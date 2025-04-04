Исследуя букинистические магазины в Дзимботё

Издательское дело и бумага: история книг в Японии

Знакомимся с некоторыми из многочисленных магазинов подержанных книг в Дзимботё, Токио, включая те, которые работают уже более века. Этот район является меккой библиофилов японской столицы.

Многие места по всему миру известны своими магазинами подержанных книг, включая Латинский квартал в Париже, Чаринг-Кросс-роуд в Лондоне и Хэй-он-Уай в Уэльсе. Однако самым большим таким районом считается Дзимботё в Токио, где около 130 магазинов сосредоточены вокруг одного лишь перекрестка, где Ясукуни-дори встречается с Хакусан-дори.

Хотя Дзимботё также известен своими карри-магазинами и кофейнями. Интересно, многие ли любители книг заглядывают в книжные лавки после обеда в карри-ресторане. И нужно быть посмелее, чтобы зайти в более известные магазины, которые существуют уже несколько поколений.

Лучшее время для знакомства с районом – книжные фестивали весной и осенью. Я отправился туда во время весеннего фестиваля подержанных книг в марте, посетив магазины вдоль Ясукуни-дори, которые мне понравились.



Продавцы выстраиваются вдоль тротуаров Ясукуни-дори на весеннем фестивале подержанных книг. Среди них есть и дилеры, которые обычно ведут бизнес только онлайн, например, «Комод букс» который занимается тематическими книгами, такими как кино, манга и аниме (© Nippon.com)

Дзимботё и путешествие во времени



Магазин «Савагути сётэн Дзимботё» специализируется на манга (© Nippon.com)

У «Савагути сётэн» есть три магазина в этом районе, каждый из которых имеет свою индивидуальность. Магазин под названием «Дзимботё» специализируется на манге; после смерти Ториямы Акиры в марте, он подготовил экспозицию, состоящую из полного набора Dragon Ball и выпусков «Уикли сёнэн дзямпу» с изображением доктора Слампа на обложке. Стены небольшого магазина завалены вышедшими из печати книгами манги.

Во втором магазине, «Гансёдо билдинг», представлен широкий ассортимент книг в мягкой обложке в стиле бункобон, а в соседнем «Токио косё» основное внимание уделяется книгам об искусстве, включая музыку, изобразительное искусство, кино, фотографию и архитектуру. Покупатели, которые тратят 500 йен или больше в любом из трех магазинов, могут получить бесплатный свежесваренный кофе в зоне отдыха на втором этаже «Токио косё».



Вывеска возле строительного магазина «Гансёдо» рекламирует футболки, сообщая посетителям, что среди покупателей, которые приобрели одну из них, – актриса Энн Хэтэуэй (© Nippon.com)

«Савагути сётэн» также продает оригинальные товары. Когда голливудская звезда Энн Хэтэуэй приехала в Японию в 2023 году, она, видимо, купила сувенирную футболку.

Несколько магазинов работают уже более века. Старейшим магазином района является «Такаяма хонтэн», основанный в 1875 году. Он известен такими работами, как традиционный театр, боевые искусства и еда, а также своей тесной связью с известными авторами; исторический романист Сиба Рётаро приобретал там справочные материалы для своих произведений.



«Такаяма хонтэн» расположен на первом этаже здания центра Канда Косё (© Nippon.com)

«Ооя сёдо», основанный в 1882 году, занимается всеми жанрами, опубликованными в период Эдо (1603-1868), включая широкий спектр популярной литературы, а также гравюры на дереве укиё-э. Кокэцу Кури, владелец в четвертом поколении, собирает коллекцию вахон (традиционных книг в японском стиле) на тему сверхъестественных существ, известных как ёкай, и там есть множество каталогов, представляющих 321 такое произведение периода Эдо.



«Ооя сёдо» в Дзимботё (© Nippon.com)



Интерьер «Ооя сёдо» с каталогами ёкай, представленными справа (© Nippon.com)

«Иссэйдо сётэн», основанный в 1903 году, занимается всеми видами традиционных японских книг, старинных карт и иностранных книг. Среди его клиентов – Национальная парламентская библиотека, другие публичные и частные библиотеки и художественные музеи, а также зарубежные учреждения, такие как Гарвардский университет, Кембриджский университет и Британская библиотека. Японские книги находятся на первом этаже, но, когда поднимитесь по мраморной лестнице, найдете отдел иностранных книг, который привлечет внимание работами о Японии и других странах Азии, и многим другим, включая даже книги о Древней Греции и Риме. Даже изучение корешков кажется путешествием вокруг света и назад во времени. Также имеется обширный выбор книг по западному и азиатскому искусству.



