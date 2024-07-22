750 лет со дня монгольского нашествия (2): монгольские войска империи Юань впервые высаживаются в Японии

Монгольское нашествие в Японии: самураи против отрядов конных лучников

750 лет назад флот империи Юань появился в заливе Хаката. В то время люди были не готовы к иностранному вторжению. Традиционная теория состоит в том, что цель вторжения, вероятно, была только в запугивании, и что армия Юань отступила через день. Однако недавние исследования привлекают внимание к предположению, что монгольские войска вторглись в пределы Дадзайфу, ключевого стратегического пункта во внутренней части страны. Япония тогда отразила вторжение и построила укрепления вокруг залива Хаката, готовясь к новым угрозам.

Прибытие монгольских войск в залив Хаката

В государстве Корё на Корейском полуострове, которое подчинила империя Юань, были построены военные корабли, и большой флот направился в Японию из порта Гаппо в Корё. Прорвавшись через острова Цусима и Ики, служившие передней линией обороны Японии, флот из примерно 900 кораблей появился в заливе Хаката перед рассветом в 20-й день 10-й луны 11 года Буньэй (1274). Эти события получили в историографии название «Война годов Бунъэй» (бунъэй-но эки).

Флот вторжения включал и огромные транспортные суда с людьми и лошадьми, и небольшие десантные корабли с солдатами, и корабли снабжения с продовольствием и водой. Всадники попытались высадиться на берег. В армию Юань было мобилизовано большое количество солдат из Корё, и фактически это были объединённые войска Юань и Корё. О их численности существуют различные теории, но в целом можно говорить о десятках тысяч.

По словам Хаттори Хидэо, бывшего профессора аспирантуры Университета Кюсю, известного исследователя монгольского вторжения, флот направлялся в три основных пункта на побережье залива Хаката. Основные силы армия Юань сосредоточила на пляже Торикаи в центре залива.

Пляж Торикаи сейчас засыпан землёй, и там расположен многофункциональный стадион Mizuho PayPay Dome Fukuoka, так что мы посетили другое место высадки – пляж в Имадзу. К северу от него виднеется остров Гэнкай, который выглядит как гора в море и является местным центром рыболовной промышленности. Хотя он расположен немного дальше от входа в залив Хаката, он не так уж и далеко от берега. Благодаря сильному ветру и быстрому течению военным кораблям Юань не требовалось много времени, чтобы приблизиться к побережью залива и высадиться.



Вид на залив Хаката с побережья Имадзу. В центре виден остров Гэнкай (фото автора)

Новое оружие армии Юань

Битва при Торикаи изображена в знаменитом «Иллюстрированном рассказе о монгольском вторжении» (Моко сюрай экотоба)(*1). На свитке мы видим, как воины Юань с короткими луками атакуют, а Такэдзаки Суэнага, вассал земли Хиго (современная преф. Кумамото), скачет верхом и выстрелом из лука поражает врага, но его собственная лошадь ранена вражеской стрелой и истекает кровью. Кроме того, лошадь Такэдзаки​ повернулась в сторону – вероятно, испуганная взрывом бомбы тэцухау (кит. чжэньтяньлэй), которые использовали войска Юань.



Битва при Торикаи в «Иллюстрированном рассказе о монгольском вторжении» (Моко сюрай экотоба, копия). Самурай верхом на лошади справа – Такэдзаки Суэнага, а рядом с лошадью взрывается бомба тэцухау (коллекция библиотеки Университета Кюсю)

Бомбы тэцухау были обнаружены на дне океана у побережья Такасимы в префектуре Нагасаки, месте более поздней «войны годов Коан» (1281), и так было подтверждено их существование. Бомба представляла собой керамическую сферу диаметром около 13 сантиметров, наполненную порохом, она взрывалась с помощью запала. В историческом документе «Поучение Хатимана для неразумных детей» (Хатиман гудо кун) говорится: «Звук настолько громкий, что (японские солдаты) теряют рассудок, устрашаются, у них темнеет в глазах и закладывает уши – ошеломлённые, они не знают, куда бежать». Данные компьютерной томографии, полученные в Университете Кюсю, показали нечто похожее на куски железа и керамику внутри, из чего можно предположить, что бомбы могли обладать убойной силой.



