Линия Тюо: путешествие по самобытным пригородам Токио

Железнодорожная линия Тюо пересекает кольцевую магистраль Яманотэ, огибающую центр Токио, и ведёт на запад от Синдзюку. Линия проходит через районы, обладающие неповторимым шармом. Расположенные там магазины, рестораны и достопримечательности стоят того, чтобы посетить их хотя бы раз.

Разнообразие культур Токио

Яманотэ – это кольцевая железнодорожная линия в центре Токио, которая служит главной транспортной артерией города. Оператором линии является Восточная железная дорога Японии (JR East). Линия Тюо – тоже одна из главных линий Токио, она также обслуживается компанией JR East и идёт с востока на запад, пересекая кольцо Яманотэ.

Линия Тюо берет своё начало на станции Токио и через Синдзюку следует дальше на запад, в префектуры Яманаси и Нагано. Это одна из старейших железнодорожных линий в Японии, действующая с 1889 года. В 1904 году линия Тюо стала первой железной дорогой в Японии, на которой начали использоваться электропоезда.

Большое количество железнодорожных веток начинаются на крупных станциях линии Яманотэ, и процветающие районы, окружающие эти станции, имеют свой особый местный колорит. На линии Тюо отправной точкой является Синдзюку, откуда поезда следуют на запад сквозь череду очаровательных кварталов.

Линия Тюо проходит через районы, в которых есть своё самобытное искусство, литература и другие формы массовой культуры, а также субкультуры – от манги и аниме до музыки и моды. На протяжении многих лет древние традиции и разнообразные культуры сосуществовали, и одним из результатов этого симбиоза стало множество необычных и относительно недорогих блюд местной кухни. А поскольку арендная плата здесь низкая по сравнению с центром мегаполиса, селиться в районах вдоль железнодорожной ветки Тюо выгодно.

Некоторые говорят, что все, что вам может понадобиться, легко можно найти в этих городках, расположенных вдоль линии Тюо, и поэтому, поселившись в одном из них, вы уже никогда не захотите уезжать. Я сам переехал в район рядом с линией Тюо в 1989 году, в год падения Берлинской стены, когда пошёл в школу, и с тех пор живу там.



Поезд с характерными оранжевыми вагонами линии Тюо на станции Накано. На заднем плане – башня Nakano Sun Plaza (фото: Фукусако Аяко)

Когда писатель Ибусэ Масудзи (1898-1993) был молод, он построил дом в Огикубо на линии Тюо, где прожил много лет. В его «Летописи Огикубо» (Огикубо фудоки) говорится, что в конце 1920-х и 1930-х годах среди молодых писателей было модно селиться в пригородах Токио. Ибусэ отмечал, что «третьеразрядные писатели переезжали в районы вдоль линии Тюо к западу от Синдзюку». В то время более популярные писатели предпочитали Омори, где и по сей день живут известные деятели культуры, и ближние пригороды на юго-востоке Токио. Ибусэ описывал Огикубо на западе как место, где «никто не будет сплетничать у тебя за спиной, даже если ты будешь ходить в чем-то поношенном, хоть в телогрейке дотэра. Это идеальное место для тех, кто называет себя бедными молодыми литераторами».

Независимо от того, насколько непритязательно человек одевался в те дни, никто не стал бы высмеивать его, и всякий считался бы своим, независимо от стиля жизни. Подобная широта взглядов и по сей день характерна для районов, расположенных вдоль линии Тюо . В результате множество популярных художников манги, актёров и актрис, музыкантов и прочих людей искусства выбрали для жизни именно их, когда только начинали свою карьеру.

Районы, окружающие станции этой линии, такие как Накано, Коэндзи, Асагая и Ниси-Огикубо, известны своей самобытностью.

Японский рай для коллекционеров: Накано

Примерно в четырёх минутах езды от Синдзюку находится станция Накано, притягивающая к себе коллекционеров всех мастей.



