Токийское вино с ароматом моря и полей

Винная индустрия Японии стремительно развивается: вина из Яманаси, Нагано и Хоккайдо пользуются всё большей популярностью. Однако наше внимание привлекла винодельня, расположившаяся, как это ни удивительно, в самом центре Токио. Посмотрим, что же представляет из себя «токийское вино».

Виноградник на крыше супермаркета

Квартал Фукагава в токийском районе Кото сформировался вокруг храма Фукагава Фудодо в эпоху Эдо (1603–1868) и до сих пор хранит отголоски тех давних дней. Именно здесь, всего в пятнадцати минутах езды и с одной пересадкой на метро от вокзала Токио, расположена винодельня Fukagawa Winery Tokyo. Выходите на станции Монзен-Накатё, идите через деловой квартал – и вскоре вы попадёте в тихий жилой район, наполненный приятными ароматами фруктов и дрожжей.

Винодельня Fukagawa Winery Tokyo была основана в 2016 году, став успешной попыткой реализовать идею городской винодельни, целью которой было предоставить людям возможность наслаждаться местным вином, не уезжая слишком далеко от дома. Я посетила винодельню в конце сентября 2024 года, когда её сотрудники были заняты созданием вина нового урожая. Ферментационный цех представляет собой помещение с рядом круглых пластиковых резервуаров, каждый из которых имеет около метра в высоту и столько же в ширину. В резервуарах бродят, издавая тихое бульканье, светло-зелёные виноградные ягоды, помещенные туда целиком, вместе со шкуркой. Это виноград сорта Ниагара, характерного для префектуры Яманаси, который медленно превращается в вино под воздействием природных дрожжей. Завораживающее зрелище!



Работники винодельни собирают виноград, выращенный на крыше супермаркета, в августе 2024 года (предоставлено винодельней Fukagawa Winery Tokyo)

Винодельня начала производить вино из винограда, выращенного в самой Фукагаве, в 2020 году. Когда я вслух задаюсь вопросом: «Где же в этом городе может быть виноградник?» Сомелье Ирэй Саюми с улыбкой отвечает: «На крыше супермаркета напротив станции».

Первоначальной идеей было выращивать виноград в горшках, но из-за малой вместимости контейнеров лозы росли медленно. В поисках решения специалисты обратили внимание на метод винодельни «Руфтоп Рэдс» в Нью-Йорке, которая выращивает виноград на крышах зданий Бруклина. Когда сотрудники «Фукагавы» начали использовать такие же массивные контейнеры для своих собственных лоз, они, наконец, добилась здорового роста. Теперь о лозах заботится крупный подрядчик – компания, занимающаяся озеленением крыш.



Мията Такако проверяет процесс брожения в винодельне Fukagawa Winery Tokyo (© Косуги Сатоко)

Климат в Токио не очень подходит для выращивания винограда. Во-первых, в отличие от традиционных винодельческих регионов, здесь нет большого перепада температур ранней весной, необходимого для роста лозы. Сотрудники также беспокоились, что сильная жара прошлым летом будет способствовать росту болезней или не позволит ягодам накопить достаточно сахара, но, к счастью, эти опасения не оправдались. Ирэй с облегчением говорит: «Мы собрали в общей сложности 40 кг сортов «делавэр» и «ниагара», и они были вполне сладкими». Из винограда, выращенного в Фукагаве, в 2023 году было произведено 28 бутылок вина. В 2024 году Ирэй рассчитывает получить 30 бутылок, но не продавать их, а зарезервировать для особых событий.

Морская выдержка

Винодельня пробует нестандартные подходы и в других областях. Вдохновившись историями о вкуснейшем вине, которое находят на затонувших кораблях, компания решила выдерживать вино под водой в Токийском заливе. В 2018 году винодельня объединилась с расположенным неподалёку Токийским университетом океанографии в рамках совместного проекта «Вино Фукагава глубоководной выдержки». Каждый год, в поисках секрета лучшего вкуса, команда погружает в воды залива около 200 бутылок вина.



Вино, выдержанное в море, поднятое из участка залива, закрепленного за Токийским университетом морских наук и технологий (предоставлено винодельней Fukagawa Winery Tokyo)

Для этого эксперимента винодельня каждый год использует вино из разных сортов винограда, тщательно сравнивая результат с вином, выдержанным на поверхности. Винодел «Фукагавы» Мията Такако объясняет: «Созревание вина под водой делает вино не таким терпким, оно легче пьётся. Пузырьки в игристом вине тоже становятся меньше». Один из факторов, влияющих на процесс выдержки, – температура, которая на такой глубине остаётся относительно стабильной, так что винодельня погружает бутылки в залив с Нового года до начала лета. «Вибрации, вызванные приливами и отливами, также могут влиять на то, как созревает вино», – предполагает Мията.

Винодельню можно посетить по предварительной записи. Компания также иногда приглашает добровольцев, чтобы помочь раздавить виноград после сбора урожая. Волонтёрам наверное приятно осознавать, что вино, которое они помогли сделать, оказывается на полках магазинов.

Винодельня Fukagawa Winery Tokyo

Адрес: 1F Takahata Building, 1-4-10 Furuishiba, Kōtō, Tokyo

Часы работы: Ежедневно с 12:00 до 17:00 (продажа вина в бутылках, дегустации). Экскурсии по винодельне проходят по выходным и праздникам в 14:00 и 16:00 (не более шести человек за раз, требуется предварительное бронирование).

Как добраться: Около 4 минут пешком от станции JR Этюдзима или около 6 минут пешком от станции токийского метро Мондзэн-накатё.

