Библиотека Харуки Мураками – многоязычное окно в мир творчества писателя

Роберт Кэмпбелл, советник недавно созданного при университете Васэда Международного центра литературы (Библиотеки Харуки Мураками), рассказывает о проводимых в Центре мероприятиях и мировом признании творчества Мураками.

Профессор аспирантуры Токийского университета, специалист по японской литературе Нового времени и эпохи Мэйдзи. Родился в 1957 году в Нью-Йорке. Окончил Калифорнийский университет в Беркли. Получил докторскую степень по литературе в Гарвардском университете (специальность «японская литература»). Преподавал в университете Кюсю, был доцентом в Национальном институте японской литературы. Часто выступает на телевидении. Автор и соавтор нескольких книг: «Повести эпохи Мэйдзи на камбуне» (в соавторстве, 2005) «Голос Эдо – Мир музыки и драмы в зеркале коллекции Куроки» (редактор, 2006), «50 произведений J-литературы – читать по-английски, чувствовать по-японски» (2010), «Английские переводы избранной поэзии Иноуэ Ёсуй» (Иноуэ Ёсуй эйяку касю), редактор книг «Японская классика и инфекционные заболевания» (Нихон котэн то кансэнсё) и «Вековые истории Токио» (Токио хякунэн моногатари).

Библиотека – не архив, а площадка для творчества

В октябре 2021 года состоялось открытие Библиотеки Харуки Мураками (Международного литературного центра при университете Васэда). В апреле того же года на пост советника Библиотеки был назначен Роберт Кэмпбелл. Он специализируется на японской литературе от периода Эдо (1603-1868) до периода Мэйдзи (1868-1912) и не считает себя исследователем творчества Мураками. Это даёт ему свободу в поиске способов развития Библиотеки, находящейся под пристальным вниманием СМИ. По словам Кэмпбелла, он «идёт креативным путём проб и ошибок».

На начальном этапе Кэмпбелл испытал немало сомнений. «В Японии есть много библиотек, названных в честь покойных писателей. Однако Мураками Харуки жив и продолжает писать книги. Сначала я не понимал, как он хочет взаимодействовать с Библиотекой».

В качестве девиза Библиотеки Мураками предложил фразу «Explore Your Stories, Speak Your Heart» (создавай истории, говори от души). Для Мураками Библиотека – не просто архив для хранения своих книг. Он хотел превратить её в место для активного творчества.

«Мураками предоставил Библиотеке коллекцию из десяти тысяч виниловых пластинок, а также рукописи, фотографии, видеоролики и множество других ценных экспонатов, знакомящих нас с 40-летней творческой жизнью писателя. Но это только начало. Мураками хотел, чтобы Библиотека служила не только студентам и исследователям, но и композиторам, читателям, музыкантам и другим людям из Японии и всего мира, чтобы она стала местом встречи, созидающим новое творчество в процессе взаимодействия. Мы должны не просто распространять информацию, а предоставлять людям место для общения и взаимодействия».

Шкурка изюма

Говоря о Мураками, Кэмпбелл использует уникальную метафору: «Он кажется мне крупной виноградиной, упавшей на землю богатого виноградника японской литературы и лингвистической культуры. На шкурке виноградины завелось множество микроорганизмов, создающих новую микрофлору. Книги Мураками переведены на 50 с лишним языков мира. Их читает уже несколько поколений, жители каждой страны воспринимают его творчество по-своему. Этот 40-летний ферментированный плод способен породить новые питательные вещества или стать катализатором для создания чего-то нового».

В рамках мероприятий в честь открытия Библиотеки Кэмпбелл спланировал серию «Встречи с живым писателем». На одной из них Мураками читал свои произведения под аккомпанемент гитаристки Мурадзи Каори. На другой писательница Каваками Хироми и Кэмбелл читали книги Мураками на японском и английском языках, обсуждали вопросы литературы и переводов. На встрече с участием поэтессы Ито Хироми гости складывали цитаты из произведений Мураками в стихи, которые зачитал вслух сам Мураками. Писатель активно участвует в мероприятиях, приглашающих участников в увлекательное путешествие в мир литературы и искусства. На встречах в конце 2021 года проводились чтения с участием Мураты Саяка и Асаи Рё.

«Я намерен продолжать эти небольшие эксперименты. Часть встреч транслируется на сотрудничающей с нами радиостанции Токио FM и музыкальном стриме. Нужно не архивировать созданный контент, а использовать его повсеместно, чтобы искры от встреч создавали крошечные взрывы».

Активное применение ресурсов

У Кэмпбелла имеется опыт проведения подобных мероприятий. После землетрясения и цунами в марте 2011 года он на протяжении нескольких месяцев проводил чтения на горячих источниках Наруко (префектура Мияги), куда заселили беженцев.

