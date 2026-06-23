Ягисава Сатоси: интервью с автором мирового бестселлера «Дни в книжном Морисаки»

Спустя более десяти лет после первой публикации на японском языке роман Ягисавы Сатоси «Дни в книжном Морисаки» привлек к себе колоссальное внимание во всем мире благодаря переводам на итальянский, а затем и на английский языки. В интервью Ягисава рассказывает о том, что путь к статусу всемирно известного писателя был отнюдь не простым.

Родился в префектуре Тиба в 1977 году. Окончил факультет искусств Университета Нихон. Дебютировал в 2010 году с романом «Дни в книжном Морисаки», по которому был снят художественный фильм. Позднее опубликовал продолжение «Больше дней в книжном Морисаки». В настоящее время серия переводится на 50 языков мира, а первая книга была номинирована на звание «Дебют года» на премии British Book Awards в 2024 году. Среди других произведений автора – трилогия «Кафе “Торунка”», «Если я буду жить с тобой» и «Пансионат “Вакэаттэ”».

Огромные очереди читателей

В январе 2026 года Ягисава Сатоси впервые посетил Индию, чтобы принять участие в Ченнайской международной книжной ярмарке и Литературном фестивале в Керале в городе Кожикоде, который считается крупнейшим литературным фестивалем в Азии. В перерывах между этими двумя событиями он также выступил в книжном магазине в Бангалоре, так что эти десять дней в трех городах Южной Индии выдались крайне насыщенными. Сотни поклонников выстраивались в очереди, чтобы получить автограф автора.

«Я был поражен тем, насколько страстно индийцы относятся к чтению», – говорит Ягисава. «Сначала они читали английские переводы, но недавно появились версии на хинди и тамильском. В Индии живет множество народностей, поэтому планируется издание еще на восьми языках этой страны».



Интервью проходило в книжном магазине «Нэко-но хондана» в токийском квартале Дзинботё (вверху), где каждый желающий может арендовать полку в качестве собственного крошечного «магазина» для продажи книг. На личной полке Ягисавы (внизу) представлены переводы его произведений на разные языки (© Ханаи Томоко)

Популярность Ягисавы на Западе началась в 2022 году с перевода романа «Дни в книжном Морисаки» на итальянский язык. В следующем году вышла английская версия в переводе Эрика Одзавы; на сегодняшний день тиражи книги превысили 600 000 экземпляров. В 2024 году роман был номинирован на звание «Дебют года» на премии British Book Awards, а в марте этого года Ягисава был приглашен на Лондонскую книжную ярмарку.

Хотя сейчас Ягисава является всемирно известным и успешным автором, путь к признанию был нелегким. Лишь после пандемии COVID-19 его популярность за рубежом привела к «повторному открытию» автора на родине, в Японии.

Токийский книжный квартал Дзимботё

Роман «Дни в книжном Морисаки» был впервые опубликован издательством «Сёгакукан» в 2010 году. В том же году вышла его киноэкранизация. Главная героиня романа Такако увольняется с работы после того, как коллега разбил ее сердце. Девушка начинает работать в магазине современной японской литературы, принадлежащем её дяде и расположенном в знаменитом своими многочисленными букинистическими лавками токийском квартале Дзимботё. Здесь она полностью меняет свою жизнь, исцеляя душевные раны благодаря книгам и встречам с новыми людьми. Не будет преувеличением сказать, что вдохновение для романа Ягисава Сатоси черпал в своей собственной связи с кварталом Дзимботё.

«Я работал сценаристом в компании, занимающейся производством телепрограмм в Канде, и после работы всегда возвращался домой через квартал букинистических магазинов. Как-то вечером во время одной из таких прогулок меня внезапно посетила идея романа, и примерно через месяц я уже закончил рукопись», – рассказывает Ягисава.

Полюбив Дзимботё ещё будучи старшеклассником, Ягисава регулярно бывал здесь и когда учился в университете, где изучал сценарное мастерство. Он постоянно заглядывал в магазины с книгами о кино и сценариях, а также проводил время в многочисленных кафе, среди которых было старинное заведение «Сабоуру», ставшее прообразом кафе в его книге.

