Олимпийские итоги Японии: смена спортивных поколений в свете и мраке годичной отсрочки Игр в Токио

Хотя токийская Олимпиада, проходившая в условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленного в связи с распространением коронавируса, оставила после себя определенные задачи в организационном плане, японские спортсмены завоевали на этих Играх самое большое количество медалей в истории страны – 58, в том числе 27 золотых. Подводя итоги во многом «беспрецедентной» Олимпиады в Токио, давайте рассмотрим и воздействие, оказанное годичной отсрочкой её проведения.

Прорыв спортивного поколения двухтысячных

Еще до открытия Олимпиады в Токио мнения в японском обществе по поводу ее проведения разделились. Как все сложится? Этот вопрос, наверняка беспокоил каждого. И вот теперь, так или иначе, но 17 дней большого фестиваля спорта уже позади.

Проведение Игр выявило массу задач.

На мой взгляд, при обсуждении и подведении итогов только что завершившегося олимпийского лета следует отделить организационный аспект от спортивного. Что касается последнего, очень радует заметный прорыв нового поколения атлетов – тех, кто родился с 2000 года.

Наиболее символичным представителем этого нового поколения выступает золотой призер в индивидуальном мужском многоборье по спортивной гимнастике Хасимото Дайки, атлет 2001 года рождения.

Если бы Игры состоялись в 2020 году в соответствии с изначальными планами, Хасимото вряд ли удалось бы добиться таких же результатов. В ответ на решение отложить Игры он принял собственное решение – выйти на Олимпиаду с более высоким уровнем сложности исполнения, и это принесло замечательные плоды.

По словам Хироюки Томиты (золотого медалиста Олимпиады 2004 года в Афинах), наставника Хасимото в Университете Дзюнтэндо, его просто изумил рост, которого Хасимото добился за этот год.

«Из-за положения с коронавирусом в университете тянулась ситуация, в которой не было возможности тренироваться, но когда тренировки наконец начались, меня поразила ясность постановки целей Хасимото. Но я был поражен еще сильнее, когда менее чем за год он достиг самостоятельно заданной планки – уровня сложности D».

Преимущества «цифровые» и «аналоговые»

Собирая материал о спортсменах нового поколения, я почувствовал, что цифровая среда для них – родная стихия, и неудивительно, что в их стиле естественным образом находят отражение технологии видеосъемки – не говоря уже о том, что у них хранятся материалы, которые с самого детства снимали на соревнованиях с их участием родители.

Прогресс на аппаратном уровне уже дал перейти от любительского домашнего видео к съемкам на смартфон, что позволяет самостоятельно контролировать технику своего исполнения прямо на тренировках, раз за разом корректируя все, что необходимо улучшить.

Но только за счет этого превосходства на мировом уровне не добиться, – продолжает Томита:

«Прежде, чем приступить к проверке видеозаписи, Хасимото умеет сформулировать собственными словами свои ощущения от тренировки или выступления. Это дает ему возможность роста совершенно иного масштаба в сравнении с теми, кто полагается лишь на просмотр видеозаписи. С приходом нынешней визуальной эпохи умение облечь ощущения в слова становится преимуществом, взятым из прежних, «аналоговых» времен».

Это замечание очень любопытно. С одной стороны, развитие технологий фиксации изображения несет массу удобств, с легкостью становясь общим мировым стандартом обмена и передачи информации. С другой стороны, выделиться среди прочих в этих условиях спортсмену позволило умение изъясняться своими словами – созидательный подход, именуемый креативностью.

Золотая медалистка, изменившая общепринятые взгляды в настольном теннисе

Еще одной спортсменкой, которая дала почувствовать силу японской креативности, стала Ито Мима, вместе с Мидзутани Дзюном вырвавшая в финальной схватке смешанных пар по настольному теннису у китайских соперников первые золотые олимпийские медали Японии в этом спорте.

Ито родилась на год раньше Хасимото – в 2000 году. На нынешних Играх, помимо участия в состязаниях смешанных пар, она завоевала серебро в командном турнире и бронзу в индивидуальных состязаниях, собрав олимпийские медали всех трех достоинств.



Ито Мима, взявшая золото вместе с Мидзутани Дзюном в финале состязаний смешанных пар. В женском командном зачете Ито стала серебряной медалисткой, а в индивидуальных соревнованиях - бронзовой, собрав олимпийские медали всех трех достоинств, 26 июля 2021 г., Токийский спортзал (© AFP / Jiji Press)

Ито выделяется своей оригинальностью. В современном настольном теннисе мейнстримом является использование ракеток с «мягкой резиной на изнанке», позволяющей с легкостью закручивать мяч, а Ито пользуется ракеткой с «мягкой резиной на лицевой стороне». Закручивать мяч ею труднее, однако она позволяет добиваться более высокой скорости. В каком-то смысле это можно назвать «ересью» для современного настольного тенниса.

Сила Ито состоит еще и в том, что она не полагается на существующую тактику. В состязаниях смешанных пар для того, чтобы избежать игры на отрыв в матче с китайской парой, Ито навязала соперникам ближний бой, что в конечном счете принесло победу в матче, ход которого японской паре удалось переломить.

Трудно переоценить значение этой победы, которой была разбита «китайская стена»: с Олимпиады 2008 года в Пекине китайские спортсмены на трех Играх подряд доминировали как в количественном отношении, так и в качественном, забирая все золотые медали. Успех такой спортсменки, как Ито, не сковывающей себя рамками, дал реально ощутить перемену ветра в японском спорте.

