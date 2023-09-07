От маленьких рамэн-кафе до крупных супермаркетов: где в Токио соблюдают халяль

В последние годы в Токио и прилегающих районах наблюдается резкий рост числа ресторанов и продуктовых магазинов, предлагающих клиентам халяльную пищу. Этот бум даёт мусульманам больше возможностей найти в Японии подходящий ресторан независимо от того, приезжают ли они сюда в качестве туристов или живут здесь, и знакомит любопытных японцев, ищущих новых кулинарных впечатлений, с новой кухней.

Рамэн и молитвы

Сейчас, когда поток иностранных туристов в Японию возобновляется, один из ресторанов рамэн напротив станции Нака-Окатимати неподалёку от любимого туристами токийского района Асакуса часто заполнен посетителями из-за рубежа. Это «Айям-я», входящий в киотскую сеть ресторанов, известную своим белым куриным бульоном.



Рамен на курином бульоне Торисоба – хит в «Айям-я». Обширное меню также включает курицу с рисом и блюдо с говядиной гюдон (© Кумадзаки Такаси)

Этот ресторан уникален тем, что в нем есть небольшое помещение, где гости-мусульмане могут совершать свои ежедневные молитвы. Более того, все блюда в меню «Айям-я» являются халяльным, что означает, что практикующие мусульмане могут поесть там без опаски.

«Что такое халяльная еда?» Я задал этот вопрос владельцу магазина Сайфулле, который приехал в Японию из Шри-Ланки более шести лет назад.

Сайфулла, правоверный мусульманин, отвечает на беглом японском.

«Халяль — это образ мышления, который качается не только еды, но мировоззрения. В исламе поведение делится на два класса: хорошее поведение считается халяльным, а неподобающее поведение — харамом. Если в повседневной жизни мы будем избегать харамного поведения, такого как воровство, драки и так далее, и вместо этого вести себя должным образом, Аллах, наш Бог, присмотрит за нами и вознаградит нас в загробной жизни».

Хотя поначалу я был сбит с толку таким отклонением от темы еды, как только я понял взаимосвязь между халялем и харамом, всё стало ясно.

«Мы, мусульмане, соблюдаем халяль и в отношении еды, потому что хорошее здоровье — это часть ежедневного хорошего поведения. Другими словами, мы избегаем запрещённой пищи, которая, согласно учению Аллаха, вредна. Самыми известными запрещёнными продуктами являются свинина и алкоголь, но даже курица, к примеру, не будет халяльной, если она убита и обескровлена не надлежащим образом».



Владелец ресторана Сайфулла свободно говорит на японском после многих лет, проведённых в стране (© Кумадзаки Такаси)

«Айям-я» популярен как среди мусульман, живущих в Японии, так и среди туристов-мусульман, но его также часто посещают туристы-немусульмане, равно как и японцы, особенно любители рамэна.

Этот факт никак не связан с халяльностью блюд. Рамен от Айям-я, приготовленный из халяльных ингредиентов, также полезнее для здоровья, поскольку в нем не используются химические добавки. По мере распространения здорового питания всё больше и больше немусульман склоняются к халяльной пище.

Владельцы ресторанов и продуктовых магазинов, предлагающих халяльную еду, в многом стремятся помочь мусульманам, беспокоящимся о соблюдении принципов халяль, исходя из собственного опыта.

Сайфулла не исключение. Он вспоминает: «Когда я приехал в Японию и изучал японский язык, я испытывал серьёзные трудности, потому что не мог найти халяльную еду».

В 2017 году группы мусульманских футбольных фанатов приехали из Малайзии в Осаку на чемпионат Азии по футболу. Многие из них привезли с собой пластиковые упаковки с собственными продуктами, потому что в Японии было очень трудно найти место, где подавались бы халяльные блюда.



Ресторан «Айям-я» Син-Окатимати, Мотоасакуса, Тайто, Токио, 3-10-3. Часы работы: 11:30-15:00; 17:00-22:00 (© Кумадзаки Такаси)

Крупнейшая в Японии торговая улица с заведениями халяль в токийском районе Син-Окубо

Самая крупная халяльная торговая улица Японии раскинулась перед станцией Син-Окубо в Синдзюку. Известная как Исураму ёкотё, или «Исламская аллея», она наполнена звуками незнакомых языков и магазинами, торгующими специями, овощами и мясом, которые вы не найдёте в японских супермаркетах, что придаёт ей очень экзотический вид.

Этот район начал привлекать больше мусульманских жителей к концу 2000-х, и сейчас здесь расположены магазины, торгующие халяльными продуктами питания и ингредиентами из таких азиатских стран, как Непал, Индия, Бангладеш и Пакистан. Когда я зашёл в пакистанский магазин Siddique National Mart, у меня возникло ощущение, что халяльная еда действительно прижилась в Японии.

Владелец магазина Миан Рамзан Сиддик приехал в Японию 28 лет назад из Пакистана. Приехав, он обнаружил, что экономика Японии предоставляет благоприятные условия для развития бизнеса, и открыл пакистанский ресторан халяльной кухни Siddique Palace, который со временем расширился до 26 заведений.

Однако, когда в 2011 году произошло Великое Восточно-японское землетрясение, шеф-повара сети один за другим вернулись домой, и к 2016 году многие точки закрылись. Сиддик, однако, отказался покидать Японию и начал искать способы укорениться на местном рынке ещё крепче, например, выращивая рис и маниоку в Кисарадзу, префектура Тиба.

