Чистые краски природы на кимоно Цутия Ёсинори

Мастера, признанные национальным достоянием
Чистые краски природы на кимоно Цутия ЁсинориКультура
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Воспитание чувств
«Мне всегда нравились красивые вещи, которыми люди окружают себя, и я посвятил себя их созданию», – говорит Цутия.
Его работы пробуждают в зрителе особые чувства. Как будто в каждом изделии воплотилось знакомое с детства представление о невыразимой красоте. Ткань, переливающаяся нежными красками, словно создана Орихимэ, ткачихой из легенды о празднике звёзд Танабата.
Эта работа называется «Пионовый павильон». Она была представлена на выставке в 2023 году, и на её создание ушло около шести месяцев. Название взято из одноимённой традиционной китайской пьесы, в которой в своё время играл актёр театра Кабуки Бандо Тамасабуро V (оннагата, исполнитель женских ролей, признанный в 2012 году живым национальным сокровищем), давним поклонником которого является Цутия.
«Орнаменты не обязательно навеяны чем-то конкретным. Я считаю, что важно постоянно совершенствовать своё восприятие, наблюдая мир и проживая все эмоции, которые он вызывает».
«Пионовый павильон» был создан с использованием монся, или лёгкой узорчатой шелковой ткани, которая использовалась в изготовлении летней одежды для знати в период Хэйан (794-1185). Монся – это разновидность ткани модзири-ори, в которой соседние скрученные нити основы татэйто переплетаются. Цутия использует эту технику для создания «шахматного» узора исидатами, комбинируя лёгкое, прозрачное плетение простой кисеи ся с более плотным плетением хира-ори.
Ещё одной отличительной особенностью стиля Цутии является работа с частично окрашенными нитями. Нити основы, в которых окрашивают лишь отдельные участки, сплетаясь вместе создают уникальный узор, известный как касури. Цутия использует оригинальный метод, окрашивая нити касури в пять этапов, чтобы создать градации цвета.
«Любой желающий может использовать технику, которая создаёт размытые края в узоре касури. Это возможно просто потому, что даже когда узор не выполнен точно, он всё равно выглядит красиво, если цветовые оттенки нитей хорошо подобраны. Вид на реку Нагара в моем родном городе как бы подёрнут дымкой, особенно летом, когда в воздухе много водяной взвеси. Возможно, естественная деликатность пейзажа вдохновила рождение этой техники».
Перед заправкой нити в ткацкий станок используется дзураси, специальный инструмент, который смещает нити, окрашенные в разные цвета, создавая гораздо более глубокий и изысканный узор касури.
От растительных пигментов к ткацкому мастерству
В поисках новых цветов Цутия сам обрабатывает нити натуральными растительными красителями. В его работе «Пионовый павильон» красный цвет пиона был создан с использованием индийской марены, жёлтый – бутонов софоры японской, листопадного дерева из семейства бобовых, а синий – ягод цветущего растения кусаги, клеродендрума вида трихотомум. Между тем, жёлтый цвет в его работе «Унасака» (граница между мирами людей и морского бога) был создан с использованием индийского индиго.
«Растительные пигменты имеют очень красивые, полупрозрачные цвета, которые можно использовать для создания оттенков, от сдержанных до очень ярких. Знакомство с этими красками стало началом моего пути к крашению и ткачеству».
В двадцать с небольшим лет, во время учёбы в художественном колледже в Киото, Цутия заинтересовался растительными красителями и записался на мастер-класс, организованный школой. Именно там он познакомился с Симурой Фукуми, которая в 1990 году была признана живым национальным сокровищем за мастерство в создании шёлковых тканей цумуги-ори.
Позже он обнаружил диалог между Бандо Тамасабуро и Симурой в фотоальбоме о Тамасабуро. А вскоре, читая журнал, в котором была статья об одном из его любимых художников, Жане Кокто, увидел там стихотворение Симуры.
«Стихотворение Симуры глубоко тронуло меня. Оно было восхитительно и говорило о том, как мы могли бы открыть свои чувства красоте текстиля. Я почувствовал, что Симура может многому научить».
Некоторое время спустя, увидев выставку Симуры, он решил заняться красильным делом и ткачеством.
«Меня очень привлекли красивые цвета и смелый стиль её работ, и она приняла меня в свою мастерскую. Мне кажется, что какая-то сила направляла меня на путь окраски тканей и ткачества».
