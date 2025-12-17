Какой лидер способен привести Японию к обновлению?

Точка зрения

В то время как Либерально-демократическая партия готовится выбрать своего следующего председателя, а страна ждёт, кто станет новым премьер-министром, давайте вспомним лидеров прошлого и задумаемся, каким должно быть руководство в будущем.

Исторический взгляд на лидерство

Какие фигуры традиционно вызывают симпатию у японцев? Обращение к прошлому помогает это понять.

Во времена кризисов на первый план выходили лидеры, способные спасти страну или укрепить её. Их характер и поступки подробно описаны, например, в романах Сибы Рётаро (1923-1996). Это и Сакамото Рёма (1836-1867) в произведении «Рёма идёт» (Рёма га юку), публиковавшемся в «Санкэй симбун» в 1962-1966 годах; и братья Акияма Санэюки и Ёсифуру в произведении «Облака над холмами» (Сака-но уэ-но кумо), экранизированном в 1968-1972 годах. Эти фигуры, по-прежнему вызывающие восхищение, объединяет одно: чувство ответственности, надёжность и умение создавать атмосферу гармонии.

Японская культура глубоко романтизирует стремление к гармонии, способность адаптироваться к окружающим и ситуации. В японском менталитете важно поддерживать тёплые отношения и избегать конфликтов и открытой конфронтации, чтобы группа могла функционировать без сбоев.

Именно поэтому многие японцы привыкают говорить двусмысленно, прибегать к общим, формальным фразам (татэмаэ), скрывая при этом свои истинные чувства (хоннэ). Возможно, это один из базовых навыков выживания в Японии.

Поэтому исторически сложилось, что выдающимися лидерами в Японии считаются люди, обладающие особым обаянием. Как, например, Тоётоми Хидэёси, которому полководцы, находившиеся под его началом, доверяли безгранично. Сиба называл Хидэёси «гением человеческого обаяния». Если судить по таким лидерам, как Рёма, братья Акияма и Хидэёси, может показаться, что харизма или умение располагать к себе людей должны были бы стать характерной чертой и современного японского общества. Однако такие качества сегодня встречаются сравнительно редко, возможно из-за того, что умение «вписываться» в коллектив и поддерживать в нём гармонию считается критически важным жизненном навыком.

Кто должен вести страну вперёд?

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны Япония переживает поворотный момент. Традиционная модель руководства, успешно работавшая в послевоенные десятилетия, не позволяет воспитать лидеров, способных выработать стратегическое видение возрождения страны. В результате растут общественное недовольство и тревога, что приводит к тому, что на недавних выборах люди в отчаянии голосуют за партии с радикальными программами. Такие партии отражают не столько идеологические или политические предпочтения, сколько накопившееся разочарование состоянием японской политики. И это, бесспорно, тревожный сигнал.

Какими качествами должен обладать эффективный лидер в Японии? В своей серии исторических эссе 1986-1996 годов под названием «Форма нашего государства» (Коно куни-но катати) Сиба писал: «В японской истории нет героев, но много людей, создавших системы управления». Возможно, сегодня Японии нужны не героические фигуры, а лидеры, способные сформулировать «генеральный план» развития страны и создать институты и политические механизмы, которые позволят воплотить этот план в жизнь.

Иллюстрация к заголовку: Портрет Тоётоми Хидэёси (© Коллекция музея замка Нагоя префектуры Сага)