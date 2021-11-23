Монгольские вторжения в Японию: действительно ли «божественный ветер» уничтожил армии Хубилая?История
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В 10 луну 11 года Бунъэй (1274) армия монгольской империи Юань численностью около 30 000 человек напала на Японию в заливе Хаката на острове Кюсю.
Монгольскую империю в начале XIII века основал Темучин, который объединил кочевые племена для завоевания Монгольского нагорья и с 1206 года стал именоваться как Чингисхан. После этого империя распространила своё влияние на Среднюю Азию, в 1259 году подчинила Корё (Корею), и в конечном итоге огромная империя охватывала Западную Азию, Россию, северный Китай и Корейский полуостров.
Пятый император, Хубилай, перенёс столицу из Каракорума в Даду (современный Пекин) в 1264 году, стремясь устроить центр Монгольской империи в южной её части. Хубилай, внук Чингисхана, изменил название империи на Юань в 1271 году.
Примерно в это же время Хубилай вторгся в китайское царство Южная Сун, столицей которой был Линьань (ныне Ханчжоу), и отправил гонца в Японию, чтобы разорвать тесные связи между Японией и Южной Сун, подорвав экономическую мощь этого царства.
В послании Хубилая говорилось: «Япония с давних пор отправляет посланников в Китай. Однако с начала моего правления вестей от вас не было. Подумав, что вы, наверное, не слышали про Юань, посылаю посланника. Давайте навещать друг друга и укрепим нашу дружбу в будущем». Другими словами, похоже, что у Хубилая поначалу не было планов завоевания Японии, хотя в конце послания было написано: «Я не хочу использовать войска. Прошу вас хорошо всё обдумать», то есть это можно воспринять как угрозу – если не выполните наши условия, вас подчинят военной силой.
Камакурский сёгунат передал послание в дипломатическое ведомство императорского двора, а там решили не посылать ответ. Сёгунат, узнав об этом решении, передал это посланнику Юань, который находился в Дадзайфу на Кюсю, и отправил его обратно.
С тех пор Хубилай часто отправлял посланников, а сёгунат продолжал игнорировать эти попытки наладить отношения. Почему сёгунат уклонялся от установления дипломатических отношений с Юань?
Араи Такасигэ, специалист по истории Японии и заслуженный профессор Университета Доккё, так описывает своё видение событий: «Политики той эпохи слабо разбирались в международных делах, опыта контактов с другими странами у них практически не было. Можно сказать, что невежество и неопытность в международных отношениях укрепили их решимость игнорировать послания. Не имея предыдущего дипломатического опыта, они оказались несведущими в дипломатических технологиях тогда, когда в них возникла необходимость» («История войн Японии 7: монгольские вторжения», изд-во «Ёсикава кобункан»).
Иными словами, Япония была неспособна к дипломатии. Конечно, если бы сёгунат знал о необъятности империи Юань и о том, насколько она сильнее Японии, он бы не стал бы её игнорировать. Однако в то время сёгунат пользовался услугами дзэнских монахов из Южной Сун и их учеников в качестве аналитиков, и не исключено, что те, желая защитить свою родину, подвергающуюся нападению, намеренно искажали информацию, преуменьшая силу Юань, что могло затуманить суждение японских политиков.
Камакурские самураи и их первое столкновение с отрядной тактикой и новым оружием
В конце концов Хубилай-хан исчерпал терпение и послал большую армию в 30 тысяч человек (20 тысяч монголов и 10 тысяч корейцев из Корё) с большим флотом, и она перед рассветом в 20 день 10 луны 1274 года (26 ноября по современному календарю) вторглась в бухту Хаката.
Самураи сёгуната, в том числе из-за отсутствия строгой охранной системы, были застигнуты врасплох, и в суматохе позволили противнику спокойно сойти на берег. Началось сражение, которое обернулось большой неудачей для войск сёгуната. Главной причиной была разница в тактике.
Солдаты Юань действовали отрядами против камакурских самураев, привыкших биться один на один.
Когда самурай приближался к вражеской армии и называл себя: «Эй, я такой-то!», его тут же окружали и убивали. Такой стиль боя был совершенно проигрышным для Японии. Кроме того, короткие луки монгольских солдат имели большую дистанцию поражения, чем луки самураев, а стрелы были отравлены, и яд действовал даже если стрела просто оцарапала кожу. К тому же беспощадному уничтожению подвергались лошади.
