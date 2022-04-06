Впервые в мире в Токийский залив вошло управляемое автопилотом судно-контейнеровоз

Впервые в мире в Токийский залив вошло управляемое автопилотом судно-контейнеровозЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Фонд Nippon Foundation сообщает, что управляемый автопилотом контейнеровоз успешно преодолел 790-километровый маршрут в оба конца между Токийским заливом и портом Мацусака в городе Цу, префектура Миэ. В Фонде говорят, что автоматическая проводка судна по маршруту с таким интенсивным морским трафиком, как Токийский залив, где ежедневно пересекаются множество судов, была выполнена впервые в мире.
Испытание проводилось консорциумом, включающим около 30 японских компаний во главе с компанией Japan Marine Science, входящей в NYK Group, в рамках финансируемого Nippon Foundation проекта автономного судоходства Meguri 2040. Помимо представителей судоходной и судостроительной отраслей, в проекте приняли участие специалисты из самых разных областей, включая NTT Group, поставщиков метеорологических информационных услуг и морских страховщиков.
Корабль без капитана успешно следует по маршруту, несмотря на интенсивный водный трафик
Ежедневно Токийский залив пересекают около 500 судов. Это на 50% более загруженный маршрут, чем Сингапурский пролив, и в 10 раз более загруженный водный путь, чем Панамский канал. Для проведения испытаний группа выбрала 95-метровый контейнеровоз «Судзаку» вместимостью 749 метрических тонн. Хотя автопилот для следования по заранее заданному курсу предусмотрен на многих крупных судах, полностью автономные суда также оснащаются автоматизированными системами предотвращения столкновений и причаливания. 26 февраля «Судзаку» успешно автоматически отшвартовался и вышел в Токийский залив. Затем судно пересекло Токийский залив и легло на курс до порта Мацусака, придставлявший собой 20-часовой путь в одну сторону, прежде чем снова оказаться в Токийском заливе утром 1 марта. Несмотря на то что экипаж несколько раз включал ручное управление, автоматизированная система предотвращения столкновений работала 97,4% времени на пути туда и 99,7% времени на обратном пути.
По словам директора программы консорциума Кувахары Сатору, только на пути в одну сторону судно выполнило 107 маневров уклонения. Каждое изменение курса позволяло контейнеровозу избегать столкновения со сразу несколькими другими судами, так что можно сделать вывод, что «Судзаку» сумел обойти в общей сложности от 400 до 500 судов. Это свидетельствует о положительном результате испытаний.
Для того чтобы судно могло передвигаться автономно, еще на суше в судовые контейнеры были установлены серверы, мониторы и другое оборудование, которое затем было размещено на «Судзаку». Такой подход дает возможность модернизировать существующие суда, сделав их полностью автономными без существенных модификаций самого судна.
Береговая станция сопровождения – центр дистанционного управления судном
Одной из важных особенностей испытаний было использование береговой станции сопровождения в Тибе. Описанная Кувахарой как «аналог диспетчерской вышки» и «существенный элемент в превращении автономного судоходства в коммерческую реальность», станция собирает метеорологические и морские данные, а также информацию об объемах морского трафика, и контролирует рабочее состояние и состояние машинного отделения судна, позволяя управлять судном дистанционно при возникновении чрезвычайной ситуации. Это было по-настоящему всеобъемлющее испытание с полноценным использованием каналов связи «море-земля».
Испытания, проведенные 28 февраля, доказали, что корабль полностью контролируется с береговой станции сопровождения. Группе удалось отправить управляющие инструкции по спутниковой связи на «Судзаку», находившийся примерно в 300 километрах от нее в заливе Исэ.
Кувахара говорит: «Береговая станция сопровождения позволяет нам контролировать и оказывать поддержку тысячам судов в любой момент времени. Благодаря достижениям облачных технологий однажды вы сможете управлять большими судами прямо из собственного дома».
Законодательные препятствия
Проект Meguri 2040 направлен на решение таких социальных проблем, как нехватка рабочей силы, старение морской рабочей силы и распространенность несчастных случаев, которые часто связаны с человеческим фактором, а также на то, чтобы к 2025 году коммерческие автономные рейсы стали реальностью. Кувахара говорит, что команда «намерена работать над решением выявленных в ходе испытаний проблем, в то же время внедряя меры, содействующие коммерциализации технологии».
Фактически процесс выработки законодательства и создания нормативов страхования для автономных рейсов займет больше времени, чем разработка самой технологии. Тем не менее, в первую очередь могут быть смягчены требования к крюингу. Действующий Закон о мореплавателях требует, чтобы на мостике судов водоизмещением более 700 тонн постоянно находилось не менее двух человек, независимо от того, являются ли эти суда автономными или нет; это означает, что, при условии восьмичасовой вахты, минимальный экипаж такого судна должен состоять из шести человек. Если требования к численности экипажа будут смягчены за счет внедрения автономных навигационных систем, оснащенных автоматизированными средствами предотвращения столкновений, это освободит достаточное количество моряков для управления еще одним судном. Возможность решить проблему нехватки моряков с помощью новой технологии является еще одной причиной почему ее разработка является столь неотложной задачей.
14 марта в рамках проекта Meguri 2040 стартовало следующее испытание системы автономного управления, на этот раз для судна-амфибии. Это испытание было шестым и последним, проведенным группой из пяти консорциумов.
Унно Мицуюки из Nippon Foundation говорит: «Теперь мы будем использовать сильные стороны соответствующих консорциумов для дальнейшего ускорения темпов развития. Получив результаты разработки, мы обратимся в Международную морскую организацию и другие органы с соответствующими предложениями».
Будем надеяться, что на выставке 2025 года в Осаке украшением японского «города воды» станут автоматизированные корабли.
Фотографии предоставлены Nippon.com, если не указано иное
Фотография к заголовку: член экипажа управляет судном дистанционно, находясь на береговой станции сопровождения