Неизвестный «японский Шиндлер»: генерал-лейтенант Хигути Киитиро

Многим знакомо имя Сугихары Тиунэ, «японского Шиндлера» из консульства Японии в Литве, который помог тысячам еврейских беженцев покинуть контролируемую нацистами Европу. Но имя Хигути Киитиро, генерал-лейтенанта японской императорской армии, который помог бежать более 20 000 евреев, не столь известно за пределами еврейской общины. Совместная работа, которая проводится сейчас в Японии, Израиле и Соединенных Штатах, направлена на то, чтобы добиться широкого признания его подвига.

Памятники в честь героя

В последнее время все больше людей признают заслуги генерал-лейтенанта Хигути Киитиро (1888–1970), который перед началом Второй мировой войны спасал еврейских беженцев от преследований со стороны Германии и помог предотвратить вторжение советских войск на остров Хоккайдо после принятия Японией Потсдамской декларации.

Хигути Рюити, внук покойного генерал-лейтенанта и почетный профессор Университета Мэйдзи Гакуин, учредил комитет по сбору средств для установки памятников в честь подвигов своего деда. Сбор средств не ограничивается только Японией: в нем принимают участие евреи, проживающие в Израиле и Соединенных Штатах. Группа стремится привлечь более широкое внимание к деяниям Хигути Киитиро и способствовать распространению принципов доброй воли на международном уровне.

Памятники должны быть готовы к осени 2022 года, один из них будет установлен в Идзанаги Дзингу, святилище на острове Авадзи, где родился Хигути, а другой на Хоккайдо (место пока не определено), откуда, как надеется внук Хигути, будет открываться вид на Северные территории – острова, находящиеся под управлением России с конца войны, на которые претендует Япония. В группу из 22 человек входят жители Авадзи и Хоккайдо, а также Эдвард Луттвак, всемирно известный американский эксперт по стратегической теории, и раввин Менди Судакевич, глава еврейского центра «Хабад Япония». Им удалось собрать пожертвования на сумму около 30 миллионов йен.

В марте 1938 года, будучи командиром Харбинского особого отделения в японском марионеточном государстве Маньчжоу-Го, генерал-лейтенант Хигути предоставил многим еврейским беженцам, бежавшим из нацистской Германии, возможность пересечь границу в районе советского города Отпор (современный Забайкальск), чтобы оказаться в Маньчжоу-Го. Помимо прочего, он обеспечил беженцев продовольствием и топливом и организовал их транзит через территорию государства. Это произошло за два года до того, как Сугихара Тиунэ, вице-консул японского консульства в Каунасе, Литва, выдал 6000 виз еврейским беженцам.

В то время у евреев с немецким гражданством имелось разрешение на проезд в Шанхай, однако министерство иностранных дел Маньчжоу-Го отказало им в транзите через территорию государства из опасений испортить японо-германские отношения. Однако Хигути настоял на том, что Япония не является вассалом Германии, как и Маньчжоу-Го – вассалом Японии. Он убедил японское правительство и военные власти открыть путь эвакуации через Шанхай, что привело к увеличению числа беженцев, воспользовавшихся этой возможностью. В Золотой книге, где записаны имена людей, помогавших еврейскому народу, и находящейся на постоянном хранении в Еврейском национальном фонде в Иерусалиме, утверждается, что было спасено 20 000 человек.

Сочувствие к бедственному положению евреев

Почему Хигути способствовал спасению еврейского народа? Еще до операции по спасению в Отпоре Хигути выражал поддержку идее создания родины-государства для еврейского народа на первой Дальневосточной еврейской конференции, состоявшейся в Харбине в декабре 1937 года, что свидетельствует о его глубоком понимании и сочувствии еврейскому вопросу.

Предыстория описана в его мемуарах. В 1919 году Хигути в качестве специального агента был отправлен во Владивосток и поселился в русско-еврейской семье. Ведя ночные беседы с молодыми евреями, он установил с ними прочные связи и получил представление о проблемах, с которыми они сталкивались. В 1925 году его командировали в качестве военного атташе в Варшаву, где он расширил свой кругозор. В Варшаве он также стал свидетелем дискриминации и преследования евреев, которые составляли треть населения города.