Тел.: 03-5809-8058

Подробнее на официальном сайте Fukagawa Winery Tokyo: https://www.fukagawine.tokyo/en

Нэрима – лицо токийского сельского хозяйства

Район Нэрима занимает 40% всех сельскохозяйственных угодий в 23 центральных районах Токио, являясь крупнейшим центром земледелия в мегаполисе. Здесь же находится первая винодельня столицы, известная тем, что создаёт вино, идеально сочетающееся с разнообразной местной продукцией. Винодельня использует виноград исключительно японского происхождения, а иногда и выращенный прямо в Нэриме.

После 20-минутной поездки от станции Икэбукуро до станции Оидзуми-гакуэн и 10-минутной прогулки, наконец, открывается вид на «Токийскую винодельню». В окружении по-деревенски небольших жилых домов и аккуратно засеянных делянок легко почувствовать аграрный характер Нэримы.

Владелица винодельни Этигоя Мива раньше занималась оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией на рынке в Ота, Токио. Знакомство с вкуснейшей капустой, выращенной в Нэриме, и более поздняя встреча с местным токийским сортом винограда «такао» в конечном итоге привели её к виноделию. Сейчас «Токийская винодельня» производит более 30 различных сортов вина в год из винограда, собранного как в Токио, так и в других регионах Японии.



Этигоя Мива с улыбкой демонстрирует пять работающих ферментационных резервуаров Tokyo Winery (© Косуги Сатоко)

Винодельня, занимающая угловую часть небольшого здания, использует пять ферментационных ёмкостей из нержавеющей стали. Каждый чан может вместить до 500 кг винограда. Производство вина – тяжёлый ежедневный труд, и Этигоя полагается на помощь волонтёров. В отличие от крупных производств с оборудованием для контроля постоянной температуры, здание маленькой винодельни подвержено влиянию климата и перепадов температур, что доставляет дополнительные неприятности.

В 2018 году Этигоя объединилась с местными фермерами и ресторанами, чтобы запустить «Винный проект Нэрима», в котором используется только виноград, выращенный в Нэриме. Они арендовали заброшенные сельскохозяйственные угодья, чтобы начать выращивать виноград на семи участках в районе. Размер виноградников варьируется от 20 до 700 лоз. Всего здесь представлено 14 сортов винограда, включая «пино гри», «шардоне, «сёкоси», «каберне совиньон» и «пти мансан». Путём многократных проб и ошибок удалось увеличить урожайность виноградников, и в 2020 году проекту смог наладить регулярный выпуск вина «Нэрима», изготовленного на 100% из местного винограда.



Виноград, собранный на виноградниках Нэримы (Фото предоставлено винодельней Tokyo Winery)

«В этом году мы собрали около тонны белого винограда и полтонны красного. Следующей весной, я думаю, у нас будет около 1500 бутылок белого и красного вина на продажу». Невероятно жаркое лето не помешало Этигоя собрать хороший урожай, и она говорит с улыбкой: «Я рассчитываю, что вино сохранит приятную кислотность и великолепный аромат ягод, и, прежде всего, продемонстрирует достижения сельского хозяйства Нэримы».

Вино «Нэрима» урожая 2024 года планируется представить на мероприятии в честь 10-летнего юбилея компании в апреле. Этот сорт стал чем-то вроде местного деликатеса, который ежегодно раскупается за месяц, и есть поклонники, которые уже с нетерпением ждут появления бутылок нового урожая.

Коллаборация винного ресторана с местными производителями

Свежие вина, изготовленные из винограда, собранного по всей Японии, уже в продаже! В расположенном неподалёку ресторане при винодельне обычно представлено около 10 сортов вина, которые подаются в сочетании с блюдами из овощей, выращенных в Нэриме. Мне удаётся присоединиться к группе посетителей, заглянувших сюда на дневную дегустацию нового вина.



На полках Tokyo Winery можно увидеть вина, изготовленные из винограда, выращенного в Японии. Некоторые из них также можно забрать с собой в собственной посуде (© Косуги Сатоко)

«Как насчёт вина в середине брожения, которое можно попробовать только в это время года? Оно вкусное, сладкое и слегка игристое», – рекомендует Этигоя, и я соглашаюсь. Это вино называется федервайсер. Я пробую его в сочетании с запечённым сладким картофелем под карамельным соусом, отварными арахисовыми орехами и фаршированными баклажанами.



Ресторан «Токийская винодельня» подаёт свои вина в сочетании с блюдами из овощей, выращенных в Нэриме (© Косуги Сатоко)

Вино, налитое в бокалы, приобретает бледно-розовый оттенок и прекрасно контрастирует с осенними овощами. Глоток молодого, практически новорожденного вина подарил ощущение свежести. Бесчисленные крошечные пузырьки приятно щекотали язык. Страсть Этигои к созданию вина, сочетающегося с местными овощами, принесла свои плоды: вино идеально сочеталось с насыщенным вкусом овощей, выращенных на земле Нэримы.

Токийская винодельня

Адрес: 2-8-7 Ōizumi-gakuenchō, Nerima, Tokyo

Часы работы: с 11:00 утра до 17:00 вечера. Ресторан винодельни открыт только в выходные и праздничные дни. Экскурсия на винодельню только по предварительной записи.

Закрыта для посещения по средам.

Как добраться: 10 минут пешком от станции Сэйбу Оидзуми-гакуэн

Тел.: 03-3867-5525

Официальный сайт «Токийской винодельни» (на японском языке):

https://www.wine.tokyo.jp

Фотография к заголовку: Вина, произведённые в Фукагаве, Токио. Многие из них можно попробовать в магазине «Токийской винодельни Фукагава» (© Косуги Сатоко)