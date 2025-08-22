Конняку: традиционный низкокалорийный желеобразный продукт японской кухни с высоким содержанием клетчатки

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Конняку, плотное желе из клубнелуковиц аморфофаллуса, – очень вкусный и сытный, при этом малокалорийный продукт, он содержит всего 5-6 ккал на 100 граммов. Этот традиционный ингредиент японской кухни хорошо подходит для диетического питания.

Конняку появилось в Японии вместе с буддизмом

Конняку, неотъемлемый ингредиент японской кухни, готовят путём смешивания с водой сухого порошка, приготовленного из клубней аморфофаллуса, или кипячением клубней, после чего на раствор воздействуют щелочным коагулянтом. После затвердевания конняку можно формировать в пластины ита конняку, тонкие нити сиратаки или шарообразные тама конняку.



«Связки лапши» мусуби сиратаки – популярное блюдо. Оно красиво выглядит и удобно при сервировке и употреблении (PIXTA)

Считается, что культура приготовления конняку пришла в Японию вместе с распространением буддизма в VI веке. Поначалу конняку ценили за лечебные свойства и это блюдо было доступно лишь избранным, в основном монахам и аристократам, но к периоду Эдо (1603-1868) оно стало часто появляться на столе и у простых людей.

У конняку очень невыраженный собственный вкус, поэтому перед употреблением его тушат на медленном огне, чтобы оно впитало суп даси, или едят с пастой мисо. Его особая упругая текстура помогает разнообразить сытные рагу и супы.



«Вожжи из конняку» – скрученные таким образом пластины конняку называются тадзуна конняку (PIXTA)

Конняку издавна называют «метлой для желудка», он известен своей способностью улучшать работу кишечника. Это связано с тем, что он богат пищевыми волокнами (глюкоманнан), которые способствуют улучшению микрофлоры кишечника. Кроме того, поскольку он на 97% состоит из воды, он чрезвычайно низкокалорийный. Именно поэтому он пользуется популярностью как эффективный ингредиент для детоксикации и диеты.

Самый яркий пример – использование порошка конняку вместо желатина при приготовлении желе. Производитель такого желе начал продавать его по всей стране в 1992 году, покорив сердца многих людей своим слоганом «Вкусный продукт, очищающий желудок!». В последнее время конняку также привлекает внимание как диетический заменитель основных продуктов питания – из него готовят заменители риса и лапши.



Желе из конняку стало популярным диетическим снэком (редакция Nippon.com)

Глюкоманнан обладает свойством подавлять уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина, и многие люди включают его в свой рацион для профилактики заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет.



Спагетти пескатора с использованием спагетти из конняку (PIXTA)

В составе клубней конняку содержится много оксалата кальция, его игольчатые кристаллы раздражают кожу и слизистые оболочки, из-за чего он несъедобен ни в сыром, ни в варёном или жареном виде. Даже дикие кабаны, опустошающие поля, избегают поедать эти растения, и лишь благодаря мудрости и усилиям древних людей мы сейчас знаем способ переработки его в съедобную форму.

Сбор материала и текст: E-Craft

Фотография к заголовку: PIXTA