Блюда из корня лотоса: вкусно, красиво и полезно

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Урожай корня лотоса собирают в осенне-зимний период. Молодой корень лотоса, срезанный до начала сезона, удивительно сочный и хрустящий. Его используют для приготовления маринадов, добавляют в салаты и отварные блюда.

Субасу

Маринад в сладком уксусе из нарезанного на тонкие ломтики и отваренного корня лотоса. Если сделать по внешнему краю ломтиков треугольные надрезы, получится отличное украшение в форме цветка.



(PIXTA)

Кимпира

Традиционный вариант блюда кимпира готовят из корня лопуха, который тушат в остром сладковатом соусе. Кимпира из корня лотоса впервые появилась в супермаркетах в отделе готовых блюд и быстро прижилась в японских семьях благодаря хрустящей текстуре и оригинальному внешнему виду.



(PIXTA)

Нисимэ

Отварные овощи нисимэ – неотъемлемый компонент новогодних блюд осэти рёри. Считается, что корень лотоса с дырочками позволяет предвидеть будущее.



(PIXTA)

Тэмпура

Простое блюдо, подчёркивающее вкус обжариваемых в кляре ингредиентов. Добавьте немного соли к тэмпуре из корня лотоса – это подчеркнёт его сладость.



(PIXTA)

Рэнкон хасамиагэ

Фарш из морепродуктов или мяса кладут между ломтиками корня лотоса, полученную заготовку обжаривают в масле или делают тэмпуру. Рекомендуем есть это блюдо горячим, с пылу с жару!



(PIXTA)

Караси рэнкон

Специалитет префектуры Кумамото. По легенде, когда в древности заболевшему феодалу предложили подкрепиться полезным блюдом из корня лотоса, он отказался: «Это грязное растение, выросшее в иле». Тогда его слуги начинили отверстия корня лотоса смесью из пасты мисо с горчицей, обваляли в кляре из пшеничной муки и яичного желтка и обжарили в масле. Феодалу настолько понравилось это блюдо, что он приказал хранить его рецепт в тайне. Так в префектуре Кумамото появилось блюдо караси рэнкон.



(PIXTA)

Фотография к заголовку: тираси-дзуси с корнем лотоса в форме цветка (PIXTA)