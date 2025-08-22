Конняку: традиционный низкокалорийный желеобразный продукт японской кухни с высоким содержанием клетчатки

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Конняку: традиционный низкокалорийный желеобразный продукт японской кухни с высоким содержанием клетчаткиОбщество Культура Еда и напитки
Конняку появилось в Японии вместе с буддизмом
Конняку, неотъемлемый ингредиент японской кухни, готовят путём смешивания с водой сухого порошка, приготовленного из клубней аморфофаллуса, или кипячением клубней, после чего на раствор воздействуют щелочным коагулянтом. После затвердевания конняку можно формировать в пластины ита конняку, тонкие нити сиратаки или шарообразные тама конняку.
Считается, что культура приготовления конняку пришла в Японию вместе с распространением буддизма в VI веке. Поначалу конняку ценили за лечебные свойства и это блюдо было доступно лишь избранным, в основном монахам и аристократам, но к периоду Эдо (1603-1868) оно стало часто появляться на столе и у простых людей.
У конняку очень невыраженный собственный вкус, поэтому перед употреблением его тушат на медленном огне, чтобы оно впитало суп даси, или едят с пастой мисо. Его особая упругая текстура помогает разнообразить сытные рагу и супы.
Конняку издавна называют «метлой для желудка», он известен своей способностью улучшать работу кишечника. Это связано с тем, что он богат пищевыми волокнами (глюкоманнан), которые способствуют улучшению микрофлоры кишечника. Кроме того, поскольку он на 97% состоит из воды, он чрезвычайно низкокалорийный. Именно поэтому он пользуется популярностью как эффективный ингредиент для детоксикации и диеты.
Самый яркий пример – использование порошка конняку вместо желатина при приготовлении желе. Производитель такого желе начал продавать его по всей стране в 1992 году, покорив сердца многих людей своим слоганом «Вкусный продукт, очищающий желудок!». В последнее время конняку также привлекает внимание как диетический заменитель основных продуктов питания – из него готовят заменители риса и лапши.
Глюкоманнан обладает свойством подавлять уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина, и многие люди включают его в свой рацион для профилактики заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет.
В составе клубней конняку содержится много оксалата кальция, его игольчатые кристаллы раздражают кожу и слизистые оболочки, из-за чего он несъедобен ни в сыром, ни в варёном или жареном виде. Даже дикие кабаны, опустошающие поля, избегают поедать эти растения, и лишь благодаря мудрости и усилиям древних людей мы сейчас знаем способ переработки его в съедобную форму.
Сбор материала и текст: E-Craft
Фотография к заголовку: PIXTA