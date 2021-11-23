Монгольские вторжения в Японию: действительно ли «божественный ветер» уничтожил армии Хубилая?

Вторжения Монгольской империи в Японию во второй половине XIII века, в середине периода Камакура, сейчас привлекают внимание любителей игр и кино по всему миру. Экшн-игра «Призрак Цусимы», выпущенная Sony Interactive Entertainment летом 2020 года на тему монгольских вторжений, стала популярной – за восемь месяцев с момента начала продаж продано более 6,5 миллионов копий, и благодаря такой популярности в Голливуде было решено снять фильм на эту тему. Для тех, кто заинтересовался темой противостояния самураев и армии, которая считалась сильнейшей в мире в то время, мы расскажем о новых теориях этой войны.

«Хотите дружить или воевать?»

В 10 луну 11 года Бунъэй (1274) армия монгольской империи Юань численностью около 30 000 человек напала на Японию в заливе Хаката на острове Кюсю.

Монгольскую империю в начале XIII века основал Темучин, который объединил кочевые племена для завоевания Монгольского нагорья и с 1206 года стал именоваться как Чингисхан. После этого империя распространила своё влияние на Среднюю Азию, в 1259 году подчинила Корё (Корею), и в конечном итоге огромная империя охватывала Западную Азию, Россию, северный Китай и Корейский полуостров.

Пятый император, Хубилай, перенёс столицу из Каракорума в Даду (современный Пекин) в 1264 году, стремясь устроить центр Монгольской империи в южной её части. Хубилай, внук Чингисхана, изменил название империи на Юань в 1271 году.

Примерно в это же время Хубилай вторгся в китайское царство Южная Сун, столицей которой был Линьань (ныне Ханчжоу), и отправил гонца в Японию, чтобы разорвать тесные связи между Японией и Южной Сун, подорвав экономическую мощь этого царства.

В послании Хубилая говорилось: «Япония с давних пор отправляет посланников в Китай. Однако с начала моего правления вестей от вас не было. Подумав, что вы, наверное, не слышали про Юань, посылаю посланника. Давайте навещать друг друга и укрепим нашу дружбу в будущем». Другими словами, похоже, что у Хубилая поначалу не было планов завоевания Японии, хотя в конце послания было написано: «Я не хочу использовать войска. Прошу вас хорошо всё обдумать», то есть это можно воспринять как угрозу – если не выполните наши условия, вас подчинят военной силой.

Камакурский сёгунат передал послание в дипломатическое ведомство императорского двора, а там решили не посылать ответ. Сёгунат, узнав об этом решении, передал это посланнику Юань, который находился в Дадзайфу на Кюсю, и отправил его обратно.

С тех пор Хубилай часто отправлял посланников, а сёгунат продолжал игнорировать эти попытки наладить отношения. Почему сёгунат уклонялся от установления дипломатических отношений с Юань?

Араи Такасигэ, специалист по истории Японии и заслуженный профессор Университета Доккё, так описывает своё видение событий: «Политики той эпохи слабо разбирались в международных делах, опыта контактов с другими странами у них практически не было. Можно сказать, что невежество и неопытность в международных отношениях укрепили их решимость игнорировать послания. Не имея предыдущего дипломатического опыта, они оказались несведущими в дипломатических технологиях тогда, когда в них возникла необходимость» («История войн Японии 7: монгольские вторжения», изд-во «Ёсикава кобункан»).

Иными словами, Япония была неспособна к дипломатии. Конечно, если бы сёгунат знал о необъятности империи Юань и о том, насколько она сильнее Японии, он бы не стал бы её игнорировать. Однако в то время сёгунат пользовался услугами дзэнских монахов из Южной Сун и их учеников в качестве аналитиков, и не исключено, что те, желая защитить свою родину, подвергающуюся нападению, намеренно искажали информацию, преуменьшая силу Юань, что могло затуманить суждение японских политиков.

Камакурские самураи и их первое столкновение с отрядной тактикой и новым оружием

В конце концов Хубилай-хан исчерпал терпение и послал большую армию в 30 тысяч человек (20 тысяч монголов и 10 тысяч корейцев из Корё) с большим флотом, и она перед рассветом в 20 день 10 луны 1274 года (26 ноября по современному календарю) вторглась в бухту Хаката.

Самураи сёгуната, в том числе из-за отсутствия строгой охранной системы, были застигнуты врасплох, и в суматохе позволили противнику спокойно сойти на берег. Началось сражение, которое обернулось большой неудачей для войск сёгуната. Главной причиной была разница в тактике.

Солдаты Юань действовали отрядами против камакурских самураев, привыкших биться один на один.