Секция иностранных книг на втором этаже Иссэйдо Сётэн. На полке с Японией (внизу справа) выставлено издание 1856 года «Рассказ об экспедиции американской эскадры в Китайские моря и Японию», отчет о путешествии коммодора Мэтью Перри (© Nippon.com)

Книжный центр Дзимботё находится на месте бывшего «Иванами сётэн». Книжный магазин «Иванами» стремительно вырос и стал крупным издательством. Его книги до сих пор стоят на полках книжного центра, где также есть кафе и коворкинг. Наверху внешней лестницы находится вход в «Синсэндо сётэн», основанный в 1907 году. Он имеет большую коллекцию старых карт и специализируется на книгах, связанных с железными дорогами и промышленной историей. Старые открытки по разумным ценам продаются примерно от 500 иен, что делает его хорошим местом для покупки подарков.



Книжный центр «Дзимботё» с книжным магазином «Синсэндоу Сётэн» на втором этаже (© Nippon.com)



Некоторые из товаров, продаваемых внутри «Синсэндо сётэн» (© Nippon.com)

Впечатления в здании Китадзава



«Китадзава сётэн», фотография (вверху справа) магазина в то время, когда им управлял его основатель Китадзава Ясабуро (© Nippon.com)

«Китадзава сётэн», основанный в 1902 году, находится на втором этаже здания «Китадзава». Здесь царит невероятная атмосфера магазина, в котором хранится более 10 000 книг, связанных с гуманитарными науками, с акцентом на британскую и американскую литературу. Несколько покупателей не спеша ходят по магазину, по пути внимательно изучая книги. Один из них – Максимилиано Лара (на фото), молодой чилиец, приехавший из Мельбурна. Это его вторая поездка в Японию, но в Дзимботё он впервые. Он рассматривает экслибрисы и старинные открытки – по-видимому, в поисках идеального сувенира.



Вход в кафе «Бук Хауз». «Китадзава сётэн» находится на втором этаже (© Nippon.com)

Кафе «Бук Хауз» находится на первом этаже здания «Китадзава». Он специализируется на детской литературе, представлено около 12 000 книг и иллюстрированных изданий, начиная от последних публикаций и заканчивая старыми редкими изданиями. Здесь проводятся выставки оригинальных зарисовок для иллюстрированных книг и представления ками-сибаи, в которых авторы рассказывают истории, держа в руках серию карточек с картинками. В кафе подают карри и другие блюда, а в задней части есть небольшой бар под названием «Лилипут», который открыт с восьми вечера.

Кошачий рай



Коты – главная тема «Анэкава сётэн». Покупатели книг могут получить обложки с оригинальным дизайном автора Кумакура Тамами, где изображен кот, наслаждающийся чтением (внизу справа) (© Nippon.com)

Прямо рядом с перекрестком Дзимботё, вдоль Хакусан-дори, я внезапно останавливаюсь, когда вижу «Анэкава сётэн», магазин, специализирующийся на книгах о кошках. В нем более 600 книг по данной теме, и посетители не выходят отсюда без покупки. Там продаются только новые книги, поэтому он не вписывается в экскурсию по букинистическим магазинам, но любителям кошек он просто необходим.

Магазины с полками в аренду



Внешний вид «Пассажа Солида» (© Nippon.com)



Вид внутри этого инновационного книжного магазина (© Nippon.com)

В марте 2024 года «Пассаж Солида» открылся недалеко от перекрестка Дзимботё. Это книжный магазин с огромным пространством, созданный Касимой Сигэру, специалистом по французской литературе и коллекционером антикварных книг. Полки названы в честь реальных улиц во Франции и доступны для аренды.

За членский взнос в размере 13 200 йен и от 5500 йен в месяц арендаторы получают полку, на которой они могут свободно продавать новые или подержанные книги, устанавливая собственные цены. После того, как два года назад на Судзуран-дори за Ясукуни-дори открылся первый магазин Passage, заявки на аренду хлынули потоком. Кажется, многие люди хотят иметь свой собственный небольшой «книжный магазин». Я и сам задумался, какие книги я мог бы разместить на своей полке.

Посетители со всего мира



Гости из Лондона в Такаяма Хонтэн (© Nippon.com)

Конечно, здесь много японских покупателей, но Дзимботё привлекает посетителей со всего мира. Во время моего визита в конце апреля я поговорил с парой из Лондона, которые были поглощены изучением книг в «Такаяма хонтэн», приехав в этот район на второй день своей первой поездки в Японию. Кристина Мартин объяснила, что сама работает в книжном магазине, специализирующемся на детских книгах. Они были очарованы атмосферой магазинов с долгой историей.

Дзимботё – важная остановка для библиофилов в Токио, а веб-сайт Книжного города Дзимбо служит отличным путеводителем. Он имеет функции поиска магазинов и подержанных книг, а также показывает панорамные виды интерьеров магазинов и предоставляет пешеходные карты и другую полезную информацию.



С разрешения Книжного города Дзимбо. Карта магазинов подержанных книг в Дзимботё

Текст: Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: Максимилиано Лара, покупатель, в «Китадзава сётэн», Дзимботё, Токио (© Nippon.com)