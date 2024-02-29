Радость есть: философия еды в клинике домашнего ухода «Кагаяки»

Даже когда люди болеют, они хотят получать удовольствие от еды. Клиника комплексного ухода на дому «Кагаяки» в Гинане, префектура Гифу, завоевала признание пациентов и их семей благодаря тому, что в основе их профессиональной философии лежит сёкураку, «удовольствие от еды».

Клиника «Кагаяки» расположена в уютном деревянном здании, окружённом пышным лугом на вершине холма в городе Гинан префектуры Гифу. Просторная и пронизанная светом, она больше похожа на загородный пансионат. Однако на самом деле это штаб-квартира персонала клиники, оказывающей медицинскую помощь на дому пациентам, которые с трудом переносят поездки в больницу и обратно. За зданием клиники припарковано около дюжины автомобилей, ожидающих выезда на дом к пациентам.

Также на территории находится лагерь «Кагаяки» – реабилитационный центр, где дети с тяжёлыми умственными или физическими заболеваниями могут отдохнуть до начала учебного года.



Совещание сотрудников перед началом рабочего дня. Находясь в общем атриуме с небольшим количеством перегородок, разделяющих пространство, все рабочие группы чувствуют связь друг с другом (фото Дайдо Ацуси)

В июне 2023 года сотрудники медицинского центра Тимэй в Тайнане, Тайвань, посетили «Кагаяки» вместе с сотрудниками компании Chimei Frozen Food. В группу, насчитывавшую 11 человек, входили диетолог, логопед, стоматолог и гигиенист полости рта. Программа их обучения была построена вокруг понятия, которое в «Кагаяки» называют сёкураку, или «радостью еды». Группа изучила методы и подходы, помогающие пациентам, испытывающим трудности с приёмом пищи, продолжать получать удовольствие от еды. Автор, который сопровождал тренинг в качестве переводчика, делится впечатлениями от визита и знакомства с теорией о связи питания и здоровья в обществе со стареющим населением.

На приветственной встрече в первый день обучения Итихаси Рёити, президент «Кагаяки», выступил с лекцией под названием «Без еды нет жизни!»



Итихаси прочитал свою лекцию, что вполне уместно, за трапезой из суси и якитори (фото Дайдо Ацуси)

Хоть я был сосредоточен на переводе незнакомой терминологии, название лекции, тем не менее, вызвало в памяти лица моих родных. Прошло более 11 лет с тех пор, как я переехал на Тайвань. Во время моих редких визитов домой в Японию я всегда ценю время, проведённое за общим столом, в разговорах с семьёй. В конце концов, приём пищи – это нечто большее, чем просто удовлетворение аппетита и обеспечение жизнедеятельности организма. Это также важное время для общения, которое питает душу. Насколько безвкусной стала бы наша повседневная жизнь без радости еды?

Однако никто не застрахован от старости и болезней. В какой-то момент любой из нас может утратить простую способность питаться привычным образом.

Утренняя планёрка: фундамент координации

Сотрудники «Кагаяки» начинают каждый день с совещания в 8.30 утра. Разделившись на три группы в соответствии с географическими границами участков, персонал проверяет медицинские карты пациентов, получает отчёты от дежурных врачей и медсестёр о событиях предыдущего вечера и проверяет статус пациентов, которых планируется посетить в этот день. Состояние пациентов, которых на данный момент нет в списке посещений, также не остаётся без внимания.



Утренняя планёрка в «Кагаяки» (фото Дайдо Ацуси)

На этих совещаниях сотрудники всех медицинских специальностей и административный персонал делятся информацией и обсуждают стратегию общения с пациентами во время посещений. Здесь работают врачи общей практики, хирурги, стоматологи, урологи, дерматологи, медсестры, физиотерапевты, диетологи, гигиенисты полости рта, музыкальные терапевты и специалисты паллиативной помощи.

На одном из совещаний сотрудник сообщил, что один из пациентов скончался и подробно рассказал о его истории, от предпосылок для включения клиента в программу домашнего ухода и до конца его жизни. После минуты молчания, которой персонал почтил память пациента, заслушивается следующий отчёт. «Кагаяки» обслуживает около 600 пациентов в год, и около 200 из них каждый год умирают.

