Как Японию познакомили с узбекской домашней кухней: «Самаркандский дворик» в Такаданобаба, Токио

Посреди скопления ресторанов восточноазиатской кухни в районе станции Такаданобаба в Синдзюку находится одинокое заведение, специализирующееся на кухне Узбекистана. Эта страна и ее культура до сих пор практически неизвестны в Японии. Среди блюд, которые предлагает посетителям владелец ресторана Арзикулов Акмал, центральное место занимает плов – блюдо из риса, считающееся символом национальной кухни его родины. Так Акмал надеется познакомить всех с Узбекистаном.

Желание познакомить японцев с Узбекистаном

Район вокруг станции Такаданобаба отличается богатым интернациональным колоритом. За уникальный образ этого района отвечают заведения, расположенные в здании ACN Takadanobaba.

На первом цокольном этаже находится одно из многочисленных бирманских кафе, на втором - китайский магазин. На третьем этаже расположены многочисленные ресторанчики, представляющие самые разные страны Азии. В их числе и открывшийся осенью прошлого года «Самаркандский дворик» - ресторан узбекской кухни, который привлек мое особое внимание.

Интересно, о чем думает большинство людей, когда они слышат название Узбекистан? Лично я знаю об этой стране только то, что она находится на старинном Шелковом пути и когда-то была частью Советского Союза. Что, в общем-то, почти ничего.

Когда я признаюсь в этом, владелец магазина Арзикулов Акмал только тихонько посмеивается.

«Узбекистан не так хорошо известен в Японии. Я открыл это заведение, потому что захотел, чтобы люди лучше узнали мою страну».

Акмал приехал в Японию в 2011 г. по обмену, чтобы изучать финансы, но, по его словам, это произошло не потому, что он испытывал какой-то особый интерес именно к Японии.

«Большинство студентов из Узбекистана уезжают за границу для продолжения учебы после университета, поэтому я просто сделал как все. Я поступил в аспирантуру Токийского международного университета. Никаких особых причин для такого выбора не было. Я также поступал в аспирантуру в Корее, но у меня оказались знакомые в Японии, и я решил, что лучше приеду сюда».



Все чайники и горшки, выставленные в ресторане, привезены из Узбекистана

Как ни странно, вдохновением для открытия этого ресторана послужила еще одна связь с Кореей.

Пять лет назад я ездил в Корею, и в Сеуле был район «Маленький Узбекистан», где было много ресторанов, предлагавших блюда моей родины. Я подумал о том, как хорошо было бы иметь такие рестораны в Японии, и решил, что сделаю это сам. Тогда я и начал работать над своим проектом».

Но откуда в Сеуле «Маленький Узбекистан»? Акмал объясняет непростую историю его возникновения.

Он рассказывает, что еще во времена Российской империи в Приморской области, расположенной недалеко от границы с нынешней Северной Кореей, поселилась община корейцев. Но когда в 1920-х годах Япония захватила Корейский полуостров, советский лидер Иосиф Сталин заставил этих корейских эмигрантов переехать в Среднюю Азию, опасаясь, что они будут шпионить в пользу Японии. На сегодняшний день в Узбекистане проживает 200 тыс. этнических корейцев, называющих себя «корё-сарам» – традиционное название корейцев в бывших советских республиках. Таким образом, связи с Кореей действительно очень глубоки.

Я чувствую, что мир еще так велик, и мы многого не знаем.

Испытания пандемией

«Самаркандский дворик», получивший свое название в честь древнего города на Шелковом пути, который также является родиной Акмала, преодолел непростой путь.

Как раз в тот момент, когда подготовка к открытию шла полным ходом, разразилась глобальная пандемия COVID-19. Вся ресторанная индустрия потерпела серьезные убытки. Однако Акмал по натуре оптимист, поэтому он и думать не хотел об отмене своих планов.

«Пандемия, конечно, оказалась тяжелым испытанием, однако в этот период повсюду стали появляться пустующие помещения, так что это оказалось удобно для открытия нового ресторана», – рассказывает он, вспоминая те дни.

В конце концов он увидел, что в Такаданобаба, районе, где собираются как его соотечественники-узбеки, так и другие мусульмане, появилось хорошее место. Оно находилось на третьем этаже нового здания с прекрасной террасой, откуда открывался вид на реку Канда. Ему понравился постоянный свежий ветерок с реки.



