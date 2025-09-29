Ямаимо – уникальный клубень, съедобный в сыром виде

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Ямаимо – уникальный клубень, съедобный в сыром видеКультура Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Ямаимо – это собирательное название клубневых растений семейства диоскорейных. Благодаря богатому содержанию амилазы ямаимо можно употреблять в пищу в сыром виде. При натирании на тёрке ямаимо превращается в густую вязкую массу тороро – популярный элемент блюд японской кухни. Ямаимо, нарезанный на тонкие ломтики, отлично хрустит, а в отваренном виде становится мягким и рассыпчатым.
Ямаимо – неприхотливая культура, культивируемая в естественных условиях. Он стал частью рациона японцев начиная с эпохи Дзёмон (13 000 год до н.э. – 300 год н.э.), то есть до того, как на архипелаге появилось рисоводство.
Китайский ямс нагаимо
Нагаимо – это разновидность ямаимо с продолговатыми клубнями. Продаётся в супермаркетах по доступной цене. Из-за высокого содержания воды тёртая масса тороро по консистенции напоминает напиток с лёгким вкусом. Хрустящие ломтики нагаимо используют в салатах и маринадах.
Итёимо
Клубни итёимо по форме напоминают листья дерева гингко или перчатку с широкими короткими пальцами. Его выращивают преимущественно в регионах Токай и Канто. Тороро из итёимо – вязкое и сытное.
Яматоимо (цукунэимо)
Яматоимо с шарообразными, похожими на кулак клубнями, выращивают преимущественно в регионе Кансай. Тёртая масса из яматоимо настолько вязкая, что кажется твёрдой. В некоторых префектурах существуют локальные бренды яматоимо – например, в префектуре Исикава выращивают кага маруимо, в префектурах Миэ и Нара – исэимо, а в префектуре Хёго – тамбаяма-но имо.
Яматоимо используют в качестве ингредиента традиционных элитных сладостей дзёё мандзю.
Дзинэндзё
Аборигенный вид ямаимо с длинными и тонкими клубнями, которые, в отличие от нагаимо, могут принимать изогнутую форму. В народной медицине популярен в качестве натурального укрепляющего средства. Тороро из дзинэндзё отличается высокой вязкостью.
Для приготовления массы тороро в домашних условиях обычно используют металлическую тёрку или кухонный комбайн, позволяющий сэкономить время, однако наиболее мягкая и изысканная консистенция получается при растирании ямаимо в ступке с помощью пестика.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: PIXTA