Ворота жизненной силы

После часового совещания сотрудники направляются по домам пациентов, к которым они прикреплены. Наша группа навещает 96-летнего мужчину. Он хорошо сложен, умён, его речь ясна, и он находится в хорошем расположении духа, сидя на кровати в задней части со вкусом обставленного дома в традиционном японском стиле. Узнав, что я приехал сюда из Тайваня с ознакомительной поездкой, он поделился со мной: «Мой дядя работал в канцелярии генерал-губернатора Тайваня во время японской оккупации, строил железные дороги».

Около полутора лет назад мужчину направили на получение медицинской помощи от «Кагаяки». Увидев его фотографию того времени, я был потрясен. Он был худым, как спичка, и лежал в постели без сил. Теперь он кажется совершенно другим человеком.

Немедленно после его вступления в программу, стоматолог и гигиенист приступили к уходу за полостью рта. После того как пациенту поставили новые, идеально подходящие вставные зубы, к нему вернулся аппетит. Сейчас в сумке, висящей у кровати, у него всегда есть, чем перекусить, и он может дотянуться до неё в любой момент, когда почувствует голод. Он поправился до 54 килограммов, и сейчас даже подумывает о мерах по контролю за увеличением веса. Дедушка вновь обрёл энергию и даже пытается ходить самостоятельно.

Посещающий персонал получает всю необходимую информацию в ходе бесед с пациентом, членами семьи и сотрудниками служб социального обеспечения, помогающих пациенту днём. Эти визиты обычно координируются с другими медицинскими учреждениями и службами социального обеспечения, чтобы уменьшить нагрузку на пациента. В конце визита данные немедленно вводятся в информационную систему управления клиникой, а инструкции распечатываются и передаются семье до того, как специалисты покинут дом.

На другой день я стал свидетелем визита стоматолога. В его ходе специалисты собрали слюну и с помощью специального аппарата измерили количества бактерий в ней. Затем очистили губкой полость рта. Поскольку зубной протез был слегка смещён, стоматолог подогнал его по размеру прямо на месте. Программу визита также входил массаж лица и шеи, доставивший пациентке искреннее удовольствие. Такое внимание к комфорту пациентов произвело на меня сильное впечатление.



Визит стоматолога (фото Дайдо Ацуси)

Стоматолог из тайваньской группы с завистью наблюдал за процессом. На Тайване выезды стоматологов на дом не распространены и не существует системы государственной сертификации для гигиенистов.

Стоматолог-гигиенист делится с нами соображениями о важной роли гигиены полости рта в жизни пожилых людей: «Когда бактерии, особенно candida, размножаются во рту, это вызывает боль в языке и потерю вкуса. Это, в свою очередь, приводит к потере аппетита, уменьшению потребления пищи и, в конечном счёте, к упадку сил. Мы можем обратить этот процесс вспять просто почистив полость рта, и пациент станет чувствовать себя лучше».

Рот – действительно является воротами, через которые в организм поступает жизненная энергия.

Еда для тех, кто не может есть

Принятая в «Кагаяки» философия сёкураку призвана достичь двух целей: помочь пациентам получать удовольствие от еды, а также помочь семьям пациентов обеспечить их подходящей пищей.

Дисфагия – это неспособность пациента употреблять пищу через рот, пережёвывать и глотать из-за процесса старения, инсульта, деменции или нервно-мышечных расстройств. Возможно, пациента придётся кормить через назальный желудочный зонд или с помощью эндоскопической чрескожной гастростомии, через трубку, введённую непосредственно в желудок.

Даже если уровень дисфагии не требует использования зонда, пациентам всё равно может потребоваться размягчённая пища или пища, консистенции густой пасты. Однако это ложится нелёгким бременем на семьи и создаёт для пациентов риск аспирации, вдыхания жидкости при употреблении пищи и воды. В этом случае пациент не может стараться избегать приёма пищи. Также может быть нелегко обеспечить достаточное количество питательных веществ в такого рода диете.

Чтобы помочь таким пациентам и их семьям справиться с объективными и психологическими трудностями, связанными со следованием этой специальной диете, сотрудники «Кагаяки» разработали различные методы приготовления пищи. Они продемонстрировали их нам на своей кухне. В меню входили рисовая каша, курица-гриль, лапша рамэн и фруктовое желе.



Участники обмениваются мнениями о блюдах «Кагаяки» во время кулинарной демонстрации (фото Дайдо Ацуси)

Например, сотрудники «Кагаяки» рассказывают, что при добавлении воды в пищу, чтобы превратить её в пасту, по сути, теряется половина питательной ценности блюда. Но если приготовить пасту, используя вместо воды рисовую кашу, то блюдо обогатится питательными веществами, содержащимися в рисе.