В одном из углов ресторана можно увидеть большой казан, привезенный из Узбекистана, установленный на уникальную по форме печь, изготовленную с особой тщательностью

Определившись с местоположением, Акмал начал готовиться к открытию. Но, к сожалению, в запланированный день открытие так и не состоялось. На этот раз проблема заключалась в том, что специальная печь еще не была готова.

Национальным блюдом Узбекистана является блюдо из риса, называемое «плов». Акмал решил сделать это блюдо, отличающееся огромным региональным разнообразием и являющееся основным на больших праздниках, своим фирменным. Он хочет познакомить Японию с пловом, но для воссоздания подлинного вкуса этого блюда требуется специальная печь. Ему с трудом удалось найти человека, способного изготовить такую печь.

«Я решил заказать большой казан, в котором можно приготовить сразу семьдесят порций плова, и пригласить шеф-повара, который однажды попал в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив восемь тонн плова за один раз. Но без печки у нас ничего не получалось».

Акмал был в полной растерянности, пока не появились хорошие новости.

“Я узнал, что один узбек, который сейчас работает в Японии в сфере ремонта, у себя на родине в Узбекистане занимался постройкой печей для плова».

Он обратился к этому специалисту со своим заказом и, хотя «Самаркандский дворик» открылся на месяц позже запланированного срока, в нем теперь была самая настоящая печь для плова.

Множество целей

«Самаркандский дворик» – гордость и радость Акмала. Ресторан оформлен в современном стиле необрутализма. Открытая кухня позволяет покупателям наблюдать за тем, как шеф-повар готовит свое фирменное блюдо.

Когда я заглянул в ресторан, он как раз заканчивал готовить большую партию плова. Рис блестел от льняного масла, которое используют в самаркандском варианте плова.



Плов в ресторане «Самаркандский дворик» – символ заботы Акмала о деталях. Он уже стал хитом среди посетителей

Плов — это блюдо из риса с нежным мясом ягненка, перепелиными яйцами, морковью, нутом и изюмом. Удивительно, но главным героем этого блюда оказывается морковь. Повар томит огромное количество моркови в кастрюле в течение двух-трех часов, чтобы вся ее естественная сладость пропитала остальные ингредиенты.

Такую чистую морковную сладость трудно найти в других блюдах, поэтому неудивительно, что в ресторане много постоянных посетителей-японцев. Акмал посоветовал мне добавить в плов немного йогурта, чтобы подчеркнуть кислотой морковную сладость. После этого я не смог остановиться, пока не съел всё.

После плова настало время чая.

Ресторан «Самаркандский дворик» предлагает не только еду. Здесь также имеется полный чайный сервис. Кажется, что на каждом углу в Узбекистане есть чайная, или чайхана, где люди сидят и отдыхают за чашкой зеленого чая.

Акмал уделяет большое внимание аутентичности вкуса и атмосферы, поэтому он привез из своего дома разноцветные чайные чашки и горшки, чтобы воссоздать в Такаданобаба атмосферу настоящей чайханы. Естественно, десерты также изготавливаются вручную.

«Самаркандский дворик» постепенно становится одним из самых популярных мест в Такаданобаба. В то же время Акмал занимается и другими проектами. Он работает над открытием школы японского языка в своем родном городе Самарканде и помогает разрабатывать халяльные пищевые добавки для диабетиков. «Так много всего хочется сделать, а времени не хватает», – говорит он с сожалением, но при этом сохраняет бодрость духа. Возможно, это связано с тем, что его изначальная цель – сделать Узбекистан более известным в Японии благодаря своему ресторану – постепенно воплощается в жизнь.

Пока же по террасе «Самаркандского дворика» гуляет приятный ветерок, разнося по району успокаивающий сладковатый аромат свежего плова.



«Самаркандский дворик» – дом узбекской кухни в Токио

Самаркандский дворик

Третий этаж, здание Takadanobaba Building, 3-5-5 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo

Тел.: 080-4421-7774

Открыто с 11:00 до 16:00/17:00 до 21:00 (с 14:00 до 21:00 по пятницам), закрыто по вторникам

В 4 минутах ходьбы от станции Такаданобаба

Фотография к заголовку: Акмал рассказывает свою историю в современной стилистике «Самаркандского дворика», расположенного в светлом и уютном новом здании

Все фотографии © Кумадзаки Такаси