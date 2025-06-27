Вкусный такэноко: классические способы приготовления побегов бамбука

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Такэноко — весенний деликатес, но сегодня побеги бамбука доступны круглый год в удобной упаковке, позволяющей наслаждаться их вкусом в любое время. Рассмотрим несколько классических способов приготовления этого ингредиента.

Такэноко-гохан

Это простое блюдо из риса с побегами бамбука на бульоне даси часто украшается гарниром из киномэ (молодых листьев японского перца сансё).



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Тоса-ни

Названное в честь бывшей провинции Тоса (ныне префектура Коти), известной хлопьями кацуобуси из тунца-бонито, это блюдо готовится путём осторожного добавления этих хлопьев к такэноко, тушёным в бульоне даси.



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Вакатакэ-ни

Это блюдо представляет собой сочетание двух весенних деликатесов: горного такэноко и морских водорослей вакамэ. Его можно готовить круглый год, поскольку такэноко в вакуумной упаковке и солёные вакамэ всегда доступны.



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Такэноко-киномэ-аэ

Белая паста мисо (сайкё мисо), разведённая бульоном даси, смешивается с нарезанными листьями киномэ для заправки побегов бамбука. Свежая зелень делает блюдо визуально привлекательным.



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Тикудзэн-ни

Это сытное блюдо с множеством тушёных ингредиентов, включая такэноко, корень лопуха гобо, морковь, корень лотоса рэнкон и другие корнеплоды, а также кусочки конняку из корня кондзяка и курицу.



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Тиндзяо-росу

Хотя изначально это китайская кухня, это блюдо из говядины с перцем стало популярным домашним блюдом в Японии. Крупные пищевые производители создали соусы быстрого приготовления, позволяющие людям легко готовить это блюдо, просто обжарив полоски такэноко, зелёный перец и говядину.



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