«Здесь можно от души покопаться в подержанных книгах, и тут есть кофейни с тем самым старомодным шармом, который мне так нравится, – говорит Ягисава. – До того, как мы поженились, моя жена работала в книжном магазине в Дзимботё. Она увлекалась современной литературой, и под ее влиянием я тоже начал её читать. Возможно, это повлияло на выбор места действия моего романа».



Ягисава у кафе «Сабоуру» (© Ханаи Томоко)

Болезненный период

Это был первый шаг для Ягисавы, однако путь до статуса автора бестселлеров предстоял долгий. Он опубликовал продолжение под названием «Больше дней в книжном Морисаки», книгу «Дни в кафе “Торунка”», действие которой происходит в токийском квартале Янака, и роман «Если я буду жить с тобой» о сводных брате и сестре, нашедших потерявшуюся кошку, но продажи оставались неутешительными.

«В то время была популярна производственная проза, существовал запрос на яркие, провокационные картины мира. Мои истории считались слишком неспешными и пресными», – объясняет Ягисава.

Получив ряд негативных отзывов, он полностью потерял уверенность в себе и на несколько лет забросил писательство. При попытках приняться за новую рукопись ему даже пришлось столкнуться с паническими атаками. В этот период он читал много литературы по философии и психологии, стараясь найти хоть что-то, что помогло бы ему восстановить эмоциональное равновесие.

«Это был самый мучительный период в моей жизни. Я достиг дна. Но возвращение к изучению с нуля человеческой психологии – предмета, которым я когда-то интересовался – сделало это время по-своему значимым. Я полностью восстановил свои ментальные силы и, наконец оказавшись, так сказать, на другом берегу, смог вернуться к писательству».

Сперва роман «Дни в книжном Морисаки» был переведен на традиционный китайский язык для публикации на Тайване. Затем ключевую роль в быстром распространении книги Ягисавы на Западе сыграла известный литературный агент из Тайбэя Эмили Чуанг, занимающаяся продвижением переводов книг из разных стран.

«Эмили прочитала тайваньское издание, и оно очень ей понравилось. Поскольку она агент, занимающийся глобальным распространением переводных книг, в особенности в Европе и Северной Америке, всё остальное произошло как бы само собой. Еще до публикации в HarperCollins, одном из представителей «Большой пятерки» издательств, мой роман стал бестселлером в Италии. В тот момент у меня голове лишь крутились мысли вроде: “Ничего себе! Потрясающе!” Было полное впечатление, будто всё это происходит с кем-то другим».



Издание 2025 года «Дней в книжном Морисаки» на японском языке (Морисаки сётэн но хиби) (слева) и английский перевод романа (© Shōgakukan)

«Свое» место

«В период пандемии мой роман, который на родине называли „пресным“, стал популярен за рубежом. Затем его начали читать и в Японии. Возможно, дело в том, что все просто чувствовали себя слишком изнуренными внешними событиями», – говорит Ягисава.

По данным издательства «Сёгакукан», японские романы о кошках уже давно пользуются популярностью за границей. Уже готовится к переводу на 40 языков (в дополнение к тем, на которые эта книга уже переведена) еще один изданный «Сёгакукан» роман под названием «Кот, который спасал книги», написанный Нацукавой Сосукэ в 2017 году. С началом пандемии вырос спрос и на так называемую «исцеляющую» или «уютную» прозу, пионерами которой стали романы «Детективы из ресторана “Камогава”» Касивая Хисаси (написан в 2013 году и переведен на 30 языков) и «Дни в книжном Морисаки».

«Мой роман часто называют „исцеляющим“, но изначально я не ставил перед собой цель написать именно такую книгу. Однако мне нравится писать с чувством близости к своим героям, будто я утешаю их. Если вы подробно описываете, как кто-то в вашей истории обретает спасение, это может спасти и читателя».

