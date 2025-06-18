Киритакэ Кандзюро вдыхает жизнь в кукол театра Бунраку

Мастера, признанные национальным достоянием

В 2021 году Киритакэ Кандзюро был признан живым национальным достоянием за сохранение традиционных техник искусства кукольного театра Бунраку.

Родился в Осаке в 1953 году. Стал учеником Ёсиды Миносукэ III в 1967 году и дебютировал на сцене в 1968 году, выступая под именем Ёсида Минотаро. В 2003 году унаследовал мэйсэки (сценическое имя) своего отца, став Киритакэ Кандзюро III. Удостоен премии министра образования, культуры, спорта, науки и технологий за поощрение искусств в 2008 году; медаль Почёта с пурпурной лентой в 2008 году, премию Японской академии искусств в 2009 году и др. Был признан «живым национальным достоянием» кукольного театра Бунраку в 2021 году.

Гармония дыхания

В ноябре 2024 года в Национальном театре Бунраку в Осаке была представлена пьеса «Тюсингура: сокровищница вассальной верности» (Канадэхон тюсингура), первоначально написанная как драма в 11 действиях и считающаяся одним из трёх величайших шедевров репертуара Бунраку. Это классическая история о верности, самопожертвовании и чести, основанная на событиях начала XVIII века, когда 47 ронинов из Ако отомстили за смерть своего господина.

Кукловод Киритакэ Кандзюро исполнял трагическую роль Хаяно Кампэя, вассала, который в критический момент оказался вдали от своего господина и не смог повлиять на ход событий. С тех пор Кампэй живёт в доме своей жены и зарабатывает на жизнь охотой. Ситуация становится ещё более трагической, когда ему кажется, что он по ошибке застрелил в темноте ночи тестя, и в отчаянии Кампэй решает покончить с собой.

Кукла Кандзюро словно оживает на сцене, передавая глубокую боль Кампэя. Впечатление усиливается страстным повествованием рассказчика таю и аккомпанементом сямисэна.

Только после того, как Кампэй наносит себе удар мечом, он узнает, что человек, которого он застрелил, был вором и настоящим убийцей его тестя. В последние минуты жизни, очищенный от подозрений, он собственной кровью подписывает клятву ронина отомстить, после чего испускает последний вздох. В тот момент, когда жизнь покидает Кампэя, кукла обмякает в руках Кандзюро.

«Я должен дышать, как дышит персонаж, – говорит Кандзюро. – Если герой затаил дыхание – я тоже. Если он задыхается – у меня перехватывает горло. Воин и аристократка дышат по-разному, и если я не настрою своё дыхание соответствующим образом, куклы не будут выглядеть убедительно».

Дыхание Кандзюро словно наполняет куклу жизнью – и отнимает её, когда герой умирает. «Мне по душе роли персонажей, получивших серьёзные травмы, таких как Кампэй. Обычно они умирают не сразу – может пройти 15-20 минут, прежде чем герой окончательно расстанется с жизнью. Им всё труднее говорить и двигаться. Плечи ходят ходуном, дыхание становится прерывистым. Именно работа над такими нюансами делает роль интересной».

Куклой Бунраку управляют три человека: омодзукаи, или главный кукловод, двигает головой и правой рукой, в то время как хидаридзукаи управляет левой рукой, а асидзукаи – ногами. Их слаженность позволяет передать чувства и психологию героев с поразительной реалистичностью, когда наклон головы или движение пальца потрясают зрителя.



Киритакэ Кандзюро с куклой Хаяно Кампэя (© Мидзуно Хироси)

«Команда из трёх кукловодов – уникальная особенность Бунраку. Для каждой постановки состав тройки меняется и меняется уровень мастерства и опыт партнёров. Но несмотря на это, команда действует как единое целое благодаря направляющим сигналам, которые омодзукаи постоянно подаёт остальным. Так достигается характерная синхронность движений Бунраку».

Шаг, определивший судьбу

Путь к званию опытного кукловода непростой и очень долгий. Десять лет уходит на овладение движениями ног, ещё 15 – на работу с левой рукой и только после этого можно достичь уровня омодзукаи. Путь Кандзюро начался, когда тот был ещё школьником.

«Мой отец был кукловодом и однажды попросил меня помочь, потому что у них не хватало людей, – вспоминает Кандзюро. – Репетиции не было, и мне просто сказали держать ноги куклы. Это было физически очень тяжело».

