Вакамэ – самый популярный вид водорослей в японской кухне

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Вакамэ придают блюдам морской аромат, элегантно дополняющий вкус основного продукта. Кроме того, они богаты полезными для здоровья минералами.

Водоросли вакамэ распространены в прибрежных зонах Восточной Азии. Это один из наиболее популярных в Японии видов водорослей, однако мало кто знает, как они выглядят в естественном виде. В супе мисосиру и в маринадах вакамэ выглядят как тёмно-зелёные, почти чёрные кусочки, однако на самом деле это крупная водоросль коричневого цвета, достигающая в длину 1-2 метров.



Вакамэ в натуральной среде (PIXTA)

Весна – сезон сбора вакамэ

В Японии водоросли вакамэ продаются круглый год в сушёном и маринованном виде, однако жизненный цикл вакамэ длится всего один год, поэтому их урожай собирают в определённый сезон года.

В начале лета, когда температура морской воды повышается, винтообразный росток мэкабу, расположенный у основания вакамэ, выпускает в воду споры. После выполнения этой важной миссии по производству потомства вакамэ засыхает. Выпущенные споры прикрепляются к скалам и другим поверхностям, где и пережидают жаркое лето. Осенью, когда температура морской воды снижается, в них формируются яйцеклетки и сперматозоиды, и после оплодотворения появляются молодые ростки вакамэ. За зиму они вырастают, и весной наступает время сбора урожая. Таков жизненный цикл водорослей вакамэ.

В 1960-е годы в префектурах Мияги и Иватэ на побережье Санрику появились технологии искусственного разведения вакамэ. В настоящее время большая часть представленных на рынке вакамэ выращивается фермерами. Эндзо вакамэ – популярный продукт переработки, сохраняющий вкус и хрустящую текстуру продукта в течение длительного времени. Для приготовления эндзо вакамэ свежевыловленные водоросли бланшируют, а затем натирают солью.



Эндзо вакамэ (PIXTA)

Блюдо мэкабу пондзу часто встречается в меню японских баров идзакая, однако мало кто знает, что мэкабу – это винтообразный росток вакамэ, выпускающий в воду споры. Весной, в период сбора урожая, мэкабу появляется в супермаркетах, поэтому его можно приготовить дома. Попробовав мэкабу впервые, вы будете удивлены его скользкой и слизистой текстурой.



Свежий росток мэкабу (PIXTA)

Компонент японской кухни с древних времён

В Японии вакамэ употребляются в пищу с глубокой древности. На руинах Камэгаока в городе Цугару (префектура Аомори) вакамэ обнаружили вместе с керамикой эпохи Дзёмон (13 000 год до н.э – 300 год н.э.). Кодекс Тайхо, принятый в эпоху Асука (538-710), разрешал использовать вакамэ для уплаты налогов. Вакамэ упоминаются в некоторых стихотворениях поэтического сборника «Собрание мириад листьев» (Манъёсю), созданного в эпоху Нара (710-794). В эпоху Хэйан (794-1192) из вакамэ готовили маринад цукудани и другие блюда. Таким образом, вакамэ с древних времён являлись для японцев ценным продуктом питания.

Из-за тёмного оттенка считается, что вакамэ предотвращают появление седины и придают волосам густоту, однако, к сожалению, эти гипотезы не подтверждены научными доказательствами. С другой стороны, благодаря богатому содержанию кальция, магнезии и других минералов, а также клетчатки и витаминов, вакамэ действительно являются полезным для здоровья низкокалорийным продуктом.