Самураев шокировали также и громкие гонги, и грохот оружия, в котором использовался порох.
В то время порох в Японии ещё не знали, и когда чёрные шары с грохотом взрывались в воздухе, превращаясь в огонь и дым, это потрясало самураев, лошади пугались, что не позволяло сражаться.
Армии сёгуната в таких условиях оставалось только отступить, а к вечеру армия Юань вернулась на корабли.
Исчезновение монгольского флота: множество версий
На следующее утро военные корабли Юань по какой-то причине исчезли, и на этом закончился первый бой, сражение годов Бунъэй.
О причинах исчезновения флота Юань на уроках японской истории в младших и средних классах нас учили, что армия Юань была уничтожена штормом, как и армия годов Коан семь лет спустя – это проявление так называемого «божественного ветра», камикадзэ, или симпу: (神風).
Вера в то, что «божественный ветер» спасает Японию, когда она в опасности, привела к трагедии специальных ударных отрядов «Божественный ветер» (神風特別攻撃隊, симпу: токубэцу ко:гэкитай), известных на Западе как камикадзэ во время Тихоокеанской войны, а изначально эта идея распространилась тогда, после монгольского вторжения.
Однако в нынешних учебниках описание сражения годов Бунъэй существенно отличается.
Давайте посмотрим на описания в современных японских учебниках истории.
«Армия Юань примерно в 30 000 человек, в том числе войска Корё, напали на Цусиму и Ики в 1274 году (11 год Бунъэй) и в большом количестве высадились в заливе Хаката на севере Кюсю... Японские войска, сражавшиеся в основном поодиночке, терпели неудачу. Однако армия Юань также понесла большие потери и отступила из-за внутренних конфликтов... В 1281 году (4 год Коан) армия в 140 000 человек напала на север Кюсю. Когда им помешали высадиться в заливе Хаката, обрушился шторм, они сильно пострадали и снова потерпели поражение». («Пересмотренная подробная история Японии B», изд-во «Ямакава сюппанся», 2018).
О сражении годов Бунъэй сказано, что причиной поражения монгольской армии были «внутренние конфликты». А что говорят другие учебники?
«Смешанная армия Юань и Корё имела низкий боевой дух, понесла урон в битве в незнакомых условиях и отступила» (изд-во «Дзиккё сюппан»).
«Самураи-гокэнин, хотя и терпели неудачи против отрядной тактики Юань, нанесли большой урон, поэтому армия Юань отступила» (изд-во «Токио сёсэки»).
Таким образом, уход армии Юань из-за шторма исчезает из описаний в японских учебниках истории.
Интересно, что учебник «Ямакава сюппанся» в качестве причины ухода Юань в годы Бунъэй называет «внутренние конфликты», учебник «Дзиккё сюппан» – низкий боевой дух и битву в незнакомых условиях, «Токио сёсэки» – сопротивление японских войск. Таким образом, причины отступления в разных учебниках различаются. Только в учебнике «Симидзу сёин» сказано: «В то время также разразилась буря, и армия завоевателей сразу отступила», при этом сказано расплывчато, шторм не назван прямо причиной отступления.
Таким образом, среди исследователей нет устоявшейся теории относительно того, почему армия Юань отступила в годы Бунъэй. Кроме того, Какэхи Масахиро (профессор Университета Ферриса) пишет: «С монгольской стороны это была не более чем мощная разведка, и они с самого начала не были намерены оставаться на месте высадки и продолжать бои» («История Японии 10: Монгольское вторжение и указы токусэйрэй», изд-во «Коданся»), то есть он выдвигает теорию разведки боем, чтобы узнать силы противника.
С другой стороны, некоторые учёные не согласны с теориями, отрицающими роль шторма.
Хаттори Хидео, заслуженный профессор Университета Кюсю, утверждает, что шторм был, но опровергает теорию о том, что войско ушло всего за один день («Монгольские вторжения», изд-во «Ямакава сюппанся»).
