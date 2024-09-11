Внимание на ринг: знакомство со зрелищной стороной сумо

В отличие от других профессиональных видов спорта в Японии, в сумо сохранилось множество традиционных элементов. В этой статье мы рассмотрим несколько самых ярких и зрелищных аспектов сумо, начиная с системы проведения чемпионатов, церемонии выхода на ринг и различных видов маваси, одежды борцов.

Кто станет чемпионом?

Японский национальный вид спорта сумо известен бережным отношением к старинным традициям, начиная от уникальной одежды и причёсок борцов и заканчивая различными ритуалами, проводимыми на турнирах. Множество исторических, проверенных временем элементов сумо делают этот вид спорта особенно зрелищным.

Система чемпионатов является сравнительно недавним изобретением. Сумо в своей ранней форме было состязанием в силе – по общему мнению, оно было намного жёстче, чем современный вид спорта, – и на протяжении большей части истории не существовало официальной структуры для присуждения титулов или призов наиболее результативным борцам. Только в конце эпохи Мэйдзи (1868-1912) была введена система, согласно которой борец, показавший лучшие результаты на каждом турнире, становился чемпионом.



Такэруфудзи празднует победу на весеннем турнире в Осаке 24 марта 2023 года вместе с матерью, Исиокой Момоко. Он стал первым за 110 лет борцом сумо, выигравшим чемпионат сразу после перехода в высший дивизион, макуути (© Jiji)

Первые официальные турниры начали проводиться в ранний период Хэйан (784–1183) при императорском дворе в рамках пышного праздника под названием сумаи-но-сэти. На ежегодном придворном турнире присутствовали лучшие борцы со всей страны, которые соревновались как представители левого или правого гарнизона императорской гвардии.

Сумаи-но-сэти в конце концов потерял привлекательность, и на протяжении веков популярность сумо то исчезала, то вновь росла. Первые десятилетия периода Эдо (1603–1868) ознаменовались расцветом кандзин-дзумо – публичных состязаний, проводимых в честь буддийских храмов и синтоистских святилищ. Борцы были разделены на две фракции, Восточную и Западную, причём поединки проводились только между представителями противоположных сторон. Вырученные средства шли на строительство и ремонт храмов и святилищ. Мероприятия оказались чрезвычайно популярными и собирали толпы зрителей.

Хотя в первые годы эры Мэйдзи популярность сумо была не так велика, в 1909 году в Токио была открыта специальная крытая арена Рёгоку Кокугикан. Именно в этот период, отчасти под влиянием средств массовой информации и западного спорта, впервые возникла идея определения абсолютного чемпиона соревнований.

Японская ассоциация сумо (Нихон сумо кёкай), организация, управляющая этим видом спорта, сначала установила, что это командный, а не индивидуальный чемпионат и ввела систему, согласно которой чемпионский титул присуждался либо Восточной, либо Западной команде в зависимости от общего числа побед борцов в каждой фракции. Поскольку в этот период не было внутрикомандных поединков, болельщики поддерживали своих любимых борцов, а также предпочитаемую ими команду.

Примерно в то же время газета «Дзидзи симпо» начала присуждать приз борцам, которые закончили сезон без единого поражения. Это также положило начало традиции вывешивать в местах проведения соревнований большие портреты недавних чемпионов. На ранних этапах создания системы чемпионатов организаторам приходилось руководствоваться старинными правилами сумо, которые допускали целый ряд неоднозначных толкований.

Помимо очевидной победы или поражения, существовали такие варианты окончания поединков как ничья, отсутствие участников или отказ от поединка. К тому же существовало правило, согласно которому, если один из борцов не явился на матч, его соперник также отмечался как неявившийся, несмотря на его фактическое присутствие. Каждый из таких результатов заносился в отдельную колонку и не засчитывался в итоговый зачёт спортсменов.



Маэгасира Такаханада (слева), который позже взял имя Таканохана и получил титул ёкодзуна, и одзэки Конисики позируют на церемонии представления своих чемпионских портретов в Токио в 1992 году. Презентация портретов победителей двух предыдущих соревнований проводится за день до начала каждого из трёх турниров во дворце сумо Кокугикан в Токио (© Jiji)



Портреты чемпионов висят внутри спортивной арены Кокугикан. На фотографиях, сделанных по заказу издательской компании Майнити, изображены победители последних 32 турниров (© Jiji)

В 1914 году возникла щекотливая ситуация с определением чемпиона, когда борец Рёгоку установил рекорд в своём дебютном выступлении в дивизионе макуути. Одержав девять побед, он опередил ёкодзуна Татияму, у которого было восемь побед, обеспечив чемпионство «Востоку». До сих пор существуют сомнения в справедливости этого решения. Оба борца не проиграли ни разу, но пропустили по одному поединку. При этом Татияма, который закончил один из боёв вничью, потерял все шансы одержать решающую девятую победу, когда его соперник снялся с соревнований – некоторые утверждали, что по надуманным причинам.

