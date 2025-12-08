Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Нори, листы сушёных морских водорослей: искусственное выращивание питательных и полезных водорослей началось ещё в период Эдо
Выращивание водорослей для сёгунов
Нори, популярная приправа к рису, готовится из водорослей сусабинори, которые мелко нарезают и формуют квадратные листы.
Технология переработки нори в листы была разработана сравнительно недавно. До этого его употребляли в пищу в том же виде, в каком доставали из моря. Согласно одной из теорий, название «нори» происходит от слова нура, «скользкий». Иероглиф 苔, состоящий из компонентов «подставка» и «трава», был создан в таком виде потому, что нори растёт на камнях, подобно мху. В период Хэйан (794-1192) нори использовалось в блюдах для придворной знати и аристократии, а в период Камакура (1192-1333) – как вегетарианское блюдо монастырской кухни.
Искусственно выращивать эти водоросли начали в период Эдо (1603-1868) на побережье Омори (территория совр. Токио) у Токийского залива, чтобы преподносить свежие водоросли сёгуну. В середине периода Эдо к морским водорослям стали применять методы изготовления бумаги и изготавливать тонкие листы, которые затем нарезали квадратами и высушивали на солнце для использования в качестве сушёного блюда. В результате среди простого народа стали невероятно популярны норимаки – рис с начинкой из различных ингредиентов, обёрнутый в нори. Под покровительством сёгуната морские водоросли стали фирменным продуктом Эдо.
После войны выращивание морских водорослей распространилось по всей стране. До начала годов Сёва (1926-1989) Токио был крупнейшим производителем нори в Японии, но послевоенная индустриализация вытеснила морское хозяйство из Токийского залива, и количество ферм по выращиванию морских водорослей резко сократилось. В настоящее время производство нори эдомаэ, то есть «перед Эдо», в Токийском заливе, осуществляется морскими фермами в Тибе. Известным районом производства стало море Ариакэ на северо-западе Кюсю (префектура Сага), и нори из Ариакэ получили известность как люксовый бренд.
«Морские овощи», богатые минералами и витаминами
В супермаркетах продаётся яки-нори, «жареные нори» – сушёные водоросли, запечённые при высокой температуре до хрустящей корочки. Они имеют стандартный размер 21 см в длину и 19 см в ширину, хотя существует множество других вариантов, например, нарезанные листы нори для рисовых лепёшек онигири или для изготовления суси вручную.
Нори богаты минералами, такими как кальций и железо, а также витаминами, и эти водоросли называют «морским овощем». Они содержат все три основных компонента умами (глутаминовую кислоту, инозиновую кислоту и гуаниловую кислоту), поэтому даже при употреблении в сыром виде вы сможете ощутить их восхитительный вкус.
Кстати, добавляемые в суп мисо аоса нори и мелкие хлопья аонори, которыми посыпают окономияки, – это другие виды водорослей, отличающиеся от «чёрных» нори. Сравнив их, вы наверняка заметите разницу в аромате и вкусе.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: предоставлена Федерацией туризма префектуры Сага