Когда самурай приближался к вражеской армии и называл себя: «Эй, я такой-то!», его тут же окружали и убивали. Такой стиль боя был совершенно проигрышным для Японии. Кроме того, короткие луки монгольских солдат имели большую дистанцию поражения, чем луки самураев, а стрелы были отравлены, и яд действовал даже если стрела просто оцарапала кожу. К тому же беспощадному уничтожению подвергались лошади.

Самураев шокировали также и громкие гонги, и грохот оружия, в котором использовался порох.

В то время порох в Японии ещё не знали, и когда чёрные шары с грохотом взрывались в воздухе, превращаясь в огонь и дым, это потрясало самураев, лошади пугались, что не позволяло сражаться.

Армии сёгуната в таких условиях оставалось только отступить, а к вечеру армия Юань вернулась на корабли.



«Иллюстрированное сказание о монгольском нашествии» (Мокосюрай экотоба) – свиток с картинками, изображающий битву во время монгольского вторжения. Его создал участник войны против монголов Такэдзаки Суэнага, самурай провинции Хиго в период Камакура, описав и снабдив иллюстрациями свои впечатления о войнах годов Бунъэй и Коан (1274 и 1881 гг). Когда в конце XVIII века был обнаружен оригинал этого иллюстрированного свитка (в настоящее время принадлежит Управлению императорского двора), он привлёк внимание даймё и литературных деятелей, и было создано множество копий. В настоящее время насчитывается около 40 типов копий (иллюстрация с сайта Национальной парламентской библиотеки)

Исчезновение монгольского флота: множество версий

На следующее утро военные корабли Юань по какой-то причине исчезли, и на этом закончился первый бой, сражение годов Бунъэй.

О причинах исчезновения флота Юань на уроках японской истории в младших и средних классах нас учили, что армия Юань была уничтожена штормом, как и армия годов Коан семь лет спустя – это проявление так называемого «божественного ветра», камикадзэ, или симпу: (神風).

Вера в то, что «божественный ветер» спасает Японию, когда она в опасности, привела к трагедии специальных ударных отрядов «Божественный ветер» (神風特別攻撃隊, симпу: токубэцу ко:гэкитай), известных на Западе как камикадзэ во время Тихоокеанской войны, а изначально эта идея распространилась тогда, после монгольского вторжения.

Однако в нынешних учебниках описание сражения годов Бунъэй существенно отличается.

Давайте посмотрим на описания в современных японских учебниках истории.

«Армия Юань примерно в 30 000 человек, в том числе войска Корё, напали на Цусиму и Ики в 1274 году (11 год Бунъэй) и в большом количестве высадились в заливе Хаката на севере Кюсю... Японские войска, сражавшиеся в основном поодиночке, терпели неудачу. Однако армия Юань также понесла большие потери и отступила из-за внутренних конфликтов... В 1281 году (4 год Коан) армия в 140 000 человек напала на север Кюсю. Когда им помешали высадиться в заливе Хаката, обрушился шторм, они сильно пострадали и снова потерпели поражение». («Пересмотренная подробная история Японии B», изд-во «Ямакава сюппанся», 2018).

О сражении годов Бунъэй сказано, что причиной поражения монгольской армии были «внутренние конфликты». А что говорят другие учебники?

«Смешанная армия Юань и Корё имела низкий боевой дух, понесла урон в битве в незнакомых условиях и отступила» (изд-во «Дзиккё сюппан»).

«Самураи-гокэнин, хотя и терпели неудачи против отрядной тактики Юань, нанесли большой урон, поэтому армия Юань отступила» (изд-во «Токио сёсэки»).

Таким образом, уход армии Юань из-за шторма исчезает из описаний в японских учебниках истории.

Интересно, что учебник «Ямакава сюппанся» в качестве причины ухода Юань в годы Бунъэй называет «внутренние конфликты», учебник «Дзиккё сюппан» – низкий боевой дух и битву в незнакомых условиях, «Токио сёсэки» – сопротивление японских войск. Таким образом, причины отступления в разных учебниках различаются. Только в учебнике «Симидзу сёин» сказано: «В то время также разразилась буря, и армия завоевателей сразу отступила», при этом сказано расплывчато, шторм не назван прямо причиной отступления.

Таким образом, среди исследователей нет устоявшейся теории относительно того, почему армия Юань отступила в годы Бунъэй. Кроме того, Какэхи Масахиро (профессор Университета Ферриса) пишет: «С монгольской стороны это была не более чем мощная разведка, и они с самого начала не были намерены оставаться на месте высадки и продолжать бои» («История Японии 10: Монгольское вторжение и указы токусэйрэй», изд-во «Коданся»), то есть он выдвигает теорию разведки боем, чтобы узнать силы противника.

