Вкуснее, чем каштаны: коллекция рецептов со сладким картофелем сацумаимо

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Традиционно считается, что бататы (сацумаимо) нужно медленно запечь и подсушить, чтобы раскрыть их сладость, но сейчас уже выведены сорта, которые достаточно просто запечь, и они становятся слаще мёда.

Якиимо – запечённый сацумаимо

Сладкий картофель чаще всего именно запекают. Раньше это было зимнее блюдо, бататы сацумаимо заворачивали в фольгу и медленно запекали на костре или на плите, но в последние годы этот популярный продукт стали продавать круглый год в супермаркетах и ​​овощных магазинах. В зависимости от сорта текстура бататов может варьироваться от «слоистой» до «липкой», поэтому интересно попробовать разные сорта и сравнить их.

Хосиимо – сушёный сацумаимо

Этот продукт изготавливается из отваренного на пару сладкого картофеля, который тонко нарезают ломтиками или кубиками, а затем сушат. Это классическая полезная закуска, которую можно найти в минимаркетах комбини и в драгсторах.



Тонко нарезанный отваренный сацумаимо сушат на солнце (предоставлено префектурой Ибараки)



Имо кэмпи / имо каринто – чипсы из сацумаимо

Этот десерт происходит из префектуры Коти, его готовят, обжаривая тонко нарезанные бататы во фритюре, после чего обваливают их в сахаре. Говорят, что блюдо получило своё название от традиционного десерта из пшеничной муки «Кэмпи», который готовят аналогичным образом. Он похож на картофель фри, но имеет более плотную текстуру. Его также называют имо каринто.



Имо ёкан – желе ёкан из сацумаимо

Этот японский десерт готовится путём дробления варёного сладкого картофеля, после чего добавляют сахар и агар-агара и придают ему квадратную форму. Ёкан обычно готовят из красной фасоли, но в этом варианте вместо неё используются бататы.



Дайгакуимо – «университетский сацумаимо»

Обжаренные во фритюре бататы обваливают в мёде. Существуют различные теории происхождения названия, в частности, говорят, что это блюдо когда-то было популярно в студенческом районе Токио, или же что студенты готовили и продавали его, чтобы собрать деньги на обучение, а согласно другой версии, оно впервые появилось в лавке напротив Токийского университета.



Имо гохан – рис с бататами

Нарезанный кубиками сладкий картофель варят вместе с рисом. Нежный сладковатый вкус блюда напоминает об урожайном осеннем сезоне.



Караимо гохан, «рис с китайским картофелем» из префектуры Кагосима (предоставлено программой «Наша местная кухня» Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства)

Имотэн – тэмпура из сладкого картофеля

Сацумаимо также является популярным ингредиентом для приготовления тэмпуры, его лучше всего подавать свежим и хрустящим, посыпав солью.



Кинтон

Курикинтон – неотъемлемая часть новогодних блюд о-сэти. Его готовят из каштанов, и обычно их покрывают пастой из измельчённого варёного сладкого картофеля.



«Бататы лучше каштанов» – популярная присказка жителей Эдо

Каштаны и бататы похожи по цвету и вкусу, но первые дороже, а вторые дешевле и доступнее. В период Эдо крупный центр производства бататов находился в городе Кавагоэ в современной префектуре Сайтама, примерно в 13 ри (1 ри – около 4 километров) от Эдо, и появилась присказка Кури ёри умай дзю сан ри, основанная на игре слов – кури, «каштан», звучит так же, как и «девять ри», и выражение намекает на то, что «13 ри» больше, чем «9 ри», и соответственно вкуснее. Эта присказка полюбилась жителям Эдо, и сладкий картофель из Кавагоэ получил народное прозвище дзю сан ри, «13 ри».

Фотография к заголовку: Запечённый сладкий картофель (предоставлено Туристической федерацией префектуры Кагосима)