Торговые ряды, начинающиеся от северного входа станции Накано, известен как Nakano Sun Mall. Он соединяется с бродвеем Накано, центром японской субкультуры (фото: Фукусако Аяко)

Официальным талисманом района считается Накано Дайсуки Накано-сан, шарнирная кукла со стрижкой каре. У этой куклы есть своя биография, которая гласит, что она приехала в Накано, в поисках места, где никто не будет отвергнут, и с тех пор живёт там, поняв, что в Накано она может оставаться собой. На самом деле Накано славится множеством магазинов, предлагающих разнообразные предметы, которые люди любят и коллекционируют, включая наручные часы, фотоаппараты и модели поездов. Но самыми популярными среди них являются персонажи манги и аниме.



Несмотря на то, что Накано главным образом известен своей субкультурой, он также является популярным местом для тех, кто ищет наручные часы (фото: Фукусако Аяко)

Рядом с северным входом на станцию Накано находится ряд популярных магазинов, известных под общим названием Nakano Sun Mall, которые напрямую соединены с торговым центром под названием Nakano Broadway. Переступив порог, посетители попадают в ошеломительную смесь цветов.

Цокольный этаж отведён под продовольственные товары, но там можно найти и магазин одежды под названием Petit Paris. Основное внимание посетителей привлекают магазины, расположенные со второго по четвёртый этажи, в которых представлены товары, связанные с культурой аниме и манги.



Талисман Накано, Накано Дайсуки Накано-сан, сидит на прилавке магазина в Nakano Broadway (фото: Фукусако Аяко)

В мире аниме и манги особой популярностью пользуются коллекционные карточки. Они используются в карточных играх, самыми популярными из которых в Японии являются Yu-Gi-Oh! и Pokémon. Эти карты настолько популярны, что многие фанаты стремятся собрать полные комплекты, хоть это и нелегко. Некоторые карточки настолько редки, что сейчас продаются по цене, превышающей 100 миллионов йен.

В ответ на эту тенденцию количество магазинов, торгующих карточками, расположенных в Накано, увеличилось, а это, в свою очередь, привело к увеличению числа туристов со всей Японии и даже из-за рубежа, прибывающих на станцию в поисках карточек. Во многих из этих магазинов есть уголок, где покупатели могут бесплатно поиграть, принеся свои комплекты карточек. В наши дни нередко можно увидеть, как иностранные туристы сражаются друг с другом за игровыми столами.

Коэндзи: Мекка винтажной одежды

Следующая после Накано станция – Коэндзи, расположенная в городе Сугинами. Район Коэндзи приобрёл известность благодаря музыкантам, начинающим актёрам и актрисам, а также другими представителями богемы, которые раньше собирались здесь. Поскольку многие из них были экстравагантными чудаками, независимо от того, насколько причудливо вы были одеты, вам было бы трудно выделиться в этой толпе эксцентриков.

Сегодня Коэндзи меняется. Район издавна славился обилием бутиков с уникальными предложениями и самобытной культурой моды. В наши дни в Коэндзи можно найти множество магазинов подержанной одежды. Благодаря растущей популярности подержанной одежды среди молодых покупателей эта тенденция приводит в Коэндзи за покупками всё больше ценителей моды.



В изысканных магазинах Коэндзи можно приобрести винтажную одежду (фото: Фукусако Аяко)

В Коэндзи магазины секонд-хенда продают не столько подержанную одежду по низким ценам, сколько более высококлассные винтажные вещи. Там можно найти то, что в Японии известно как амэ-кадзи – «американский повседневный стиль», а также винтажную европейскую одежду. В любом случае изделия уникальны и тщательно подобраны в нужном стиле. Менее дорогие, чем брендовые вещи, они, тем не менее, стоят дороже, чем продукты так называемой «быстрой моды». Винтажные американские повседневные вещи, такие как толстовки и джинсовые куртки, вновь набирают популярность, и в результате многие из них продаются по цене в десятки тысяч йен каждая. Брюки-карго М-47 и М-65 и другие предметы военной экипировки стали популярны в социальных сетях, что привело к росту цен на них.



