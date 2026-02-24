Водоросли хидзики: скромная морская трава как ингредиент повседневной японской домашней кухни

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Водоросли хидзики: скромная морская трава как ингредиент повседневной японской домашней кухниКультура Еда и напитки
Хидзики (Sargassum fusiforme) – это водоросль, произрастающая на скалистых участках почти повсюду от южной части Хоккайдо до южной оконечности Кюсю, за исключением некоторых прибрежных районов вдоль Японского моря. Сезон её сбора длится с марта по май. Когда водоросль вырастает примерно до одного метра, её собирают, оставляя корни нетронутыми, чтобы она могла вырасти заново.
Хотя хидзики собирают весной, эти водоросли можно покупать круглый год в сушёном виде. После сбора урожая хидзики сушат на солнце, затем промывают и обрабатывают паром. В некоторых регионах их сразу обрабатывают паром или варят. В процессе обработки со стеблей удаляют бутоны, и их часто продают по отдельности: стебли называются нагахидзики, а бутоны – мэхидзики. В море живые хидзики имеют оливково-коричневый цвет, но после нагревания и сушки становятся угольно-чёрными. В древних текстах хидзики упоминается в записи 鹿尾菜, буквально «овощ с хвостом оленя», поскольку бутоны напоминают хвост этого животного.
Хидзики употребляют в пищу со времен периода Дзёмон (ок. 10 000 г. до н. э. – 300 г. до н. э.), они использовались в качестве подношения богам в период Нара (710-794). В составленном в период Хэйан (794-1185) своде законов «Установления годов Энги» (Энгисики) эти водоросли упоминаются как особая дань императорскому двору. В кулинарных книгах периода Эдо (1603-1868) описываются способы приготовления хидзики – тушёные блюда или блюда с соусом, то есть уже тогда их употребляли в пищу примерно так же, как и сегодня.
Хотя хидзики употребляется в пищу с древних времён, его внутреннее производство сокращается из-за изменений в условиях выращивания и уменьшения числа рыбаков. Сейчас почти 90% хидзики, продаваемого в Японии, поступает из Южной Кореи и Китая.
Как и другие виды морских водорослей, хидзики отличается низкой калорийностью и высоким содержанием минералов и пищевых волокон. С другой стороны, в некоторых странах потребление хидзики ограничено из-за относительно высокой концентрации неорганического мышьяка. Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства рекомендует регидратировать сушеные хидзики в воде и промыть их, чтобы снизить содержание мышьяка примерно на 50%. Кипячение и сливание воды снижают это количество на 90%. Случаев негативного воздействия мышьяка на здоровье при употреблении хидзики не зафиксировано, и употреблять эти водоросли вполне безопасно, если не есть в больших количествах ежедневно.
Хидзики хорошо сочетается с любыми ингредиентами и, как и в эпоху Эдо, часто используется в тушёных блюдах и в качестве заправки для соусов, занимая важное место в домашней кухне.
