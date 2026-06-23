Ягисава Сатоси: интервью с автором мирового бестселлера «Дни в книжном Морисаки»Культура Люди
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Огромные очереди читателей
В январе 2026 года Ягисава Сатоси впервые посетил Индию, чтобы принять участие в Ченнайской международной книжной ярмарке и Литературном фестивале в Керале в городе Кожикоде, который считается крупнейшим литературным фестивалем в Азии. В перерывах между этими двумя событиями он также выступил в книжном магазине в Бангалоре, так что эти десять дней в трех городах Южной Индии выдались крайне насыщенными. Сотни поклонников выстраивались в очереди, чтобы получить автограф автора.
«Я был поражен тем, насколько страстно индийцы относятся к чтению», – говорит Ягисава. «Сначала они читали английские переводы, но недавно появились версии на хинди и тамильском. В Индии живет множество народностей, поэтому планируется издание еще на восьми языках этой страны».
Популярность Ягисавы на Западе началась в 2022 году с перевода романа «Дни в книжном Морисаки» на итальянский язык. В следующем году вышла английская версия в переводе Эрика Одзавы; на сегодняшний день тиражи книги превысили 600 000 экземпляров. В 2024 году роман был номинирован на звание «Дебют года» на премии British Book Awards, а в марте этого года Ягисава был приглашен на Лондонскую книжную ярмарку.
Хотя сейчас Ягисава является всемирно известным и успешным автором, путь к признанию был нелегким. Лишь после пандемии COVID-19 его популярность за рубежом привела к «повторному открытию» автора на родине, в Японии.
Токийский книжный квартал Дзимботё
Роман «Дни в книжном Морисаки» был впервые опубликован издательством «Сёгакукан» в 2010 году. В том же году вышла его киноэкранизация. Главная героиня романа Такако увольняется с работы после того, как коллега разбил ее сердце. Девушка начинает работать в магазине современной японской литературы, принадлежащем её дяде и расположенном в знаменитом своими многочисленными букинистическими лавками токийском квартале Дзимботё. Здесь она полностью меняет свою жизнь, исцеляя душевные раны благодаря книгам и встречам с новыми людьми. Не будет преувеличением сказать, что вдохновение для романа Ягисава Сатоси черпал в своей собственной связи с кварталом Дзимботё.
«Я работал сценаристом в компании, занимающейся производством телепрограмм в Канде, и после работы всегда возвращался домой через квартал букинистических магазинов. Как-то вечером во время одной из таких прогулок меня внезапно посетила идея романа, и примерно через месяц я уже закончил рукопись», – рассказывает Ягисава.
Полюбив Дзимботё ещё будучи старшеклассником, Ягисава регулярно бывал здесь и когда учился в университете, где изучал сценарное мастерство. Он постоянно заглядывал в магазины с книгами о кино и сценариях, а также проводил время в многочисленных кафе, среди которых было старинное заведение «Сабоуру», ставшее прообразом кафе в его книге.
«Здесь можно от души покопаться в подержанных книгах, и тут есть кофейни с тем самым старомодным шармом, который мне так нравится, – говорит Ягисава. – До того, как мы поженились, моя жена работала в книжном магазине в Дзимботё. Она увлекалась современной литературой, и под ее влиянием я тоже начал её читать. Возможно, это повлияло на выбор места действия моего романа».
Болезненный период
Это был первый шаг для Ягисавы, однако путь до статуса автора бестселлеров предстоял долгий. Он опубликовал продолжение под названием «Больше дней в книжном Морисаки», книгу «Дни в кафе “Торунка”», действие которой происходит в токийском квартале Янака, и роман «Если я буду жить с тобой» о сводных брате и сестре, нашедших потерявшуюся кошку, но продажи оставались неутешительными.
«В то время была популярна производственная проза, существовал запрос на яркие, провокационные картины мира. Мои истории считались слишком неспешными и пресными», – объясняет Ягисава.
Получив ряд негативных отзывов, он полностью потерял уверенность в себе и на несколько лет забросил писательство. При попытках приняться за новую рукопись ему даже пришлось столкнуться с паническими атаками. В этот период он читал много литературы по философии и психологии, стараясь найти хоть что-то, что помогло бы ему восстановить эмоциональное равновесие.
«Это был самый мучительный период в моей жизни. Я достиг дна. Но возвращение к изучению с нуля человеческой психологии – предмета, которым я когда-то интересовался – сделало это время по-своему значимым. Я полностью восстановил свои ментальные силы и, наконец оказавшись, так сказать, на другом берегу, смог вернуться к писательству».
Сперва роман «Дни в книжном Морисаки» был переведен на традиционный китайский язык для публикации на Тайване. Затем ключевую роль в быстром распространении книги Ягисавы на Западе сыграла известный литературный агент из Тайбэя Эмили Чуанг, занимающаяся продвижением переводов книг из разных стран.
«Эмили прочитала тайваньское издание, и оно очень ей понравилось. Поскольку она агент, занимающийся глобальным распространением переводных книг, в особенности в Европе и Северной Америке, всё остальное произошло как бы само собой. Еще до публикации в HarperCollins, одном из представителей «Большой пятерки» издательств, мой роман стал бестселлером в Италии. В тот момент у меня голове лишь крутились мысли вроде: “Ничего себе! Потрясающе!” Было полное впечатление, будто всё это происходит с кем-то другим».