Будучи единственным мужчиной-подмастерьем у Симуры, работавшей в Киото, он овладел основными техниками окрашивания, ткачества и шитья. Симура также поделилась с ним философией ремесленного мастерства. Её мысль о том, что нужно ценить краски, которые даёт природа, особенно повлияла на последующее творчество Цутии.
Сочетание традиционных техник
После трёх с половиной лет обучения в Киото Цутия вернулся в свой родной город Сэки, префектура Гифу, и стал работать самостоятельно.
«Я вернулся в Гифу по финансовым причинам. Мне было трудно зарабатывать на жизнь как художнику. Потребовалось довольно много времени, чтобы я твёрдо встал на ноги».
В свои тридцать с лишним лет он создавал работы, используя технику ткачества цумуги-ори, которой научился в студии Симуры, а затем, примерно в сорок, начал создавать изделия из шёлка-сырца судзуси, тонкой прозрачной ткани из необработанной, нерафинированной шёлковой нити, сотканной в простой технике льняного переплетения хира-ори.
«Моя любовь к лёгким, прозрачным вещам привела к тому, что я стал ткать из шёлка-сырца. Ещё когда я был ребёнком, мне казалось, что учительница кото, бывшая гейша, жившая по соседству, выглядела так элегантно в своём кимоно».
Изучив основы техники касури под руководством Симуры, Цутия с тех пор постоянно оттачивал своё мастерство. В 1996 году его работа «Аю-но сэ» (Стремнина рыбы аю), сочетающая техники касури и судзуси, произвела сильное впечатление своим техническим совершенством и оригинальностью. В результате она получила награду президента Японской ассоциации Когэй. В то время Цутии было 42 года.
«Когда мне было за тридцать, я создавал работы свободно, без страха, и мне казалось, что я могу делать всё, что захочу. Но, конечно, только лишь этого чувства недостаточно, чтобы стать настоящим мастером. Поэтому я решил, что мне нужно где-то учиться. Незадолго до того, как мне исполнилось 40 лет, я начал сотрудничать с Японской ассоциации Когэй, в рамках которой многие художники занимаются сохранением и популяризацией традиционных ремёсел, и представлять через неё свои работы».
В течение двух лет, после получения президентской премии в 1996 году, Цутия участвовал в практических сессиях, проводимых для членов ассоциации, и учился у Китамуры Такэси (1935-2022), который в 1995 году был признан живым национальным сокровищем за своё мастерство в создании шёлковой кисеи ра, а в в 2000 году – за умение ткать татэнисики, ткань сложного плетения с преобладанием основы.
«Меня обучили более чем десяти различным ткацким техникам, но больше всего мне хотелось овладеть техникой монся, поэтому я изучал её особенно усердно. Именно в это время техники касури и монся естественным образом пересеклись в моих работах».
Это сочетание двух техник привело к созданию уникального стиля, который получил высокую оценку. В 2006 году кимоно Цутии «Гэккакэйин» (Журчащий горный ручей в лунном свете) было представлено на Пятьдесят третьей Японской выставке традиционных ремёсел Когэй и удостоено премии министра образования. В 2010 году Цутия был объявлен живым национальным сокровищем за мастерство создания монся.
В пресс-релизе Агентства по делам культуры, опубликованном в 2010 году, работа художника оценивается так: «Гармонично сочетая две традиционные текстильные техники – касури и монся, – он выработал свой собственный стиль, создав уникальную, изысканную и ясную картину мира».
Вдохновляясь тем, что он любит, – искусством кабуки, традиционными нарядами гейш, цветами, созданными природой, и традицией монся – Цутия вкладывает душу в то, что создаёт, в чистом и свободном акте самовыражения.
Недавно он увлёкся сочетанием двух видов нитей касури, окрашенный в произвольные цвета, для создания непредсказуемых узоров. Кимоно «Пионовый павильон» создано с использованием этой техники. Работы, которые Цутия представил на Японской выставке традиционных ремёсел Когэй в 2024 году, воплощают в себе ещё больше новых идей.
«Я создавал их без какого-либо планирования, по наитию. Так процесс творчества приносит радость, и я хочу создавать всё больше и больше. Не думаю, что моя страсть к работе скоро угаснет. Слишком рано для этого».
Интервью и текст: Сугихара Юка и Power News
Фотография к заголовку: Цутия Ёсинори вместе со своей работой «Пионовый павильон», представленной в 2023 году (© Баба Кэйсукэ)