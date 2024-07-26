Хаята Хина: японская левша-ас лидирует в женском настольном теннисе в Париже

Яркая звезда японского настольного тенниса Хаята Хина в 24 года своим первым участием в Олимпиаде бросает вызов непростой задаче – сбросить с пьедестала соперниц из Китая. В дополнение к мощным крученым ударам с позиции левши она изрядно отработала бэкхэнд и наработала потенциал, который вселяет тревогу и в китайских теннисисток. Как бы ни была высока китайская стена на ее пути, Хаята нацелена на олимпийское золото.

Долгожданная первая Олимпиада

Заслуженная представительница японского женского настольного тенниса Хаята Хина, наряду с ровесницами 2000-го года рождения Ито Мимой и Хирано Миу, входит в так называемое «золотое поколение», которое выступает настоящим локомотивом мира настольного тенниса, но в олимпийских состязаниях ей до сих пор участвовать не доводилось. Хаята могла лишь наблюдать, как ведут борьбу на Олимпидах в Рио-де-Жанейро и Токио ее коллеги Ито и Хирано, но этим летом она наконец выходит на заветную олимпийскую арену.

Отбросив печаль, на Олимпиаде в Токио, на которой Хаята сопровождала японскую команду в качестве резервного игрока, она беззаветно поддерживала подруг, выступая в качестве партнера по тренировкам и даже подбирая мячи. Во время матчей она болела за них со зрителского места до полной потери голоса, а когда ее близкая подруга Ито в паре с Мидзутани Дзюном в состязаниях смешанных пар завоевали золотые медали, она плакала от радости так, словно сама одержала эту победу.

От всей души радуясь за соратников, завоевавших олимпийские медали, в душе она, конечно, мечтала о том, что в Париже она обязательно будет сама участвовать в состязаниях. Именно это дало ей неоценимо важный опыт, позволив непосредственно проследить и прочувствовать, в какой предельно пиковой психологической, технической и физической форме находится спортсмен, одерживающий в итоге победу на главном спортивном состязании. После токийской Олимпиады она отдала себя без остатка работе по наращиванию своих сил с тем, чтобы через три года штурмовать вершину на Играх в Париже.

На Чемпионате Азии по настольному теннису 2021 года, который проходил в Дохе в Катаре, Хаята завоевала сразу три короны – в командных, женских одиночных и смешанных парных состязаниях. Набирая очки в течение примерно двух лет с марта 2023 года, в решающем отборочном состязании, по итогам которого обладатели первых двух мест получали путевки на Олимпиаду в Париже, Хаята продемонстрировала подавляющее и безусловное лидерство. Она уверенно выросла в звезду настольного тенниса первой величины.



Хаята, выигравшая в январе текущего года Чемпионат Японии по настольному теннису, фотографируется на память с завоевавшей серебро Харимото Мивой – две лучшие участницы чемпионата обеспечили себе путевки на летние Олимпийские игры в Париже. 28 января 2024 г., Дворец спорта в Токио (© «Кёдо цусин»)

Первое поражение, нанесенное Китаю за 44 года

Но цель Хаяты – не выступить на Олимпиаде. Настоящая цель – стать признанной всеми спортсменкой, достойной олимпийского золота. А для этого необходимо свергнуть с пьедестала соперниц из империи настольного тенниса – Китая.

Отточив мощные крученые удары, позволяющие использовать возможности левши, Хаята расширила инструментарий нападения. Она тщательно подготовилась к борьбе с китайскими соперницами, не только еще более усилив свои бэкхэнды, но и поработав над технической изощренностью подач.

В мае 2023 года на Чемпионате мира по настольному теннису (проходил в ЮАР в городе Дурбан) в четвертьфинале состязаний в женском одиночном разряде Хаята нанесла поражение Ван Иди, занимавшей в то время третью строчку в мировом рейтинге. Это была трудная победа, вырванная в отчаянной борьбе – она продолжалась с девятью матч-поинтами. Результат был поистине исторический, поскольку в индивидуальных состязаниях чемпионатов мира представительница Японии победила китаянку впервые за 44 года.

В схватке с китайской соперницей, занимающей одну из верхних позиций мирового рейтинга, Хаята словно билась в глухую стену, и в голову постоянно приходила мысль: «Если я ее преодолею, неужели дальше будут и другие?» Именно по этой причине, признается Хаята, «я держалась изо всех сил, стремясь преодолеть эту «китайскую стену». Победа на чемпионате принесла не только радость, но и понимание: все, что я делала до сих пор, не было ошибкой». Это сильно придало ей уверенности.

В действительности, в этом матче она оказалась в тяжелой ситуации, когда крученые удары, в которых она весьма искусна, не приносили очков, а победу удалось вырвать благодаря переходу к активным атакам мощными бэкхэндами. На матч-поинте тоже был исполнен мощный бэкхэнд. К победе Хаяту привело гибкое реагирование и смелое изменение тактики в ходе матча.

Олимпиада в Париже: сразу в трех состязаниях

В феврале текущего года в командных соревнованиях Чемпионата мира по настольному теннису (в южнокорейском Пусане) Япония потерпела поражение от команды Китая со счетом 2:3 и была вынуждена довольствоваться серебряными медалями, и тем не менее поначалу японские спортсменки лидировали и до самого финала неотступно преследовали китайских соперниц, отставая всего на шаг.



Радость на лице Хаяты после первой победы над китаянкой Чэнь Мэн в финале командного турнира на чемпионате мира. 24 февраля 2024 г., Южная Корея, Пусан (© Reuters)

В этом матче Хаята одержала первую победу над золотой медалисткой Токийской олимпиады Чэнь Мэн, которой в прошлом уступила все семь поединков. В борьбе с этим «универсальным бойцом», обладающим самым разнообразным потенциалом, Хаята смогла победить благодаря тому, что лишила Чэнь возможности наносить сильные удары после того, как заключила: «Простой игрой в своем излюбленном стиле мне ее не победить». С этой мыслью Хаята сосредоточила усилия на непредсказуемости своей игры, постоянно нанося удары, которые Чэнь не могла предугадать. «Когда соперница не понимает логики, это приводят к запоздалой реакции в следующий момент».

«Полагаю, что это самая большая боль, причиненная Китаю до сих пор», – прокомментировала Хаята.

Потерпев поражение в матче с сильнейшей соперницей – китаянка Сунь Инша, Хаята болезненно ощутила разницу с собственными возможностями – по ее собственному признанию, она «почувствовала, что сил маловато», и тем не менее, извлекла из игры подсказки для выстраивания тактики на Олимпиаде в Париже.

В китайских СМИ все громче бьют тревогу о том, что Японию нельзя недооценивать: «Следующим главным соперником для китаянок в настольном теннисе очевидно становится Хаята Хина, ею вряд ли стоит пренебрегать». Эти слова приоткрывают ощущение опасности, которую внушают реальные возможности взошедшей японской звезды.

На Олимпиаде в Париже ожидается, что она будет участвовать в трех состязаниях: женском одиночном разряде, смешанном парном разряде вместе с мастером мужских одиночных состязаний Харимото Томокадзу, а также в женских командных соревнованиях.

Стена китайской обороны по-прежнему высока, и завоевать золотую медаль - задача решительно непростая. И все-таки Хаята нацелена только на самую вершину. Запоздавшая в начале пути новая «золотого поколения» продолжает восхождение к своей первой вершине мечты.

Фотография к заголовку: Хаята играет в женском командном турнире на Чемпионате Азии по настольному теннису в Пхёнчане в сентябре прошлого года. 5 сентября 2023 г., Южная Корея, Пхёнчан (© Reuters)