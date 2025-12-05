Пуэрария (кудзу): изысканный продукт японской кухни, популярный в Японии с древности

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

В США пуэрария (кудзу) считается инвазивным видом, и из-за способности неконтролируемо распространяться её прозвали «зелёным монстром». Однако в Японии это растение используется для получения крахмала, который применяют в традиционных блюдах.

Продукт из сорняков?

Пуэрария кудзу – многолетнее вьющееся растение семейства бобовых, которое в природе произрастает в горах и на берегах рек тёплых регионов Восточной Азии, включая Японию, Китай и Корейский полуостров.

Благодаря своей способности к размножению это широко разрастающееся и покрывающее всё вокруг растение в наше время часто считают надоедливым сорняком, но поэт периода Нара (710-794) Яманоуэ-но Окура включил его в число семи трав, создающих атмосферу осени, упомянув в стихотворении: «Когда по пальцам ты захочешь сосчитать // Цветы, расцветшие в желтеющих полях // Осеннею порой – // Ты среди них найдёшь // Семь зеленеющих цветущих трав! // Хаги-но хана, // Обана, кудзубана, // Надэсико-но хана, // Оминаэси, //Дальше фудзибакама, // Асагао-но хана» (пер. А. Е. Глускиной). Действительно, красновато-фиолетовые колосовидные цветы, цветущие с лета до начала осени, очень красивы вблизи и источают сладкий аромат, похожий на запах винограда.



(PIXTA)

Из корней кудзу получают крахмал дэмбун. В «Записях о деяниях древности» (Кодзики), составленных в период Нара, есть упоминание о людях из региона Кудзу в Ёсино в земле Ямато (современная префектура Нара), которые продавали корень кудзу, и считается, что само название этой травы произошло от этого географического названия.

Корни кудзу выкапывают в холодные зимние месяцы, измельчают в мелкий порошок, многократно замачивают в холодной воде для вымывания крахмала, который затем сушат естественным образом, получая чистый белый мелкий крахмал кудзу. Регион Ёсино богат высококачественной водой, а его холодный климат идеально подходит для получения крахмала кудзу, и даже сегодня продукт «ёсино кудзу» известен как бренд премиум-класса.

Его используют для загущения блюд, таких как суп из кудзу, а также в японских сладостях. Обычно для загущения блюд используется картофельный крахмал, который является основным ингредиентом, но считается, что кудзу, будучи бобовым растением, улучшает кровообращение и согревает тело.

Благодаря этому свойству корень кудзу используется в Китае в качестве лекарственного растения. Типичным примером является фитопрепарат «Какконто», широко известный в Японии как эффективное средство для облегчения ранних симптомов простуды, таких как жар и головная боль.

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Крахмал кудзу и суп из кудзу (© PIXTA)