«Свое» место
«В период пандемии мой роман, который на родине называли „пресным“, стал популярен за рубежом. Затем его начали читать и в Японии. Возможно, дело в том, что все просто чувствовали себя слишком изнуренными внешними событиями», – говорит Ягисава.
По данным издательства «Сёгакукан», японские романы о кошках уже давно пользуются популярностью за границей. Уже готовится к переводу на 40 языков (в дополнение к тем, на которые эта книга уже переведена) еще один изданный «Сёгакукан» роман под названием «Кот, который спасал книги», написанный Нацукавой Сосукэ в 2017 году. С началом пандемии вырос спрос и на так называемую «исцеляющую» или «уютную» прозу, пионерами которой стали романы «Детективы из ресторана “Камогава”» Касивая Хисаси (написан в 2013 году и переведен на 30 языков) и «Дни в книжном Морисаки».
«Мой роман часто называют „исцеляющим“, но изначально я не ставил перед собой цель написать именно такую книгу. Однако мне нравится писать с чувством близости к своим героям, будто я утешаю их. Если вы подробно описываете, как кто-то в вашей истории обретает спасение, это может спасти и читателя».
Будь то книжный магазин в Дзимботё, кафе в Янаке или гостевой дом в высокогорье Насу в префектуре Тотиги (как в романе «Пансионат “Вакэаттэ”», опубликованном на японском языке в феврале 2026 года), в центре произведений Ягисавы всегда находятся конкретные места, через которые показаны связи между людьми. Персонажи проявляют внимание друг к другу, но при этом не нарушают личных границ, сохраняя приемлемую обеими сторонами дистанцию.
«В основном я выбираю местом действия своих книг места, которые нравятся мне самому», – поясняет Ягисава. «Вероятно, это связано с тем, что в глубине души я очень ценю чувство принадлежности. Я рос в неблагополучной семье, мой дом был не тем местом, где можно расслабиться, поэтому в юности мне очень хотелось найти «свое» место. Думаю, именно поэтому темой моих книг стал поиск такого пристанища.
В повседневной жизни я постоянно размышляю о том, где будет происходить действие моих будущих романов. Например, мне хотелось бы написать книгу, действие которой происходит в кинотеатре. Мне нравится описывать взаимоотношения героев в определенной локации и едва уловимое ощущение дистанции между ними».
Будни с кошками
В 2025 году в Японии вышло новое издание дилогии о книжном магазине Морисаки. После пандемии был переиздан и роман «Дни в кафе “Торунка”» – первая часть трилогии, которую Ягисава завершил в 2024 году. Английский перевод «Дней в кафе “Торунка”» увидел свет в конце 2025 года, а контракты на перевод на ряд иностранных языков последнего романа Ягисавы «Пансионат “Вакэаттэ”» были подтверждены еще до старта его продаж.
Ягисава дорожит своей повседневной жизнью и не позволяет ажиотажу вокруг книг нарушить её привычный ход. Он наконец обрел заветное пространство, которое разделяет с женой и двумя кошками, взятыми из приюта.
«Кошки просто живут рядом с вами, не навязывая свое общество. Часть моей личности нуждается именно в такой дистанции. Когда я пишу романы, я хочу создавать нечто легкое, но глубокое. Что-то, что не будет навязчивым. Читатели очень чувствительны, они сразу почувствуют фальшь, если я попытаюсь насильно выдавливать из них эмоции, заставляя „плакать“ или „исцеляться“», – объясняет Ягисава.
После пандемии мы осознали, что привычная повседневность, которую мы принимаем как должное, тоже может оказаться под угрозой. А нестабильность ситуации в мире лишь усиливает тревожность. Романы Ягисавы о драгоценных моментах жизни обычных людей, без сомнения, продолжат находить отклик у читателей как в Японии, так и во всем мире.
Список упоминаемых произведений
Все произведения Ягисавы Сатоси, переведенные на английский язык к настоящему моменту, вышли в переводе Эрика Одзавы.
- Роман «Дни в книжном Морисаки» (Морисаки сётэн но хиби) опубликована на английском языке под названием Days at the Morisaki Bookshop.
- Роман «Больше дней в книжном Морисаки» (Дзоку Морисаки сётэн но хиби) опубликован под названием More Days at the Morisaki Bookshop.
- Роман «Дни в кафе “Торунка”» (Дзюнкисса Торунка) опубликован под названием Days at the Torunka Café.
- Роман «Больше дней в кафе “Торунка”: Аромат счастья» (Сиавасэ но каори: дзюнкисса торунка на английском языке выйдет под названием More Days at the Torunka Cafe: The Scent of Happiness, публикация запланирована на 2026 год).
- Романы Кими то курасэба и Пэнсён Вакэаттэ на данный момент на английский язык не переведены.
- Роман «Кот, который спасал книги» (Хон о маморо то суру нэко но ханаси) Нацукавы Сосукэ опубликован на английском языке под названием The Cat Who Saved Books в переводе Луизы Хил Каваи.
- Роман «Детективы из ресторана “Камогава”» (Камогава сёкудо) Касивая Хисаси опубликован на английском языке под названием The Kamogawa Food Detectives в переводе Джесси Кирквуда.
Текст: Итакура Кимиэ, Nippon.com
Фотография к заголовку: Ягисава Сатоси с переводами своего романа «Дни в книжном Морисаки» в книжном магазине «Нэко-но хондана» в токийском квартале Дзимботё (© Ханаи Томоко)