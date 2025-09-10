Имбирь сёга – острая ароматная приправа японской кухни

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Имбирь сёга – острая ароматная приправа японской кухниКультура Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Пикантная приправа с многовековой историей
Имбирь – это многолетнее растение, произрастающее в тропической Азии. В пищу употребляется его толстый подземный стебель (корневище). Считается, что в Японию имбирь привезли в III веке из Китая. В книгах середины эпохи Хэйан (794-1185) упоминается о выращивании имбиря в качестве пищевой культуры.
В древности имбирь называли курэ-но хадзиками. Хадзиками – это обобщённое название перца сансё, васаби и других острых приправ, дословно обозначающее «гримасу на лице, когда разжевал еду». Вероятно, имбирь прозвали курэ-но хадзиками, чтобы отразить в названии его материковое происхождение (Курэ, 呉 – название китайской династии).
Молодой имбирь, собранный сразу после формирования корня, доступен только в период с июня по август. Из него получается идеальная сочная закуска с пикантным вкусом.
Имбирь, продающийся в супермаркетах круглый год по стабильной цене, после сбора урожая на протяжении нескольких месяцев хранится на складе. Его называют хинэ-сёга (старый имбирь). Он более сухой и острый на вкус, поэтому его используют при приготовлении блюд в тёртом или нарезанном виде в качестве приправы, для устранения запаха или придания пикантной остроты.
Имбирь стимулирует потоотделение и кровообращение, поэтому используется в качестве одного из ингредиентов китайского фитопрепарата «Какконто», применяемого при первых симптомах простуды. Именно благодаря этим целебным свойствам рагу и другие блюда с добавлением имбиря как будто согревают тело изнутри.
Для тех, кто не любит натирать имбирь на тёрке, в 1970-е годы стали выпускать пасту из тёртого имбиря в тюбике. Пасту удобно использовать в качестве приправы при приготовлении блюд, поэтому этот тюбик хранится в холодильнике во многих семьях.
Фотография к заголовку: PIXTA