Хигути Киитиро (в первом ряду справа) в годы работы спецагентом во Владивостоке (фото из личного архива Хигути Рюити)

Несмотря на существовавшую в то время сильную дискриминацию по отношению к «цветным», евреи предоставили жилье и помощь Хигути, а также Ёнаю Мицумасе, военно-морскому офицеру, дислоцированному в Варшаве с 1921 года, и Хякутакэ Харукити, армейскому офицеру, который, как и Хигути, отправился в Польшу в 1925 году для изучения методов криптоанализа. Хигути не забыл еврейское гостеприимство и рассказывал об этом своему внуку Рюити, объясняя, почему он помогал евреям, попавшим в беду.



Хигути Киитиро (в первом ряду, крайний справа) во время пребывания в Варшаве, когда между военнослужащими Японии и Польши установились прочные связи (фото из личного архива Хигути Рюити)

В своих мемуарах Хигути также упоминает инспекционную поездку в Кавказский регион в 1928 году, когда он посетил Тифлис (ныне Тбилиси) в Грузии. Там пожилой владелец еврейского магазина игрушек рассказал Хигути о преследовании евреев, назвав японского императора «спасителем еврейского народа в час бедствия» и похвалив японцев за их толерантность.

Несомненно, этот опыт оказал глубокое влияние на Хигути и лежал в основе его стремления помочь еврейским беженцам. В 1937 году он некоторое время находился в Германии, где нацистский антисемитизм вызвал у него серьезные опасения.

Скрытые мотивы гуманитарных усилий

После отправки войск в Сибирь Хигути стал выдающимся разведчиком. Сираиси Масааки из отдела дипломатических архивов Министерства иностранных дел Японии провел обширное исследование работы Сугихары Тиунэ. Сираиси считает, что Хигути помогал евреям, бежавшим из Советского Союза, частично в целях получения разведывательной информации. Сираиси обратился к иностранным экспертам за помощью в деле изучения фотографий евреев, эвакуированных через Отпор, и многие из спасенных были идентифицированы как русские евреи.

Еще до образования Советского Союза антисемитизм в России был не менее силен, чем в нацистской Германии. В Харбине существовал сильный взаимный антагонизм между евреями и русскими белоэмигрантами, что приводило к частым разногласиям. По словам Сираиси, Сугихара был хорошо осведомлен о ситуации. В своей книге «Сугихара Тиунэ: Долг и гуманность офицера разведки» Сираиси описывает усилия, которые Сугихара предпринимал в литовском городе Каунас, чтобы защитить евреев от угрозы со стороны Сталина. Он также утверждает, что Сугихара был гением разведывательного дела и использовал агентов польской разведки. Если Хигути Киитиро тоже спасал евреев как в гуманитарных, так и в разведывательных целях, это демонстрирует его эффективность как антисоветского агента.

Нацистская Германия высказала возражения Японии как своему партнеру по Антикоминтерновскому пакту. Тодзё Хидэки, в то время начальник штаба Квантунской армии Японии и вышестоящий руководитель Хигути, отклонил жалобы Германии на том основании, что Хигути занимался исключительно гуманитарной деятельностью. Несомненно, его убедил явно провокационный тон Хигути – «считаем ли мы правильным быть лакеями Гитлера и преследовать слабых?» – а также тот факт, что японское правительство не поддерживало расистскую идеологию нацистской Германии, невзирая на военный пакт.

Подвиги Хигути занесены в Золотую книгу Еврейского национального фонда, однако не в одном ряду с Сугихарой, который назван Праведником народов мира — это высшая награда, присуждаемая Мемориалом Холокоста «Яд ва-Шем».

Луттвак утверждает, что многие из 20 000 евреев, спасенных благодаря «дороге Хигути», впоследствии стали послами и учеными в Соединенных Штатах и Израиле. В условиях неопределенности и хаоса никто в Европе не предпринял никаких шагов для защиты евреев – даже премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Как следствие, во время Холокоста было убито 6 миллионов евреев. Напротив, смелая инициатива Хигути «заслуживает широкого признания». Поддерживая признание заслуг Хигути, Луттвак говорит, что «были очень добрые японские солдаты с гуманными убеждениями».



