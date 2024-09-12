«Скрытая культура» японского безмолвия

Точка зрения

Моменты тишины между репликами или активными действиями можно назвать частью «скрытой культуры» Японии. Они являются ключом к пониманию того, как взаимодействуют люди внутри страны и как нация целиком ведёт себя на мировой арене.

Смысл, таящийся в тишине

Японское общество становится всё более мультикультурным. В нём сегодня сосуществуют представители разных наций, слоёв общества и культурных традиций, включая, конечно же, арабов и мусульман. В повседневной жизни мы сталкиваемся со всё более широким разнообразием культур и моделей поведения людей самого разного происхождения. В отличие от прошлого, межкультурная коммуникация уже не является чем-то редким, с чем сталкивается только очень ограниченное число людей.

На фоне этих изменений в Японии – и в контексте более широких международных тенденций, где взаимные предрассудки, непонимание и стереотипы порождают новые конфликты, – всё большее внимание уделяется концепции «скрытой культуры».

Любой, кто побывал на представлении в традиционных японских театрах, таких как Кабуки, Но или ракуго, скорее всего обратил внимание на характерную для культуры Японии особенность – паузы ма (間). Пространство тишины в диалоге или между событиями выразительно и является важным элементом повествования в этих традиционных видах искусства. Не только в искусстве, но и в повседневной жизни японцы часто прибегают к этому средству, сохраняя определённую неподвижность во время общения, используют паузы в разговоре для того, чтобы подчеркнуть значимость сказанного.

В японском языке термин «ма» означает пустоту, ничем не заполненный промежуток времени или пространства. Можно заметить, что японцы склонны использовать эту концепцию пустых интервалов и в межличностных отношениях, создавая ощущение дистанции в общении. Это помогает почувствовать неподвижность как аспект движения и небытие как один из аспектов существования.

Оставаясь в стороне

Эту же тенденцию можно заметить и в японской политике. На многие крупные события, как внутренние, так и международные, японские политики реагируют с безмолвной созерцательностью. Мы видим как в последние годы единственной официальной реакцией Японии на крупные конфликты по всему миру, такие как кризис в Афганистане или продолжающееся столкновение Израиля и ХАМАСа в Газе, является молчаливая настороженность.

Классический японский подход в международной политике заключается в том, чтобы оставаться в стороне, не переходя сразу к активным действиям, наблюдать за тем, что делают другие страны и в какую сторону склоняется общественное мнение, и, наконец, (после соответствующей паузы ма) предпринять шаги, которые соответствуют общему тренду. И внутри страны идеальная реакция на оплошность политика или корпоративный скандал – сидеть и ждать, наблюдая за развитием ситуации. Премьер-министр Кисида Фумио тоже склонен декларировать общие принципы, говоря «моя работа – защищать жизнь и благополучие народа Японии» и предпочитая не брать на себя инициативу, а спокойно наблюдать за событиями, разворачивающимися вокруг. Он не проявляет стремления быть инициатором перемен в мире, но, похоже, считает, что лучше сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как мир движется сам по себе, чем предпринимать попытки направлять это движение, которые могут привести к тому, что ему придётся взять на себя ответственность за возможную неудачу.

Те, кто общается на японском языке, как правило, избегают сложных логических построений в своих рассуждениях. Политики за рубежом, например, в арабском мире, прибегают к искусным методам убеждения, чтобы заручиться поддержкой. Похоже, что их японским коллегам не хватает такого красноречия и в его отсутствие они предпочитают взывать к эмоциям. С другой стороны, можно сказать, что они считают человеческие отношения выше идеологии. Возможно, это проявление менталитета, более ориентированного на единство с природой.

Фотография к заголовку: Священник наблюдает за толпой перед храмом (© Pixta)