Футболки с изображениями персонажей аниме висят у входа в магазин в Коэндзи (фото: Фукусако Аяко)

Каждое лето здесь, в районе, ограниченном улицей Васэда с севера и Омэ-кайдо с юга, проводится крупный фестиваль традиционных танцев – Коэндзи Ава одори. Каждый год в течение двух дней его посещает около миллиона человек.

Асагая: уголок высокой культуры

Как упоминалось выше, Ибусэ Масудзи жил в Огикубо, но часто оправлялся выпить с друзьями и коллегами-писателями в Асагаю. Компания, с которой он обычно общался, состояла из молодых авторов, которые жили в основном в городах, расположенных вдоль линии Тюо. Одним них был Дадзай Осаму.

Асагая сохраняет эту культуру даже сегодня, и на её улицах, и в магазинах чувствуется своеобразная «литературная» атмосфера. Торговый район к северу от железнодорожной станции не особенно велик, но в нем находится знаменитый кинотеатр, в котором проводятся уникальные показы. Здесь также есть театр, где идут спектакли. Переулок, известный как Улица Джаза Асагаи, – центр музыкальной жизни города. Рестораны и питейные заведения по соседству известны своей культурной, серьёзной атмосферой, но есть также несколько идзакая (баров с непринуждённой обстановкой, где можно ещё и поесть), которые открыты до утра. Они популярны среди писателей и исполнителей, которые много пьют и любят посидеть в баре.



Кинотеатр «Лапута Асагая» – центр культурной жизни Асагая (фото: Фукусако Аяко)

Хотя сейчас это процветающий торговый район Сугинами, в прошлом здесь был лес, населённый дикими животными. Когда жители близлежащих районов подали петицию с просьбой построить в Асагае железнодорожную станцию, она была отклонена на том основании, что «лисы и еноты не ездят на поездах». Затем землевладельцы обратились к своему представителю в японском парламенте, что в конечном итоге привело к строительству станций Асагая и Коэндзи. Землевладельцы попытались передать члену парламента денежное вознаграждение в знак признательности за его усилия, но он отказался его принять. Тогда землевладельцы пожертвовали участки земли, на которых построили дорогу, соединяющую дом этого парламентария с Асагаей. Сегодня вдоль этой дороги расположен коммерческий район, известный как Жемчужный центр Асагаи, который начинается у южного входа на железнодорожную станцию.

Там расположено большое количество местных магазинов, в том числе несколько, торгующих печеньем тайяки. Часто можно увидеть, как посетители едят эти сладкие лакомства в форме рыбы, прогуливаясь по торговому району.



Магазины Жемчужного центра придают этому району особый старомодный вид (фото: Фукусако Аяко)

За сладостями отправляйтесь в Ниси-Огикубо

Ещё одной достопримечательностью городов, расположенных вдоль линии Тюо, является множество недорогих и гостеприимных питейных заведений. Рядом со станцией Ниси-Огикубо находится район, известный как Янаги-кодзи, происхождение которого восходит к хаотичным дням сразу после поражения Японии во Второй мировой войне. Даже сегодня этот район напоминает посетителям о том, как выглядела Япония в первые послевоенные годы. Ниси-Огикубо популярен благодаря своей затейливой и разнообразной кулинарной сцене, а в центре Токио он особенно известен своими высококачественными и красивыми сладостями.



Рестораны и питейные заведения, расположенные в закоулках Ниси-Огикубо – достопримечательности этого района (фото: Фукусако Аяко)



Одна из многих кондитерских в Ниси-Огикубо (фото: Фукусако Аяко)

В Ниси-Огикубо работают одни из лучших японских шеф-кондитеров и кондитерских магазинов, а также давно зарекомендовавшие себя пекарни. Некоторые из самых популярных магазинов распродают все товары уже утром, через час или два после открытия. В этом районе расположены многие из самых известных магазинов и бутиков Токио, а также традиционные японские кондитерские лавки. Так что посетители могут попробовать широкий ассортимент сладостей, если отправятся за покупками в этот район.

Фотография к заголовку: Район ресторанов и баров недалеко от станции Ниси-Огикубо. Города, расположенные вдоль линии Тюо, известны обилием популярных магазинов (фото: Фукусако Аяко)