Ассоциация сумо официально приняла систему индивидуального первенства в 1926 году, после того как годом ранее был учреждён Кубок императора – приз, который по-прежнему вручается лучшему борцу в дивизионе макуути. В течение двух последующих лет организация ввела новые правила, помогающие установить только одного бесспорного победителя соревнований. Они включали в себя обязательное проведение дополнительных поединков в случае ничьих и отмену поражений за неявкой противника.

Ещё одно существенное изменение произошло в 1947 году, когда была введена система плей-офф, которая определяет чемпиона, в случае если два или больше борцов показывают одинаковый лучший результат. В военные годы популярность сумо снизилась, и Ассоциация сочла, что отказ от старинного обычая присуждения титула по очкам сделает чемпионат более зрелищным. Эти и другие меры способствовали возвращению интереса к сумо, подготовив почву для возрождения этого вида спорта в послевоенный период.

Спектакль перед схваткой: церемония выхода на ринг

Одним из самых величественных и узнаваемых ритуалов сумо является дохё-ири, исполняемый перед началом поединков в дивизионе макуути. Первое достоверное упоминание о нем относится к годам Кёхо (1716-1736), но исторических свидетельств о происхождении этого захватывающего зрелища не сохранилось.



На гравюре 1849 года работы Утагавы Куниёси (1798-1861) изображена церемония выхода на ринг (предоставлено Центральной библиотекой Токио)

Церемония дохё-ири призвана продемонстрировать зрителям силу борцов с помощью выражения лица, ритуальных хлопков в ладоши и топанья. Касивадэ – это стиль хлопков, при котором борцы с силой соединяют ладони в честь синтоистских божеств. За этим следует сико – ритуал, в котором борец поднимает каждую ногу по очереди высоко в воздух и с силой опускает её на землю в знак превосходства над злыми духами земли.

До эры Мэйдзи борцы, выступающие в дивизионе макуути, во время церемонии выхода на ринг исполняли касивадэ и сико в той же манере, что и современные ёкодзуны, вытягивая одну руку перед тем, как топнуть, демонстрируя свою силу и способность держать равновесие. Однако, поскольку число сумотори в этом дивизионе сейчас значительно больше, чем 10, как было прежде, исполнение ритуала сико таким количеством крепких борцов, заполняющих помост, стало проблематичным, если не сказать опасным. Так что c cико было покончено, и теперь борцы хлопают в ладоши и поднимают обе руки вверх, прежде чем слегка приподнять свои декоративные кэсё-маваси, которые надеваются для этой церемонии.

Обычай называть имя борца, когда он выходит на дохё-ири, также является относительно новым. Традиционно борцы входили на ринг и покидали его во время церемонии без особой помпы и без учета ранга или корпорации. Нынешняя система, при которой рефери (гёдзи) выводит борцов на арену в порядке очередности, и они вступают на дохё, когда слышат своё имя, была принята в 1965 году, чтобы сделать церемонию более интересной для болельщиков.



Борцы во время церемонии выхода на дохё. Она проводится только перед началом схваток в двух высших дивизионах – дзюрё и макуути (© Jiji)

Ёкодзуна дохё-ири следует за церемонией выхода на ринг группы макуути. Впервые этот ритуал был исполнен в 1789 году Таникадзэ и Оногавой, первыми двумя борцами, официально получившими звание ёкодзуна. Согласно историческим свидетельствам, борцы надевали кэсё-маваси и обвязывали вокруг талии специальную толстую белую верёвку симэнава. Каждого атлета выводил на ринг сопровождающий (цуюхараи), вооружённый большим мечом. Неизвестно, какую форму принимали церемонии выхода на дохё, но обычай требовал, чтобы представление соответствовало рангу ёкодзуна и проводилось без излишней пышности.

С течением времени ёкодзуна дохё-ири становилась всё более зрелищной. В церемонию добавлялись новые элементы, в том числе медленное поднятие с корточек с вытянутой одной или обеими руками после выполнения сико. В конце концов установились два различных стиля: сирануи, следуя которому, борец в позе всадника разводит обе руки в стороны, и стиль унрю, который отличается тем, что в нём левая рука согнута, а правая вытянута в сторону.



