Имбирь сёга – острая ароматная приправа японской кухни

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Имбирь, используемый в качестве приправы, придаёт блюдам пикантную остроту, формирует вкусовой букет и устраняет запах ингредиентов блюда.

Пикантная приправа с многовековой историей

Имбирь – это многолетнее растение, произрастающее в тропической Азии. В пищу употребляется его толстый подземный стебель (корневище). Считается, что в Японию имбирь привезли в III веке из Китая. В книгах середины эпохи Хэйан (794-1185) упоминается о выращивании имбиря в качестве пищевой культуры.

В древности имбирь называли курэ-но хадзиками. Хадзиками – это обобщённое название перца сансё, васаби и других острых приправ, дословно обозначающее «гримасу на лице, когда разжевал еду». Вероятно, имбирь прозвали курэ-но хадзиками, чтобы отразить в названии его материковое происхождение (Курэ, 呉 – название китайской династии).

Молодой имбирь, собранный сразу после формирования корня, доступен только в период с июня по август. Из него получается идеальная сочная закуска с пикантным вкусом.



(PIXTA)

Имбирь, продающийся в супермаркетах круглый год по стабильной цене, после сбора урожая на протяжении нескольких месяцев хранится на складе. Его называют хинэ-сёга (старый имбирь). Он более сухой и острый на вкус, поэтому его используют при приготовлении блюд в тёртом или нарезанном виде в качестве приправы, для устранения запаха или придания пикантной остроты.

Имбирь стимулирует потоотделение и кровообращение, поэтому используется в качестве одного из ингредиентов китайского фитопрепарата «Какконто», применяемого при первых симптомах простуды. Именно благодаря этим целебным свойствам рагу и другие блюда с добавлением имбиря как будто согревают тело изнутри.



(PIXTA)

Для тех, кто не любит натирать имбирь на тёрке, в 1970-е годы стали выпускать пасту из тёртого имбиря в тюбике. Пасту удобно использовать в качестве приправы при приготовлении блюд, поэтому этот тюбик хранится в холодильнике во многих семьях.



(PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA