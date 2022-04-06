Впервые в мире в Токийский залив вошло управляемое автопилотом судно-контейнеровоз

Токийский залив – один из наиболее загруженных транспортных участков в мире. Однако именно здесь впервые была осуществлена успешная проводка контейнеровоза под управлением автопилота. Более чем 99% международного торгового оборота Японии приходится на морские пути, поэтому на скорейшее внедрение технологий автономного судоходства возлагаются большие надежды.

Фонд Nippon Foundation сообщает, что управляемый автопилотом контейнеровоз успешно преодолел 790-километровый маршрут в оба конца между Токийским заливом и портом Мацусака в городе Цу, префектура Миэ. В Фонде говорят, что автоматическая проводка судна по маршруту с таким интенсивным морским трафиком, как Токийский залив, где ежедневно пересекаются множество судов, была выполнена впервые в мире.

Испытание проводилось консорциумом, включающим около 30 японских компаний во главе с компанией Japan Marine Science, входящей в NYK Group, в рамках финансируемого Nippon Foundation проекта автономного судоходства Meguri 2040. Помимо представителей судоходной и судостроительной отраслей, в проекте приняли участие специалисты из самых разных областей, включая NTT Group, поставщиков метеорологических информационных услуг и морских страховщиков.



Слева направо: Акаминэ Коити, президент компании Japan Marine Science, управляющий директор фонда Nippon Foundation Унно Мицуюки и президент фонда Сасакава Ёхэй

Корабль без капитана успешно следует по маршруту, несмотря на интенсивный водный трафик

Ежедневно Токийский залив пересекают около 500 судов. Это на 50% более загруженный маршрут, чем Сингапурский пролив, и в 10 раз более загруженный водный путь, чем Панамский канал. Для проведения испытаний группа выбрала 95-метровый контейнеровоз «Судзаку» вместимостью 749 метрических тонн. Хотя автопилот для следования по заранее заданному курсу предусмотрен на многих крупных судах, полностью автономные суда также оснащаются автоматизированными системами предотвращения столкновений и причаливания. 26 февраля «Судзаку» успешно автоматически отшвартовался и вышел в Токийский залив. Затем судно пересекло Токийский залив и легло на курс до порта Мацусака, придставлявший собой 20-часовой путь в одну сторону, прежде чем снова оказаться в Токийском заливе утром 1 марта. Несмотря на то что экипаж несколько раз включал ручное управление, автоматизированная система предотвращения столкновений работала 97,4% времени на пути туда и 99,7% времени на обратном пути.

По словам директора программы консорциума Кувахары Сатору, только на пути в одну сторону судно выполнило 107 маневров уклонения. Каждое изменение курса позволяло контейнеровозу избегать столкновения со сразу несколькими другими судами, так что можно сделать вывод, что «Судзаку» сумел обойти в общей сложности от 400 до 500 судов. Это свидетельствует о положительном результате испытаний.

Для того чтобы судно могло передвигаться автономно, еще на суше в судовые контейнеры были установлены серверы, мониторы и другое оборудование, которое затем было размещено на «Судзаку». Такой подход дает возможность модернизировать существующие суда, сделав их полностью автономными без существенных модификаций самого судна.



Белые грузовые контейнеры в кормовой части «Судзаку» содержат серверы и другое навигационное оборудование (предоставлено Nippon Foundation)



Переключатель под рулевым колесом на мостике «Судзаку» позволяет перевести судно на дистанционное управление

Береговая станция сопровождения – центр дистанционного управления судном

Одной из важных особенностей испытаний было использование береговой станции сопровождения в Тибе. Описанная Кувахарой как «аналог диспетчерской вышки» и «существенный элемент в превращении автономного судоходства в коммерческую реальность», станция собирает метеорологические и морские данные, а также информацию об объемах морского трафика, и контролирует рабочее состояние и состояние машинного отделения судна, позволяя управлять судном дистанционно при возникновении чрезвычайной ситуации. Это было по-настоящему всеобъемлющее испытание с полноценным использованием каналов связи «море-земля».



Береговая станция сопровождения расположена в технопарке Макухари в префектуре Тиба



Помимо контроля за состоянием двигателей и электрооборудования, автономная навигационная система также предупреждает операторов о неполадках



Футуристическая конструкция береговой станции удаленного управления была выбрана для того, чтобы вдохновить молодое поколение

Испытания, проведенные 28 февраля, доказали, что корабль полностью контролируется с береговой станции сопровождения. Группе удалось отправить управляющие инструкции по спутниковой связи на «Судзаку», находившийся примерно в 300 километрах от нее в заливе Исэ.

Кувахара говорит: «Береговая станция сопровождения позволяет нам контролировать и оказывать поддержку тысячам судов в любой момент времени. Благодаря достижениям облачных технологий однажды вы сможете управлять большими судами прямо из собственного дома».



Кувахара регулирует скорость судна



По ночам изображение поступает с инфракрасных камер

Законодательные препятствия

Проект Meguri 2040 направлен на решение таких социальных проблем, как нехватка рабочей силы, старение морской рабочей силы и распространенность несчастных случаев, которые часто связаны с человеческим фактором, а также на то, чтобы к 2025 году коммерческие автономные рейсы стали реальностью. Кувахара говорит, что команда «намерена работать над решением выявленных в ходе испытаний проблем, в то же время внедряя меры, содействующие коммерциализации технологии».

Фактически процесс выработки законодательства и создания нормативов страхования для автономных рейсов займет больше времени, чем разработка самой технологии. Тем не менее, в первую очередь могут быть смягчены требования к крюингу. Действующий Закон о мореплавателях требует, чтобы на мостике судов водоизмещением более 700 тонн постоянно находилось не менее двух человек, независимо от того, являются ли эти суда автономными или нет; это означает, что, при условии восьмичасовой вахты, минимальный экипаж такого судна должен состоять из шести человек. Если требования к численности экипажа будут смягчены за счет внедрения автономных навигационных систем, оснащенных автоматизированными средствами предотвращения столкновений, это освободит достаточное количество моряков для управления еще одним судном. Возможность решить проблему нехватки моряков с помощью новой технологии является еще одной причиной почему ее разработка является столь неотложной задачей.



В транспортных контейнерах на корме «Судзаку» размещена автономная навигационная система. Внутри находятся комната наблюдения и серверное помещение

14 марта в рамках проекта Meguri 2040 стартовало следующее испытание системы автономного управления, на этот раз для судна-амфибии. Это испытание было шестым и последним, проведенным группой из пяти консорциумов.

Унно Мицуюки из Nippon Foundation говорит: «Теперь мы будем использовать сильные стороны соответствующих консорциумов для дальнейшего ускорения темпов развития. Получив результаты разработки, мы обратимся в Международную морскую организацию и другие органы с соответствующими предложениями».

Будем надеяться, что на выставке 2025 года в Осаке украшением японского «города воды» станут автоматизированные корабли.



«Судзаку» вернулся в Токийский залив после успешного автономного путешествия

Фотографии предоставлены Nippon.com, если не указано иное

Фотография к заголовку: член экипажа управляет судном дистанционно, находясь на береговой станции сопровождения