Корень лотоса рэнкон – уникальный продукт, позволяющий предвидеть будущее

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Хрустящие ломтики корня лотоса, пронизанные множеством отверстий, – незаменимый компонент японской кухни.

Корень или стебель?

Лотос произрастает в умеренных и субтропических регионах Северного полушария. Считается, что в Японии его выращивают начиная с эпохи Нара (710-794). Цветы лотоса с древности использовались во время церемоний и были популярным объектом для созерцания. Пьедесталы для статуй Будды, изготовленные в форме лотоса, свидетельствуют о тесных связях этого цветка с буддийской культурой. В период Мэйдзи (1868-1912) в Японию из Китая привезли съедобные сорта лотоса, и с тех пор лотос превратился в продукт питания. Лидером по производству лотоса считается префектура Ибараки, на которую приходится половина выращиваемого объёма. Ещё по 10% производится в префектурах Сага и Токусима.

В японском языке для обозначения лотоса как растения используется слово хасу. Часть лотоса, употребляемая в пищу, называется рэнкон (蓮根) и записывается с помощью иероглифов «лотос» (蓮) и «корень» (根). Следует отметить, что, несмотря на наличие иероглифа «корень», съедобная часть растения на самом деле представляет собой разросшийся подземный стебель. Лотос растёт в прудах и болотах, где корни не могут дышать, поэтому растение поглощает воздух с помощью больших листьев и доставляет его вниз через отверстия, служащие воздуховодами.



(PIXTA)



Сбор урожая лотоса (PIXTA)

Варёный и маринованный корень лотоса – неотъемлемый компонент новогодних блюд осэти рёри. Считается, что корень лотоса приносит удачу, потому что через его отверстия можно увидеть будущее, а обилие семян превратило его в символ плодовитости и процветания потомков.

В супермаркетах корень лотоса продают нарезанным на удобные порции, но изначально он состоит из нескольких сегментов, соединённых между собой. Наиболее крупный исходный сегмент богат грубой клетчаткой и крахмалом, поэтому его обычно варят или натирают на тёрке. Средние сегменты многофункциональны – их можно варить, жарить или тушить. Крайний сегмент, наиболее близкий к почке, – самый молодой. Он состоит из нежной клетчатки и отличается хрустящей лёгкой текстурой. Его обычно используют для приготовления кимпира и маринадов, добавляют в салаты.



(PIXTA)

На Интернет-сайтах производителей и сельскохозяйственных организаций часто публикуется информация, что корень лотоса всегда имеет 10 отверстий – одно в центре и 9 по окружности. На самом деле корень с десятью отверстиями встречается достаточно редко; иногда он пронизан множеством мелких дырочек.



(PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA