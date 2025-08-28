Блюда из конняку: диетический желеобразный продукт с очень низкой калорийностью широко используется в японской кухне

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Конняку, плотное желе из клубнелуковиц аморфофаллуса, – очень вкусный и сытный продукт, не содержащий глютена, с низким содержанием сахара и вообще малокалорийный. Конняку используется во многих японских блюдах, и здесь мы приведём несколько примеров.

Мисо дэнгаку – бруски конняку с пастой мисо

Конняку хорошо сочетается с соевой пастой мисо насыщенных и сладких сортов.



(PIXTA)

Сасими конняку

Для сасими конняку изготавливают из высококачественной муки, которая не горчит, и с высоким содержанием воды, что придаёт ему влажную и мягкую текстуру. Сасими из конняку выглядит освежающе, это прекрасное летнее блюдо. Оно хорошо сочетается с имбирём, соевым соусом и уксусным мисо.



(PIXTA)

Моцуни – суп из потрохов

Конняку используется также в моцуни – густом супе из мясных субпродуктов и овощей, помогая разнообразить текстуру ингредиентов. Моцуни особенно восхитителен, когда при томлении продукты напитываются вкусом.



(PIXTA)

Тама конняку – шарики из конняку

Тама конняку, или тамакон – традиционное блюдо префектуры Ямагата. Оно выглядит как шарики диаметром около 3 см, чуть меньше шарика для пинг-понга. В Ямагате его готовят на медленном огне в соевом соусе без добавления воды. Во время праздников и прочих мероприятий его продают на шпажках, чтобы было удобнее есть на улице.



Предоставлено фотобиблиотекой отдела по связям с общественностью префектуры Ямагата

Сиратаки и ито конняку – типы лапши из конняку

Сиратаки готовят, пропуская желеобразную массу через небольшие отверстия, а ито конняку, «нитевидный конняку», раньше готовили, нарезая его тонкими полосками. В настоящее время оба типа готовят путём продавливания, а название определяется толщиной лапши. В западной части Японии толстая лапша из конняку называется цуки конняку, вообще различия в названиях зависят от региона и производителя.



Сиратаки и ито конняку (PIXTA)

Сукияки

Главным ингредиентом сукияки, конечно, является мясо, но лапша сиратаки, отваренная на медленном огне в процессе приготовления и впитавшая большое количество бульона, необыкновенно вкусна.



(PIXTA)

Фотография к заголовку: Конняку и сиратаки – незаменимые ингредиенты горячего блюда одэн (PIXTA)