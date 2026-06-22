Коя-дофу: сублимированный тофу прекрасно впитывает вкусный бульон и используется в разных блюдах

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Тофу зимой обвязывают соломенной верёвкой и подвешивают под карнизом. На холодном ночном воздухе он замерзает, днём немного оттаивает, ночью снова замерзает. В результате из него испаряется вся влага, и его можно хранить длительное время. Такой способ естественной сублимации был придуман сотни лет назад.

Тофу долгого хранения, появившийся в монастырской кухне на горе Коя

Коя-дофу – это традиционный японский продукт длительного хранения, изготавливаемый путём сублимации тофу на морозе. В некоторых регионах его также называют сими-дофу, «замороженный тофу», или коори-дофу, «ледяной тофу».

Примерно 800 лет назад, в период Камакура (1192-1333), в холодные зимние месяцы тофу, приготовленный для монастырской кухни в монастыре на горе Коя (префектура Вакаяма), морозной ночью замёрз. Однако, не желая выбрасывать еду, монахи приготовили и съели его, обнаружив, что он приобрёл особую текстуру и вкус. Монахи горы Коя высоко ценили этот замороженный тофу как часть своей вегетарианской кухни и широко использовали его, поэтому он и получил название коя-дофу, «тофу с горы Коя».

Позже этот способ распространился среди народа, и в прошлом в холодных регионах, таких как Тохоку и Синсю, часто можно было увидеть, как люди развешивают тофу под карнизами своих домов, чтобы приготовить замороженный тофу.



Изготовление замороженного тофу в городе Фукусима (фотография сделана в декабре 1983 года, Jiji Press)

Коя-дофу сохраняет свойства обычного тофу, он богат растительным белком, кальцием, железом и пищевыми волокнами. Благодаря тому, что сублимированный тофу хорошо впитывает бульон, он даёт ощущение сытости, будучи низкоуглеводным и низкокалорийным продуктом. Это привлекает внимание в качестве здоровой пищи, которая может помочь предотвратить заболевания, связанные с образом жизни. Его можно хранить при комнатной температуре в течение длительного времени, а также использовать в составе запаса продуктов на случай чрезвычайных ситуаций.

Фукумэ-ни – тофу, тушёный в бульоне даси

Тофу и другие ингредиенты медленно тушат в бульоне, и они приобретают восхитительный вкус.



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Тамаго тодзи – тофу с яичным супом

Тамаго тодзи – изысканное блюдо из сублимированного тофу, вымоченного в бульоне даси с добавлением яиц. Это полезный низкокалорийный гарнир с высоким содержанием белка.



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Макидзуси – суси-роллы

Футомаки (толстые суси-роллы) готовят с начинкой из разных ингредиентов, обладающих различными вкусами и текстурами. В регионе Кансай стандартным ингредиентом в числе прочих является сублимированный тофу, который тушат в бульоне даси.



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Фурэнти тосуто фу – блюдо «в стиле французских тостов»

«Тосты», приготовленные из сублимированного тофу, не содержат глютен и помогают снизить количество углеводов в пище.



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Репортаж и текст статьи: eCraft

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