С другой стороны, некоторые учёные не согласны с теориями, отрицающими роль шторма.

Хаттори Хидео, заслуженный профессор Университета Кюсю, утверждает, что шторм был, но опровергает теорию о том, что войско ушло всего за один день («Монгольские вторжения», изд-во «Ямакава сюппанся»).

Хаттори на основе анализа дневника «Кантюки», который написал придворный из Киото Фудзивара Канэнака, утверждает, что монгольская армия пробыла около 7 дней, а не ушла через день, и в конце потерпела ущерб от шторма. Там говорится, что о шторме сообщают записи Корё. В будущем, если это станет устоявшейся теорией, в учебниках будут снова писать, что армию Юань в годы Бунъэй остановил шторм.

Камикадзэ как проявление покровительства богов, управляющих ветром и дождём

Из Юань в Японию и после сражения Бунъэй присылали посланников с требованиями подчиниться, но Ходзё Токимунэ, управлявший сёгунатом в то время, казнил всех посланников.

По этой причине в 1281 году (4 год Коан) Хубилай снова послал в Японию большое войско в 140 тысяч человек. С Корейского полуострова отправилась Восточная армия в 30 000 военнослужащих, состоящая в основном из войск Юань и Корё, а из Нинбо – ещё 100 тысяч Чзяннаньской армии, включающей армию бывшего царства Сун, и они подошли к Хакате. Однако самураи не повторяли прошлых ошибок, тщательно изучив тактику Юань. Каменные укрепления, протянувшиеся более чем на 20 километров, также сдерживали атаки, и армия сёгуната оказала сопротивление высадке огромной армии Юань.

Так продолжалось почти два месяца, а в первый день седьмой луны (23 августа по современному календарю) на Кюсю обрушился сильный тайфун. Хотя японская армия потерпела серьёзный урон, все корабли Юань затонули, и вражеские солдаты погибли в море.

Таким образом, во время сражения годов Коан действительно произошла буря (сильный тайфун), и армия Юань была уничтожена. В то же время императорский двор и сёгунат во множестве храмов и святилищ проводили моления об изгнании врагов.

Например, старший советник (дайнагон) Нидзё Тамэудзи был отправлен в качестве императорского посланника в святилище Исэ-дзингу, и он также посетил святилище божества ветра при Внутреннем святилище Исэ, Найку. Там почитают божество, управляющее ветрами и дождями, и, по слухам, после монгольского вторжения этот бог послал яростный ветер, из-за чего в 1293 году при дворе повысили ранг святилища, и оно стало называться Кадзахи номи-но мия, Святилище молений о ветре и солнце.

Таким же образом за заслуги были повышены ранги святилищ Хакодзаки Хатимангу в земле Хидзэн (нынешняя преф. Фукуока), Сува-тайся в земле Синано (преф. Нагано) и Фуу в земле Идзумо (преф. Симанэ). Таким образом, постепенно распространяется поверье, будто бы «божественный ветер» защищает страну, поскольку Япония – это «Страна богов», синкоку.

После этого Хубилай вновь планировал вторжение в Японию, однако его постигла неудача при попытке завоевать Вьетнам, в разных частях Китая и Юго-Восточной Азии происходили восстания, поход на Яву потерпел поражение, и он упустил возможность повторить завоевательную кампанию.

Бедность самураев-гокэнин и упадок сёгуната

Так сёгунату Камакура удалось предотвратить вторжение иностранных врагов, но монгольское нашествие спровоцировало упадок сёгуната.

В то время наградой за воинскую службу было земельное пожалование, то есть назначение на управление поместьями, но поскольку борьба с монгольским вторжением была войной с чужой страной, то земель в Японии для наград не хватало, и награды были крайне недостаточными. Более того, военные расходы несли сами самураи. Наверное немало было и тех, кто погиб или был сильно ранен с последствиями, сохраняющимися на всю жизнь. В результате многие из гокэнин, прямых вассалов сёгуната, понесли финансовый ущерб, обеднели и начали занимать деньги под залог своих земель.

В этих условиях род Ходзё, находившийся у власти, монополизировал важные должности в правительстве и охране, купаясь в роскоши, а в конечном итоге это привело к снижению лояльности гокэнин к сёгунату и его краху.

Иллюстрация к заголовку: «Иллюстрированное сказание о монгольском нашествии» (Мокосюрай экотоба), сцена ближнего боя во время монгольского нашествия. Такэсаки Суэнага в доспехах верхом преследует вражеских воинов. Воины Юань одеты в удобную одежду из ткани и кожи и используют групповую тактику (с сайта Национальной парламентской библиотеки)