Даниэль Фридман (справа), сын еврейского беженца, сбежавшего по «дороге Хигути», встречает Хигути Рюити, почетного профессора Университета Мэйдзи Гакуин и внука покойного Хигути Киитиро, в Тель-Авиве, Израиль, 15 июня 2018 г. (© Jiji)

Срыв амбициозных планов Сталина на Хоккайдо

Хигути был прикомандирован к базирующемуся в Саппоро 5-му фронту, которому было поручено защищать север Японии, включая Хоккайдо, принадлежавшие Японии острова Тисима (Курильские острова) и южную часть острова Сахалин (японское название – Карафуто). 18 августа 1945 года он возглавил оборону острова Шумшу во время вторжения советских войск. Это была собственная инициатива Хигути. Он игнорировал приказ о прекращении огня, поступивший из имперского штаба после подписания Японией Потсдамской декларации, как и императорский рескрипт о прекращении войны. Как главный офицер контрразведки армии, он прекрасно понимал, насколько далеко простираются амбиции Советского Союза.



Хигути Киитиро (в первом ряду, в центре) во время визита в дивизию Карафуто в октябре 1944 года в качестве командующего 5-м фронтом (фото из личного архива Хигути Рюити)



Хигути Киитиро (в центре) инспектирует участки тундры на северном Карафуто (Сахалин) в качестве командира 5-го фронта (фото из личного архива Хигути Рюити)

На Ялтинской конференции, за семь месяцев до подписания Японией Акта о капитуляции, советский руководитель Иосиф Сталин заключил секретное соглашение, закрепившее его намерение оккупировать Карафуто, Курильские острова и Хоккайдо. 16 августа он потребовал, чтобы президент США Гарри Трумэн разрешил Советскому Союзу оккупировать Хоккайдо к северу от линии между Румои и Кусиро. Его требование было отклонено, но он все же отдал приказ о подготовке базирующегося на Сахалине 87-го стрелкового корпуса к вторжению в Японию.

Хигути отдал приказ сопротивляться советским войскам, которые высадились на острове Шумшу 18 августа, тем самым отсрочив захват Курильских островов и сорвав план вторжения на Хоккайдо. Отказавшись от надежды на захват главного приза, Сталин перебросил войска с южного Сахалина на Эторофу, из-за чего Советам удалось бескровно захватить острова Кунасири, Сикотан и Хабомаи. Незаконная оккупация этих островов продолжается по сей день. Если бы не решимость Хигути предпринять контратаку, весьма вероятно, что Советы вторглись бы в Японию, и страна оказалась бы разделена на две части.

Спасение от трибунала

Видя, что его надежды не оправдались, Сталин попытался сделать так, чтобы Хигути предстал перед Токийским трибуналом (Международным военным трибуналом по Дальнему Востоку), где его должны были судить за военные преступления, но на это наложил вето генерал Дуглас Макартур, верховный главнокомандующий союзных держав.

Некоторые исследователи предполагают, что это произошло из-за вмешательства Всемирного еврейского конгресса. Однако в своих мемуарах Хигути заявляет, что после войны, во время допроса, офицер Контрразведки США сообщил ему, что его спасли англичане, наложив вето на требования СССР о его аресте.

Хигути вспоминал, что, находясь в Польше, он сотрудничал с англичанином Эдмундом Айронсайдом, в то время генерал-майором. Их взаимодействие включало инспекцию учений и обмен разведданными о Советах. Позже Айронсайд дослужился до должности начальника Генерального штаба Британской Империи и звания фельдмаршала. Хигути полагал, что именно Айронсайд оказал давление на Макартура, потребовав, чтобы тот проявил снисхождение к Хигути.

Сотрудничество Японии и Польши в области криптографии, начавшееся с отправки Хигути, привело к значительным достижениям в японской криптографии, а обмен разведданными с Польшей не прекращался со времен Сугихары. Ближе к концу Второй мировой войны Польша предоставила Онодэре Макото, японскому военному атташе в Швеции, подробности секретного Ялтинского соглашения о вступлении Советского Союза в войну против Японии. Новаторская работа Хигути в этой области объясняет его природный талант контрразведчика.

Из-за своей военной карьеры Хигути Киитиро не получил столь широкого признания, как дипломат Сугихара Тиунэ. Однако 9 июля 2021 года состоялся симпозиум, посвященный началу работы Комитета чествования генерал-лейтенанта Хигути Киитиры. Как японец, я рад видеть глобальную переоценку роли Хигути.

Фотография к заголовку: Генерал-лейтенант Хигути Киитиро (фото из личного архива Хигути Рюити)