Помимо халяльных ресторанов, Сиддик владеет фермой и рестораном морепродуктов в Кисарадзу. В его национальном магазине в Син-Окубо также продаётся хлеб в японском стиле, что редко встречается в магазинах халяльной еды.

Хлеб в магазин поставляет Фудзинами Ясуо, пекарь из Кисарадзу. Слушая историю о его знакомстве с Сиддиком, начинаешь лучше понимать с какими, порой неожиданными, трудностями мусульмане сталкиваются в Японии.

«Миан пришёл в мой магазин, чтобы попросить меня испечь хлеб в японском стиле. Он объяснил, что во многих сортах японского хлеба используются эмульгаторы, содержащие свиное сало, поэтому мусульмане не могут его есть. Энтузиазм, с которым Миан хотел сделать аппетитный японский хлеб доступным для мусульман, особенно детей, был заразителен и вдохновил меня на создание халяльного хлеба».

После халяльного рамэна, который больше не является редкостью, следующим шагом, похоже, стал халяльный хлеб.



Siddique National Mart, 2-9-15 Хякунин-тё, Синдзюку, Токио 169-0073. Работает с 11:00 до 23:00. (© Кумадзаки Такаси)

Гигантский супермаркет в гигантском жилом комплексе

Поскольку число мусульман в Японии неуклонно растёт и в настоящее время составляет 200 000 иностранцев и 50 000 граждан Японии, в 2020 году в Мисато, префектура Сайтама, открылся первый в стране крупный халяльный супермаркет. Это Бонго Базар, расположенный в жилом комплексе Мисато Данти, известном своим огромным размером.

На прилавках Бонго Базара представлены не только японские продукты питания, но и продукция многих азиатских стран, что делает его своего рода «всемирной продовольственной выставкой». Все товары супермаркета можно грубо разделить на два основные части: японские и «зарубежные», а разные ряды представляют продукты разных стран: турецкий ряд, индонезийский ряд, тайский ряд и так далее. В магазине, естественно, можно найти огромное разнообразие специй, а также финики, необходимые для питания во время Рамадана, вдоволь козлятины и даже алые банановые цветы, равно как и множество других незнакомых и экзотических для Японии продуктов.

Полки отчётливо промаркированы помогая понять, какие продукты на них находятся: «халяль», «подходит для мусульман» или «не халяль». Персонал явно прилагает все усилия, чтобы помочь клиентам сделать правильный выбор.



Интерьер Бонго Базара светлый и опрятный, а халяльные ингредиенты чётко маркированы, чтобы их можно было быстро найти (© Кумадзаки Такаси)



На полках представлено огромное разнообразие ингредиентов и специй (© Кумадзаки Такаси)

Однако привлекательность Бонго Базара не только в огромном выборе продукции, который предлагает супермаркет, но и в его тщательно продуманном интерьере, также привлекающем покупателей. Такое внимание к деталям и стремление создать неповторимую атмосферу роднят Бонго Базар с чрезвычайно популярной японской сетью магазинов Дон Кихот.

«Честно говоря, у нас на складе много товаров, которые японские покупатели не понимают, — говорит менеджер магазина Минова Кен. —Однако мы не пытаемся уберечь их от встречи с неизвестным. Скорее, мы планируем магазин таким образом, чтобы все посетители смогли найти в нём что-то для себя».

Согласно концепции Минова, магазин обильно украшен красочными картинками и запоминающимися слоганами. Рядом с дверью есть табличка с надписью «Добро пожаловать в увлекательный мир Бонго Базара!», а в качестве фоновой музыки в магазине звучит музыкальная тема из фильмов про Индиану Джонса.

Наслаждаясь встречей с неизведанным

Владелец Бонго Базара Бадал Чакладер с самого начала позиционировал магазин таким образом, стремясь «создать правдивый образ мусульман, которых часто неправильно понимают».

Чакладер, мусульманин из Бангладеш, говорит, что мечтал открыть такой масштабный халяльный супермаркет около 10 лет. Но это должно было быть нечто большее, чем просто большой магазин, это должно было быть место, где японцы и мусульмане могли бы сосуществовать.

«В этом была главная задумка, — объясняет он. — Например, почти все покупатели в магазинах в Син-Окубо — мусульмане иностранного происхождения, не так ли? И большинство из них — мужчины. Там очень мало покупательниц-женщин. Я хотел создать магазин, куда могли бы приходить за покупками и японцы, и мусульмане, особенно женщины».



Бадал Чакладер, уроженец Бангладеш, владелец супермаркета Бонго Базар (© Кумадзаки Такаси)

Бонго Базар — это воплощение его мечты.

Женщины в парандже и японские семьи приходят в супермаркет и совершают свои покупки с хорошим настроением. Благодаря деятельности управляющего магазином Миновы, в магазин приходят и многие японцы из жилого комплекса Мисато Данти, где расположен супермаркет.

Улыбаясь, Чакладер говорит:

«Мы привлекаем покупателей-мусульман из таких мест, как Нагано, Гумма, Ибараки и Тотиги потому что в Бонго Базар есть множество товаров, которые больше нигде невозможно приобрести. Мы получем много просьб о создании подобного магазина в других городах. Японские покупатели тоже интересуются необычными ингредиентами из-за рубежа, а не только японскими продуктами, и они спрашивают нас, как использовать специи. Если бы у нас было больше таких мест, как это, я думаю, все бы поняли, что мусульмане тоже просто люди».

Халяльная еда потихоньку объединяет представителей разных культур по всему миру.

Фотография к заголовку: Мусульманская семья, которая часто ходит за покупками в Бонго Базар (3-208-1 Хиконари, Мисато, Сайтама) (© Кумадзаки Такаси)