Заслуженный успех

«Меня тепло принимали – просто не хватало людей, чтобы управлять куклами, и все были рады, что я пришел на помощь. Через некоторое время я научился добиваться реалистичных движений ног кукол, и постепенно втянулся. К тому же учёба в школе давалась тяжело, поэтому я сказал отцу, что не пойду в старшие классы, а лучше стану кукловодом».

В отличие от многих других традиционных искусств, карьера в Бунраку строится исключительно на личных заслугах, и успех не передаётся по наследству от знаменитого родителя. А процесс обучения может быть изнурительным.

«Кукловодству нельзя научить разговорами, – отмечает Кандзюро. – Объяснять технику никто не будет. Надо наблюдать за тем, как работают другие кукловоды, и учиться на практике, совершая множество ошибок, пока не придёт правильное понимание. Всё начинается с управления ногами, и это требует больших физических усилий. Даже когда персонаж просто сидит неподвижно, приходится подолгу сохранять неудобную позу с запрокинутой назад головой. Эта работа каждого проверяет на прочность».

Но как только начинают открываться секреты мастерства – пути назад уже нет. «Управление ногами – отличная школа. Потому что вы находитесь прямо рядом с омодзукаи и можете не только наблюдать за его движениями, но и чувствовать их. Со временем я начал получать удовольствие от того, что раньше казалось невыносимым, и моя любовь к этому искусству только росла. Наверное, сегодня нет человека, который любил бы Бунраку больше, чем я!»



(© Мидзуно Хироси)

Бесконечный потенциал Бунраку

Кандзюро учился у Ёсиды Миносукэ III, который в 1994 году был объявлен живым национальным достоянием Японии. Наставника ему выбрал отец, Киритакэ Кандзуро II, также признанный живым национальным достоянием в 1982 году. «Однажды мой отец сказал мне: “Иди учиться к Миносукэ”, и я пошёл», – вспоминает Кандзюро.

В книге, опубликованной к пятидесятой годовщине начала его карьеры, Кандзюро пишет о своём наставнике:

Мой учитель – редкий кукловод, который может перевоплотиться в персонажа едва возьмёт куклу в руки. Я так не умею. Если бы я заставлял себя следовать его примеру, то, наверное, давно бы бросил эту профессию. Но ещё в самом начале обучения он прямо сказал мне, что я никогда не смогу делать то, что делает он. «Я могу научить тебя всему, что знаю сам, но ты всё равно не сможешь работать, как я», – сказал он. – Ты должен найти свой собственный путь. Я искренне благодарен за то, что он был честен со мной.

Благодаря этому совету Кандзюро создал собственный стиль, оттачивая своё искусство, и в 2021 году сам заслужил высочайшее признание своего мастерства. Так два поколения – отец и сын, учитель и ученик – стали живыми национальными сокровищами. Кандзюро был отмечен за мастерское воплощение традиционных техник кукольного театра Бунраку при исполнении как женских, так и мужских ролей.

«Я на сцене почти 60 лет, так что технически мне уже больше ничему не нужно учиться. Но что касается работы в команде из трёх человек, я чувствую, что здесь есть потенциал, который ещё только предстоит раскрыть. Это удивительно эффективная система, которая развивалась веками, и её совершенствование будет сложной задачей, но я никогда не боялся трудностей».

Кандзюро также работает над новыми постановками на пересечении с другими жанрами. В 2024 году он создал новаторский спектакль, в котором анимация была интегрирована в сценографию, и провёл успешный тур по пяти городам США.

«Сценическое искусство живо, пока у него есть зрители, но число поклонников Бунраку, к сожалению, сейчас не очень велико. Это серьёзная проблема, но я надеюсь, что на наши выступления будет приходить больше людей. Я уверен, что когда они познакомятся с искусством Бунраку – они захотят увидеть больше. Мы обязаны популяризировать Бунраку и передать наши навыки следующему поколению. Нам ещё многое предстоит сделать».



Киритакэ Кандзюро в роли Кицунэ Таданобу в спектакле Бунраку «Тысяча сакур Ёсицунэ», март 2017 г., храм Исэ (© Kitchen Minoru)

Упоминаемые произведения:

«Тюсингура: сокровищница вассальной верности» (Канадэхон тюсингура, авторы – Идзумо Такэда II, Сёраку Миёси и Сэнрю Намики)

«Тысяча сакур Ёсицунэ» (Ёсицунэ сэмбондзакура, авторы – Идзумо Такэда II, Сёраку Миёси и Сэнрю Намики)

Интервью и текст: Сугихара Юка и Power News

Фотография к заголовку: © Мидзуно Хироси