«В чрезвычайной ситуации людям прежде всего необходима еда и защита от холода. Однако книгоманам трудно смириться с отсутствием книг. Во время чтений люди по очереди читали вслух рассказы и обсуждали их. Это помогало им лучше узнать друг друга, обменяться душевным теплом».

«Я хочу, чтобы мероприятия в Библиотеке помогали людям общаться и инициировали изменения».



Любимые произведения Кэмбелла – «Кафка на пляже» и «Убийство командора»

За четыре года работы директором Государственного института японской литературы Кэмпбелл стремился не архивировать ресурсы, а активно использовать их в процессе взаимодействия с читателями. Он намерен использовать этот подход и в Библиотеке.

«В прошлом году во время пандемии я задумался о возможности переосмысления инфекционных болезней с помощью исторического опыта Японии. С древних времён инфекции служили материалом для создания произведений литературы и искусства, а также мотивацией к творчеству. Например, в эпоху Хэйан (794-1185) опыт потери значимых людей от инфекционных заболеваний послужил поводом для создания «Дневника Идзуми Сикибу» и «Дневника Сарасина». Используя богатое наследие Государственного института японской литературы, я сделал видеофильм «Японская классика и инфекционные заболевания» на английском и японском языках. Фильм произвёл большое впечатление, особенно за рубежом, и мне стали поступать запросы на использование фильма в качестве учебного материала. Фильм лёг в основу книги «Японская классика и инфекционные заболевания», содержащей свежий взгляд исследователей на инфекционные болезни в японской литературе начиная от антологии «Манъёсю» до Нацумэ Сосэки».

У Кэмпбелла множество планов по организации эффективного сотрудничества представителей различных сфер.

«Я специализируюсь на классической литературе, поэтому сейчас хочу привлечь к мероприятиям людей, связанных с этой сферой. Это расширит сеть контактов Библиотеки. Также я придаю большое значение созданию мультиязычной среды».

Мировое признание Мураками

В Библиотеке хранятся переводы книг Мураками на более чем 50 языков мира. Вышедший в 2020 году сборник рассказов «От первого лица» уже переведён на английский, русский и другие языки, и поклонники писателя с нетерпением ждут выхода новых книг. Как оценивает Кэмпбелл творчество Мураками?



В галерее Библиотеки представлены книги и переводы книг Мураками

«Творчество Кавабаты Ясунари, Танидзаки Дзюнъитиро и других представителей современной японской литературы проникло за рубеж на фоне волны ориентализма. «Танцовщица из Идзу», «Снежная стране» и «Стон горы» посвящены отношению японцев к жизни и смерти и природе. Мураками пошёл по другому пути и работает в другом пространстве».

«Моё знакомство с Мураками состоялось во второй половине 80-х, когда я прочитал на японском «Норвежский лес». Переворачивая страницы, ты знакомишься с Японией эпохи Сёва, но это не является центральной темой. Книга близка японцам и людям из других стран, каждый может сопоставить себя с её персонажами»

«У Мураками другой исторический фон. Он начал обретать популярность за рубежом во второй половине 80-х, когда во многих странах мира активизировалось демократическое движение. В Корее прошли массовые протесты студентов, сопровождавшиеся многочисленными жертвами. Когда мир делился на две части, эпоха борьбы за формирование народного общества новых ценностей резонировала с произведениями Мураками, поэтому он стал очень популярен среди молодёжи. На фоне либерализации в Китае, начавшейся во второй половине 80-х, а также демократизации Восточной Европы после распада СССР в 1989 году местная молодёжь тоже увлеклась творчеством Мураками».

«Его книги не связаны с политикой и не затрагивают такие темы, как насилие, конфликты и неравенство. Однако читатели ощущают выявление существующего в обществе неравенства и обмана, борьбу молодёжи с этими явлениями и их бессилие».

«Со второй половины 90-х годов книги Мураками стоят на полках книжных магазинов во всех зарубежных аэропортах, но его не считают представителем японской литературы. Он стал первым японским писателем, не перегружающим книги историческим контекстом и другими особенностями Японии. Он уникален даже в масштабе мировой литературы».

Пандемия и расслоение общества, ставшие неотъемлемыми признаками 20-х годов XXI века, усиливают ощущение изоляции и одиночества. Что может сделать литература в данной ситуации? В поисках ответа на этот вопрос Мураками ведёт активное сотрудничество с Библиотекой.

Интернет-сайт Международного литературного центра при университете Васэда (Библиотеки Харуки Мураками)

Текст: Итакура Кимиэ, редколлегия Nippon.com

Фотография к заголовку: Роберт Кэмпбелл на лестнице между первым и цокольным этажами в Библиотеке Харуки Мураками, которая по замыслу архитектора Кума Кэнго должна стать туннелем между повседневностью и «другим миром». На лестнице размещены «маленькие человечки» (＠ Ханаи Томоко)