Особенное внимание гостей привлекло блюдо якитори, курица-гриль. В зависимости от степени тяжести дисфагии для приготовления этого блюда используют жидкую рисовую кашу или варёный рис, которые измельчают в пасту вместе с курицей, придают ей форму цыплёнка, насаживают на шпажки и поливают соусом. В качестве завершающего штриха – и гарантии удовольствия при еде – кусочки на шпажках обжаривают на открытом огне. Запах пищи, приготовленной на огне, также возбуждает аппетит.

Учиться играя

У людей могут быть разные ценности, когда речь заходит о еде, и сотрудники «Кагаяки» всегда уважают их. Чтобы лучше узнать и понять разнообразие этих ценностей, они играют в карточную игру, разработанную собственными силами, которая называется «Ито кадо» (Eat card). В игре используются 40 карточек, содержащих такие фразы, как «Я хочу есть то, что хочу, до конца своей жизни», «Я не хочу желудочный зонд» или «Я не хочу, чтобы меня заставляли есть». В игру могут играть люди разного возраста и происхождения. Участники игры переворачивают карточки в соответствии с определёнными правилами, основанными на гипотетическом возрасте и состоянии здоровья, которые им присвоены на время игры. В конце концов, у каждого игрока остаётся по пять карт, отражающих их собственные ценности. Затем они открывают карты и обсуждают их с другими игроками, учитывая контекст того состояния здоровья, которое было присвоено им в начале игры.

Балансируя между надеждой и тревогами

Философия «Кагаяки» заключается в том, чтобы «помогать людям жить той жизнью, которую они хотят вести дома, сохраняя душевное спокойствие». Однако вместе с надеждой на комфортную жизнь часто приходит беспокойство как за пациентов, так и за их семьи. Аспирационная пневмония, финансовые трудности, внезапные изменения в состоянии, невозможность члена семьи находиться рядом с больным – вот лишь некоторые из распространённых проблем. В средствах массовой информации сообщалось о многих печальных инцидентах, которые, вероятно, являются результатом усталости лиц, осуществляющих уход.

Сильное впечатление на членов тайваньской делегации во время тренинга произвели энтузиазм, которые проявляли сотрудники «Кагаяки», и их готовность прислушаться к пожеланиям пациентов и их семей. Вместе с профессионалами из самых разных областей медицины и ухода за больными все, казалось, были сосредоточены на том, чтобы помочь найти правильный баланс между надеждой и тревогами.

Например, один пациент больше не мог обедать вне дома, но хотел вновь почувствовать вкус блюд одного известного сетевого ресторана. Персонал связался с этим рестораном и попросил его о сотрудничестве, чтобы пациент мог снова поесть «там», не выходя из дома. На белой доске в штаб-квартире расписаны подробности запланированной поездки в Диснейленд, демонстрирующие масштабы усилий персонала по воплощению в жизнь мечты пациента о последнем путешествии.

Этот подход распространяется и на последние мгновения жизни пациентов.

Согласно исследованию отношения к медицинскому обслуживанию на последнем этапе жизни, организованном министерством здравоохранения Японии в 2017, 70% японцев хотели бы провести свои последние дни дома. Однако в реальности 80% людей умирают в больнице.

В «Кагаяки» врачи и медсестры посещают пациентов каждый день или столько раз, сколько необходимо, когда ожидается, что пациенту осталось жить меньше недели. Даже в момент смерти они не торопятся вызывать скорую помощь и вместо этого позволяют семье не спешить с последними словами прощания, прежде чем обратиться в больницу.

Когда Итихаси открыл компанию «Кагаяки» в 2009 году, её штат состоял из трёх человек. В настоящее время в ней работают 68 сотрудников, которые ежегодно обслуживают 600 пациентов. Энтузиазм по поводу услуг «Кагаяки» является доказательством того, что многие люди хотят и нуждаются в медицинском уходе на дому, чтобы жить счастливой и спокойной жизнью, даже когда они больны или стареют. Само слово кагаяки в переводе с японского означает сияющий свет. Остаётся только надеяться, что усилия клиники и её философия распространятся и станут лучом света для Японии, Тайваня и других стран со стареющим населением.



Сотрудники «Кагаяки» и участники тренинга, июнь 2023 года (фото Дайдо Ацуси)

Фотография к заголовку: Вид на залитое солнцем здание клиники «Кагаяки» (фото Дайдо Ацуси)