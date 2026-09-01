Падение уровня поддержки кабинета Такаити: переход к фазе «возврата» ресурса политической власти – «кредита доверия» сторонников

Точка зрения

В предыдущей статье в мае текущего года отмечалось, что несмотря на высокий уровень поддержки кабинета, возглавляемого премьер-министром Такаити Санаэ, характер этот поддержки уже начинал изменяться. Доля активной поддержки в духе «с их политикой можно связывать ожидания», которая бросалась в глаза в начале работы кабинета после его формирования прошлой осенью, уменьшились при одновременном серьезном увеличении доли пассивной поддержки в духе «они выглядят лучше остальных». Хотя общий показатель поддержки, казалось, оставался одинаковым, эта особенность указывала, что энергичность поддержки, на которую опирается нынешняя власть, ослабевает.

Теперь, задним числом, становится ясно, что данное изменение характера поддержки кабинета было предвестником падения ее уровня, наблюдаемого в последнее время. В июле все 11 проведенных в Японии регулярных опросов общественного мнения показали снижение уровня поддержки кабинета министров в сравнении с июньскими величинами. При этом по итогам опроса, проведенного газетой «Ёмиури симбун», падение составило 12 процентных пунктов, по итогам опросов «Нихон кэйдзай симбун» и «Майнити симбун» поддержка снизилась на 10 процентных пунктов, а опрос ANN показал снижение на 10,9 пункта, то есть, показатели падения весьма велики во всех этих опросах.

Если внимательнее всмотреться в итоги опроса, совместно проведенного нашей корпорацией JX Press и веб-сайтом «сэнкё дотто кому», то можно выделить две существенные волны «ухода» сторонников кабинета Такаити.

Наиболее сильное падение поддержки в сравнении со временами, когда кабинет только приступил к работе, наблюдается среди молодых мужчин – в возрастной группе 40 лет и младше. Если же говорить только о последних двух месяцах, то наиболее заметен «отход» от поддержки среди женщин в возрастной группе 60 лет и старше. Более подробная детализация по возрастным группам сопряжена с погрешностями, но, в общем и целом, тенденция вполне ясна.

Сразу после начала работы правительства среди мужчин в возрасте не старше 40 лет была высока доля тех, кто заявлял о «решительной поддержке», причем многие объясняли это тем, что они «связывают ожидания» с политикой кабинета. Эта группа выдавала власти «предоплату» или «кредит доверия», рассчитывая, что теперь от заработанных ими денег на руках будет оставаться больше, а жизнь изменится к лучшему благодаря снижению налогов, активной финансовой политике правительства, а также принимаемым им мерам по обузданию роста цен. Но рост потребительских цен продолжился, и по мере того, как проходило все больше времени, за которое у людей не возникало ощущения реальных результатов реализуемой правительством политики, решительность поддержки, по-видимому, понемногу ослабевала.

С другой стороны, среди женщин в возрастной группе 60 лет и старше было сравнительно много тех, кто обосновывал свою поддержку тем, что кабинет «заслуживает доверия» и «выглядит лучше прочих». Можно утверждать, что их теплая поддержка Такаити связана скорее не с серьезным интересом к каким-то определенным направлениям ее политики или возлагаемыми на нее надеждами, а скорее просто в тем, что им симпатична политик Такаити на фоне прочих альтернатив. Возможно, горячие чувства этой прослойки быстро рассеялись в ходе замешательства и обострения конфронтации с оппозиционными партиями на финальном этапе работы спецсессии парламента.

С наступлением августа встречный ветер продолжил дуть в паруса правительства Такаити. С завершением работы парламента обычно наступает летний «мертвый сезон» отсутствия политических новостей, и уровень поддержки изменяется с трудом. Однако в текущем году этот период отметился рядом дипломатических событий, осложнивших сторонникам правительства согласие с его действиями – визитом российского президента Владимира Путина на остров Эторофу, решением премьер-министра Такаити отказаться от визита в святилище Ясукуни, о котором она во всеуслышанье объявляла перед вступлением в должность – по сообщениям, она ограничилась «вознесением молитв», а кроме того, введением Соединенными Штатами санкций против председателя Международного уголовного суда Аканэ Томоко. И хотя каждое их этих событий в отдельности не настолько серьезный вопрос, чтобы сильно поколебать поддержку кабинета министров, тем не менее у консервативно настроенных избирателей, сведущих в вопросах политики, решительно поддерживавших правительство Такаити, все это неминуемо оставит чувство некоторого дискомфорта.

Средством, позволяющим политической власти изменить ход событий, выступает снижение ставки потребительского налога на продукты питания. Пятого августа правительство решило с апреля 2027 года снизить на двухлетний срок ставку этого налога на продовольственные товар с нынешних 8% до 1%. Лицам с низким и средним уровнем доходов предполагаются выплаты, соответствующие этому одному проценту: данной мере отводится роль «переходного мостика» к полномасштабному введению с 2029 финансового года системы налоговых вычетов в сочетании с денежными выплатами. Главным предметом дебатов на осенней внеочередной парламентской сессии, по-видимому, станет именно законопроект о снижении налогов.

