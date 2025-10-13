Сацумаимо: сладкий картофель, покоривший Японию

На рынке появляются новые сорта сладкого картофеля, радующие ценителей разнообразием вкусов и текстур. Традиционно осенний клубень теперь доступен круглый год и вдохновляет новые кулинарные тренды – от закусок до выпечки. В этой статье мы расскажем о том как меняется имидж скромного японского сладкого картофеля сaцумаимо.

Красочные ярмарки сацумаимо

Сладкий картофель, который по-японски называется сацумаимо, стал весьма популярен в Японии. Во время осеннего сбора урожая проходит множество фестивалей, посвящённых сацумаимо, и для его поклонников открывали свои двери экспозиции сацумаимо в Осаке, Канагаве, Симанэ, Айти и других префектурах Японии. В начале ноября в Сидзуоке состоялось второе подобное мероприятие после чрезвычайно популярной весенней ярмарки в марте. На этих мероприятиях представлены всевозможные блюда из сацумаимо, от восхитительно сладких печёных якиимо до аппетитных десертов из сладкого картофеля.

В ноябре в Кавасаки, префектура Канагава, прошёл собственный «Фестиваль Супер Клубня» – бесплатное четырёхдневное мероприятие, в рамках которого проводились тематические мастер-классы по сбору и оценке сладкого картофеля. Посетителей также ждало множество возможностей для шоппинга, в том числе в 15 магазинах со всех уголков страны, предлагающих сладости из сацумаимо. Организаторы доказали, что бум на кондитерские изделия из сладкого картофеля – это не мимолётное увлечение. Сацумаимо прочно занял своё место как ингредиент для пирогов, пирожных и других сладостей.



Летом в Сайтаме проходит многолюдная ярмарка Сацумаимо Экспо (предоставлено Организационным комитетом Фестиваля Сацумаимо)

Импорт с материка

Долгая история сладкого картофеля полна событиями. Согласно веб-сайту министерства сельского хозяйства Японии, он появился в тропических регионах Центральной Америки, расположенных на территории современной Мексики, и начал культивироваться в Центральных Андах около 800-1000 гг. до н. э. Сладкий картофель прибыл из Нового Света в Европу вместе с Христофором Колумбом в конце XV века, но местные климатические условия не позволили ему там прижиться. Позже он был завезён в колонии в Африке, Индии и Юго-Восточной Азии и затем распространился по всему миру.

Сладкий картофель впервые появился в королевстве Рюкю на территории современной Окинавы в XVII веке благодаря торговым связям острова с Китаем. Оттуда он распространился на север, в землю Сацума (нынешняя префектура Кагосима), откуда и произошло название сацумаимо, означающее «сацумский картофель». Сладкий картофель иногда также называют караимо, что указывает на его китайское происхождение, равно как и кансё, то же название, которое используется в Китае.

Сладкий картофель стали выращивать по всей Японии и его потребление неуклонно росло. На протяжении своей истории сацумаимо пережил несколько взлётов популярности. По словам Хасимото Аюки, возглавляющего Ассоциацию послов сацумаимо, выращивание сладкого картофеля получило широкое развитие в период Эдо (1603-1868), когда восьмой сёгун Токугава Ёсимунэ, вдохновлённый работой голландского исследователя Аоки Конъё, приказал выращивать крахмалистые клубни в качестве культуры, заменяющей рис в неурожайные годы.

Но народная популярность пришла к сацумаимо в Эдо (ныне Токио) в 1793 году, когда уличные торговцы начали предлагать якиимо, печёные клубни, в качестве лакомства. После инаугурации нового правительства Мэйдзи в 1868 году население Токио быстро выросло, и последовал второй бум, вызванный популярностью сладкого картофеля как доступного продукта питания. Появление кондитерских изделий в западном стиле в 1920-х годах отодвинуло сацумаимо на второй план, но в 1950-х годах он пережил третий пик популярности благодаря появлению исиякиимо – сладкого картофеля, печёного на раскалённых камнях, который продавался с фургончиков уличными торговцами. «Люди оценили удобство покупки печёного сладкого картофеля вблизи от своих домов, – говорит Хасимото, – и спрос на него резко вырос».

В наши дни мало кто из продавцов якиимо объезжает окрестные улочки, но многие супермаркеты и мини-маркеты с большим успехом продают печёный сладкий картофель. Четвёртый и самый недавний бум был вызван появлением электрических грилей в 2010 году, а также появлением новых сортов сацумаимо, в частности сладких, крахмалистых клубней сорта анно-имо.

