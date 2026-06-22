Коя-дофу: сублимированный тофу прекрасно впитывает вкусный бульон и используется в разных блюдах

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Коя-дофу: сублимированный тофу прекрасно впитывает вкусный бульон и используется в разных блюдахКультура Еда и напитки
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Тофу долгого хранения, появившийся в монастырской кухне на горе Коя
Коя-дофу – это традиционный японский продукт длительного хранения, изготавливаемый путём сублимации тофу на морозе. В некоторых регионах его также называют сими-дофу, «замороженный тофу», или коори-дофу, «ледяной тофу».
Примерно 800 лет назад, в период Камакура (1192-1333), в холодные зимние месяцы тофу, приготовленный для монастырской кухни в монастыре на горе Коя (префектура Вакаяма), морозной ночью замёрз. Однако, не желая выбрасывать еду, монахи приготовили и съели его, обнаружив, что он приобрёл особую текстуру и вкус. Монахи горы Коя высоко ценили этот замороженный тофу как часть своей вегетарианской кухни и широко использовали его, поэтому он и получил название коя-дофу, «тофу с горы Коя».
Позже этот способ распространился среди народа, и в прошлом в холодных регионах, таких как Тохоку и Синсю, часто можно было увидеть, как люди развешивают тофу под карнизами своих домов, чтобы приготовить замороженный тофу.
Коя-дофу сохраняет свойства обычного тофу, он богат растительным белком, кальцием, железом и пищевыми волокнами. Благодаря тому, что сублимированный тофу хорошо впитывает бульон, он даёт ощущение сытости, будучи низкоуглеводным и низкокалорийным продуктом. Это привлекает внимание в качестве здоровой пищи, которая может помочь предотвратить заболевания, связанные с образом жизни. Его можно хранить при комнатной температуре в течение длительного времени, а также использовать в составе запаса продуктов на случай чрезвычайных ситуаций.
Фукумэ-ни – тофу, тушёный в бульоне даси
Тофу и другие ингредиенты медленно тушат в бульоне, и они приобретают восхитительный вкус.
Тамаго тодзи – тофу с яичным супом
Тамаго тодзи – изысканное блюдо из сублимированного тофу, вымоченного в бульоне даси с добавлением яиц. Это полезный низкокалорийный гарнир с высоким содержанием белка.
Макидзуси – суси-роллы
Футомаки (толстые суси-роллы) готовят с начинкой из разных ингредиентов, обладающих различными вкусами и текстурами. В регионе Кансай стандартным ингредиентом в числе прочих является сублимированный тофу, который тушат в бульоне даси.
Фурэнти тосуто фу – блюдо «в стиле французских тостов»
«Тосты», приготовленные из сублимированного тофу, не содержат глютен и помогают снизить количество углеводов в пище.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: PIXTA