По-видимому, данное направление политики наиболее близко к возлагавшимся избирателями на премьер-министра Такаити сразу после начала работы кабинета надеждам на «обуздание роста цен». И действительно, итоги всех опросов общественного мнения говорят о том, что число сторонников сокращения налога на продукты питания превышает число противников данной меры. Снижение может стать политическим курсом, возвращающим поддержку отдалившейся молодой прослойки избирателей, недовольных дороговизной.

Однако эта поддержка отнюдь не является безусловной. Согласно итогам августовского опроса FNN и газеты «Санкэй симбун», в то время как 52,9% согласны со снижением ставки налога на потребление как таковым, 61,5% опрошенных критически отнеслись к тому, что данный шаг предпринимается без указания конкретных источников финансирования для его реализации. В вопросе возвращения к восьмипроцентной ставке по прошествии двух лет число противников тоже превышает число сторонников. Люди согласны на «вход», которым выступает снижение налога, но не соглашаются на «выход», а также с тем, как власть подходит к «источникам финансирования». Опираясь на зарубежные прецеденты, многие указывают на то, что снижение ставки налога отнюдь не обязательно означает, что цены в магазинах снизятся на ту же величину. В зависимости от того, как сложатся дебаты, нельзя отрицать вероятность изменения общественного мнения по вопросу снижения ставки потребительского налога на продовольственные товары.

Еще более серьезным бременем на плечи кабинета Такаити на внеочередной парламентской сессии ляжет законопроект о сокращении числа депутатских мест в Палате представителей. На предыдущей спецсессии парламента правящие и оппозиционные партии так столкнулись по поводу рассмотрения этого законопроекта, что правящим партиям пришлось согласованно отказаться от его обсуждения.

Несколько правительств подряд, сформированных Либерально-демократической партией, и в особенности кабинет под руководством Абэ Синдзо, предпринимали массу усилий с тем, чтобы не допустить единства среди оппозиционных партий по вопросу организации работы парламента. Они находили партии, с которыми можно было сотрудничать по тем или иным направлениям политики, и приближали их по отдельности. Отсутствие единства интересов среди оппозиционных партий позволяет снизить общий уровень сопротивления. Это было разумным решением в работе с парламентом, поддерживающим долгосрочность политической власти.

В самое последнее время председатель Совета Либерально-демократической партии по обсуждению системы выборов в Палату представителей Судзуки Кэйсукэ – выступил с рядом предложений, в числе которых переход системы пропорционального представителства от используемого сейчас для распределения мандатов по методу Д’Ондта к методу Сент-Лагю, а кроме того – увеличение доли голосов, необходимой проигравшему в одномандатном избирательном округе кандидату для прохождения по системе пропорцинонального представительства (с нынешней одной десятой до одной шестой общего числа действительных голосов в данном одномандатном избирательном округе), а также введение порога в 30% или 50% для «лучшего из проигравших». В общем и целом метод Сент-Лагю облегчает получение представительства малым партиям, в связи с чем его введения потребовала и партия «Команда Мирай». Быть может, целью этого проекта является внести раскол в лагерь оппозиционных партий.

С другой стороны, ужесточение условий «возрождения» пропорционального представительства представляет угрозу, в особенности, политическим партиям средних масштабов. Это объясняется тем, что в одномандатных избирательных округах затрудняется реализация стратегии выставления непроходных кандидатов с целью получения голосов по системе пропорционального представительства. Для партии Сансэй, выстроившей сеть местных отделений по всей стране, это может оказаться вопросом жизни и смерти.

Итак, если главной темой борьбы правящих и оппозиционных партий на осенней внеочередной сессии парламента станет вопрос о сокращении числа депутатских мандатов, то это, по-видимому, обернется значительной растратой политического капитала власти Такаити.

Весной следующего года предстоят единовременные выборы в органы местного самоуправления, а осенью того же года истекает срок пребывания Такаити на посту председателя Либерально-демократической партии. По сути, наилучшая стратегия максимизации политического капитала для Такаити – пройти осеннюю внеочередную парламентскую сессию без особых катаклизмов и выдать какие-то «фактические результаты», после чего воспользоваться импульсом от победы на единых местных выборах для того, чтобы переизбраться на посту председателя партии. Но исходя из перспектив, которые просматриваются на данный момент, премьер-министру Такаити предстоит в какой-то мере растратить свой политический капитал в ходе осенней внеочередной парламентской сессии.

Высокий уровень поддержки на момент формирования кабинета, возможно, был не «депозитом», который избиратели вручили власти, чтобы она могла распоряжаться им по собственному усмотрению, а скорее «предоплатой», полученной властью от избирателей. Сейчас у правительства Такаити приближается срок расчета по этому кредиту.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Такаити Санаэ объявляет о курсе на снижение потребительского налога на продукты питания и напитки, 30 июля 2026 года, офис премьер-министра (© Kyodo)