Многоликий сацумаимо

Чтобы удовлетворить разнообразные вкусы потребителей, был выведен целый ряд новых сортов сацумаимо. По данным министерства сельского хозяйства, сегодня в Японии чаще всего выращивают сорт бэнихарука, печёные клубни которого имеют кремообразную консистенцию. Сорт бэниадзума, с более сухими, рассыпчатыми клубнями, распространён в регионе Канто. Между тем, Кокэй №14, который отличается хорошо сбалансированным сочетанием мягкости и рассыпчатости, часто выращивается в Кансае и на юге Кюсю. Среди других сортов, которые являются вариантами Кокэя №14, есть местные марки Городзима Кинтоки (Исикава), Наруто Кинтоки (Токусима), Миядзаки Бэни (Миядзаки) и Бэнисацума (Кагосима).

Сорт анно-имо, вызвавший недавний бум популярности сацумаимо, был выведен на острове Танэгасима в Кагосиме из сладкого картофеля, завезённого из Индонезии. На фоне растущей популярности клубни анно-имо стали хорошо продаваться, и в 1998 году были зарегистрированы две разновидности: анно-бэни с красновато-коричневой кожицей и анно-коганэ янтарного цвета. В марте 2022 года оба сорта были зарегистрированы как Танэгасима анно-имо и получили обозначение географического индикатора – знак, выдаваемый правительством для защиты региональных брендов.

На фоне растущего спроса на сладкий картофель на Хоккайдо быстро увеличили объёмы производства сацумаимо. Его посевная площадь в 2023 году составила 100 гектаров, что в 7,1 раза больше, чем было 10 годами ранее, а урожай в 2024 году составил 1870 тонн, что в 6,7 раза больше, чем в предыдущем десятилетии. Определённую роль в этом сыграло изменение климата, которое сделало самый северный из четырёх основных островов Японии более подходящим для выращивания сладкого картофеля. Сацумаимо также недавно был добавлен в правительственный список стратегических сельскохозяйственных культур, что, вероятно, ещё больше увеличит его производство.

Выращиваемый в Японии сацумаимо всё чаще выходит и на зарубежные рынки. По данным Министерства финансов, объем экспорта сладкого картофеля в 2023 году составил 2,9 млрд йен, что в 9,4 раза больше, чем было 10 лет назад. Сладкий картофель поднялся на третье место после клубники и нагаимо, китайского ямса, став одной из важнейших экспортных культур. Почти 90% экспорта приходится на долю Гонконга, Сингапура и Таиланда, причём поставки в последний постоянно растут, и японские производители рассматривают азиатский рынок как основной регион для роста экспорта.

Любимец публики

Неизменной популярности сацумаимо во многом обязан любви японцев к якиимо, печёному сладкому картофелю. Сеть супермаркетов Summit, работающая в Токио, Канагаве, Тибе и Сайтаме, в сезон продаёт печёные клубни анно-имо, а также таких сортов, как бэнихарука, силксвит, Наруто Кинтоки и Городзима Кинтоки. В каждой торговой точке есть вывески с указанием часов, в которые печёный сладкий картофель будет готов к продаже. Специалист по связям с общественностью Summit отмечает, что многие покупатели приходят в их магазины специально за якиимо, а положительные отзывы в социальных сетях помогают распространить информацию среди поклонников сладкого картофеля.



Прилавок супермаркета, где продают якиимо (© Кумэ Тикума)

В то время как печёный сладкий картофель является преимущественно зимним блюдом, начинают приобретать популярность новые лакомства, такие как охлаждённый якиимо. Сеть мини-маркетов FamilyMart продаёт охлаждённый печёный сладкий картофель, используя сорт бэнихарука, клубни которого хранятся и дозревают более трёх месяцев. Компания утверждает, что продукт завоевал сердца покупателей своей нежной натуральной сладостью, контрастирующей с лёгкой горчинкой обугленной кожуры. В сентябре FamilyMart в рамках осенней кампании по продаже сацумаимо провёл акцию по выкапыванию и сбору сладкого картофеля.

Кондитерские производства также добавляют в свои линейки изделия со сладким картофелем. Например, компания «Имурая», базирующаяся в Миэ, предлагает мини-картофель ёкан, сладкое желе, приготовленное из цельных клубней бэнихарука, а производитель закусок «Мацунага Сэйка» представил версию своей флагманской линейки крекеров «Сируко Сандо» с начинкой из анно-имо, выращенных в Кагосиме.



Кондитерские изделия с сацумаимо (© Кумэ Тикума)

Сладкий картофель также всё чаще появляется в меню кафе. В Tully’s Coffee Japan продаётся фирменный латте и другие сезонные напитки с использованием сладкого картофеля, выращенного в Японии. В преддверии нового сезона магазины с августа по сентябрь предлагали широкий ассортимент сладостей и других продуктов со вкусом сацумаимо.

Хасимото из Ассоциации послов сацумаимо говорит, что разработка и выпуск новых продуктов, использующих сацумаимо, позволили потребителям лакомиться сладким картофелем круглый год, а не только в период осеннего сбора урожая. Он ожидает, что даже после того, как нынешний бум спадёт, сладкий картофель сохранит свою популярность и как лакомство, и как питательный продукт.

Фотография к заголовку: Запечённый сладкий картофель бэнихарука (© Pixta)