Бомба тэцухау (слева) и военный шлем (справа) в Центре захороненных культурных ценностей города Мацуура в префектуре Нагасаки (фотографии автора)

Ещё одним важным отличием в вооружении были луки. Японский длинный лук бьёт на большое расстояние, но он снижает манёвренность при езде верхом. Хаттори также говорит, что японский лук создан для правшей, из него нельзя пустить стрелу вправо, и воин не мог стрелять, если не расположится так, чтобы враг находился с левой стороны. Армия Юань же использовала короткие луки, которые увеличивали мобильность воинов.

Исходя из отличий в вооружении и мобильности кавалерии, Хаттори предполагает, что в начале войны армия Юань могла заставить армию сёгуната отступить.

Управление обороны (кэгосё)

Войска Юань сосредоточили свои силы на пляже Торигаи, чтобы захватить расположенное неподалёку Управление обороны (кэгосё) – оборонительную базу сёгуната. Считается, что оно располагалось на холме, где позже в период Эдо был построен замок Фукуока. Хаттори говорит, что если бы удалось завоевать этот укреплённый пункт, его можно было использовать в качестве передовой базы и захватить запасы японского оружия, и предполагает, что армия Юань рассматривала возможность вторжения во внутренние районы страны.



Доцент Фукунага Масахиро из музея Университета Кюсю (фото автора)

Каким же образом у командования войск империи Юань, не имевшей контактов с Японией, возник замысел атаковать залив Хаката и Управление обороны? Фукунага Масахиро, доцент Музея Университета Кюсю, предполагает, что источником информации могли быть торговцы и монахи с материка из Южной Сун и с Корейского полуострова, которые часто посещали Японию. В Южной Сун, которую захватила империя Юань, были люди, которые приносили информацию о Юань в Японию, считая её дружественной страной, и наоборот, могли быть и такие, кто передавал Юань сведения о Японии.

Битва при Дадзайфу

В двадцатый день десятой луны армия Юань вступила в бой с японской армией у побережья Торигаи, но не смогла захватить Управление обороны, располагавшееся на холме, и вечером войска разбили лагерь на близлежащей горе Сохараяма. Устоявшаяся теория состоит в том, что армия Юань скрылась на следующий день. Другая, не являющаяся общепризнанной теорией, говорит, что войска Юань якобы рассеял «божественный ветер», камикадзэ, или симпу: (神風), а также существует предположение о запланированном отступлении – если войска Юань ставили целью только угрожать Японии военной силой, чтобы принудить к торговым переговорам.



Слева – войска Юань, расположившиеся лагерем на горе Сохараяма, из «Иллюстрированного рассказа о монгольском вторжении» (Моко сюрай экотоба, копия, библиотека Университета Кюсю); справа – вершина горы Сохараяма в наши дни (фото автора)



Хаттори Хидэо, бывший профессор аспирантуры Университета Кюсю (предоставлено Хаттори Хидэо)

В этой связи Хаттори Хидэо выдвинул новую теорию. Он обратил внимание на то, что в историческом документе «Предания государственного совета региона Канто» (Канто хёдзёдэн) есть упоминание о «битве при Дадзайфу», которая произошла в 24-й день десятой луны, через четыре дня после высадки войск Юань. Он усматривает в этом свидетельство того, что армия Юань двинулась на юг, в стратегический район Дадзайфу.

В VII веке японское правительство учредило Дадзайфу – администрацию западных регионов страны и передовой форпост обороны и дипломатии Японии. Этот важный филиал императорской администрации построили на Кюсю, недалеко от Хонсю. В Хакате, расположенной недалеко от моря, гостей с континента принимали в палатах Корокан, которые являлись государственным гостевым домом того времени. Сам филиал центрального правительства располагался в Дадзайфу, дальше от моря, и он был защищён укреплениями. В период Камакура это правительственное учреждение пришло в упадок, но фактически его контролировал сёгунат.

Хаттори Хидэо говорит, что армия Юань могла приблизиться к Дадзайфу. Что же произошло? В этом историческом документе говорится, что «разбойники потерпели поражение» – то есть, судя по всему, японская армия отразила атаку армии Юань. Хаттори говорит, что земляные укрепления Мидзуки(*2), защищавшие правительственное учреждение, представляли собой высокую насыпь, которая облегчала армии сёгуната оборону.



