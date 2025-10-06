Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Сиокара – отличная закуска к рису и сакэ

Культура Еда и напитки

Сиокара – популярная закуска из морепродуктов. Традиционным ингредиентом для сиокары является кальмар, однако в регионах встречаются уникальные местные специалитеты.
Сиокара из северной креветки

Упругие сладковатые креветки – отличный ингредиент для закуски сиокара.

(PIXTA)
(PIXTA)

Сиокара из кальмара-светлячка

Закуска из крошечных кальмаров, используемых целиком.

(PIXTA)
(PIXTA)

Сюто

Сиокара из внутренностей (желудка и кишечника) тунца бонито. Специалитет префектуры Коти, занимающей первое место в Японии по улову бонито. Слово «сюто» записывается с помощью иероглифов «красть» (сю) 盗 и «сакэ» (то) 酒. По легенде, правитель княжества Тоса (современная префектура Коти), поражённый отменным вкусом закуски, воскликнул: «Она такая вкусная, что хочется украть сакэ!».

(PIXTA)
(PIXTA)

Коновата

Сиокара из кишечника морского огурца (голотурии). Из одной голотурии можно получить всего несколько граммов внутренностей, поэтому закуска считается очень ценной. Наряду с солёным морским ежом и солёной икрой кефали карасуми относится к «трём лучшим деликатесам Японии». Интересно, кому первым пришло в голову использовать в пищу такой экзотический ингредиент, как кишечник морского огурца?

(PIXTA)
(PIXTA)

Фотография к заголовку: сливочный сыр с сиокара – популярная закуска в японских барах (PIXTA)

японская кухня ферментация