории Евразийского континента. Однако у неё не было опыта морских сражений, и для войны с Японией не оставалось ничего другого, кроме как доверить большую часть своей военной мощи и строительство военных кораблей собственным вассалам, Корё и завоёванной Южной Сун. Боевой дух воинов Корё и Южной Сун, которые были вынуждены сражаться в интересах своего сюзерена Юаня, вряд ли был очень высоким. Хотя изначально они были непобедимы на суше, они не умели пересекать море и из-за сильного тайфуна потерпели сокрушительное поражение – вероятно, первое поражение монгольских войск такого масштаба. После этого монгольские войска больше не предпринимали попыток вторжения в Японию.

Знаменитые места

Такасима: примерно 1,5 часа на автобусе от станции Карацу линии JR Тикухи. На острове находится Центр захороненных культурных ценностей города Мацуура, где хранятся и экспонируются находки из залива Имари, связанные с империей Юань, а по всему острову можно увидеть каменные памятники и надгробия, напоминающие о войне годов Коан.

Фотография к заголовку: Вид сверху на затонувший корабль «Такасима-2» (Университет Рюкю, Управление образования города Мацуура, фотография и монтаж: Матимура Цуёси)