Ёкодзуна Тэрунофудзи исполняет церемонию выхода на ринг в стиле сирануи (© Kyōdō)

Эволюция маваси

Маваси, единственная одежда борца как на ринге, так и во время тренировок, происходит от простой набедренной повязки, фундоcи. В прошлом было обычным делом раздеваться, занимаясь тяжелым физическим трудом, так что неудивительно, что борцы сражались в одной лишь повязке фундоси. Со временем она эволюционировала в маваси разных типов, которые используются сегодня.

Тип маваси, который надевают борцы дзюрё и макуути на поединки, называется симэкоми. Они шьются из шёлкового атласа, сотканного в стиле хаката-ори. Одной из их отличительных особенностей является полоса жёсткой ткани, известная как сагари, которая закрeпляется на поясе спереди и с которой свисают многочисленные шнуры. У большинства сагари 19 шнуров, но их число может меняться у разных борцов. Главное, чтобы общее количество было нечетным – четные числа считаются неблагоприятными, так как их можно легко «сломать».



Готовясь к поединку, Такаясу проверяет симэкоми (© Jiji)

С другой стороны, маваси для тренировок – это простые хлопковые повязки. Борцы двух высших дивизионов дзюрё и макуути носят белые маваси, в то время как борцы более низкого ранга, макусита, надевают черные маваси как для тренировок, так и для поединков.



Гонояма (слева) атакует одзэки Котодзакуру, пока борцы более низкого ранга наблюдают за тренировкой (© Jiji)

Главное украшение сумотори

В отличие от традиционных маваси и симэкоми, напоминающий фартук кэсё-маваси имеет исключительно декоративную функцию и надевается во время церемонии выхода на ринг и для особых случаев.

В начале периода Эдо сумотори обычно носили белые льняные набедренные повязки. Однако по мере того, как в обиход вошли шелк и атлас, борцы начали украшать свои маваси живописными узорами, вышитыми золотой и серебряной нитью по кромке повязки.



Сцена поединка в годы Гэнроку (1688-1704) в период Эдо, когда ещё не было различия между маваси и симэкоми

Маваси становились всё более изукрашенными, так что во время схваток пальцы борцов часто запутывались в вышивках. Примерно к середине XVIII века кэсё-маваси, которые использовались исключительно для выхода на ринг, и симэкоми стали изготавливать отдельно. Передняя часть кэсё-маваси становилась длиннее и длиннее, пока не достигла верхней части ступней борцов, предоставляя больше пространства для всё более заметных украшений. Такими мы и видим их сейчас.

Кэсё-маваси стоят недешево, начиная от 800 000 йен и выше. Эти расходы, как правило, не ложатся на борцов, поскольку богато украшенные предметы экипировки им обычно дарят покровители, фан-клубы или спонсоры. Дизайн кэсё-маваси может представлять продукцию компании-спонсора, а может иметь особый смысл для самых борцов, например, отражать их прозвище, связь с их родной префектурой или страной.



Слева направо: кэсё-маваси Такамидзакари обыгрывает его прозвище «Робокоп»; Атамифудзи позирует в кэсё-маваси с изображением фирменного десерта из его родного города, а на церемониальном поясе Тобидзару изображен Царь обезьян, легендарный персонаж, маленький, но сильный, как и сам борец (© Jiji)

Истории известны два кэсё-маваси, которые особенно выделяются своей роскошью. Первый пояс принадлежал ёкодзуне Хитатияме в эпоху Мэйдзи, и на нём было изображено лавровое дерево с листьями, инкрустированными жемчугом, рубинами и другими драгоценными камнями. В центре красовался бриллиант весом в 5 карат. Но даже это великолепие уступает богатству кэсё-маваси Вакасимадзу, который оценивался в сногсшибательную сумму в 150 миллионов йен и на котором был изображен парящий орел, сжимающий бриллиант весом в 10 карат. Говорят, что сам маваси стоил около 5 миллионов йен, остальная часть общей стоимости приходилась на сверкающий драгоценный камень.

Хотя сегодня кэсё-маваси уже не так вызывающе роскошны, они до сих пор остаются одним из самых ярких и выразительных атрибутов сумо.

Фотография к заголовку: борцы макуути в кэсё-маваси во время церемонии выхода на ринг (© Jiji)