Будь то книжный магазин в Дзимботё, кафе в Янаке или гостевой дом в высокогорье Насу в префектуре Тотиги (как в романе «Пансионат “Вакэаттэ”», опубликованном на японском языке в феврале 2026 года), в центре произведений Ягисавы всегда находятся конкретные места, через которые показаны связи между людьми. Персонажи проявляют внимание друг к другу, но при этом не нарушают личных границ, сохраняя приемлемую обеими сторонами дистанцию.



Писатель на улицах Дзимботё (© Ханаи Томоко)

«В основном я выбираю местом действия своих книг места, которые нравятся мне самому», – поясняет Ягисава. «Вероятно, это связано с тем, что в глубине души я очень ценю чувство принадлежности. Я рос в неблагополучной семье, мой дом был не тем местом, где можно расслабиться, поэтому в юности мне очень хотелось найти «свое» место. Думаю, именно поэтому темой моих книг стал поиск такого пристанища.

В повседневной жизни я постоянно размышляю о том, где будет происходить действие моих будущих романов. Например, мне хотелось бы написать книгу, действие которой происходит в кинотеатре. Мне нравится описывать взаимоотношения героев в определенной локации и едва уловимое ощущение дистанции между ними».

Будни с кошками

В 2025 году в Японии вышло новое издание дилогии о книжном магазине Морисаки. После пандемии был переиздан и роман «Дни в кафе “Торунка”» – первая часть трилогии, которую Ягисава завершил в 2024 году. Английский перевод «Дней в кафе “Торунка”» увидел свет в конце 2025 года, а контракты на перевод на ряд иностранных языков последнего романа Ягисавы «Пансионат “Вакэаттэ”» были подтверждены еще до старта его продаж.

Ягисава дорожит своей повседневной жизнью и не позволяет ажиотажу вокруг книг нарушить её привычный ход. Он наконец обрел заветное пространство, которое разделяет с женой и двумя кошками, взятыми из приюта.

«Кошки просто живут рядом с вами, не навязывая свое общество. Часть моей личности нуждается именно в такой дистанции. Когда я пишу романы, я хочу создавать нечто легкое, но глубокое. Что-то, что не будет навязчивым. Читатели очень чувствительны, они сразу почувствуют фальшь, если я попытаюсь насильно выдавливать из них эмоции, заставляя „плакать“ или „исцеляться“», – объясняет Ягисава.

После пандемии мы осознали, что привычная повседневность, которую мы принимаем как должное, тоже может оказаться под угрозой. А нестабильность ситуации в мире лишь усиливает тревожность. Романы Ягисавы о драгоценных моментах жизни обычных людей, без сомнения, продолжат находить отклик у читателей как в Японии, так и во всем мире.

Список упоминаемых произведений

Все произведения Ягисавы Сатоси, переведенные на английский язык к настоящему моменту, вышли в переводе Эрика Одзавы.

Роман «Дни в книжном Морисаки» (Морисаки сётэн но хиби) опубликована на английском языке под названием Days at the Morisaki Bookshop.

Роман «Больше дней в книжном Морисаки» (Дзоку Морисаки сётэн но хиби) опубликован под названием More Days at the Morisaki Bookshop.

Роман «Дни в кафе “Торунка”» (Дзюнкисса Торунка) опубликован под названием Days at the Torunka Café.

Роман «Больше дней в кафе “Торунка”: Аромат счастья» (Сиавасэ но каори: дзюнкисса торунка на английском языке выйдет под названием More Days at the Torunka Cafe: The Scent of Happiness, публикация запланирована на 2026 год).

Романы Кими то курасэба и Пэнсён Вакэаттэ на данный момент на английский язык не переведены.

Роман «Кот, который спасал книги» (Хон о маморо то суру нэко но ханаси) Нацукавы Сосукэ опубликован на английском языке под названием The Cat Who Saved Books в переводе Луизы Хил Каваи.

Роман «Детективы из ресторана “Камогава”» (Камогава сёкудо) Касивая Хисаси опубликован на английском языке под названием The Kamogawa Food Detectives в переводе Джесси Кирквуда.

Текст: Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: Ягисава Сатоси с переводами своего романа «Дни в книжном Морисаки» в книжном магазине «Нэко-но хондана» в токийском квартале Дзимботё (© Ханаи Томоко)