Место, где находились правительственные здания Дадзайфу, вид сверху (Jiji)



Остатки укреплений Мидзуки. Считается, что на момент постройки их высота составляла 9 метров (предоставлено городом Дадзайфу, префектура Фукуока)

Армия Юань использовала новейшее оружие, и японской стороне, похоже, было непросто выстоять, но, по словам Хаттори, сёгунат мобилизовал вассалов гокэнин со всего Кюсю, так что количество японских войск значительно превосходило армию Юань. Кроме того, говорят, что из-за сезона штормов в Японском море в конце десятой луны армия Юань не могла получать снабжение из Корё.

Согласно теории Хаттори, армия Юань не отступила на следующий день, а вторглась во внутренние районы в сторону администрации Дадзайфу, но не смогла взять укрепления и отступила. Он говорит, что командование Юань поняло, что не сможет добиться победы с таким количеством войск, поэтому ограничилось такой «разведкой боем».

Каменный барьер в заливе Хаката

Сёгунат, впервые понеся потери в результате иностранного вторжения, опасался возможности нового вторжения и начал укреплять оборону. В связи с тем, что армия Юань смогла высадиться вместе с лошадьми, вдоль залива Хаката были построены укрепления исицуидзи, «каменные завалы». Они представляли собой каменный барьер общей длиной 20 километров.

Укрепления Ики-но Мацубара, которые появляются в «Иллюстрированном рассказе о монгольском вторжении», существуют на самом деле. Каменные стены длиной почти 200 метров окаймляют побережье средней и западной части залива Хаката (современный район Ниси, город Фукуока). Если встать за укреплениями, перед вами расстилается море залива Хаката. При сильном ветре, когда поднимаются волны, несложно представить приближение кораблей Юань.



Вид на залив Хаката из-за укреплений Има-но Мацубара (фото автора)



«УкрепленияИки-но Мацубара» из «Иллюстрированного рассказа о монгольском вторжении» (Моко сюрай экотоба, копия, библиотека Университета Кюсю)

Перед каменными стенами высотой более 2 метров расстилался песчаный пляж. Как говорит Фукунага Масахиро из музея Университета Кюсю, даже если бы кавалерия Юань высадилась, ноги лошадей увязали бы в песке, а через высокие каменные стены было сложно перебраться, тогда как армия сёгуната могла сверху осыпать врагов стрелами.

Укрепления в Имадзу, расположенные в западной части залива Хаката, отличались по форме от Ики-но Мацубара и имели более толстые каменные стены. Строительство укреплений велось очень быстрыми темпами и было завершено в течение шести месяцев, когда сёгунат Камакура приказал всем вассалам гокэнин со всего Кюсю участвовать в их постройке. Стены в Ики-но Мацубара строили люди из земли Хиго, тогда как в Имадзу трудились строители из земель Оосуми (современная преф. Кагосима) и Хюга (современный Миядзаки), чем и объясняются различия в конструкции.



Укрепления в Имадзу (фото автора)

Во время войны годов Бунъэй войска Юань высадились с лошадьми и воевали верхом, но семь лет спустя во время второго вторжения, войны годов Коан, они даже не высаживали лошадей. Предполагают, это произошло потому, что, войдя в залив, флот Юань увидел перед собой возведённые укрепления. Этот каменный барьер помог защититься от вторжения.

●Знаменитые места

Укрепления Ики-но Мацубара: 10 минут пешком к северу от станции Симоямамон на линии JR Тикухи.

Укрепления Имадзу: 15 минут на машине к северу от станции Имадзюку на линии JR Тикухи.

Руины замка Фукуока: 3 минуты ходьбы от станции Оохори коэн на линии метро, идущей до аэропорта.

Гора Сохараяма: 15 минут пешком к югу от станции Нисисин на линии метро, идущей до аэропорта.

Руины правительственных учреждений Дадзайфу: 15 минут ходьбы от станции Тофуро-маэ линии Ниситэцу.

Фотография к заголовку: Укрепления Ики-но Мацубара, которые построил сёгунат, устрашённый высадкой армии Юань (фото автора)