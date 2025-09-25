Коллекция блюд из ямаимо с разнообразной текстурой – от вязкой до хрустящей и воздушной

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Коллекция блюд из ямаимо с разнообразной текстурой – от вязкой до хрустящей и воздушнойКультура Еда и напитки
Ямакакэ
Слово ямакакэ образовано путём сочетания элементов двух слов – названия используемого для его приготовления продукта (ямаимо) и способа применения (в качестве топпинга из тёртой массы – какэру). Если купить в супермаркете недорогую нарезку из тунца и залить его массой тороро – получится изысканное блюдо.
Топпинг из натёртого ямаимо – популярный компонент лапши соба (ямакакэ-соба/тороро-соба) и удон (ямакакэ-удон/тороро-удон).
Унатородон
Блюдо из риса с топпингом из речного угря унаги и массы тороро. Разновидность ямакакэ. Деликатесный унаги богат полезными микроэлементами, незаменимыми в летнюю жару.
Салат из ямаимо
Хрустящие ломтики ямаимо отлично подходит для салатов и маринадов и способны стать украшением любого блюда.
Стейк из ямаимо
После обжарки на сковороде ямаимо становится нежным и мягким. Чтобы придать готовому стейку насыщенный вкус и аромат, сбрызните его соевым соусом.
Исобэагэ
Заверните натёртую массу тороро в листы нори и быстро обжарьте в масле. После обжарки ямаимо приобретает удивительную мягкость. Чтобы тороро можно было завернуть в нори, масса должна быть достаточно густой, поэтому используйте такие сорта ямаимо, как итёимо и аборигенный японский вид дзинэндзё.
Окономияки в кансайском стиле
Ямаимо придаёт лепёшке окономияки мягкость и воздушность.
Традиционные сладости дзёё мандзю
Дзёё – это собирательное название ямаимо, цукунэимо и других вязких сортов ямаимо. После термической обработки из клубней получается мягкая и сочная масса, используемая для приготовления оболочки для сладостей мандзю.
Рис с топпингом тороро в составе комплексного обеда с говяжьим языком
Смешанный с ячменём рис с топпингом из тороро – неотъемлемый элемент комплексных обедов с говяжьим языком. Впервые этот комплексный обед появился в ресторане «Нэгиси», специализирующемся на блюдах из говяжьего языка. Ресторан открылся в 1981 году, когда говяжий язык считался закуской к сакэ. Чтобы расширить контингент потребителей, ресторан разработал специальное меню для женщин, подавая жареный говяжий язык в комплекте с чашкой риса, смешанного с ячменём, и с топпингом из тороро – такое сочетание считается полезным для здоровья. Сейчас этот комплексный обед присутствует в меню многих ресторанов, предлагающих говяжий язык.
По материалам eCraft
Фотография к заголовку: PIXTA