Хаттори на основе анализа дневника «Кантюки», который написал придворный из Киото Фудзивара Канэнака, утверждает, что монгольская армия пробыла около 7 дней, а не ушла через день, и в конце потерпела ущерб от шторма. Там говорится, что о шторме сообщают записи Корё. В будущем, если это станет устоявшейся теорией, в учебниках будут снова писать, что армию Юань в годы Бунъэй остановил шторм.
Камикадзэ как проявление покровительства богов, управляющих ветром и дождём
Из Юань в Японию и после сражения Бунъэй присылали посланников с требованиями подчиниться, но Ходзё Токимунэ, управлявший сёгунатом в то время, казнил всех посланников.
По этой причине в 1281 году (4 год Коан) Хубилай снова послал в Японию большое войско в 140 тысяч человек. С Корейского полуострова отправилась Восточная армия в 30 000 военнослужащих, состоящая в основном из войск Юань и Корё, а из Нинбо – ещё 100 тысяч Чзяннаньской армии, включающей армию бывшего царства Сун, и они подошли к Хакате. Однако самураи не повторяли прошлых ошибок, тщательно изучив тактику Юань. Каменные укрепления, протянувшиеся более чем на 20 километров, также сдерживали атаки, и армия сёгуната оказала сопротивление высадке огромной армии Юань.
Так продолжалось почти два месяца, а в первый день седьмой луны (23 августа по современному календарю) на Кюсю обрушился сильный тайфун. Хотя японская армия потерпела серьёзный урон, все корабли Юань затонули, и вражеские солдаты погибли в море.
Таким образом, во время сражения годов Коан действительно произошла буря (сильный тайфун), и армия Юань была уничтожена. В то же время императорский двор и сёгунат во множестве храмов и святилищ проводили моления об изгнании врагов.
Например, старший советник (дайнагон) Нидзё Тамэудзи был отправлен в качестве императорского посланника в святилище Исэ-дзингу, и он также посетил святилище божества ветра при Внутреннем святилище Исэ, Найку. Там почитают божество, управляющее ветрами и дождями, и, по слухам, после монгольского вторжения этот бог послал яростный ветер, из-за чего в 1293 году при дворе повысили ранг святилища, и оно стало называться Кадзахи номи-но мия, Святилище молений о ветре и солнце.
Таким же образом за заслуги были повышены ранги святилищ Хакодзаки Хатимангу в земле Хидзэн (нынешняя преф. Фукуока), Сува-тайся в земле Синано (преф. Нагано) и Фуу в земле Идзумо (преф. Симанэ). Таким образом, постепенно распространяется поверье, будто бы «божественный ветер» защищает страну, поскольку Япония – это «Страна богов», синкоку.
После этого Хубилай вновь планировал вторжение в Японию, однако его постигла неудача при попытке завоевать Вьетнам, в разных частях Китая и Юго-Восточной Азии происходили восстания, поход на Яву потерпел поражение, и он упустил возможность повторить завоевательную кампанию.
Бедность самураев-гокэнин и упадок сёгуната
Так сёгунату Камакура удалось предотвратить вторжение иностранных врагов, но монгольское нашествие спровоцировало упадок сёгуната.
В то время наградой за воинскую службу было земельное пожалование, то есть назначение на управление поместьями, но поскольку борьба с монгольским вторжением была войной с чужой страной, то земель в Японии для наград не хватало, и награды были крайне недостаточными. Более того, военные расходы несли сами самураи. Наверное немало было и тех, кто погиб или был сильно ранен с последствиями, сохраняющимися на всю жизнь. В результате многие из гокэнин, прямых вассалов сёгуната, понесли финансовый ущерб, обеднели и начали занимать деньги под залог своих земель.
В этих условиях род Ходзё, находившийся у власти, монополизировал важные должности в правительстве и охране, купаясь в роскоши, а в конечном итоге это привело к снижению лояльности гокэнин к сёгунату и его краху.
Иллюстрация к заголовку: «Иллюстрированное сказание о монгольском нашествии» (Мокосюрай экотоба), сцена ближнего боя во время монгольского нашествия. Такэсаки Суэнага в доспехах верхом преследует вражеских воинов. Воины Юань одеты в удобную одежду из ткани и кожи и используют групповую тактику (с сайта Национальной парламентской библиотеки)