Ямаимо – уникальный клубень, съедобный в сыром виде

Клубни ямаимо богаты амилазой, поэтому их можно употреблять в пищу в сыром виде. Тороро из тёртого ямаимо добавляют в супы, лапшу и другие блюда.

Ямаимо – это собирательное название клубневых растений семейства диоскорейных. Благодаря богатому содержанию амилазы ямаимо можно употреблять в пищу в сыром виде. При натирании на тёрке ямаимо превращается в густую вязкую массу тороро – популярный элемент блюд японской кухни. Ямаимо, нарезанный на тонкие ломтики, отлично хрустит, а в отваренном виде становится мягким и рассыпчатым.

Ямаимо – неприхотливая культура, культивируемая в естественных условиях. Он стал частью рациона японцев начиная с эпохи Дзёмон (13 000 год до н.э. – 300 год н.э.), то есть до того, как на архипелаге появилось рисоводство.

Китайский ямс нагаимо

Нагаимо – это разновидность ямаимо с продолговатыми клубнями. Продаётся в супермаркетах по доступной цене. Из-за высокого содержания воды тёртая масса тороро по консистенции напоминает напиток с лёгким вкусом. Хрустящие ломтики нагаимо используют в салатах и маринадах.



(PIXTA)

Итёимо

Клубни итёимо по форме напоминают листья дерева гингко или перчатку с широкими короткими пальцами. Его выращивают преимущественно в регионах Токай и Канто. Тороро из итёимо – вязкое и сытное.



(PIXTA)

Яматоимо (цукунэимо)

Яматоимо с шарообразными, похожими на кулак клубнями, выращивают преимущественно в регионе Кансай. Тёртая масса из яматоимо настолько вязкая, что кажется твёрдой. В некоторых префектурах существуют локальные бренды яматоимо – например, в префектуре Исикава выращивают кага маруимо, в префектурах Миэ и Нара – исэимо, а в префектуре Хёго – тамбаяма-но имо.

Яматоимо используют в качестве ингредиента традиционных элитных сладостей дзёё мандзю.



(PIXTA)



Густая масса тороро из яматоимо (PIXTA)

Дзинэндзё

Аборигенный вид ямаимо с длинными и тонкими клубнями, которые, в отличие от нагаимо, могут принимать изогнутую форму. В народной медицине популярен в качестве натурального укрепляющего средства. Тороро из дзинэндзё отличается высокой вязкостью.



(PIXTA)

Для приготовления массы тороро в домашних условиях обычно используют металлическую тёрку или кухонный комбайн, позволяющий сэкономить время, однако наиболее мягкая и изысканная консистенция получается при растирании ямаимо в ступке с помощью пестика.



(PIXTA)

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: PIXTA