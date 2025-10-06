Сиокара – отличная закуска к рису и сакэ

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Сиокара – популярная закуска из морепродуктов. Традиционным ингредиентом для сиокары является кальмар, однако в регионах встречаются уникальные местные специалитеты.

Сиокара из северной креветки

Упругие сладковатые креветки – отличный ингредиент для закуски сиокара.



Сиокара из кальмара-светлячка

Закуска из крошечных кальмаров, используемых целиком.



Сюто

Сиокара из внутренностей (желудка и кишечника) тунца бонито. Специалитет префектуры Коти, занимающей первое место в Японии по улову бонито. Слово «сюто» записывается с помощью иероглифов «красть» (сю) 盗 и «сакэ» (то) 酒. По легенде, правитель княжества Тоса (современная префектура Коти), поражённый отменным вкусом закуски, воскликнул: «Она такая вкусная, что хочется украть сакэ!».



Коновата

Сиокара из кишечника морского огурца (голотурии). Из одной голотурии можно получить всего несколько граммов внутренностей, поэтому закуска считается очень ценной. Наряду с солёным морским ежом и солёной икрой кефали карасуми относится к «трём лучшим деликатесам Японии». Интересно, кому первым пришло в голову использовать в пищу такой экзотический ингредиент, как кишечник морского огурца?



Фотография к заголовку: сливочный сыр с сиокара – популярная закуска в японских барах