Блюда из корня лотоса: вкусно, красиво и полезно

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Блюда из корня лотоса: вкусно, красиво и полезноКультура Еда и напитки
Субасу
Маринад в сладком уксусе из нарезанного на тонкие ломтики и отваренного корня лотоса. Если сделать по внешнему краю ломтиков треугольные надрезы, получится отличное украшение в форме цветка.
Кимпира
Традиционный вариант блюда кимпира готовят из корня лопуха, который тушат в остром сладковатом соусе. Кимпира из корня лотоса впервые появилась в супермаркетах в отделе готовых блюд и быстро прижилась в японских семьях благодаря хрустящей текстуре и оригинальному внешнему виду.
Нисимэ
Отварные овощи нисимэ – неотъемлемый компонент новогодних блюд осэти рёри. Считается, что корень лотоса с дырочками позволяет предвидеть будущее.
Тэмпура
Простое блюдо, подчёркивающее вкус обжариваемых в кляре ингредиентов. Добавьте немного соли к тэмпуре из корня лотоса – это подчеркнёт его сладость.
Рэнкон хасамиагэ
Фарш из морепродуктов или мяса кладут между ломтиками корня лотоса, полученную заготовку обжаривают в масле или делают тэмпуру. Рекомендуем есть это блюдо горячим, с пылу с жару!
Караси рэнкон
Специалитет префектуры Кумамото. По легенде, когда в древности заболевшему феодалу предложили подкрепиться полезным блюдом из корня лотоса, он отказался: «Это грязное растение, выросшее в иле». Тогда его слуги начинили отверстия корня лотоса смесью из пасты мисо с горчицей, обваляли в кляре из пшеничной муки и яичного желтка и обжарили в масле. Феодалу настолько понравилось это блюдо, что он приказал хранить его рецепт в тайне. Так в префектуре Кумамото появилось блюдо караси рэнкон.
Фотография к заголовку: тираси-дзуси с корнем лотоса в форме цветка (PIXTA)