«Сделав выбор, она будет наступать со всей решимостью». Эти слова 32-летнего Мидзутани, который играет в паре с Ито, свидетельствует о том, что 20-летняя спортсменка изменила настрой японцев, ведь до сих пор им было свойственно проявлять пассивность в матчах с китайскими соперниками. Новое поколение дает стимул старшим товарищам.

У меня сложилось ощущение: одним из аспектов того, что токийская Олимпиада реализована лишь в неполной мере, является поражение сорокалетних – тех, кто родился еще в эпоху Сёва. Важная задача на будущее для взрослых заключается в том, чтобы не становиться помехой на пути поколений с новыми взглядами, а создавать для них необходимые условия и инфраструктуру.

Не является ли Олимпиада в Токио поводом переписать не только спортивные результаты, но и правила грамматики японского спорта?

Свет и мрак годичной отсрочки

Ощутить желательность смены поколений дает еще и то, годичная отсрочка проведения пошла на пользу многим молодым спортсменам.

В спортивной гимнастике это был не только Хасимото, но и Китадзоно Такэру, который родился в 2002 году и только в марте закончил полную среднюю школу. В легкой атлетике пришедший из-за травмы седьмым в мужском забеге с препятствиями на 3 000 метров Миура Рюдзи тоже родился в 2002 году (он однокурсник Хасимото по учебе в Университете Дзюнтэндо). Молодое поколение представляет и Танака Нодзоми, первой среди японок вышедшая в финал женских состязаний на дистанции 1 500 метров и занявшая 8-е место – она родилась в 1999 году.



Впервые участвовавшая в Олимпиаде Танака Нодзоми (3-я справа, 21 год) в финале женского забега на 1 500 метров заняла 8-е место, 6 августа 2021 г., Токио, Национальный олимпийский стадион (© Jiji Press)

Пока университет был закрыт из-за ситуации с коронавирусом, Миура Рюдзи не переставал тренироваться у себя на малой родине в Симанэ, повышая выносливость, которая и позволила ему добиться своего результата. Танака Нодзоми весь год состязалась на разных дистанциях – от 800 до 5 000 метров, готовясь к своему главному выступлению на Олимпиаде. За это время она установила национальные рекорды на дистанциях 1 500 и 3 000 метров, в полной мере использовав отсрочку.

С другой стороны, было заметно, что некоторым спортсменам из-за отсрочки оказалось трудно поддерживать физическую форму и мотивацию. Многие из них – представители поколения возрастом от 25 до 35 лет, для которых эта Олимпиада должна была стать пиком спортивной карьеры.

К примеру, состязания по бадминтону, в которых были надежды на большое количество медалей, принесли лишь серебро в состязаниях смешанных пар. Главный тренер японской команды Пак Дзюбон полагает, что из всех причин «главной стала отсрочка на год из-за коронавируса».

«Японским спортсменам издавна свойственно постепенно обретать уверенность в своих силах через участие в чемпионатах. Вот почему мне очень жаль, что из-за коронавируса эти состязания не проводились». Ссылаясь на сокращение количества матчей, тренер отмечает и воздействие отсутствия зрителей на трибунах: «Хотя состязания и проходили дома, зрителей не было. У меня создалось впечатление, что на спортсменов давило то, что на них никто не смотрит, что только они сами смотрят друг на друга».

Воля судьбы, удача – тоже важный фактор в спорте. Нет никакого сомнения в том, что из-за отсрочки на год такого крупного мероприятия как Олимпиада жизнь спортсменов круто изменилась. И если у одних эти изменения оказались к лучшему, то у других – к худшему.

И все-таки на протяжении 17 олимпийских дней ощущалось, что удача благоволит тем больше, чем моложе спортсмены. В беспрецедентных условиях, вызванных коронавирусом, они гибко отреагировали и добились результатов.

Вот что говорит гимнаст-золотой медалист Хасимото, у которого теперь остались только преследователи позади.

«Если бы Игры состоялись год назад, то я, пожалуй, мог бы только стараться «попасть на Олимпиаду». Вряд ли это были бы старания ради золотой медали. Хоть я этим и занимался, физическое состояние, пожалуй, просто не поспевало. Была и неуверенность – по силам ли мне ее взять. Но за год я смог одолеть психологические колебания, подготовиться физически и прийти к Играм действительно в самой лучшей форме».

Слушая эти слова, ощущаешь, что золотая медаль – высшая награда за умение сосредоточиться на том, на чем следует.

Хотя это и зависит от вида спорта, но, как утверждают, спортсмен достигает своей лучшей физической формы приблизительно в 25 лет. Многие атлеты из поколения родившихся уже после наступления 21-го века достигут своего пика к Олимпиаде 2024 года в Париже или 2028 года в Лос-Анджелесе.

Быть может, выступления на Олимпийских играх в Токио в 2021 году – всего лишь увертюра к тому, что ждет их впереди.

Фотография к заголовку: в ходе своего олимпийского дебюта 20-летний гимнаст Хасимото Дайки завоевал золотую медаль в многоборье и состязаниях на перекладине и серебро командного турнира, заявив о себе как о наследнике Утимуры Кохэя, 23 июля 2021 г., Токио, Гимнастический спорткомплекс Ариакэ (© AFP / Jiji Press)