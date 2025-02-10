Чистые краски природы на кимоно Цутия Ёсинори

Мастера, признанные национальным достоянием

Живое национальное сокровище Цутия Ёсинори создаёт кимоно, черпая вдохновение в театре Кабуки, живописи, костюмах гейш и красках природы.

Родился в префектуре Гифу в 1954 году. После окончания университета, который сейчас называется Киото Сэйка, учился у Симуры Фукуми. В 1996 году получил награду президента Японской ассоциации традиционных ремёсел Когэй и учился у Китамуры Такэси. Отмечен премией Министра образования Японской ассоциации ремёсел Когэй (2006) и множеством других наград. В 2009 году награждён Почётной медалью с Пурпурной Лентой. В 2010 году был объявлен живым национальным сокровищем как хранитель техники создания легчайшей шёлковой ткани монся.

Воспитание чувств

«Мне всегда нравились красивые вещи, которыми люди окружают себя, и я посвятил себя их созданию», – говорит Цутия.

Его работы пробуждают в зрителе особые чувства. Как будто в каждом изделии воплотилось знакомое с детства представление о невыразимой красоте. Ткань, переливающаяся нежными красками, словно создана Орихимэ, ткачихой из легенды о празднике звёзд Танабата.

Эта работа называется «Пионовый павильон». Она была представлена на выставке в 2023 году, и на её создание ушло около шести месяцев. Название взято из одноимённой традиционной китайской пьесы, в которой в своё время играл актёр театра Кабуки Бандо Тамасабуро V (оннагата, исполнитель женских ролей, признанный в 2012 году живым национальным сокровищем), давним поклонником которого является Цутия.

«Орнаменты не обязательно навеяны чем-то конкретным. Я считаю, что важно постоянно совершенствовать своё восприятие, наблюдая мир и проживая все эмоции, которые он вызывает».

«Пионовый павильон» был создан с использованием монся, или лёгкой узорчатой шелковой ткани, которая использовалась в изготовлении летней одежды для знати в период Хэйан (794-1185). Монся – это разновидность ткани модзири-ори, в которой соседние скрученные нити основы татэйто переплетаются. Цутия использует эту технику для создания «шахматного» узора исидатами, комбинируя лёгкое, прозрачное плетение простой кисеи ся с более плотным плетением хира-ори.

Ещё одной отличительной особенностью стиля Цутии является работа с частично окрашенными нитями. Нити основы, в которых окрашивают лишь отдельные участки, сплетаясь вместе создают уникальный узор, известный как касури. Цутия использует оригинальный метод, окрашивая нити касури в пять этапов, чтобы создать градации цвета.

«Любой желающий может использовать технику, которая создаёт размытые края в узоре касури. Это возможно просто потому, что даже когда узор не выполнен точно, он всё равно выглядит красиво, если цветовые оттенки нитей хорошо подобраны. Вид на реку Нагара в моем родном городе как бы подёрнут дымкой, особенно летом, когда в воздухе много водяной взвеси. Возможно, естественная деликатность пейзажа вдохновила рождение этой техники».

Перед заправкой нити в ткацкий станок используется дзураси, специальный инструмент, который смещает нити, окрашенные в разные цвета, создавая гораздо более глубокий и изысканный узор касури.

От растительных пигментов к ткацкому мастерству

В поисках новых цветов Цутия сам обрабатывает нити натуральными растительными красителями. В его работе «Пионовый павильон» красный цвет пиона был создан с использованием индийской марены, жёлтый – бутонов софоры японской, листопадного дерева из семейства бобовых, а синий – ягод цветущего растения кусаги, клеродендрума вида трихотомум. Между тем, жёлтый цвет в его работе «Унасака» (граница между мирами людей и морского бога) был создан с использованием индийского индиго.



Кимоно «Унасака», представленное на Шестьдесят четвёртой Японской выставке традиционных ремёсел Когэй (2017) (© Кавагоэ Юсукэ)

«Растительные пигменты имеют очень красивые, полупрозрачные цвета, которые можно использовать для создания оттенков, от сдержанных до очень ярких. Знакомство с этими красками стало началом моего пути к крашению и ткачеству».

В двадцать с небольшим лет, во время учёбы в художественном колледже в Киото, Цутия заинтересовался растительными красителями и записался на мастер-класс, организованный школой. Именно там он познакомился с Симурой Фукуми, которая в 1990 году была признана живым национальным сокровищем за мастерство в создании шёлковых тканей цумуги-ори.

Позже он обнаружил диалог между Бандо Тамасабуро и Симурой в фотоальбоме о Тамасабуро. А вскоре, читая журнал, в котором была статья об одном из его любимых художников, Жане Кокто, увидел там стихотворение Симуры.

«Стихотворение Симуры глубоко тронуло меня. Оно было восхитительно и говорило о том, как мы могли бы открыть свои чувства красоте текстиля. Я почувствовал, что Симура может многому научить».

Некоторое время спустя, увидев выставку Симуры, он решил заняться красильным делом и ткачеством.

«Меня очень привлекли красивые цвета и смелый стиль её работ, и она приняла меня в свою мастерскую. Мне кажется, что какая-то сила направляла меня на путь окраски тканей и ткачества».

Будучи единственным мужчиной-подмастерьем у Симуры, работавшей в Киото, он овладел основными техниками окрашивания, ткачества и шитья. Симура также поделилась с ним философией ремесленного мастерства. Её мысль о том, что нужно ценить краски, которые даёт природа, особенно повлияла на последующее творчество Цутии.

Сочетание традиционных техник

После трёх с половиной лет обучения в Киото Цутия вернулся в свой родной город Сэки, префектура Гифу, и стал работать самостоятельно.

«Я вернулся в Гифу по финансовым причинам. Мне было трудно зарабатывать на жизнь как художнику. Потребовалось довольно много времени, чтобы я твёрдо встал на ноги».

В свои тридцать с лишним лет он создавал работы, используя технику ткачества цумуги-ори, которой научился в студии Симуры, а затем, примерно в сорок, начал создавать изделия из шёлка-сырца судзуси, тонкой прозрачной ткани из необработанной, нерафинированной шёлковой нити, сотканной в простой технике льняного переплетения хира-ори.

«Моя любовь к лёгким, прозрачным вещам привела к тому, что я стал ткать из шёлка-сырца. Ещё когда я был ребёнком, мне казалось, что учительница кото, бывшая гейша, жившая по соседству, выглядела так элегантно в своём кимоно».

Изучив основы техники касури под руководством Симуры, Цутия с тех пор постоянно оттачивал своё мастерство. В 1996 году его работа «Аю-но сэ» (Стремнина рыбы аю), сочетающая техники касури и судзуси, произвела сильное впечатление своим техническим совершенством и оригинальностью. В результате она получила награду президента Японской ассоциации Когэй. В то время Цутии было 42 года.



Кимоно из шёлка-сырца судзуси «Аю-но сэ», получившее президентскую награду на Сорок третьей Японской выставке традиционных ремёсел Когэй (1996) (Предоставлено Японской ассоциацией Когэй)

«Когда мне было за тридцать, я создавал работы свободно, без страха, и мне казалось, что я могу делать всё, что захочу. Но, конечно, только лишь этого чувства недостаточно, чтобы стать настоящим мастером. Поэтому я решил, что мне нужно где-то учиться. Незадолго до того, как мне исполнилось 40 лет, я начал сотрудничать с Японской ассоциации Когэй, в рамках которой многие художники занимаются сохранением и популяризацией традиционных ремёсел, и представлять через неё свои работы».

В течение двух лет, после получения президентской премии в 1996 году, Цутия участвовал в практических сессиях, проводимых для членов ассоциации, и учился у Китамуры Такэси (1935-2022), который в 1995 году был признан живым национальным сокровищем за своё мастерство в создании шёлковой кисеи ра, а в в 2000 году – за умение ткать татэнисики, ткань сложного плетения с преобладанием основы.

«Меня обучили более чем десяти различным ткацким техникам, но больше всего мне хотелось овладеть техникой монся, поэтому я изучал её особенно усердно. Именно в это время техники касури и монся естественным образом пересеклись в моих работах».

Это сочетание двух техник привело к созданию уникального стиля, который получил высокую оценку. В 2006 году кимоно Цутии «Гэккакэйин» (Журчащий горный ручей в лунном свете) было представлено на Пятьдесят третьей Японской выставке традиционных ремёсел Когэй и удостоено премии министра образования. В 2010 году Цутия был объявлен живым национальным сокровищем за мастерство создания монся.



«Гэккакэйин», кимоно из монся, было представлено на Пятьдесят третьей Японской выставке традиционных ремёсел Когэй (2006) (Предоставлено Японской ассоциацией Когэй)

В пресс-релизе Агентства по делам культуры, опубликованном в 2010 году, работа художника оценивается так: «Гармонично сочетая две традиционные текстильные техники – касури и монся, – он выработал свой собственный стиль, создав уникальную, изысканную и ясную картину мира».

Вдохновляясь тем, что он любит, – искусством кабуки, традиционными нарядами гейш, цветами, созданными природой, и традицией монся – Цутия вкладывает душу в то, что создаёт, в чистом и свободном акте самовыражения.

Недавно он увлёкся сочетанием двух видов нитей касури, окрашенный в произвольные цвета, для создания непредсказуемых узоров. Кимоно «Пионовый павильон» создано с использованием этой техники. Работы, которые Цутия представил на Японской выставке традиционных ремёсел Когэй в 2024 году, воплощают в себе ещё больше новых идей.

«Я создавал их без какого-либо планирования, по наитию. Так процесс творчества приносит радость, и я хочу создавать всё больше и больше. Не думаю, что моя страсть к работе скоро угаснет. Слишком рано для этого».

Интервью и текст: Сугихара Юка и Power News

Фотография к заголовку: Цутия Ёсинори вместе со своей работой «Пионовый павильон», представленной в 2023 году (© Баба Кэйсукэ)